Помните, как мы радовались, глядя весной 2022-го вслед улетающим, уплывающим, убегающим и уезжающим на велосипедах через пограничные КПП деятелям культуры? Эйфория начала нового исторического периода внушала веру в то, что очищение от грязи, что нарастала на нашем обществе десятилетиями, произойдёт само собой, что ржавчина просто отвалится от корпуса сияющего корабля и что наш истребитель взмоет в небо, оставив позади омерзительный флаттер. Последующие месяцы, как на поле брани, так и на стезе самоочищения страны, показали: ничего не происходит само собой, большие достижения не даются легко, и ради перехода в этот самый новый исторический период придётся попотеть и пролить немало крови. Изгнание паразитов стоит организму-хозяину боли, истощения и мучительной выработки умения обходиться собственными силами.

На прошлой неделе российское медиапространство жужжало, как улей, и гудело, как масляный трансформатор на комплектной подстанции 110 кВ. Пожалуй, ненадолго передохнуть от этого удалось лишь вечером 30 января, когда российский сегмент интернета вдруг взял и помер, не вынеся разговоров о печальной судьбе группы БИ-2. Эта самая группа, ответственная за такие хиты, как "Полковнику никто не пишет" и… другие, сначала записалась в испуганные патриоты и свалила, потом милостиво простила дремучий народец, вернулась и дала концерт на футбольном Суперкубке России (отдельное спасибо организаторам), а в 2023 году окончательно проследовала по тому же маршруту, что и многие другие излишне чувствительные творческие люди — первыми пунктами на этом маршруте были чемодан и вокзал. Проблема, как выяснилось впоследствии, оказалась в сопровождении отъезда множеством мерзких комментариев в адрес "умственно отсталой швали" и "путинской России, вызывающей омерзение и брезгливость", а также в том, что народ, как водится, оказался не тот, и вместо всеобщего покаяния престарелые рок-иудеи получили лишь забвение широкой публики внутри страны, приправленное обвинением от благодарных слушателей в прокуратуре. На свою беду, они привыкли к российским порядкам, в соответствии с которыми любимым обывателем и уважаемым властью творческим людям часто позволено забывать про необходимое формальное сопровождение собственной деятельности.

Итак, БИ-2 дали концерты в Паттайе и Пхукете, где подобных им беглецов, непритязательных отдыхающих и просто случайных прохожих с постсоветского пространства всегда полным-полно. В Таиланде музыкантам выдали документ, утверждающий уважение местных властей к законам РФ, — обычная формальность в свете заключённого пару лет назад соглашения об экстрадиции. Дабы не ввязываться в уважение к законам РФ, авторы таких хитов, как "Полковнику никто не пишет" и… других, дали концерты, не оформляя разрешения на работу, в результате чего оказались сцапаны местной миграционной полицией, посажены в специальный обезьянник и молча стали ждать депортации. К несчастью, это создало инфоповод, благодаря которому все внезапно вспомнили об этой группе из начала нулевых.

Мимо этого инфоповода почему-то решила не проходить голос МИД Мария Захарова, которая 27 января прокомментировала задержание как-то в духе "так им и надо". Сказала она это как бы вскользь, но умелая манипуляция вывернула всё так, словно за этой историей стояла вся российская дипломатия. Менеджер группы начал раскручивать эту версию, к которой вскоре присоединились и всенародно любимые СМИ-иноагенты, блогеры-экстремисты и твиттер-эссеисты. Всего пара дней — и история приобрела драматичные повороты: оказывается, всё тайское правительство у Путина в кармане, и он не остановится ни перед чем, лишь бы показательно расправиться со своими злейшими врагами, авторами таких хитов, как "Полковнику никто не пишет" и… других. Потом этих светочей рок-музыки депортировали в Израиль, предварительно взыскав штраф в размере восьмидесяти четырёх долларов — закономерный исход с учётом того, что музыканты являются гражданами именно страны, не воюющей со своими соседями.

Дежурная бюрократическая процедура была встречена ликованием прогрессивной общественности, давшей салют по поводу того, как героически в последний момент вырвали этих новых Ричи Блэкморов и Джимми Пейджей из когтистых лап путинского ГУЛАГа. Причём нужно понимать, что формальное участие российской дипломатии было ограничено лишь намёками тайской миграционной полиции на то, что к делу можно подключить консула РФ, — намёками, которые мы знаем со слов несомненно объективного и ни разу не заинтересованного во лжи менеджера группы. В остальном же много шума раздули из сделанного МИДовским пресс-секретарём невпопад заявления — шуму этому подыграл МИД Израиля и сами музыканты, которые на пресс-конференции, организованной этим самым министерством, рассказали чуть ли не о чёрных воронках, из которых их чудом спасли родные дипломаты.

Но любые глупости в истории с белорусско-израильскими деятелями русского рока меркнут в сравнении с новой волной шокирующих саморазоблачений. Великая писательница Улицкая побеседовала с главой Офиса президента Украины Ермаком. Вернее говоря, это была экзекуция Лексусом и Вованом, представившимися важным украинским господином, но великая писательница этого не знала. В разговоре с лже-Ермаком эмигрировавшая в 2022-м в Германию Людмила Евгеньевна наговорила на признание иноагентом, на пару уголовных дел и на вопрос множества людей о том, где же Рамон Меркадер, когда он так нужен. В частности, выяснилось, что великая писательница считает нормальными и закономерными теракты против российских граждан, называет Александра Дугина мусором и полагает, что его дочь понесла справедливую ответственность за то, что разделяет взгляды отца. Особенно возмутившее публику признание в том, что деньги с гонораров за её книги идут на финансирование ВСУ, не стоит воспринимать всерьёз — много ли там накапало с книг великой писательницы, которую никто не читал?..

