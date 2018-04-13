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Mr Durov, dura lex, sed lex

14:45. 13 апреля 2018 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:
Закон есть закон», – гласит древняя максима. Эксперт уверен, что Роскомнадзор должен заблокировать Telegram, несмотря на все достоинства мессенджера.


Григорий Рощин

12 апреля Роскомнадзор попросил суд незамедлительно заблокировать мессенджер Telegram в России. Рассмотрение иска начнется в 13:00 в пятницу. На заседании могут присутствовать представители ФСБ. Именно приказ спецслужбы в прошлом году и послужил поводом потребовать у администрации сервиса ключи для дешифровки сообщений в рамках антитеррористических мер.

Представителей мессенджера на заседании не будет. Как заявил представитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, владелец сервиса Павел Дуров рекомендовал своим юристам не участвовать в процессе, чтобы не «легитимизировать откровенный фарс».


Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в комментарии агентству напомнил, что аналогичный процесс недавно состоялся за океаном. И его нелегитимным в цитадели демократии никто не назвал.

После утечки персональных данных 80 миллионов пользователей Facebook владельцу соцсети Марку Цукербергу пришлось долго оправдываться в Конгрессе США. И Цукерберг был более сговорчив, чем его российский коллега Павел Дуров.

«Цукерберг на цыпочках туда приполз. Полностью согласился со всеми требованиями. Долго извинялся и сказал, что весь свой Facebook полностью прогнет под Америку. Наши оппозиционеры почему-то не рассказывают какой ужасный Цукерберг и как он предал свободу интернета», - размышляет Матвейчев.



Требование «Роскомнадзора» продиктованы российским законом, известным как «пакет Яровой». Одобренные народными избранниками антитеррористические поправки вступили в силу летом 2016 года. В частности, закон позволяет ФСБ запросить у организатора распространения информации данные, связанные с подготовкой преступления.

Осенью прошлого года суд оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос чекистов. ФСБ требовала доступ к переписке шести подозреваемых, однако администрация ресурса сочла эти требования неправомерными.



Российская спецслужба, как напомнил собеседник агентства, попросила ключи шифрования после терактов в петербургском метро. И речь не шла о доступе ко всем чатам Telegram.

«Дуров даже это отказался сделать, несмотря на то, что погибло большое количество людей. Откровенный цинизм. Сейчас все, кто за него заступаются, должны видеть в нем пособника террористов, а не защитника интернета», – полагает Матвейчев.



Требования ФСБ и Роскомнадзора оправданны и законны, подчеркивает эксперт. А позиция Павла Дурова характеризует его отношение к установленным для всех правилам и нормам.

«Человек не подчиняется российским законам. Абсолютно все справедливо было сделано в отношении Telegram. И, вообще, этот источник фейков и спама под названием Telegram давно пора закрыть. У Дурова фамилия говорящая. Он и пользователям сделал плохо и себе. Я думаю, его бизнес разрушится и больше уже никогда не поднимется», – заключил Матвейчев.



Ситуацию с Telegram в четверг прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Закон есть закон. Чем заменить – пока не знаю, но выбор достаточно богатый», – заявил журналистам пресс-секретарь президента России.

Автор: Григорий Рощин
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: telegram, дуров, матвейчев, мнение, роскомнадзор, фсб
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