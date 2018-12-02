Новости Украины и Новороссии 02 декабря 2018
- 13:15 Порошенко обвинил Россию в намерении захватить Бердянск и Мариуполь.
- 09:29 Вопрос обмена задержанных украинских моряков не стоит, — Путин (ВИДЕО).
- 08:51 «Кому война, а кому мать родная», — Путин об Украине на G20 (ВИДЕО).
- 08:00 Неожиданный эффект: Украина все же сумела нанести удар по Азовскому морю.
- 06:00 Украинские выборы: США ждут удобного момента для удара.
- 00:30 Минздрав Украины советует лечиться кошками и собаками.
- Вчера 23:23 Пашинин пришел к успеху.
- Вчера 22:43 «Это никакой не плен», — в Кремле уточнили статус арестованных моряков ВМС Украины.
- Вчера 22:00 Британский журналист Грэм Филлипс об актуальной ситуации с украинскими кораблями в Керчи.
- Вчера 22:00 “Полуночный экспресс”.
- Вчера 21:48 Полный неадекват: Глава МИД Украины обвинил Россию в аморальном отношении к задержанным морякам.
- Вчера 21:22 Завтра была война? — на Украине объявили о срочных сборах резервистов и военнобязанных.
Порошенко обвинил Россию в намерении захватить Бердянск и Мариуполь
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские Бердянск и Мариуполь.
«Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group.
Выдержки из интервью приводит его пресс-служба.
В качестве единственного «доказательства» таких «планов» он привёл инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала незаконно пересёкших границу украинских моряков.
Ранее Порошенко пообещал до конца года развернуть на побережье страны новую морскую охрану, которая будет контролировать всю морскую границу от Измаила до Мариуполя.
Также он заявил, что Россия якобы развернула военную «наземную группировку» вдоль украинской границы.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко предположил в беседе с НСН, что Порошенко лжёт про угрозу войны из страха перед лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.
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Вопрос обмена задержанных украинских моряков не стоит, — Путин (ВИДЕО)
Вопрос об обмене 24 украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины, задержанных российскими военными в Керченском проливе, не стоит на повестке дня.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.
«Нет, пока вопросы об обмене не стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднимала. Сейчас об этом и говорить-то рано, сейчас идет следствие. Нам нужно получить полные показания со стороны моряков, все это оформить соответствующим образом, а там видно будет», — сказал Владимир Путин.
Как сообщала «Русская Весна», вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что арестованные моряки ВМС Украины, вопреки заявлениям украинских властей, не являются военнопленными.
Путин также напомнил о задержании российских рыбаков Украиной.
«Вспомните про рыбаков, которых захватили в Азовском море без всяких на то оснований. Договор 2003 года предполагает, что там есть только 5-километровая зона в качестве территориальных вод, а все остальное море является общим, в том числе для хозяйственного использования. Рыбаки-то не были даже в 5-километровой зоне, взяли их, захватили. До сих пор там капитана держат», — заявил Путин и назвал произошедшее «произволом».
Он еще раз подчеркнул, что считает инцидент в Керченском проливе 25 ноября «явной провокацией». И напомнил, что 11 сентября российские военные без проблем пропустили такой же караван украинских военных кораблей, которые двигались в Мариуполь и Бердянск.
«Им дали лоцмана и провели… Здесь вместо того, чтобы сделать то же самое, устроили эту провокацию, хотя даже после того, как они нарушили наши территориальные воды, вошли в наше территориальное море, все равно им пограничники сказали: „Если вы пойдете в Керчь, встаньте на стоянку и возьмите лоцмана”. „Нет, мы туда не пойдем”. И сразу же туда пошли. И началось вот это толкание бортами после этого ведь», — заявил Путин.
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На видео с 24:20
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«Кому война, а кому мать родная», — Путин об Украине на G20 (ВИДЕО)
Власти Украины продолжают политику, нацеленную на ограбление собственного народа, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине.
«В условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций, с которыми мы имеем дело, <…> олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства.
Это тот случай, когда и у нас, и на Украине описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родная», — сказал российский лидер.
По словам Путина, это одна из причин, почему действующая власть на Украине не заинтересована в мирном урегулировании.
«Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения», — пояснил президент.
