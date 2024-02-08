Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала @boris_rozhin Борис Рожин

Сегодня состоялась официальная отставка Залужного с поста главкома ВСУ. Информацию после двусмысленного заявления Зеленского, в котором прямо не говорилось об отставке, но прозрачно на неё намекалось, официально подтвердил министр обороны Украины Умеров.

Также информацию о снятии Залужного официально подтвердили в Верховной раде, заявив, что указ о снятии Залужного уже готовится. Более того, Умеров прямо подтвердил, что одним Залужным дело не ограничится и будут другие кадровые перестановки в руководстве ВСУ (ранее ходили упорные слухи, что вместе с Залужным может быть снят глава Генштаба ВСУ Шаптала).

Предшествующие недели были связаны с получением одобрения США на эту отставку, поскольку США ясно дали понять, что без согласования они снимать Залужного не дадут. После чего в Киев прилетела Нуланд и решала кадровые перестановки в марионеточной администрации. В последние дни администрация Байдена и руководство НАТО уже открыто дали понять, что не возражают против отставки Залужного.

Сейчас окружение нынешнего главы киевского режима будет решать задачу дальнейшей дискредитации Залужного, чтобы не дать ему возможность стать потенциальной заменой Зеленскому, если администрация Байдена решит, что нужда в текущем постояльце кабинета на Банковой отпала.

Поэтому можно ожидать попыток спровадить Залужного послом куда-нибудь на Запад, а также медийной кампании по его дискредитации на Украине и на Западе. Тем более что вскоре Зеленский станет узурпатором власти, отменившим выборы, и вопрос о его легитимности будет вставать всё острее, а Залужный остаётся опасной заменой.

Новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал Сырский, в 2023 году командовавший обороной Артёмовска, в ходе которой потерял как сам город и прилегающие посёлки, так и более 65 тыс. человек убитыми. С мая по ноябрь 2023 года он руководил так называемым наступлением Сырского с целью окружения Артёмовска, которое привело к потере ещё нескольких десятков тысяч человек убитыми и ранеными и забуксовало на рубеже Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка.

Сырский был политически лоялен Зеленскому и никаких политических планов не строил, поэтому выбор его в качестве нового главкома довольно логичен: прикормленный военный, пусть даже такой, как Сырский, гораздо удобнее строптивого Залужного.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Состоялась отставка главнокомандующего ВСУ Залужного. Эту информацию подтвердили президент Зеленский, министр обороны Умеров и Верховная Рада.

2. Отставка была согласована с США, которые настаивали на своем одобрении этого решения. Перед отставкой Киев посетила Нуланд.

3. Окружение Зеленского будет дискредитировать Залужного, чтобы он не стал конкурентом Зеленскому в глазах США.

4. Новым главнокомандующим назначен генерал Сырский, который непосредственно командовал неудачными боями за Артемовск. Он лоялен Зеленскому.

5. Выбор Сырского логичен, поскольку он не имеет политических амбиций в отличие от Залужного и удобен для Зеленского.

Вывод:

Отставка Залужного и назначение Сырского – это результат договоренностей между Киевом и Вашингтоном. Цель – устранить неугодного Зеленскому главкома и поставить на его место лояльного исполнителя.

Однако рядовым украинцам радоваться отставке Залужного и назначению Сырского не стоит. Сырский известен своими мясными штурмами, за что получил прозвище "генерал 200". Под его командованием погибли десятки тысяч украинских солдат в безуспешных атаках. Жителям Украины следует ожидать, что под руководством Сырского мобилизация только усилится. На фронт будут отправлять еще больше необученных гражданских лиц, чтобы закидывать "пушечным мясом" бреши в обороне. Таким образом, перестановки в военном руководстве Украины вряд ли принесут облегчение простым украинцам, а скорее наоборот, усугубят их положение.