О тех, про кого говорят: ушла эпоха

Плеяда великих актеров и режиссеров

Мировое искусство тоже потеряло великих классиков

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2020-й — високосный, кризисный, карантинный и, кроме всего прочего, омрачен смертями великих, таких близких нашему сердцу людей. О каждом из них можно сказать: ушла эпоха.(28 июля 1926 — 25 марта 2020) — народная артистка СССР (1985). Лауреат Сталинской премии I степени (1949). Звезда Золотого века советского кинематографа («Высота», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова»).(16 сентября 1936 — 4 июня 2020) — актёр, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист России (2002). Один из выдающихся советских исполнителей ролей второго плана, чьи образы нередко затмевали главных героев.(8 февраля 1952 — 30 июня 2020) — актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1982). Ленком. Сыграл десятки ключевых и главных ролей в экранизации русской и зарубежной классики, а также советских детективах.(12 июня 1932 — 15 июля 2020) — кинооператор-постановщик студии «Мосфильм». Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988). Работал над фильмами «Бриллиантовая рука, «Последние каникулы», «Емельян Пугачёв», «Особо важное задание».(29 декабря 1934 — 20 июля 2020) — режиссёр кино- и мультипликационных фильмов: «Приключения Незнайки и его друзей», «Волшебник Изумрудного города», «Батальоны просят огня». Отец актёра Оскара Кучеры.(17 августа 1941 — 16 августа 2020) — актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист. Основатель, художественный руководитель театра «Содружество актёров Таганки» с 1993 года до конца жизни. Народный артист РСФСР (1985). Лауреат премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1973).(13 июля 1944 — 1 сентября 2020) — актёр театра и кино, театральный педагог. Народный артист Российской Федерации (2002). Один из ведущих актёров Государственного академического Малого театра (1969 — 2020). Художественный руководитель двух курсов ВТУ (института) им. М. С. Щепкина. Состоявшись как актер в советское время, сумел снова добиться народной любви уже на современном телевидении. За свою роль отца семейства в телесериале «Воронины» получил премию ТЭФИ 2012. Многие фразы его персонажа стали крылатыми, ушли в народ.(22 августа 1927 — 20 октября 2020) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР (1974). Одна из главных красавиц советского кино, исполнившая роли в культовых фильмах 60-х — 70-х годов.(3 октября 1935 — 14 ноября 2020) — гениальный советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1985), лауреат двух Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979). Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.(28 октября 1936 — 17 ноября 2020) — советский, российский и украинский театральный режиссёр, основатель и художественный руководитель Театра Романа Виктюка, народный артист Российской Федерации (2009), народный артист Украины (2006).(2 апреля 1949 — 2 декабря 2020) — актёр, театральный педагог, артист дубляжа. Народный артист Российской Федерации (1998). Запомнился миллионам зрителей ролью в шедевре Владимира Бортко «Собачье сердце». Продолжал работать вплоть до наших дней, одна из последних работ на ТВ — сериал «Годунов».(26 декабря 1931 — 7 декабря 2020) — режиссёр, сценарист, актёр. Знаменит в том числе многолетним сотрудничеством с Андреем Тарковским.(2 сентября 1935 — 12 декабря 2020) — один из крупнейших мировых мастеров театра и кино, великий советский и российский режиссёр, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984).(9 декабря 1916 — 5 февраля 2020) — легенда «золотой эры» Голливуда. Один из любимых зарубежных актеров в СССР, заслуживший признание своей ролью Спартака.(10 апреля 1929 — 8 марта 2020) — шведский актер, известный, в частности, своей совместной работой с режиссёром Ингмаром Бергманом. Один из самых успешных «возрастных» актеров в истории мирового кинематографа.(12 сентября 1931 — 19 июня 2020) — английский актёр, лауреат премии BAFTA и театральной премии «Тони». Известен по фильмам «Пятый элемент», «Из ада» и «Чужой», а детям во всем мире запомнился по экранизации эпопеи «Властелин колец».(10 ноября 1928 — 6 июля 2020) — один из величайших и самых титулованных композиторов, написавший музыку к десяткам фильмов. На его мелодиях выросли многие поколения.(14 февраля 1944 — 31 июля 2020) — британский кинорежиссёр и сценарист. Его фильмы «Сердце ангела», «Птаха», «Полуночный экспресс» стали непревзойденной классикой современного западного кино.(25 августа 1930 — 31 октября 2020) — шотландский актёр, удостоившийся за свои заслуги перед Великобританией рыцарского звания. Мистер Джеймс Бонд — даже несмотря на идеологическую подоплеку — стал одним из любимых героев в Советском Союзе.(20 декабря 1960 — 11 декабря 2020) — южнокорейский кинорежиссёр. Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Один из родоначальников и самых успешных режиссеров авторского кино.(31 марта 1968 — 26 января 2020) — священник Русской православной церкви, протоиерей, кандидат богословия. Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата. Член Общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.(7 марта 1951 — 21 октября 2020) — священнослужитель Русской православной церкви, церковный и общественный деятель. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями. Основатель и лидер проекта «Отдельный дивизион» — православного движения, занимающегося защитой семейных ценностей, противодействием ювенальной юстиции и борьбой с абортами.(5 декабря 1932 — 9 мая 2020) — американский певец, пианист и композитор, родоначальник рок-н-ролла.(13 июня 1935 — 31 мая 2020) — болгарский скульптор и художник, известный работами, в которых «упаковывал» различные объекты — от пишущей машинки и автомобиля до целого морского побережья. Один из ярчайших авторов современного искусства.