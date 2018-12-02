Новости Украины и Новороссии 02 декабря 2018

Как редкая птица долетит до середины Днепра, так редкие выборы на Украине обходятся без очевидного акцентированного «участия» Соединенных Штатов.

Так было в 2004 году, когда «американский кандидат», планомерно раскручивавшийся с 1999 года, был очевиден всем: и противникам, и сторонникам.

В 2010 все было не так явственно, но также не секрет, что «ярлык» на правление в Вашингтоне Виктор Янукович заблаговременно получил. Правда, это не спасло его от Евромайдана, а история «взлета» его «преемника» в этом плане выглядит настолько эталонной, что стоит её напомнить.

Ведь осенью 2013 года, накануне начала известных событий, его президентский рейтинг колебался в районе 1–2%, да и сам он президентских амбиций не показывал, его личная партия «Солидарность» пребывала в полностью «замороженном» состоянии.

Причем это не был рейтинг «на вырост» не столь известного широкой публике политика. Наоборот, Петра Алексеевича знали и помнили очень хорошо, главным образом по связанным с ним скандалам, ведь достаточно вспомнить, что в 2007 году решением съезда ющенковской партии «Наша Украина» он не попал в её избирательный список.

В ходе начавшего Евромайдана он также ничем не особым себя не проявил, кроме разве что попытки остановить в первый его день вышедших из-под контроля праворадикалов, пытавшихся штурмовать Администрацию президента (это действо могло сорвать весь план, по которому Януковича предполагалось, как известную лягушку, медленно сварить в котле «мирного протеста»).

Эпитеты, которыми награждали его тогда праворадикалы, явно не указывали на его популярность.

Тем не менее начиная с января—февраля (когда Евромайдан еще бушевал) ведущие соцслужбы Украины (все финансируемые заокеанскими грантами) начали фиксировать «необъяснимый» рост рейтингов Порошенко до 5 и даже выводящих в группу лидеров 10%. Еще удивительней было то, что аналогичный рост показала и порошенковская партия «Солидарность», о существовании которой подавляющее большинство граждан если и слышало, то крайне смутно.

А затем последовал сенсационный альянс с Виталием Кличко, лидером всех рейтингов.

Он согласился отказаться от собственных президентских амбиций в пользу Петра Порошенко, передав последнему всю мощную инфраструктуру своей партии УДАР, довольствовавшись креслом киевского градоначальника. Естественно, Порошенко тут же вышел в лидеры рейтингов, причем основные конкуренты: Анатолий Гриценко и особенно Юлия Тимошенко ― вели кампанию крайне вяло, без всякого креатива, отбывая номер.

Ну, а поближе к дню голосования СМИ начали разгонять месседж, что в нынешней ситуации крайне важно для страны, чтобы новый президент был выбран в первом же туре, а поскольку фаворит понятен, то и голосовать нужно именно за него.

Ударная работа успешно избежавшего люстрации Центризбиркома старого состава и зарубежные наблюдатели, увидевшие исключительно честные и прозрачные выборы, довершили дело.

Причина такой удачи очевидна — именно Порошенко стал «единым кандидатом» от западных держав.

Причем, как часто бывает, «единый» означало — компромиссный. США видели во главе постмайданной Украины Арсения Яценюка, а Германия и «е…ный ЕС» (©Виктория Нуланд) — Виталия Кличко, в результате сошлись на Петре Порошенко, с остальными провели «разъяснительную работу»).

«Кастинг» был, видимо, пройден в середине декабря 2013 года, когда тогдашний госсекретарь Джон Керри в Брюсселе встречался с номинальными лидерами Евромайдана «по должности» (руководителями трех парламентских оппозиционных фракций Яценюком, Кличко и Тягнибоком) и попавшим в число приглашенных «безстатусным» Порошенко.

Однако уже вскоре разочарование западных лидеров в Порошенко стало видно «невооруженным глазом». Казалось бы, лидер страны, отстаивающей свой «европейский выбор» и западные ценности перед лицом «российской агрессии», должен был бы стать самым дорогим и желанным гостем во всех «лучших домах».

Но уже вскоре после избрания довольно регулярный характер приняли весьма неприятные жесты в его отношении.

К «телу» Барака Обамы Порошенко перестали пускать с сентября 2014 года, в дальнейшем ему удавалось лишь «перехватывать» оного на ходу или в ходе протокольного фотографирования, что пресс-служба украинского президента выдавала за полноценные переговоры.

Все три встречи Дональда Трампа с Порошенко носили откровенно унизительный для последнего характер и предназначались, похоже, для «внутреннего употребления», дабы ответить критикам, обвинявшим в недостаточной поддержке Украины.

При этом во время последнего визита Порошенко в США, на сессию Генассамблеи ООН, единственным американским чиновником, удостоившим его своим общением, стал «профильный» спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Вице-президент Байден также не выказывал особого уважения к своему киевскому партнёру. Вошло в историю, как Байден после своего выступления в украинском парламенте демонстративно «не заметил» протянутую руку главы принимающего государства.

Выйдя в отставку, Байден откровенно рассказал в своих мемуарах, как давал Порошенко 12 часов на увольнение «этого сукиного сына» (генпрокурора Шокина).

И в самом деле, год добивались США и европейцы отставки генпрокурора Шокина, но в итоге его место занял один из самых приближенных к президенту политиков — Юрий Луценко. Западный же фаворит, грузинский «легионер» Давид Сакварелидзе, был уволен Шокиным с поста замгенпрокурора за полчаса до собственной отставки.

Порошенко в тот же день принял Сакварелидзе, пообещал вернуть в Генпрокуратуру при новом руководителе, но, естественно, сразу же о своем обещании «забыл». На освобождаемый Арсением Яценюком пост премьера активно претендовала «экс»-сотрудница Госдепа американскоподданная Наталия Яресько, но в итоге главой правительства стал выдвиженец Петра Порошенко Владимир Гройсман.

Да и в целом все «варяги» были постепенно выдавлены из органов власти.

Когда же три года назад от него «категорически» потребовали создать цепь параллельных антикоррупционных структур, практически напрямую контролируемых США (дабы держать на «коротком крючке» не только Порошенко, но и весь украинский «истеблишмент»), Порошенко вновь включил механизм затяжек и проволочек, из-за которых ключевой элемент этой системы — Антикоррупционный суд — не создан до сих пор.

Мало того, созданные структуры интригами Банковой эпически перегрызлись между собой (их руководителей даже вызывали в Вашингтон, дабы «помирить», но без особого успеха) и полностью потеряли дееспособность.

В общем, нужно признать, там, где это касалось его собственных интересов, Петр Алексеевич умеет, пусть и плутуя, демонстрируя всяческое рвение, но весьма жестко «бороныть» украинский суверенитет, т. е. свою власть.

И все сходило Петру Алексеевичу с рук: публичная критика была предельно «деликатной», транши, хоть и со скрипом, выделялись. Казалось, над ним сгустились тучи, когда Саакашвили прорвался через границу и замутил свой «Михомайдан».

Но и тут в конечном итоге под очередные обещания выполнить пожелания Запада (впоследствии так и не исполненные) он получил отмашку на депортацию Саакашвили и разгон Михомайдана, что и было сделано быстро и четко.

А ведь достаточно долго тот же Курт Волкер требовал от Порошенко решать возникшие проблемы, «уважая право на мирный протест», так же как ранее Джо Байден от Виктора Януковича. А потом «линия партии» незаметно, но очевидным образом поменялась.

Как мы уже отмечали, «ранее, несмотря на все свое недовольство, Запад вынужден был поддерживать Порошенко, исходя из того, что, скажем так, «вневыборная» смена власти в любой форме способна полностью обвалить постмайданный режим и дискредитировать его (как и саму «Революцию достоинства) в глазах мировой общественности.

Петр Порошенко отлично понимал и, нужно признать, умело её использовал, порой максимально близко подходя к черте, за которой терпение Запада могло иссякнуть, но никогда её не переступая.

Раздражение же западных лидеров понять несложно: если вам принадлежит некий «актив», кому понравится, что его «менеджмент» работает в первую очередь на собственный карман, игнорируя все последние предупреждения хозяев.

Однако на носу выборы, легитимная, демократическая процедура, проигрыш на которых действующей власти — банальная история. И как, если не через выборы (ведь опыт накоплен немалый, и рычаги никуда не делись) провести необходимые «кадровые решения».

И некоторое время назад, когда МВФ неожиданно, в дополнение к уже выдвинутым и даже согласованным условиям нового займа, необходимого, по признанию премьера Гройсмана для спасения от дефолта, выдвинул новое, технически сложно исполнимое — принять бюджет (который обычно в Украине принимают «под елочку»), казалось, что Порошенко Запад начал конкретно «сливать».

Но, похоже, и эта «гроза» миновала. Порошенко продавил бюджет через Раду в рекордные сроки, и МВФ теперь обещает выделить деньги до Нового года (что крайне важно).

Еще более существенно то, что в повышении цен на газ МВФ согласился удовлетвориться «символическими» 23,5%, перенеся основные повышения на послевыборный период.

Главное же, что абсолютно никак не проявляются пока симпатии заокеанской державы ни к одному из соперников Петра Порошенко. Чаще других в качестве такового называют Вакарчука, которого там действительно готовили к «великой цели», но отмашки на его раскрутку нет, «знаков внимания», которые могли бы стать сигналом для элит, также, сам он пока не объявляет о своих планах, а ведь сроки уже «поджимают».

Значит ли это, что американцы «умыли руки» и считают для себя приемлемым как минимум второй срок Петра Порошенко? Думаю, это крайне маловероятно.

Ведь выиграв выборы, Порошенко значительно укрепит свои позиции, что наверняка только добавит ему наглости и самоуверенности в отношении западных партнеров, и следующие пять лет «сдвинуть» его будет крайне сложно.

Скорее, дело в том, что, накопив немалый опыт работы с нынешним украинским президентом, американцы понимают — так просто он не уйдет.

И если уже сейчас, за четыре месяца до выборов, четко обозначить свое к нему отношение, то терять ему станет нечего (помимо прочего, он отлично понимает, что шансы на спокойную «постпрезидентскую» жизнь что в Украине, что за её пределами для него не очень высоки), а значит, от него можно ожидать самых непредсказуемых и опасных действий, скажем, резкой эскалации военных действий в Донбассе, а может, и в Крыму, что Западу и Америке сейчас не нужно (было бы нужно, Киев с радостью бы «исполнил»).

Поэтому Америка заняла выжидательную позицию, при этом стараясь не вызывать у Порошенко подозрений относительно «искренности» своего «дружественного нейтралитета» (к нему) на президентских выборах.

Ведь точно так же во время Евромайдана Джо Байден каждые два-три дня названивал Виктору Януковичу и терпеливо объяснял, что применение силы против «мирных протестующих» сделает тогдашнего украинского президента нерукопожатным в «приличном обществе» (т. е. давая понять, что власть у Януковича при «хорошем поведении» может сохраниться).

Возможно, американцы рассчитывают, что сам ход президентской гонки лишит Порошенко всяких шансов на выход во второй тур и конечный успех.

На случай же, если такие шансы у него останутся, наверняка припасены «сюрпризы», которые будут введены в дело поближе ко дню голосования, когда у Порошенко просто не останется времени для ответного маневра.

А дальше уже возможны варианты, ну, например, такой: ближе к выборам условная «бригада Госдепа» (Гриценко, Садовый, Вакарчук) объединяется в пользу того же Вакарчука, хотя и не обязательно его (при необходимости для вынужденных уступить у американских партнеров наверняка найдутся аргументы, как нашлись в 2014-м для Тимошенко и того же вечно «непроходного» Гриценко), к этому же кандидату должна отойти бо́льшая часть нынешнего электората Порошенко, что дает ему хорошие шансы для выхода во второй тур и окончательной победы над Тимошенко, которая явно также не вызывает восторга за океаном.

Главный же вопрос: насколько видит эту угрозу для себя сам Порошенко и что он намерен предпринять.

Ведь пока американцы не применят «сильнодействующие средства», всегда остается надежда на то, что этого и не произойдет (как и Янукович до последнего верил, что останется «рукопожатным»), а если «сыграть на опережение», то это и станет тем переходом «красной линии» в отношениях с Западом, которого все годы своего президентства Петру Порошенко удавалось избегать и чего так не хочется делать. Дилемма, однако…

P. S.

Материал был написан и отправлен в редакцию накануне «керченского инцидента» и последовавших событий.

Т. е. Порошенко решил таки «сыграть на обострение», причем в самой радикальной форме, сделав ставку на перенос выборов. Но для него этого закончилось огромным конфузом. Принятый вариант военного положения, извините, филькина грамота, позволяющая ему сохранить лицо (да и это сомнительно).

В итоге дата выборов подтверждена, а ВП в части ограничения прав граждан распространяется только на несколько областей, да и там этот пункт вступает в силу только в случае прямого наземного вторжения из России.

И есть все основания полагать, что на позицию украинских депутатов оказала существенное влияние предельно сдержанная реакция западных стран на инцидент, а возможно и закулисные сигналы оттуда, которые получили украинские политики.

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Дмитрий Славский