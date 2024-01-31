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Главные герои советского кино

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10 главных героев советского кино по версии "Мосфильма" к 100-летию студии. Определяли на основе опросов популярности.
Самым популярным героем оказался большевик товарищ Сухов. Еще стоит отметить, что в топ-10 одни мужики.


  1. Товарищ Сухов (Анатолий Кузнецов) – "Белое солнце пустыни" (1969)

  2. Гоша (Алексей Баталов) – "Москва слезам не верит" (1979)

  3. Женя Лукашин (Андрей Мягков) – "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)

  4. Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин) – "Бриллиантовая рука" (1968)

  5. Василий Кузякин (Александр Миронов) – "Любовь и голуби" (1984)

  6. Троица Трус, Балбес, Бывалый – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" (1967)

  7. Шурик (Александр Демьяненко) – "Кавказская пленница" (1967)

  8. Анатолий Ефремович Новосельцев (Андрей Мягков) – "Служебный роман" (1977)

  9. Жорж Милославский (Леонид Куравлев) – "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

  10. Афоня (Леонид Куравлев) – "Афоня" (1975)

Удивило отстуствие Тихонова (Штирлиц).
Ну а так, в основном со списком можно согласиться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8929588.html
Метки: кино, ссср
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18305 17101
    KT 35 мин. назад

      Та нуна!В СССР их была как минимум сотня!
      А по сути, можно практически назвать любого актёра, даже не первого,а второго или третьего плана,но в каких образах!

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