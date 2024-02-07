Карлсон, который стоит на московской крыше
Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов @valentinbogdanov
В последний и решительный бой за $60 млрд для киевского режима Джо Байден вышел, осенив себя значком с украинским флагом и с жовто-блакитным галстуком наперевес. Вопрос, что делать, к началу выступления президента США, в принципе, был решён. Ничего, ведь республиканцы с крючка миграционной сделки, которая предполагала помощь Киеву в обмен на мифические обещания по нормализации ситуации на границе с Мексикой, уже сорвались.
Призвав сенаторов служить американскому народу (при чём тут, правда, Зеленский с его запросами — не очень ясно), Байден с ходу обрушился на Дональда Трампа за то, что тот ловко подловил его с «украинозависимостью». Именно Трамп убедил однопартийцев отказаться от договорённостей, к которым ястребы от обеих партий так нудно шли несколько месяцев. Напустил в страну нелегалов глава Белого дома, а спасать его из ямы должны сторонники MAGA? Это противоречие и подчеркнул Трамп.
Об объективных претензиях со стороны американцев (57% уже считают ситуацию на границе с Мексикой полноценным кризисом) от Байдена тоже ни слова. Притом что республиканцы вышли из сделки в том числе из-за отказа Белого дома от снижения количества нелегалов (сейчас это почти 3 млн в год), а ещё из-за того, что на всё усиление пограничных мер выделяется в три раза меньше средств, чем на помощь ВСУ.
Перспектив в сенате нет даже для процедурного голосования. То, что искомые 60 голосов не набираются, признал даже лидер сенатского меньшинства республиканцев Митч Макконнелл, под которым за манёвры в украинском фарватере Байдена уже качается стул. 81-летнего ястреба более молодые коллеги хотят отправить в музей американской политики. «Умерла так умерла» — так теперь про нерождённую сделку говорят не только в палате представителей, но и в сенате. «Хватит кормить Киев» — теперь это общий лозунг всех республиканцев, а не только трампистов.
Мнению простых американцев это вполне созвучно. Уже половина считает, что Вашингтон на помощь Украине тратит слишком много. Среди республиканцев таких уже больше 69%, а после интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным точно станет больше. Только видеоанонс предстоящей беседы, который бывший ведущий Fox News записал на одной из московских крыш, за десять часов набрал 53 млн просмотров.
Такер сегодня — не просто голос консервативной Америки. Его шоу на X (Илон Маск уже пообещал ничего не вырезать) — не просто нишевой продукт, рассчитанный лишь на условных реднеков в клетчатых рубашках за рулём пикапов. Нет сомнений, что посмотрят все. Ведь Карлсон фактически в одно лицо сейчас вывозит то, что полностью растеряла американская журналистика, — минимальные стандарты объективности.
Вот и интервью с российским президентом будет транслироваться бесплатно в неотредактированном виде. Ведь главная цель, заявленная самим Карлсоном, — проинформировать американцев о том, что на самом деле происходит на Украине. В стране, за которую каждый американец второй год платит из своего кармана.
Белому дому такое массовое вливание раствора правды в переоблучённые пропагандой организмы соотечественников, конечно, было не нужно. Карлсон рассказал, что администрация США специально следила за ним, мешая более ранним попыткам встретиться с Путиным. У Байдена это опровергли, но тут проще всего дождаться результатов теста.
Карлсон объявил, что хочет взять интервью у Зеленского, потому что то, что выдавали за интервью с ним на американских каналах всё это время, было не больше чем промороликами. Теперь в Киеве будут напряжённо морщить лоб. И согласие, и отказ ведь так или иначе выводят респондента на чистую воду. Есть, правда, третий вариант. Срочно созвать Раду, чтобы на законодательном уровне запретила Зеленскому любые разговоры с Такером. Опыт имеется.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. США пытаются протолкнуть пакет помощи Украине на $60 млрд, но республиканцы отказываются поддерживать эту инициативу.
2. Президент Байден обвиняет Трампа в срыве сделки по помощи Украине.
3. Республиканцы едины в нежелании "кормить Киев" дальше.
4. Американское общество также настроено против чрезмерных трат на Украину.
5. Интервью Такера Карлсона с Путиным вызвало большой интерес у американцев.
6. Карлсон хочет взять интервью и у Зеленского, чтобы показать американцам правду о ситуации на Украине.
Вывод: Статья показывает, что в США нарастает усталость от поддержки Украины. Республиканцы, опираясь на общественное мнение, выступают против новых масштабных трат. Интервью Карлсона с Путиным может еще больше подорвать поддержку Украины среди американцев.
Гигантская радость у пропаганды: прилетел Карслон, живущий на съехавшей крыше. И Малыш и Фрекен Бок и все остальные персонажи очень рады по этому поводу. Все пристально следят: вот он Большой театр посетил, вот он на ВДНХ, вот он сходил туда, вот он сходил сюда… Я думаю, когда прилетает настолько долгожданный друг, банка варенья, подготовленная по данному случаю, должна быть колоссального размера. Лишь бы, как говорится, не слиплось в одном месте или харя не треснула.
как художественно ты описала женечка,но это политический спектакль ,в отличии от модернизованной пародии на Булгакова ,но с иностранными актерами.Народ собран и приготовлен и актеры разыграют договорной сценарий..
“Что сейчас творится в пабликах небратьев и американцев, вы даже представить не можете. Помните разговоры про проигранную информационную войну? Интервью Путина – это генеральное сражение.
Это даже не мы сказали, а люди, которые посмотрели обращение Такера свыше 50 миллионов раз.
Он своим четырёхминутным роликом объяснил миру, что это будет самое масштабное интервью первой четверти 21 века. Осталось дождаться эффекта после просмотра Америкой.
Такер Карлсон:
“Илон Маск пообещал не блокировать интервью, когда его выложат в X. И мы благодарны за это. Западные страны, наоборот, сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это интервью на их менее принципиальных платформах. Потому что они боятся информации, которую они не могут контролировать. Но вам не нужно этого боятся. Мы не заставляем вас соглашаться с тем, что скажет Путин в интервью. Но мы предлагаем вам его посмотреть, чтобы вы могли все знать, а потом, как свободный человек, а не как раб, сами выбрать свою позицию”.
И кстати, Такер сказал, что они даже монтировать не будут. Просто переведут Путина на английский и всё. Ох что будет!”
п.с. сознайся женечка ,что ты тоже почитаешь это интервью,чтобы потом с сарказмом (фишечка либерала)сделать обзорчик..