Главная » Видео, Политика

Интервью Карлсона с Путиным

30 0

Видео интервью Карлсона с Путиным.

Трансляция на русском языке https://t.me/rt_russian
Версия на английском языке https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/

Стенограмма: http://kremlin.ru/events/president/news/73411

Основные темы:

01:16 — Украина — придуманное государство;

24:31 — о новой системе безопасности в Европе и расширении НАТО;

25:56 — «Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России»;

32:44 — о поддержке США сепаратистов на Северном Кавказе;

38:12 — о расширении НАТО на восток, об Украине и альянсе;

44:07 — о причинах госпереворота на Украине и об участии ЦРУ;

49:33 — о Минских соглашениях: «Нас водили за нос»;

54:05 — о неонацистах на Украине и об аплодисментах эсэсовцу в парламенте Канады;

01:10:17 — кто взорвал «Северный поток»?

01:25:28 — о перспективах восстановления связей с США;

01:35:20 — о Зеленском и неонацистах;

01:47:25 — об Илоне Маске и искусственном интеллекте;

01:50:10 — об арестованном в России американском журналисте Эване Гершковиче;

02:04:15 — о гражданской войне, об украинцах, которые ощущают себя русскими.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8950380.html
Метки: Видео, война на украине, Путин, Россия, США
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
По итогам интервью Карлсона с Путиным
Карлсон, который стоит на московской крыше
Новости Украины и Новороссии 13 мая 2017
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 апреля 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru