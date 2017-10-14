Фильм «Заложники» (2017): Почему кино за госсчет прославляет террористов?

С конца сентября в кинотеатрах России стартовал фильм «Заложники», а с 10 октября он пойдет и за рубеж. Режиссер – Резо Гигинеишвили, зять Никиты Михалкова. Кино посвящено реальным событиям 1983 года в Советском Союзе. Тогда банда из числа «золотой молодежи» захватила самолет с пассажирами, чтобы “свалить из совка”. При этом они и так могли эмигрировать по путевке, но прекрасно понимали, что без скандала и происшествий никому они и их важные родители там даром не нужны. И вот 7 лет ушло на создание фильма, и что мы видим? А видим мы, что эти самые отморозки и есть, дескать, «заложники» – заложники системы. Ну, а то, что в реальной жизни они убивали и калечили невинных граждан, угрожали всех взорвать и сопротивлялись правоохранителям – а этого у режиссера Гигинеишвили как будто и не было.

Критики – в восторге, зрители – в ужасе

Фильм «Заложники», вышедший на днях в широкий прокат, разделил общественность на два лагеря. До этого зять Никиты Михалкова, режиссер Резо Гигинеишвили уже представил картину на «Кинотавре». Жюри фестиваля во главе с Евгением Мироновым отметило «Заложников» двумя призами. Награду за режиссуру вручили Резо Гигинеишвили, лучшим оператором был признан Владислав Опельянц. А вот массовый зритель с сомнением принимает историю, где оправдывают «золотую молодежь» 80-х, которая захватила самолет и жестоко расправилась с несколькими членами экипажа и пассажирами.

История захвата борта Ту-134 в ноябре 1983 года в Грузии стала легендой. «Даже водитель, который привозил бутерброды на съемочную площадку, говорил нам, что лично знал одного из террористов, Гегу Кобахидзе, — рассказывал журналистам оператор картины Владислав Опельянц. — Было ощущение, что в Грузии каждый — родственник угонщиков или пилотов. Не забуду слова одной женщины, которая сказала: «Я — дочка стюардессы, моя мама погибла, за что? Какую свободу вы хотели?»

Один из террористов, прототип главного героя – Герман Кобахидзе, сын известного грузинского режиссера Михаила Кобахидзе, накануне угона сыграл свадьбу с Тинатин Петвиашвили. В 1983-м Герман снимался в фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, получившем впоследствии несколько наград Каннского кинофестиваля. После происшествия сцены с его участием были пересняты. «Покаяние» – это было своего рода трупное пятно на разлагающемся обществе, черные подснежники перестройки – в полном символизма фильме сыну предлагалось выкинуть «труп отца» – бывшего большого советского начальника, очень похожего на Берию – на дорогу. Чем, в общем-то, в реальности и занялись мажоры – дети номенклатуры. Фильм «Заложники» так же в каком-то смысле выкапывает труп советского государства, чтобы еще разок надругаться над ним.

Одну из главных ролей исполняет сын террориста, актер Георгий Табидзе по решению режиссера играет собственного отца (роль Гии). А сценарист фильма Лаша Бугадзе — крестный сын одного из угонщиков. Большой вклад в фильм сделала мать Германа Кобахидзе. Актриса Нателла Мачавариани выступила как консультант, ее сын – «жених» – выведен как главный герой, которому мы будем «сочувствовать» на протяжении фильма.

Несложно догадаться, что картина создана для того, чтобы понять террористов и прочувствовать их «душевные движения». Проще говоря – оправдать. Ситуация ставится с ног на голову, заложниками в авторском замысле и становится та самая «молодая шпана».

Интересно, как отнеслись бы в тех же любимых персонажами Штатах, если бы там сняли фильм, оправдывающий захвативших самолеты террористов 11 сентября?

Свобода?

Фильм начинается с приговора. Мы должны сочувствовать бедным «борцам за свободу», которые поняли, что надо «валить любой ценой» из этой страны. Первый образ – они в застенках режима. Второй – камбэк – веселые и свободные, они дурачатся у моря, пускаются в бурлящие волны. Но дело не в стране, эпизод призван показать их внутреннюю свободу и сыграть на контрасте с системой – с телевизионными голосами, которые что-то говорят про «социалистическое государство, которое дало им все», с темными застенками «тоталитарного режима». Именно поэтому на фестивалях фильм приняли на «ура»? Он задал маркеры «хорошего кино» – «зловещий совок» и «темный Мордор»?

Еще один камень в лицо режиму – неприятие им церкви. Причем, храмы есть, там совершаются службы, один из «деток» Сандро даже решает стать священником и предстает на экране в рясе и «при полном параде». Мать бьется в истерике, мол, все пропало – нас теперь посадят за это. Хотя за «это» в 1983 году никто не сажал, конечно. Сажали за захват самолета, например.

«Откуда тебе знать, грешна я или нет, – кричит она в ответ батюшке, – у меня родителей расстреляли, не смей со мной так говорить».

За что расстреляли родителей, не уточняется. Сам факт должен говорить за себя и вызывать сочувствие. Ведь всех расстреливали просто так с легкой руки тирана. Все понятно (тут зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать).

Почем опиум для народа?

Еще одна сцена: барыга, привозящий контрабанду с Запада, вместе с другим батюшкой (как узнаем позже, это Теймураз Чихладзе) разбирают пластинки и радуются, что пришли «настоящие американские «Мальборо», Герман («жених» из команды будущих угонщиков) получает благословение. Священник отводит мальчика с пластинками в сторонку и предупреждает, что нужно быть осторожнее.

Мальчик с прической под Пола Маккартни берет пластиночку, которую выпросил у барыг и батюшки, якобы потому что искал ее несколько месяцев, чтобы послушать, идет в условленное место, там меломан пластинку без сожалений отдает еще одному довольно волосатому типу, сопровождая действие нетерпеливым «принес?». Получает гранату. Взвешивает ее в руке. «Как настоящая».

Вот такая вот музыка, вот такая вот вечная молодость. Затянутые кадры, многозначительные паузы. Мужики грузинской внешности, собирающие по всей республике оружие, на фоне голых деревьев у зрителя не вызывают сочувствия, от небритых лиц восточного типа с гранатами и пистолетами становится неуютно.

Тбилисские Бонни и Клайд

Зато очень уютная любовная линия в роковом стиле «Бони и Клайд» призвана очаровать запретной красотой пары с пистолетом в руках. Картина становится тревожней. Невеста на грани нервного срыва, свадьба похожа на похороны.

В самолете все, вплоть до пилотов и стюардессы, которая пропустила молодых без досмотра – продолжают праздновать и искренне поздравлять молодых, желать им побольше детей, хотя меньше, чем через час, молодые начнут угрожать оружием и убивать. Пассажиры улыбаются, стюардессы смеются – тоталитарный совок, одним словом.

В фильме нам объясняют: ребята под предлогом съемок в кино (того самого «Покаяния») решили захватить Як, летящий в Батуми – без пассажиров. Правда, как рассказал один из участников событий в СМИ: «На рейс Тбилиси — Батуми, на который хотели сесть террористы, билеты тоже были раскуплены. Когда его соединили с рейсом Тбилиси — Киев — Ленинград, заложников просто стало больше. Но они все равно были бы».

«Узники совести» взяли в заложники стюардессу Валентину Крутикову и направились в сторону пилотской кабины. Остальные террористы пошли стрелять во всех, кто, по их мнению, был похож на представителей службы авиационной безопасности. В считанные секунды убили пассажира Соломония, тяжело ранили штурмана Грузинского управления гражданской авиации, летевшего в отпуск пассажиром, и других людей, которые, как впоследствии выяснилось, никакого отношения к правоохранительным органам не имели. Угонщики ворвались в кабину и, угрожая пистолетами, потребовали изменить курс – лететь в Турцию. В ответ на возражения экипажа Табидзе открыл огонь, убив бортинженера Чедию и тяжело ранив проверяющего Шарбатяна. Штурман Гасоян, воспользовавшись тем, что преступники не заметили его на закрытом шторкой штурманском месте, открыл огонь из пистолета, в результате которого был убит Табидзе (безработный сын директора проектного бюро, наркоман и автомобильный угонщик) и тяжело ранен лидер группы Церетели.

Что-то пошло не по плану. Оказывается, сотрудники «Аэрофлота» тоже смотрели фильм «Набат», по сценарию которого и действовали преступники.

