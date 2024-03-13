Интервью Владимира Путина Киселеву по мысли Кремля призвано заполнить недосказанность после интервью Карлсону. То интервью для американцев, это – для россиян. Ну, и наш ответ Чемберлену американской журналистике. Говорят, что и сам президент несмотря на международный резонанс и нехилое промо на Западе остался недоволен Карлсоном и ожидал от него больше. Не думали, что мы когда-то это скажем, но надо всё же отдать должное Киселеву, с которым мы жестко пикировались во время ковида, когда он был по другую сторону баррикад на стороне глобалистов – интервью всё же получилось куда более интересным, чем у американца. Карлсону есть чему поучиться, пусть в следующий раз едет не в Макдональдс, а на мастер-класс на Зубовский бульвар.

Если убрать все предвыборные заготовки и завесу красивых предвыборных слов, то самое главное в интервью – это президентский анонс налоговой реформы и введение прогрессивной шкалы налогообложения. Эпохальное заявление. Страну начали готовить к масштабной экономической реформе, если не сказать революции. Этого следовало ожидать – дополнительные 15 триллионов на новые нацпроекты и масштабные меры поддержки из воздуха не возьмутся. Кстати, в кабмине Правительстве о грядущей реформе знают – там об этом шептались сразу после Послания. Да и Силуанов прекрасно знал об этих планах, а потому и был стоически спокоен, когда камеры искали его взгляд.

А вот кто, действительно, был обескуражен, так это глава ЦБ Набиуллина. Об этом президент пока ещё не сказал, оставив на сладкое – но все обозначенные реформы, за которыми маячит переход экономики на мобилизационные рельсы и переориентация на внутренние рынки, невозможно будет осуществить и без структурной реформы ЦБ с его фактической национализацией. Все грядущие реформы с выравниваем децильного коэффициента, сокращением бедности и улучшением демографии (база для устойчивого внутреннего спроса) предстоит реализовать уже обновленному правительству Мишустина, в который попадут далеко не все представители нынешнего кабмина.

Кстати, президент оговорился, что «прогрессивная шкала налогообложения» будет позитивно воспринято обществом, и в этом, конечно, никто не сомневался – идея «отнять и поделить» всегда встречала одобрение у глубинного народа. А вот реакция глубинных элит и бизнеса будет сложнее – здесь Кремлю ещё предстоит поработать, чтобы не вызвать реформой увода доходов в тень, возвращения «зарплат в конвертах» и новой волны креативных серых схем налоговой оптимизации. Как известно, голь на выдумки хитра, а богатые – ещё хитрее.

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Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Интервью Путина Киселеву является ответом на предыдущее интервью Карлсону и нацелено на российскую аудиторию.

2. Самым важным моментом интервью стал анонс налоговой реформы и введения прогрессивной шкалы налогообложения.

3. Это означает подготовку страны к масштабной экономической реформе, если не революции.

4. Реформы потребуют дополнительных средств, которые планируется получить за счет прогрессивного налогообложения.

5. Глава ЦБ Набиуллина была обескуражена, так как реформы предполагают структурные изменения в ЦБ и его фактическую национализацию.

6. Реализацией реформ займется обновленное правительство Мишустина.

7. Идея прогрессивного налогообложения будет позитивно воспринята обществом, но может встретить сопротивление элит и бизнеса.

Вывод:

Анонс налоговой реформы и введения прогрессивной шкалы налогообложения в интервью Путина свидетельствует о подготовке масштабных экономических преобразований в России. Это потребует значительных финансовых ресурсов, а также реформирования ЦБ и пересмотра его политики. Общество, вероятно, поддержит идею перераспределения доходов, однако элиты и бизнес могут оказать сопротивление, опасаясь потери части доходов. Правительству предстоит решить сложную задачу реализации реформ без негативных последствий для экономики.