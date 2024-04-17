Павел Дуров рассказывает о шокирующих событиях своей жизни в эксклюзивном интервью для Такера Карлсона. Он расскажет о своих встречах с известными личностями, включая Элона Маска, о сложностях с ФБР и о невероятном ограблении в Калифорнии. Первое интервью за последние 6 лет! Не упустите шанс услышать правдивые истории от создателя Telegram. Готовьтесь к шокирующим откровениям! Подпишитесь на канал для более захватывающих интервью и эксклюзивного контента!

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Павел Дуров – основатель Telegram, социальной сети с более чем 900 миллионами пользователей.

2. Дуров родился в СССР, затем переехал с семьей в Италию, а позже вернулся в Россию.

3. В России он основал социальную сеть ВКонтакте, которая стала крупнейшей в СНГ. Он отказался цензурировать политические протесты, из-за чего в конечном итоге ему пришлось уехать из страны.

4. Дуров уехал в Дубай, где и находится штаб-квартира Telegram. Он объясняет, что это нейтральная, дружелюбная к бизнесу страна, идеальная для его компании.

5. Дуров говорит, что Telegram никогда не тратил деньги на маркетинг и рекламу, рост платформы был органическим. Он сам занимается разработкой продукта и не хочет привлекать внешнее финансирование, чтобы сохранить независимость.

6. Дуров подчеркивает, что Telegram стремится быть нейтральной платформой, не выбирая стороны в политических конфликтах. Он отказался подчиняться требованиям правительств заблокировать оппозиционные группы.

7. Во время пандемии COVID-19 Telegram также отказался цензурировать критику карантинных мер и вакцинации. Дуров считает, что свобода слова важнее.

Вывод:

Павел Дуров предстает как последовательный сторонник свободы слова и независимости, который неоднократно противостоял давлению государств, чтобы сохранить нейтральность своей платформы Telegram. Его ценности и подход выделяют Telegram среди других крупных социальных сетей.