Набат

Воспользовавшись своими связями в кинотусовке, мальчики и девочка, ставшие героями этого «блокбастера», до захвата устроили закрытый показ недавно вышедшего фильма «Набат». Фильм был снят по заказу Министерства гражданской авиации СССР и повествует о том, как действуют угонщики самолетов. Первые минуты идет документация о мерах безопасности, принимаемых «Аэрофлотом» против воздушных террористов.

В реальной истории сюжет «Набата» стал для молодых людей руководством к действию – фильм начинается с того, что легкомысленная стюардесса соглашается пронести на борт своего самолета чемодан, где, по предварительной версии, находились коллекционные коньяки для летящих этим же рейсом молодоженов Андрея и Тани. В фильме показывается, к чему приводит потеря бдительности работниками «Аэрофлота», как надо действовать экипажу в экстремальной ситуации, как докладывать об обстановке на землю, на что обращать внимание при общении с террористами.

Кино в первую очередь предназначалось для летных экипажей, чтобы не повторилось то, что произошло в 1970 году: тогда литовец Стасё Бразинскас вместе с сыном осуществил первый в истории СССР успешный угон самолета. Они – «золотая молодежь», дети высокопоставленных родителей, по факту – большинство из них ранее выезжали за границу по туристическим путевкам и могли бы эмигрировать таким способом. Однако преступниками двигала жажда славы и желание быть встреченными за границей в качестве идейных борцов с советским режимом. На суде они заявили:

«Вот когда отец и сын Бразинскасы улетели с шумом, со стрельбой, стюардессу Надю Курченко убили, так их там в почётные академики приняли, невольниками совести нарекли, из Турции в США переправили. Чем мы хуже?»

Вспомним, кто такие отец и сын Бразинскасы. Отец в 1955 году был осужден за злоупотребление служебным положением и приговорен к одному году исправительных работ, а спустя десять лет, работая заведующим магазином, попал на пять лет за расхищение имущества. Сразу видно – идейный борец! После освобождения по амнистии поселился в Узбекской ССР, зарабатывал спекуляциями. Вместе с несовершеннолетним сыном они угнали Ан-24 с 46 пассажирами на борту. В ходе захвата самолета Бразинскасом была убита 19-летняя стюардесса Надежда Курченко, ранены два члена экипажа и один пассажир.

Но ведь что главное для героев фильма «Заложники»? Главное – отцу и сыну удалось, они совершили ЭТО, вырвались «на свободу»! Причем тут жертвы? Правда, в Турции «узников совести» тут же арестовали, отца приговорили к восьми годам тюремного заключения, сына — к двум. После амнистии «идеологические враги СССР» нелегально остались на территории США. В результате заступничества литовской диаспоры Бразинскасы получили право проживать в Америке. Язык самой свободной страны в мире литовец не выучил и общался с сыном на русском. В 1982 году Госдеп США объявил, что просьба Бразинскасов о предоставлении им политического убежища была отклонена. Бразинскасы написали книгу, в которой пытались оправдать захват и угон самолета «борьбой за освобождение Литвы от советской оккупации».

Когда в США журналистка Руте Гринявичюте брала интервью у Пранаса Бразинскаса об убийстве стюардессы, тот заявил, что убил «эту с***, потому что она встала у него на пути». Свобода в большом долгу. Кончилась жизнь борцов с тиранией, сбежавших из СССР угонщиков самолета, вдохновивших героев фильма «Заложники» тем, что сын убил отца восемью ударами в голову гантелей (по другой версии это была бейсбольная бита) – как всегда, греческая трагедия и рок. В полицию Альберт позвонил только спустя сутки. В ноябре 2002 года присяжные признали Альберта виновным в преднамеренном убийстве, он был приговорён к 16 годам тюрьмы.

ЗАХВАТывающая история

В фильме «Заложники» мы видим милых молодых людей с грустными карими глазами: брутального, но симпатичного лидера группы, художника. Жених – это тонко чувствующий молодой человек, актер по профессии, глубокая личность, серьезно переживающая всю драматичность ситуации. Интересно, а без художественного вымысла, по факту – кто были эти милые молодые мальчики и девушка с глазами оленя?

Лидер — Иосиф Константинович Церетели, художник студии «Грузия-фильм», его отец — член-корреспондент АН Грузинской ССР, профессор Тбилисского государственного университета Константин Церетели. В характеристике Иосифа, выданной Академией художеств, отмечено: «…выделялся неорганизованностью, проявлял пассивное отношение к учёбе, нередко появлялся на занятиях в нетрезвом виде…». Жених – Гега (Герман) Михайлович Кобахидзе, его отец — кинорежиссер Михаил Кобахидзе, мать — актриса (та самая, кто стала консультантом фильма). Испытывал явную тягу к западному образу жизни, был поклонником нацизма. В его доме участники заговора тренировались в стрельбе из пистолета. Григорий Теймуразович Табидзе – безработный, наркоман, был трижды судим за грабеж, угон машины, злостное хулиганство. Отец — Теймураз Табидзе, директор проектного бюро Госкомпрофтехобразования.

Вернемся к истории с угоном самолета, которая должна была принести славу на Западе «заложникам» тоталитарной системы. Осознав то, что советские пилоты могут еще и отстреливаться «золотая молодежь» немного отрезвела после свадебного шампанского. Пилот самолета, раненый в перестрелке, начал резкие маневры с высотой, чтобы сбить с ног террористов. Бортпроводнице удалось забаррикадировать дверь в кабину пилотов (трупом!), и командир передал на землю сигнал тревоги, самолет начал возврат в Тбилиси.

Постреляв еще немного, но, так и не сумев открыть бронированную дверь, борцы за добро, независимость, свободу и другие гуманистические идеалы вернулись в салон и устроили там кровавую бойню: убили пассажира, ранили своих знакомых Меливу и Шалуташвили, пассажиров Киладзе, Инаишвили, Кундеренко, издевались над бортпроводницами. Самолет совершил посадку в чудовищных условиях, стюардессы открыли багажный люк едва колеса коснулись посадочной полосы, одну выпихнули, другую убил студент четвертого курса Тбилисской академии художеств, сын управляющего строительным трестом «Интуриста».

Уже на земле ребята держали заложников и требовали дозаправки самолета, вежливо просили отправить их в Турцию, иначе они подорвут гранаты. Гранаты были учебными. Зато человеческие жертвы – реальными.

В результате неудавшегося угона погибли семь человек: два члена экипажа и бортпроводница, двое пассажиров и двое террористов; 10 пассажиров и членов экипажа, а также двое террористов получили ранения. Остались инвалидами штурман Плотко и бортпроводница Ирина Химич.

Персонажи фильма, оказавшись в осаде, в темном салоне самолета среди убитых и раненых, держат жизни пассажиров в своих руках. Что они делают? Они начинают истерично смеяться. А потом решают читать Библию. Заставляют заложника, но старик плохо видит. Настаивают. Он читает по слогам – «Надо читать нормально!» – орет невеста. «Тупая деревня!» – кричат ему набожные ребята с пистолетами. Это максимум жестокости, который позволил проявить своим героям режиссер. Как было дело на самом деле?

Пассажиров заставляли ходить под себя, на кресла («Все равно все умрут, поэтому нечего стесняться»), зачем-то целились в полуторагодовалого ребенка, группа спецназа, залегшая под самолетом, слышала истошные крики ребенка, которого не могли заткнуть угрозами. Младенца в режиссерской версии нет, от слова «совсем». Также людей ставили живым щитом, обещали расстреливать раз в пять минут и заставляли прикрывать иллюминаторы руками. Раненая пассажирка Кундеренко легла на пол, над ней наклонился врач-террорист Паата Ивериели и сказал: «Это серьезная рана, ты, наверное, уже не выживешь, хочешь, я тебя пристрелю, чтобы не мучилась?». Людям не давали пить, хотя среди раненых было десять человек.

Ребятки с грустными глазами в фильме не понимали, как пришли ко всему вот этому вот (совок заставил).

Детки в реальности от нечего делать начали избивать бортпроводниц. Все это есть в показаниях свидетелей на суде и в обвинительном заключении, но этого нет в фильме Резо Гигинеишвили. В фильме стюардесса Химич сама выпрыгнула и осталась невредимой (оставшуюся в реальности инвалидом на всю жизнь играет сама Надя Михалкова). На самом деле террористы еще на пробежке выкинули на взлетно-посадочную полосу стюардессу Ирину Химич.