(2 июля 1922 — 29 декабря 2020) — французский модельер итальянского происхождения, ставший первопроходцем авангарда и отцом современной моды. Его идеи воплотились не только в пределах дорогих магазинов и на подиумах, но изменили представления об одежде людей по всему миру, определили образ человека второй половины XX—XXI веков.(26 сентября 1935 — 20 июля 2020) — советский и российский художник-карикатурист, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Народный художник Российской Федерации.(20 марта 1922 — 30 ноября 2020) — авторитетнейший советский и российский учёный-искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения, телеведущая. Бессменный директор и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ветеран Великой Отечественной войны.(20 октября 1956 — 13 декабря 2020) — легендарный российский музыкант, участник группы «Воскресение». Также играл в коллективах «Цветы», «Самоцветы», «Лотос», «СВ», «Трио Сапунова».(3 января 1922 — 6 февраля 2020) — советский и российский философ, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный профессор Московского университета, известен своими боевыми подвигами Великой Отечественной войны. Сражался в легендарном бою у деревни Хлуднево (23 января 1942 года), ставшем героическим эпизодом заключительного этапа Битвы за Москву.(28 марта 1922 — 4 марта 2020) — политический работник Вооружённых Сил СССР. Первый заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота (1981−1989), адмирал флота (1988). Депутат Верховного Совета СССР XI созыва. Народный депутат СССР (1989 — 1991). Участник Великой Отечественной войны.(25 мая 1923 — 21 мая 2020) — советский военачальник, генерал-полковник. Герой Советского Союза (1945). На момент присвоения звания Героя — командир стрелковой роты 459-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, старший лейтенант.(10 апреля 1923 — 21 мая 2020) — советский лётчик-ас истребительной авиации, участник Великой Отечественной и Корейской войн, Герой Советского Союза (1951), генерал-майор авиации (1979). Являлся последним живущим Героем Советского Союза, получившим это звание за Корейскую войну.(6 марта 1924 — 5 августа 2020) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны. Командующий Северо-Кавказским военным округом (1980 — 1984). Генерал-полковник.(22 февраля 1934 — 24 апреля 2020) — советский и российский технолог-кондитер Владивостокской кондитерской фабрики, Герой Социалистического Труда и лауреат Государственной премии СССР. Автор рецепта и технологии изготовления конфет «Птичье молоко», послуживших образцом для других советских кондитерских предприятий. Кроме того, создала конфеты «Золотой Рог», за которые получила бронзовую медаль ВДНХ, конфеты «Комета», «Метеорит», шоколадно-вафельный торт «Мечта» — всего около ста наименований кондитерских изделий. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Октябрьской Революции.(1 июня 1925 — 4 сентября 2020) — выдающийся авиаконструктор, один из самых авторитетных специалистов и руководителей в отечественном авиастроении. Главного конструктор ОАО «Туполев», главный конструктор самолёта Ту-154. Принимал участие в проектировании и создании этапных самолётов Ту-16 и Ту-95, самолётов Ту-134, Ту-154М, Ту-155.(23 августа 1978 — 26 января 2020) — один из самых знаменитых баскетболистов мира. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА. Погиб при крушении частного вертолёта вместе с 13-летней дочерью и друзьями семьи.(21 января 1947 — 22 июля 2020) -советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР. Олимпийский чемпион Инсбрука 1976, двукратный чемпион мира и Европы.(30 октября 1960 — 25 ноября 2020) — по мнению большинства авторитетных изданий и футбольных организаций, один из двух величайших футболистов в истории.(22 мая 1937 — 5 декабря 2020) — легенда советского и мирового футбола. Автор «золотого гола» в финале чемпионата Европы 1960. Главный редактор еженедельника «Футбол — Хоккей».(22 февраля 1943 — 17 марта 2020) — один из крупнейших русских писателей XX века, поэт, публицист, политический деятель. Создатель культовых романов и сборников рассказов о жизни в эмиграции.(15 марта 1924 — 29 марта 2020) — один из крупнейших в мире представителей военной прозы. Летописец подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.(3 ноября 1924 — 31 марта 2020) — советский и российский писатель, поэт, переводчик, драматург и сценарист. Автор «Покровских ворот».(15 сентября 1946 — 9 августа 2020) — философ, художественный критик, преподаватель. Доктор философских наук. Заведующий сектором аналитической антропологии Института философии РАН. Профессор РГГУ. Лауреат Премии Андрея Белого.(5 октября 1941 — 22 сентября 2020) — физик-теоретик, математик, философ, богослов. Впервые систематически изложил алгебраическую аксиоматику релятивистской квантовой теории. Переводчик и комментатор многих произведений Джеймса Джойса (перевел на русский язык «Улисс», «Портрет художника в юности» и сборник новелл «Дублинцы»). Редактор изданий трудов П. Флоренского, С. Булгакова, Л. Карсавина. Без преувеличений, человек Возрождения.(6 марта 1934 — 6 ноября 2020) — голос эпохи, «дежурный по стране», писатель-сатирик и чтец, сценарист, телеведущий, художественный руководитель Московского театра миниатюр.(15 декабря 1935 — 17 марта 2020) — вдова первого космонавта Юрия Гагарина. Кавалер ордена Ленина, автор книг.(23 июля 1944 — 13 декабря 2020) — «Голос Кремля», ученик Юрия Левитана, профессор факультета искусств МГУ. В течение двадцати лет был диктором протокольных мероприятий президента Российской Федерации, а с 2007 по конец жизни — и голосом парадов Победы на Красной площади.