«Разделили страну»
Путин отметил, что и при более масштабных событиях на Украине не вводили военное положение, но теперь, в преддверии выборов, киевские власти пошли на это — для того чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране.
«Но, что еще хуже, ведь ввели это военное положение в десяти областях — как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой и не находит его политика там единодушного одобрения», — добавил Путин.
По мнению российского лидера, это означает, что руководство Украины «своими руками разделило страну — на благонадежную и не очень».
Украинская провокация
Глава российского государства также ответил на вопрос, удалось ли ему убедить других лидеров G20 в том, что инцидент в Черном море, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля за нарушение госграницы, был провокацией со стороны Украины.
«Реакция была спокойная. Я не знаю, удалось их в этом убедить или не удалось, это у них надо спросить», — ответил Путин.
Он добавил, что изложил не только российскую позицию по этому вопросу, но и хронологию развития ситуации.
«Против этого трудно что-либо возразить. Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив.
Ну, что это такое? Это спланированная провокация, так и есть. Из документов усматривается и из показаний самих моряков. Вот и все. Ну, что здесь скажешь? Здесь возразить-то нечего», — добавил президент.
Он подчеркнул, что российские пограничники действовали строго по уставу, как сделали бы их коллеги в любой другой стране в случае наглого нарушения границы.
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На видео с 9:42
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Неожиданный эффект: Украина все же сумела нанести удар по Азовскому морю
Случилось немыслимое, небывалое, то, что никто не смог бы спрогнозировать и предсказать: после воскресной эскапады украинских военных кораблей около Крымского моста у Киева усугубились проблемы с портами в Азовском море.
В среду вечером украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что «порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически блокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов».
По его словам, на тот момент в ожидании на вход в Азовское море находились 18 судов, четыре из которых шли в Бердянск, а 14 — в мариупольский порт. А на выходе из Азова собралась очередь из девяти судов: три — из Бердянска и шесть — из Мариуполя. Еще восемь судов стоят в портах.
При этом Крымский мост для прохода кораблей открыт с понедельника. По заявлению Омеляна, у судов, следующих в российские порты на Азове (и в обратную сторону), не наблюдается никаких задержек и проблем с проходом через Керченский пролив.
В свою очередь, российская сторона вчера опровергла утверждения украинского министра.
«Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде», — заявил источник в морских службах Крыма. Кроме того, было дано напоминание о процедуре прохождения через пролив, которая включает поданную за двое суток заявку.
Безусловно, требования безопасности (в том числе, по погоде) и процедуры должны соблюдаться неукоснительно (кто-то сказал «нулевая толерантность»? Наверное, послышалось).
Во всей военно-политической суете последних дней вокруг темы воскресного инцидента из фокуса внимания выпало то, что должно быть главным. Во всяком случае, для украинских властей.
Введение военного положения, пусть даже в откровенно куцем виде, а также феерические инициативы вроде обращения к Турции о перекрытии Босфора для российских судов сконцентрировали внимание всех на Киеве и на фигуре украинского президента. Петра Порошенко подозревают — и явно небезосновательно — в том, что он намерен использовать всю эту ситуацию в целях своего переизбрания на второй срок.
В результате в тень ушли куда более насущные реальные проблемы, связанные с происходящим, в частности, в сфере экономики.
Взаимоотношения государства и бизнеса — сложный феномен. С одной стороны, государство заинтересовано в мощи и развитии национальной экономики, как следствие, в его задачи входит разрешение проблем, которые возникают у бизнеса и с которыми тот не может справиться самостоятельно. С другой стороны, ситуации бывают разные, иногда складываются условия, когда государство вынуждено сказать предпринимателям: «Извините, но тут речь о национальных интересах, вам придется потерпеть, изыскивать резервы и действовать в сформировавшихся новых условиях».
Собственно, российский бизнес за последние годы столкнулся с примерами и того, и другого подхода.
После задержания Киевом весной российского рыболовецкого судна «Норд» у украинских портов на Азове и их партнеров действительно возникли проблемы. Тщательные проверки судов из Мариуполя и Бердянска (и в обратную сторону) российскими пограничниками перед прохождением Керченского пролива привели к значительным простоям и, как следствие, финансовым потерям, которые исчисляются уже многими десятками (если не сотнями) миллионов долларов.
