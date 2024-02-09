Интервью Карлсона с Путиным
Видео интервью Карлсона с Путиным.
Трансляция на русском языке https://t.me/rt_russian
Версия на английском языке https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/
Стенограмма: http://kremlin.ru/events/president/news/73411
Основные темы:
01:16 — Украина — придуманное государство;
24:31 — о новой системе безопасности в Европе и расширении НАТО;
25:56 — «Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России»;
32:44 — о поддержке США сепаратистов на Северном Кавказе;
38:12 — о расширении НАТО на восток, об Украине и альянсе;
44:07 — о причинах госпереворота на Украине и об участии ЦРУ;
49:33 — о Минских соглашениях: «Нас водили за нос»;
54:05 — о неонацистах на Украине и об аплодисментах эсэсовцу в парламенте Канады;
01:10:17 — кто взорвал «Северный поток»?
01:25:28 — о перспективах восстановления связей с США;
01:35:20 — о Зеленском и неонацистах;
01:47:25 — об Илоне Маске и искусственном интеллекте;
01:50:10 — об арестованном в России американском журналисте Эване Гершковиче;
02:04:15 — о гражданской войне, об украинцах, которые ощущают себя русскими.