Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов @valentinbogdanov

В последний и решительный бой за $60 млрд для киевского режима Джо Байден вышел, осенив себя значком с украинским флагом и с жовто-блакитным галстуком наперевес. Вопрос, что делать, к началу выступления президента США, в принципе, был решён. Ничего, ведь республиканцы с крючка миграционной сделки, которая предполагала помощь Киеву в обмен на мифические обещания по нормализации ситуации на границе с Мексикой, уже сорвались.

Призвав сенаторов служить американскому народу (при чём тут, правда, Зеленский с его запросами — не очень ясно), Байден с ходу обрушился на Дональда Трампа за то, что тот ловко подловил его с «украинозависимостью». Именно Трамп убедил однопартийцев отказаться от договорённостей, к которым ястребы от обеих партий так нудно шли несколько месяцев. Напустил в страну нелегалов глава Белого дома, а спасать его из ямы должны сторонники MAGA? Это противоречие и подчеркнул Трамп.

Об объективных претензиях со стороны американцев (57% уже считают ситуацию на границе с Мексикой полноценным кризисом) от Байдена тоже ни слова. Притом что республиканцы вышли из сделки в том числе из-за отказа Белого дома от снижения количества нелегалов (сейчас это почти 3 млн в год), а ещё из-за того, что на всё усиление пограничных мер выделяется в три раза меньше средств, чем на помощь ВСУ.

Перспектив в сенате нет даже для процедурного голосования. То, что искомые 60 голосов не набираются, признал даже лидер сенатского меньшинства республиканцев Митч Макконнелл, под которым за манёвры в украинском фарватере Байдена уже качается стул. 81-летнего ястреба более молодые коллеги хотят отправить в музей американской политики. «Умерла так умерла» — так теперь про нерождённую сделку говорят не только в палате представителей, но и в сенате. «Хватит кормить Киев» — теперь это общий лозунг всех республиканцев, а не только трампистов.

Мнению простых американцев это вполне созвучно. Уже половина считает, что Вашингтон на помощь Украине тратит слишком много. Среди республиканцев таких уже больше 69%, а после интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным точно станет больше. Только видеоанонс предстоящей беседы, который бывший ведущий Fox News записал на одной из московских крыш, за десять часов набрал 53 млн просмотров.

Такер сегодня — не просто голос консервативной Америки. Его шоу на X (Илон Маск уже пообещал ничего не вырезать) — не просто нишевой продукт, рассчитанный лишь на условных реднеков в клетчатых рубашках за рулём пикапов. Нет сомнений, что посмотрят все. Ведь Карлсон фактически в одно лицо сейчас вывозит то, что полностью растеряла американская журналистика, — минимальные стандарты объективности.

Вот и интервью с российским президентом будет транслироваться бесплатно в неотредактированном виде. Ведь главная цель, заявленная самим Карлсоном, — проинформировать американцев о том, что на самом деле происходит на Украине. В стране, за которую каждый американец второй год платит из своего кармана.

Белому дому такое массовое вливание раствора правды в переоблучённые пропагандой организмы соотечественников, конечно, было не нужно. Карлсон рассказал, что администрация США специально следила за ним, мешая более ранним попыткам встретиться с Путиным. У Байдена это опровергли, но тут проще всего дождаться результатов теста.

Карлсон объявил, что хочет взять интервью у Зеленского, потому что то, что выдавали за интервью с ним на американских каналах всё это время, было не больше чем промороликами. Теперь в Киеве будут напряжённо морщить лоб. И согласие, и отказ ведь так или иначе выводят респондента на чистую воду. Есть, правда, третий вариант. Срочно созвать Раду, чтобы на законодательном уровне запретила Зеленскому любые разговоры с Такером. Опыт имеется.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. США пытаются протолкнуть пакет помощи Украине на $60 млрд, но республиканцы отказываются поддерживать эту инициативу.

2. Президент Байден обвиняет Трампа в срыве сделки по помощи Украине.

3. Республиканцы едины в нежелании "кормить Киев" дальше.

4. Американское общество также настроено против чрезмерных трат на Украину.

5. Интервью Такера Карлсона с Путиным вызвало большой интерес у американцев.

6. Карлсон хочет взять интервью и у Зеленского, чтобы показать американцам правду о ситуации на Украине.

Вывод: Статья показывает, что в США нарастает усталость от поддержки Украины. Республиканцы, опираясь на общественное мнение, выступают против новых масштабных трат. Интервью Карлсона с Путиным может еще больше подорвать поддержку Украины среди американцев.