Для Украины это, безусловно, та самая двойственная ситуация. С одной стороны, бизнесу надо, чтобы Киев как-то договорился с Москвой, режим «нулевой терпимости» был ослаблен — и потери прекратились. С другой стороны, понятно, что для украинских властей пойти, по сути, на уступки «агрессору», тем более в теме, связанной с Крымом, неприемлемо — а значит, бизнесу придется терпеть во имя национальных интересов.
В большинстве случаев такую позицию можно было бы понять — и даже уважать.
В конце концов, Киеву действительно удалось привлечь к проблеме внимание Запада, который, конечно, ничего реально не сделал, но пальцем Москве ритуально погрозил (а российские власти, в свою очередь, ритуально все это проигнорировали).
Даже воскресной авантюре теоретически можно было найти оправдание. Например, украинские власти рассчитывали, что применение силы российскими военными вызовет жесткую реакцию Запада, тот принудит Москву к шагам, которые в итоге улучшат ситуацию для украинских портов на Азове. Наивно, конечно (если не сказать — глупо), но хотя бы можно было признать, что власти страны как могут отстаивают национальные интересы — и интересы украинского бизнеса.
Проблема в том, что и существо произошедшего, и последовавшие затем события не оставили вариантов для разночтений: целью операции украинских ВМС была не защита национальных интересов Украины, а решение конкретных проблем конкретного человека, который сознательно и целенаправленно решил усугубить проблемы своей страны на Азове ради сохранения за собой высшего государственного поста.
Причем расплачиваться за комбинацию, реализованную в пользу электоральной кампании Петра Алексеевича Порошенко, будут мариупольский и бердянский порты и связанные с ними предприятия. А это многомиллиардный бизнес и десятки тысяч рабочих мест.
Видимо, это уникальный исторический случай, когда государственный деятель пускает под нож экономику целого региона своей страны. Причем делает это не по ошибке и даже не по масштабному злодейскому умыслу, а мимоходом — потому что ему это удобно в конкретный момент времени для решения небольшой частной задачи.
Тут должен быть глубокомысленный вывод, но смысла в нем — как и в большей части того, что делают украинские власти — немного. Остается только развести руками.
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Ирина Алкснис
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Украинские выборы: США ждут удобного момента для удара
Как редкая птица долетит до середины Днепра, так редкие выборы на Украине обходятся без очевидного акцентированного «участия» Соединенных Штатов.
Так было в 2004 году, когда «американский кандидат», планомерно раскручивавшийся с 1999 года, был очевиден всем: и противникам, и сторонникам.
В 2010 все было не так явственно, но также не секрет, что «ярлык» на правление в Вашингтоне Виктор Янукович заблаговременно получил. Правда, это не спасло его от Евромайдана, а история «взлета» его «преемника» в этом плане выглядит настолько эталонной, что стоит её напомнить.
Ведь осенью 2013 года, накануне начала известных событий, его президентский рейтинг колебался в районе 1–2%, да и сам он президентских амбиций не показывал, его личная партия «Солидарность» пребывала в полностью «замороженном» состоянии.
Причем это не был рейтинг «на вырост» не столь известного широкой публике политика. Наоборот, Петра Алексеевича знали и помнили очень хорошо, главным образом по связанным с ним скандалам, ведь достаточно вспомнить, что в 2007 году решением съезда ющенковской партии «Наша Украина» он не попал в её избирательный список.
В ходе начавшего Евромайдана он также ничем не особым себя не проявил, кроме разве что попытки остановить в первый его день вышедших из-под контроля праворадикалов, пытавшихся штурмовать Администрацию президента (это действо могло сорвать весь план, по которому Януковича предполагалось, как известную лягушку, медленно сварить в котле «мирного протеста»).
Эпитеты, которыми награждали его тогда праворадикалы, явно не указывали на его популярность.
Тем не менее начиная с января—февраля (когда Евромайдан еще бушевал) ведущие соцслужбы Украины (все финансируемые заокеанскими грантами) начали фиксировать «необъяснимый» рост рейтингов Порошенко до 5 и даже выводящих в группу лидеров 10%. Еще удивительней было то, что аналогичный рост показала и порошенковская партия «Солидарность», о существовании которой подавляющее большинство граждан если и слышало, то крайне смутно.
