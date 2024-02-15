В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обстрел полигона Вселидово под Донецком, на котором находилось около 1500 украинских военных. Это называется одним из самых серьезных ударов по ВСУ за все время СВО.

2. Обсуждение нового главнокомандующего ВСУ генерала Сырского, его назначения и задач перед ним поставленных. Отмечается, что он опытный военный, но вынужден выполнять политические приказы Зеленского.

3. Анализ ситуации в районе Авдеевки, куда перебрасываются новые украинские части. Говорится, что цель – продемонстрировать активные действия перед голосованием в Конгрессе США по выделению помощи Украине.

4. Обсуждение перспектив переговоров между Россией и США/НАТО о разделе сфер влияния в Восточной Европе.

5. Констатируется, что Россия продолжает медленно наступать на всех направлениях, несмотря на сопротивление украинских войск.

Вывод: в беседе анализируются последние события на фронтах в районе Донбасса, дается оценка действиям украинского командования и перспективам переговорного процесса с учетом политической ситуации в США. Подчеркиваются успехи российских войск на оперативном уровне.