Mr Durov, dura lex, sed lex

Закон есть закон», – гласит древняя максима. Эксперт уверен, что Роскомнадзор должен заблокировать Telegram, несмотря на все достоинства мессенджера.

12 апреля Роскомнадзор попросил суд незамедлительно заблокировать мессенджер Telegram в России. Рассмотрение иска начнется в 13:00 в пятницу. На заседании могут присутствовать представители ФСБ. Именно приказ спецслужбы в прошлом году и послужил поводом потребовать у администрации сервиса ключи для дешифровки сообщений в рамках антитеррористических мер.Представителей мессенджера на заседании не будет. Как заявил представитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, владелец сервиса Павел Дуров рекомендовал своим юристам не участвовать в процессе, чтобы не «легитимизировать откровенный фарс».Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в комментарии агентству напомнил, что аналогичный процесс недавно состоялся за океаном. И его нелегитимным в цитадели демократии никто не назвал.После утечки персональных данных 80 миллионов пользователей Facebook владельцу соцсети Марку Цукербергу пришлось долго оправдываться в Конгрессе США. И Цукерберг был более сговорчив, чем его российский коллега Павел Дуров.- размышляет Матвейчев.Требование «Роскомнадзора» продиктованы российским законом, известным как «пакет Яровой». Одобренные народными избранниками антитеррористические поправки вступили в силу летом 2016 года. В частности, закон позволяет ФСБ запросить у организатора распространения информации данные, связанные с подготовкой преступления.Осенью прошлого года суд оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос чекистов. ФСБ требовала доступ к переписке шести подозреваемых, однако администрация ресурса сочла эти требования неправомерными.Российская спецслужба, как напомнил собеседник агентства, попросила ключи шифрования после терактов в петербургском метро. И речь не шла о доступе ко всем чатам Telegram.– полагает Матвейчев.Требования ФСБ и Роскомнадзора оправданны и законны, подчеркивает эксперт. А позиция Павла Дурова характеризует его отношение к установленным для всех правилам и нормам.– заключил Матвейчев.Ситуацию с Telegram в четверг прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков., – заявил журналистам пресс-секретарь президента России.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com