А затем последовал сенсационный альянс с Виталием Кличко, лидером всех рейтингов.
Он согласился отказаться от собственных президентских амбиций в пользу Петра Порошенко, передав последнему всю мощную инфраструктуру своей партии УДАР, довольствовавшись креслом киевского градоначальника. Естественно, Порошенко тут же вышел в лидеры рейтингов, причем основные конкуренты: Анатолий Гриценко и особенно Юлия Тимошенко ― вели кампанию крайне вяло, без всякого креатива, отбывая номер.
Ну, а поближе к дню голосования СМИ начали разгонять месседж, что в нынешней ситуации крайне важно для страны, чтобы новый президент был выбран в первом же туре, а поскольку фаворит понятен, то и голосовать нужно именно за него.
Ударная работа успешно избежавшего люстрации Центризбиркома старого состава и зарубежные наблюдатели, увидевшие исключительно честные и прозрачные выборы, довершили дело.
Причина такой удачи очевидна — именно Порошенко стал «единым кандидатом» от западных держав.
Причем, как часто бывает, «единый» означало — компромиссный. США видели во главе постмайданной Украины Арсения Яценюка, а Германия и «е…ный ЕС» (©Виктория Нуланд) — Виталия Кличко, в результате сошлись на Петре Порошенко, с остальными провели «разъяснительную работу»).
«Кастинг» был, видимо, пройден в середине декабря 2013 года, когда тогдашний госсекретарь Джон Керри в Брюсселе встречался с номинальными лидерами Евромайдана «по должности» (руководителями трех парламентских оппозиционных фракций Яценюком, Кличко и Тягнибоком) и попавшим в число приглашенных «безстатусным» Порошенко.
Однако уже вскоре разочарование западных лидеров в Порошенко стало видно «невооруженным глазом». Казалось бы, лидер страны, отстаивающей свой «европейский выбор» и западные ценности перед лицом «российской агрессии», должен был бы стать самым дорогим и желанным гостем во всех «лучших домах».
Но уже вскоре после избрания довольно регулярный характер приняли весьма неприятные жесты в его отношении.
К «телу» Барака Обамы Порошенко перестали пускать с сентября 2014 года, в дальнейшем ему удавалось лишь «перехватывать» оного на ходу или в ходе протокольного фотографирования, что пресс-служба украинского президента выдавала за полноценные переговоры.
Все три встречи Дональда Трампа с Порошенко носили откровенно унизительный для последнего характер и предназначались, похоже, для «внутреннего употребления», дабы ответить критикам, обвинявшим в недостаточной поддержке Украины.
При этом во время последнего визита Порошенко в США, на сессию Генассамблеи ООН, единственным американским чиновником, удостоившим его своим общением, стал «профильный» спецпредставитель по Украине Курт Волкер.
Вице-президент Байден также не выказывал особого уважения к своему киевскому партнёру. Вошло в историю, как Байден после своего выступления в украинском парламенте демонстративно «не заметил» протянутую руку главы принимающего государства.
Выйдя в отставку, Байден откровенно рассказал в своих мемуарах, как давал Порошенко 12 часов на увольнение «этого сукиного сына» (генпрокурора Шокина).
И в самом деле, год добивались США и европейцы отставки генпрокурора Шокина, но в итоге его место занял один из самых приближенных к президенту политиков — Юрий Луценко. Западный же фаворит, грузинский «легионер» Давид Сакварелидзе, был уволен Шокиным с поста замгенпрокурора за полчаса до собственной отставки.
Порошенко в тот же день принял Сакварелидзе, пообещал вернуть в Генпрокуратуру при новом руководителе, но, естественно, сразу же о своем обещании «забыл». На освобождаемый Арсением Яценюком пост премьера активно претендовала «экс»-сотрудница Госдепа американскоподданная Наталия Яресько, но в итоге главой правительства стал выдвиженец Петра Порошенко Владимир Гройсман.
Да и в целом все «варяги» были постепенно выдавлены из органов власти.
Когда же три года назад от него «категорически» потребовали создать цепь параллельных антикоррупционных структур, практически напрямую контролируемых США (дабы держать на «коротком крючке» не только Порошенко, но и весь украинский «истеблишмент»), Порошенко вновь включил механизм затяжек и проволочек, из-за которых ключевой элемент этой системы — Антикоррупционный суд — не создан до сих пор.
Мало того, созданные структуры интригами Банковой эпически перегрызлись между собой (их руководителей даже вызывали в Вашингтон, дабы «помирить», но без особого успеха) и полностью потеряли дееспособность.
В общем, нужно признать, там, где это касалось его собственных интересов, Петр Алексеевич умеет, пусть и плутуя, демонстрируя всяческое рвение, но весьма жестко «бороныть» украинский суверенитет, т. е. свою власть.
И все сходило Петру Алексеевичу с рук: публичная критика была предельно «деликатной», транши, хоть и со скрипом, выделялись. Казалось, над ним сгустились тучи, когда Саакашвили прорвался через границу и замутил свой «Михомайдан».
Но и тут в конечном итоге под очередные обещания выполнить пожелания Запада (впоследствии так и не исполненные) он получил отмашку на депортацию Саакашвили и разгон Михомайдана, что и было сделано быстро и четко.
А ведь достаточно долго тот же Курт Волкер требовал от Порошенко решать возникшие проблемы, «уважая право на мирный протест», так же как ранее Джо Байден от Виктора Януковича. А потом «линия партии» незаметно, но очевидным образом поменялась.
Как мы уже отмечали, «ранее, несмотря на все свое недовольство, Запад вынужден был поддерживать Порошенко, исходя из того, что, скажем так, «вневыборная» смена власти в любой форме способна полностью обвалить постмайданный режим и дискредитировать его (как и саму «Революцию достоинства) в глазах мировой общественности.
Петр Порошенко отлично понимал и, нужно признать, умело её использовал, порой максимально близко подходя к черте, за которой терпение Запада могло иссякнуть, но никогда её не переступая.
Раздражение же западных лидеров понять несложно: если вам принадлежит некий «актив», кому понравится, что его «менеджмент» работает в первую очередь на собственный карман, игнорируя все последние предупреждения хозяев.
Однако на носу выборы, легитимная, демократическая процедура, проигрыш на которых действующей власти — банальная история. И как, если не через выборы (ведь опыт накоплен немалый, и рычаги никуда не делись) провести необходимые «кадровые решения».
И некоторое время назад, когда МВФ неожиданно, в дополнение к уже выдвинутым и даже согласованным условиям нового займа, необходимого, по признанию премьера Гройсмана для спасения от дефолта, выдвинул новое, технически сложно исполнимое — принять бюджет (который обычно в Украине принимают «под елочку»), казалось, что Порошенко Запад начал конкретно «сливать».
Но, похоже, и эта «гроза» миновала. Порошенко продавил бюджет через Раду в рекордные сроки, и МВФ теперь обещает выделить деньги до Нового года (что крайне важно).
Еще более существенно то, что в повышении цен на газ МВФ согласился удовлетвориться «символическими» 23,5%, перенеся основные повышения на послевыборный период.
Главное же, что абсолютно никак не проявляются пока симпатии заокеанской державы ни к одному из соперников Петра Порошенко. Чаще других в качестве такового называют Вакарчука, которого там действительно готовили к «великой цели», но отмашки на его раскрутку нет, «знаков внимания», которые могли бы стать сигналом для элит, также, сам он пока не объявляет о своих планах, а ведь сроки уже «поджимают».
Значит ли это, что американцы «умыли руки» и считают для себя приемлемым как минимум второй срок Петра Порошенко? Думаю, это крайне маловероятно.
Ведь выиграв выборы, Порошенко значительно укрепит свои позиции, что наверняка только добавит ему наглости и самоуверенности в отношении западных партнеров, и следующие пять лет «сдвинуть» его будет крайне сложно.
Скорее, дело в том, что, накопив немалый опыт работы с нынешним украинским президентом, американцы понимают — так просто он не уйдет.
И если уже сейчас, за четыре месяца до выборов, четко обозначить свое к нему отношение, то терять ему станет нечего (помимо прочего, он отлично понимает, что шансы на спокойную «постпрезидентскую» жизнь что в Украине, что за её пределами для него не очень высоки), а значит, от него можно ожидать самых непредсказуемых и опасных действий, скажем, резкой эскалации военных действий в Донбассе, а может, и в Крыму, что Западу и Америке сейчас не нужно (было бы нужно, Киев с радостью бы «исполнил»).
Поэтому Америка заняла выжидательную позицию, при этом стараясь не вызывать у Порошенко подозрений относительно «искренности» своего «дружественного нейтралитета» (к нему) на президентских выборах.
Ведь точно так же во время Евромайдана Джо Байден каждые два-три дня названивал Виктору Януковичу и терпеливо объяснял, что применение силы против «мирных протестующих» сделает тогдашнего украинского президента нерукопожатным в «приличном обществе» (т. е. давая понять, что власть у Януковича при «хорошем поведении» может сохраниться).
Возможно, американцы рассчитывают, что сам ход президентской гонки лишит Порошенко всяких шансов на выход во второй тур и конечный успех.
На случай же, если такие шансы у него останутся, наверняка припасены «сюрпризы», которые будут введены в дело поближе ко дню голосования, когда у Порошенко просто не останется времени для ответного маневра.
А дальше уже возможны варианты, ну, например, такой: ближе к выборам условная «бригада Госдепа» (Гриценко, Садовый, Вакарчук) объединяется в пользу того же Вакарчука, хотя и не обязательно его (при необходимости для вынужденных уступить у американских партнеров наверняка найдутся аргументы, как нашлись в 2014-м для Тимошенко и того же вечно «непроходного» Гриценко), к этому же кандидату должна отойти бо́льшая часть нынешнего электората Порошенко, что дает ему хорошие шансы для выхода во второй тур и окончательной победы над Тимошенко, которая явно также не вызывает восторга за океаном.
Главный же вопрос: насколько видит эту угрозу для себя сам Порошенко и что он намерен предпринять.
Ведь пока американцы не применят «сильнодействующие средства», всегда остается надежда на то, что этого и не произойдет (как и Янукович до последнего верил, что останется «рукопожатным»), а если «сыграть на опережение», то это и станет тем переходом «красной линии» в отношениях с Западом, которого все годы своего президентства Петру Порошенко удавалось избегать и чего так не хочется делать. Дилемма, однако…
P. S.
Материал был написан и отправлен в редакцию накануне «керченского инцидента» и последовавших событий.
Т. е. Порошенко решил таки «сыграть на обострение», причем в самой радикальной форме, сделав ставку на перенос выборов. Но для него этого закончилось огромным конфузом. Принятый вариант военного положения, извините, филькина грамота, позволяющая ему сохранить лицо (да и это сомнительно).
В итоге дата выборов подтверждена, а ВП в части ограничения прав граждан распространяется только на несколько областей, да и там этот пункт вступает в силу только в случае прямого наземного вторжения из России.
И есть все основания полагать, что на позицию украинских депутатов оказала существенное влияние предельно сдержанная реакция западных стран на инцидент, а возможно и закулисные сигналы оттуда, которые получили украинские политики.
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Дмитрий Славский
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Минздрав Украины советует лечиться кошками и собаками
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, печально известная реформой системы здравоохранения, советует украинцам приютить бездомных животных. А животные, по мнению чиновницы, обязательно отблагодарят.
«Исследования показывают, что владельцы кошек и собак имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. А в больницах пэт-терапию применяют в курсе лечения и реабилитации пациентов, переживших сильный стресс», — написала она на своей странице в соцсети.
Она также отметила, что присутствие домашнего животного в доме полезно для маленьких детей.
«Ранний контакт с некоторыми бактериями помогает лучше формировать защитные реакции организма ребенка. Особенно, в течение первого года жизни. Конечно, никто не говорит, что нельзя забывать о базовых правилах гигиены, как мытье рук», — написала Супрун.
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Пашинин пришел к успеху
Актер Пашинин пришел к успеху.
2014-й
Я прошу прощения у вас, дорогие украинцы, за тех людей, которые сидя в Челябинске знают лучше вас, что происходит в Украине. Простите, вот есть такие дебилы".
https://www.spr.ru/novosti/2014-08/rossiyskiy-akter-pozhelal-storonnikam-putina-goret-v-adu.html – цинк
2017-й.
Беглый российский актер призвал уничтожать системы жизнеобеспечения на территории РФ
«Взорвать ту й… банную газовую трубу в пяти местах — и все, хана путинской системе, — полагает он. — В конце концов — бросьте в трансформаторную будку любого города лом, и она как минимум на сутки вырубится. А власть — посыплется. Кремль держится на пропаганде и энергоносителях».
При этом актер называет точную дату восстания в России против действующей российской власти.
«Конец путинского режима наступит 5 ноября 2017 года, — говорит Пашинин. — Возможно, раньше. Эту дату назвал один из известных националистов Вячеслав Мальцев. Восстание готовится. Есть люди, которые готовы его начать раньше».
Ранее Анатолий Пашинин заявлял, что его друзья, оставшиеся в России «будут резать ОМОН».
https://www.yaplakal.com/forum1/topic1200700.html – цинк
2018-й
- Российский сериальный актер Анатолий Пашинин, который отправился воевать в Донбасс на стороне украинских националистов, теперь перебивается случайными заработками, в частности, расчищает завалы перед домами. Об этом артист рассказал на программе «Рандеву», куда он пришел в красной вышиванке со свастиками. «Ребята иной раз звонят: «Деньги нужны?» Есть возможность подзаработать гривен пятьсот (1,2 тыс. рублей. — Ред.), выехать, разгрести, сейчас же этот, отопительный сезон. Люди дровами запасаются, поэтому разгрузить, выгрузить, привезли — поколоть», — сказал Пашинин, добавив, что такое происходит редко. - В конце передачи артист выторговал у журналистов бесплатный ужин взамен на это интервью. «Меня в последнее время радуют, делают счастливым очень простые вещи. Сытный ужин сделает меня очень счастливым, это такой намек», — подчеркнул мужчина.
https://zergulio.livejournal.com/6050013.html – цинк
А чего добился ты?
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«Это никакой не плен», — в Кремле уточнили статус арестованных моряков ВМС Украины
Арестованные российским судом моряки ВМС Украины, вопреки заявлениям украинских властей, не являются военнопленными.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как они могут быть военнопленными? Они нарушители границы», — сказал он журналистам.
«Это никакой не плен, нет войны, есть украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу РФ. И еще в российских водах хулиганили», — подчеркнул Песков.
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Британский журналист Грэм Филлипс об актуальной ситуации с украинскими кораблями в Керчи
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“Полуночный экспресс”
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Полный неадекват: Глава МИД Украины обвинил Россию в аморальном отношении к задержанным морякам
Глава МИД Украины Украины Павел Климкин сделал странное заявление, обвинив власти России в аморальном отношении к задержанным украинским морякам.
«В России нет не только какой-то человеческой политики, но и человеческой морали, поскольку мы не можем получить официальную информацию о наших ребятах, и получаем информацию из многих источников», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.
Затем «Чугункин» (как называют Климкина в Сети, намекая на его сходство с персонажем «Собачьего сердца») произнес ещё более странную фразу.
«И, кстати, перевозить раненных ребят на самолете — это вообще против любых правил какой-либо разумной человеческой морали», — заявил украинский министр.
Стоит отметить, что Украина постоянно использует авиацию для доставки раненых военнослужащих ВСУ в госпитали.
Пользователи Сети по достоинству оценили заявление Климкина, назвав его «упоротым» и «полным неадекватом».
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Завтра была война? — на Украине объявили о срочных сборах резервистов и военнобязанных
С понедельника, 3 декабря, на Украине начнутся масштабные сборы резервистов и военнообязанных.
Об этом сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ.
«Введение правового режима военного положения, в том числе, предусматривает уточнение задач Вооруженных сил Украины и Сил территориальной обороны.
Одной из составляющих подготовки Вооруженных сил Украины к отражению вооруженной агрессии является подготовка людских резервов. С этой целью с 3 декабря начинается цикл масштабных сборовых мероприятий с резервистами и военнообязанными», — сказано в сообщении.
В «случае открытой агрессии» в войска будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию ВСУ, пояснили в управлении.
«Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения Вооруженных сил Украины, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия по созданию территориальной обороны и неприкосновенных запасов.
В областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых сборов с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток, во время которых будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны с целью подготовки к защите своих областей», — отметили в управлении.
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