«Давайте о мифах. В картине армейское подразделение зачем-то открывает огонь по садящемуся самолету — это не соответствует действительности (зато хорошо ложится в концепцию «плохие глупые советские спецслужбы уморили детей»). Неправда, что с террористами не вели переговоров: во время одних наш сотрудник принял «невесту» Тинатин за заложницу и попытался выдернуть ее из люка! Она в ответ ударила его в пах… В фильме показано, что спецслужбы из самодурства не дают родителям поговорить с детьми: на самом деле это дети отказались встречаться с родными», – рассказывает в одном из обличительных интервью свидетель тех событий – полковник КГБ Михаил Головатов (в 1983 году командовал штурмовой группой, спасшей десятки заложников).

Переговоры зашли в тупик, заставить сдаться детей не сумели даже приехавшие родители. Штурм длился 8 минут. Террористов арестовали. Как установило следствие, идейным вдохновителем угона самолета был грузинский священнослужитель – тот самый Теймураз Чихладзе. Именно он подсказал посещавшим его церковь прихожанам из числа группы грузинской «золотой молодежи» идею побега на Запад с оружием в руках. По первоначальному плану пистолеты и гранаты в самолет должен был пронести сам Чихладзе под своей рясой, но у него неожиданно появилась возможность выехать за рубеж по церковной линии, и он стал тянуть с принятием окончательного решения о захвате самолета. Поэтому в день угона священника на самолете не было. Всех приговорили к высшей мере (как террористов), в финале родители сетуют, что теперь не знают, где могилы их детей (клятый совок). Напомним, что практика невыдачи тел террористов родственникам принята во всем мире.

«Главное, что стоит отметить, так это полярно разную реакцию на фильм у кинокритиков (у всей околокинематографической тусовки), у большинства зрителей. Можно предположить, что кино это было снято как фестивальное для того, чтобы показать его в Берлине и на «Кинотавре», в кинотеатрах фильм никакой кассы не соберет. Но люди на премьеру сходили и выкатились с сеанса офигевшие, потому что фактически, да, конечно, под термином «заложники» создатели «гениальной картины» понимают не заложников в самолете – на них им плевать – а террористов. Их понимают, принимают, пытаются проникнуть в их террористический внутренний мир, что-то для себя извлечь, – комментирует кинокритик и публицист Виктор Мараховский в беседе с Накануне.RU. – А те, кого террористы, захватившие самолет в 1983 году, убивали, представляют собой для нынешних кинематографистов ту темную неинтересную массу, то есть 150 млн человек, которые где-то копошатся на просторах Родины».

Со времен развала СССР грузинскими националистами предпринимаются попытки оправдать действия угонщиков борьбой с советским режимом. При странных обстоятельствах материалы уголовного дела в начале 1990-х годов сгорели вместе со многими другими документами во время пожара в архиве местного управления госбезопасности. В авиагородке Тбилиси вандалы осквернили памятный камень с фамилиями погибших летчиков и бортпроводницы. В 2001 году в театре Марджанишвили хотели поставить спектакль по мотивам угона. Писателем Дато Турашвиливыпущена книга »Поколение джинсов. Сбежать из СССР». Сегодня, в дополнение ко всему вышесказанному, на экраны вышел художественный фильм Резо Гигинеишвили »Заложники», тепло принятый на западных кинофестевалях.

«Группа подонков, которые убивали беззащитных граждан и издевались над ними – что в этом кому может быть интересного, для меня загадка, – делится своим мнением о фильме публицист, переводчик Дмитрий Пучков. – То есть сначала романтизируем одних подонков, а дальше начнете снимать кино про замечательных пострадавших от тоталитаризма Басаева и Радуева? Это тоже оригинальные и «глубокие» личности, которые тоже хотели вырваться из «тоталитарного ада»? И непонятно, кто на это деньги дает. И зачем? Кто изучает подобные сценарии, кто это финансирует? Понятно, кто дают премии таким фильмам на «Кинотаврах» – на мой взгляд, точно такие же дегенераты, другим словом, извините, не назвать. