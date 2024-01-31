Главные герои советского кино
10 главных героев советского кино по версии "Мосфильма" к 100-летию студии. Определяли на основе опросов популярности.
Самым популярным героем оказался большевик товарищ Сухов. Еще стоит отметить, что в топ-10 одни мужики.
- Товарищ Сухов (Анатолий Кузнецов) – "Белое солнце пустыни" (1969)
- Гоша (Алексей Баталов) – "Москва слезам не верит" (1979)
- Женя Лукашин (Андрей Мягков) – "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)
- Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин) – "Бриллиантовая рука" (1968)
- Василий Кузякин (Александр Миронов) – "Любовь и голуби" (1984)
- Троица Трус, Балбес, Бывалый – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" (1967)
- Шурик (Александр Демьяненко) – "Кавказская пленница" (1967)
- Анатолий Ефремович Новосельцев (Андрей Мягков) – "Служебный роман" (1977)
- Жорж Милославский (Леонид Куравлев) – "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
- Афоня (Леонид Куравлев) – "Афоня" (1975)
Ну а так, в основном со списком можно согласиться.
Та нуна!В СССР их была как минимум сотня!
А по сути, можно практически назвать любого актёра, даже не первого,а второго или третьего плана,но в каких образах!