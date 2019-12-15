Сталин — тиран или выдающийся государственный деятель?

Статья написана по книге «Россия на краю эры. Смысл истории, как устроен мир, судьба России», В. Кирпичев, Амрита-Русь, 2019 г.

На вопрос в заголовке ответ будет дан в конце статьи. А чтобы ответ был точным, надо разобраться с другими, базовыми вопросами.

Могла ли политика Сталина быть результатом и ответом на международную обстановку между мировыми войнами и после Второй мировой? Была ли его реакция вызвана деструктивными намерениями Запада? Миф о кровавом тиране — антироссийский миф?

Миф как оружие мировой буржуазии

Система либеральных мифов есть аппарат искусственного мышления, подключенный к мозгам российской интеллигенции.

Либеральный сон разума рождает Чубайсов. Без мощной системы управляющих мифов было бы невозможно держать Россию в западно-либеральном информационном иге.

Устали от информационного фастфуда, приготовленного по американским рецептам? Приглашаю на сеанс либеральной магии, с последующим разоблачением зловредного фокуса.

Главный либеральный фокус: Сталин — кровавое порождение русского коммунизма. Кровный брат Гитлера. Тиран. На его совести Гулаг, депортации народов, голод, уничтожение русской деревни, репрессии. Победу над фашистами Сталин добыл, завалив их трупами советских солдат.

Ничего не забыли из сталинских преступлений? Все грехи припомнили? Нет!

А кровавые реформы Петра Первого! А лютая опричнина Ивана Грозного! А кто Новгород разрушил! Не Сталин? Зато наверняка одобрял! Значит, и за Новгород ответит! И вообще — параноик. Медицинский случай. А на самом деле?

Сталин — кровавое порождение Запада

Мы широко по дебрям и лесам

Перед Европою пригожей

Расступимся! Мы обернемся к вам

Своею азиатской рожей!

А. Блок «Скифы»

Шла война миров.

Интересно, наши либералы, так усердно сейчас треплющие мертвого льва и такие сервильные перед львом живым, американским, слышали что-нибудь о столкновении цивилизаций? Не уверен. Иначе бы они понимали, что с 1914 по 1945 годы шла битва цивилизаций, самая настоящая вселенская драка. Столкновение цивилизаций в эти годы вошло в фазу обострения и обернулось двумя мировыми войнами.

Советская империя есть ответ российской цивилизации на планы Запада по нашему разгрому и уничтожению.

У нас даже золото одно время не принимали в оплату, а только хлеб, чтобы уморить голодом. Гитлер, Геббельс позиционировали себя борцами за цивилизацию Запада против наших азиатских орд.

Танки Гудериана, а не американские гранты, тогда несли свет истинной цивилизации народам России. Только отбились мы от фашистских людоедов, как сразу же мировая капиталистическая система объявила Советской России холодную войну, и в США бросились разрабатывать планы ядерной атаки на двадцать наших крупнейших городов.

История ставила вопрос о прямом физическом истреблении наших народов, о ликвидации всей российской цивилизации. Нам готовилась судьба индейцев, доживающих свой исторический век в резервациях «независимых» республик.

И кого в такое время наши элиты должны были поставить вождем? Может быть, Горбачева? Гайдара с Чубайсом? В схватке миров кто хитрей и больней ударит, тот и лучший гуманист. Ради выживания государства Сталин по максимуму использовал тоталитарный потенциал России, ради этого насиловал все коммунистические догмы, но державу в итоге спас.

Лют — да. Иван Грозный отдыхает — да. Но с чего это «милый грузин» вдруг обернулся на российском троне тираном?

Это наш ответ «золотым блокадам», фашисткой Европе, ядерным бомбам США, холодной войне. Сталин есть наше наследие Чингисхана, материализация блоковских «Скифов», наш ответ Чемберлену.

Самый лютый тиран мира и года не продержится у власти, если он не нужен элите и народу, если он не решает исторической задачи выживания государства и его этносов.

Именно своими планами по нашему уничтожению Запад взрастил Сталина, что и доказала вторая половина двадцатого века.

Окрысился Запад Гитлером, накатил танковыми гусеницами, замахнулся ядерной дубиной — русская история вызывает из своих бездн Сталина. А ежели Запад «добреет», то…

1949 год. Советская Россия создает свою атомную бомбу. Американская монополия на ядерное оружие ликвидирована.

1953 год. Взорвана «слойка» — это в СССР произведен первый экспериментальный термоядерный взрыв.

1957 год. Взлетает «семерка» — первая советская межконтинентальная ракета.

Декабрь 1959 года. Образованы РВСН — Ракетные войска стратегического назначения.

И сразу же, через один месяц!

Январь 1960 года. Закрывается ГУЛаг.

Можно перевести дух, впервые за тысячу лет исчезает угроза физического истребления наших народов и прямого военного уничтожения нашей цивилизации Западом.

Теперь элите не нужен никакой Сталин. В 1961 году тело вождя выносят из мавзолея, начинается массовое переименование городов. В международной политике на первый план выходит разрядка. И вскоре страна забывается золотым сном брежневского застоя. Державой начинают рулить не хватающие звезд с небес бывшие секретари обкомов.

Понятно, что у пришедшей к власти секретарщины были свои резоны сделать Сталина козлом отпущения. Кадровая политика определяется эффективностью работы кадров, вор должен сидеть в тюрьме, высокий партийный или хозяйственный чин — это не индульгенция, не право жить над законом — все эти и им подобные принципы сталинского управления, ну, никак не могли быть по нутру застойной секретарщине.

В итоге секретарщина и довела Россию до позорных девяностых.

Социалистическая формация, по своей сути, есть строй народный, застойный, склонный к покою, отказу от перемен, не любящий конкуренции, бучи. Сталин же был порожденным агрессией мировой капиталистической системы тоталитарно-имперским искривлением строя в ответ на смертельную внешнюю агрессию.

И тут нелишне повторить: Сталин есть кровавое порождение Запада.

Вот что надо обязательно помнить: ГУЛаг, миллионы репрессированных, десятки миллионов жертв голода, мировых войн — это вина Запада и его мировой капиталистической системы. Все это есть результат агрессии мирового капитализма либо цена защиты от таковой агрессии.

Сталинизм есть вынужденное Западом наше обращение к российскому имперскому азиатскому потенциалу. В мире была драчка. В Европе свирепствуют десятки фашистских партий, строятся концлагеря. США — расистское государство, готовое в любую секунду уничтожить нас ядерным ударом. Международное бытие неизбежно диктовало тоталитарное сознание.

При отце народов была достигнута главнейшая цель — выживание цивилизации, державы, государства, России (для нас все это синонимы). И только совсем уж недальновидный человек не захочет понять, что цена спасения в драке цивилизации не может быть малой.

Так кем был Сталин? Параноиком? Или государственным деятелем, лучше других понимавшим, что нужно делать в эпоху мировых войн для спасения российской цивилизации? Сталин — вертикаль своего времени. Только и всего.

А почему Запад так возненавидел именно Иосифа Виссарионовича? Так это понятно. Сталин — победитель Запада в лице гитлеровской Германии. Он победитель давней мечты Запада о мировом господстве. Этого ему закатный мир не простил. А тем более не простили США, которые подхватили у Гитлера эстафету борьбы за мировое доминирование. Недаром Солженицына особенно привечали именно в США.

Допустим, у нас не хватило бы духу схватиться за державную дубину. Что было бы с нами? Да вырезали бы большинство народу от Бреста до Тихого океана, а оставшихся превратили бы в туземцев. Впрочем, похоже, Запад считает, что это сделать никогда не поздно. Для этого Запад и вкладывал десятки миллионов долларов в антисталинский (антироссийский по сути) миф о порожденном коммунизмом кровавом тиране.

Помните, советские публицисты, не зная, что противопоставить колбасным витринам Запада, невпопад отвечали: «А у вас негров убивают»? Трупный миф о Сталине превращен Западом в подобное универсальное оружие. Пока этот миф жив, пока мы на него согласны, при любом диспуте русского человека с человеком западным, тот всегда может произнести заклинание «Сталин», чтобы русский человек тут же поник, склонив голову перед хозяевами мира.

Зомбируя нас либеральными мифами, Запад уничтожает наш инстинкт самосохранения и волю к сопротивлению. В этом и заключен смысл либерального мифа о кровавом коммунистическом тиране.

Евразийского быка надо ударить по голове, оглушить балясиной жуткого мифа, а потом можно спокойно резать.

Так убить Сталина или спасти Сталина?

Спасение генералиссимуса Сталина от западного мифа — это начало спасения России. Это спасительное оправдание нашей многострадальной (от Запада) истории. Запад продолжает информационную войну, направленную на ликвидацию РФ. А закон информационных войн прост: тот, кто лишь обороняется в информационной войне, обречен на поражение.

Китайская пословица гласит: в того, кто стреляет в прошлое из пистолета, будущее выпалит из пушки. Поддерживая западный миф о кровавом тиране, мы и стреляем в свое прошлое.

Мао Цзэдун тоже не был святым, но в Китае не стали оплевывать свою историю. Там нашли мудрое решение: Мао Цзэдун — это 70% достижений и 30% ошибок. Чтобы западные кровавые мифы не разделяли россиян, надо реабилитацию жертв репрессий завершить реабилитацией самого Сталина.

По последним опросам 70% россиян оценивают Сталина и его государственную деятельность положительно. Народ, как часто у нас бывает, оказался мудрее российской элиты, которая, чтобы оправдать свою низкую управленческую эффективность, прихватизацию, а порой и откровенное воровство, упрямо держится за навязанный, выгодный Западу миф о кровавом тиране.

Так каков правильный ответ на вопрос, поставленный в заголовке статьи?

Тиран? Безусловно. Выдающийся государственный деятель? Без сомнения. Сталин спас российскую цивилизацию, всех нас в эпоху, которая готовила нам полное истребление. Такова была наша цена за спасение.

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Вадим Кирпичев, для «Русской Весны»