На следующий же день "Ермак" дозвонился ещё одному великому писателю — Михаилу Веллеру. Тот, сидючи в Эстонии, проявил осторожность и отказался прямо декларировать свою поддержку Украины во имя продолжения продажи своих книг, но пожелал успехов в контрнаступлении, а также заявил, что жертвы среди российских граждан оправданы, потому что иногда бывает, что снаряд летит мимо. Страх быть снятым с книжных полок лысый сморчок обосновал так: кроме России он нигде и никому не нужен. Россию же писатель, который, по его словам, ещё с 2013 года поддерживал Майдан, предложил для всеобщей безопасности соседей "размонтировать" на части. Веллер, сидящий на подставленном компьютером фоне петербургского окошка, щедро оплевал своих коллег по оппозиционному цеху, назвав, в частности, великую писательницу Улицкую "не ума палатой в политике".

Всё это рассказывается здесь не для того, чтобы мы в очередной рад удивились тому, какие же все эти люди подонки — это не сюрприз — а чтобы мы задумались над тем, почему они такие кретины. Почему эта пыльная интеллигенция, какие-то поросшие мхом дети Арбата, высохшие литераторы, чью макулатуру читали лишь другие такие же литераторы в ходе взаимного осыпания друг друга премиями, всерьёз верят тому, что им звонит Андрей Ермак, Владимир Зеленский или папа римский? Что мешает ограничиться в общении с этими людьми (даже в случае искренней веры в подлинность своего собеседника) общими фразами и не закрывать себе дорогу назад? Как вроде бы взрослые люди, умеющие завязывать шнурки и дышать носом, так легко позорятся на всю страну? Велик соблазн списать всё на умелые навыки маскировки пранкеров или на глупость конкретных людей, но всё куда печальнее. Их неспособность здраво оценивать реальность — отличительный признак целой породы людей, специально выводившихся целыми поколениями как уморительные, но бесполезные мопсы.

Десятилетиями власть прыгала и скакала вокруг этих мопсов: к их сопению прислушивались как к великим истинам, их рвоту бережно оттирали с ковров и объявляли классикой современной русской литературы, в выпученных глазах силились разглядеть совесть целой страны, а лужи на полу, проливавшиеся по поводу каждого события, объявлялись оппозиционным мнением, достойным уважения и почитания. Итогом этого стала форма жизни, совершенно не приспособленная к существованию вне стен семикомнатной квартиры в Плотниковом переулке. И вот, когда тёплый быт арбатского жилища сменился на промозглый вой германского леса или эстонского болота, эти мопсы продолжают вести себя так, словно ничего не случилось — всё тот же самодовольный поучительный тон, всё те же тупые и людоедские сентенции, высказываемые с позиции моральной безупречности, всё та же слепящая гордыня, мешающая понять, что никакой глава офиса Зеленского не будет звонить дряхлым отбросам российской истории. Горбатого могила исправит — а эти мопсы могилу вырыли себе сами.

История с жертвами пранкеров или с чудом избежавшими пятнадцати лет расстрела авторами песни про полковника оставляет горькое послевкусие. В самом деле, пример тех же БИ-2, выступавших на Суперкубке России, показывает, что как бы резки ни были их слова, как бы грубы ни выглядели их поступки, в России всегда найдётся пара высокопоставленных рук, что раскроет им приветственные объятия — вспомните, как отменяли отмену концерта Дианы Арбениной, наговорившей в своё время не меньше гадостей, чем патлачи из БИ-2, но спокойно продолжающей выступать по стране. То же наверняка касается и великих писателей, которым в любом другом обществе и в лицо плевать побрезговали бы — с них станется вернуться как ни в чём не бывало, а с наших должностных лиц, в свою очередь, станется объявить отчисления ВСУ и призывы "размонтировать" Россию очередными проявлениями испуганного патриотизма. Их не объявили ни иноагентами, ни экстремистами, им всё ещё приносят прибыль дорогая недвижимость и сочные контракты.

Какое может быть лекарство от этих паразитов? Патриотическое подобие "культуры снятия с эфира" доказало свою неэффективность и вредность, ведь в конечном итоге всё скатывается в мелочные споры каких-то непонятных лиц. К насилию призывать нельзя, да и не нужно — мы же не украинцы какие-то. Остаётся одно: терпеливо ждать, пока вся эта поросль пиявок не загнётся сама по себе, растворившись в собственной желчи и захлебнувшись слюнями в ходе очередного телефонного разговора с Джо Байденом. До тех же пор полезным средством борьбы с паразитами будет лишение их питательных веществ: не просто так наибольшее возмущение в иноагентской прессе вызвало не само интервью Улицкой и не реакция на него общественности, а решение издательства "АСТ" приостановить выплаты гонораров перечисляющей деньги ВСУ великой писательнице.

Илья Титов

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Российские деятели культуры, покинувшие страну в 2022 году, оказались не приспособлены к жизни за границей.

2. Группа БИ-2 дала концерты в Таиланде без оформления разрешений на работу, за что была задержана и депортирована.

3. Писатели Людмила Улицкая и Михаил Веллер в разговорах с пранкерами высказали антироссийские и аморальные взгляды.

4. Эти люди демонстрируют оторванность от реальности и неспособность к здравому суждению.

5. Такие деятели долгое время пользовались покровительством властей в России.

6. Необходимо перестать подпитывать их популярность и материально поддерживать.

Вывод:

Автор считает, что российские деятели культуры, покинувшие Россию и ведущие антироссийскую деятельность за рубежом, демонстрируют полную неадекватность и отрыв от реальности. По его мнению, обществу следует перестать обращать на них внимание и лишить их материальной поддержки, чтобы они со временем утратили влияние и значимость.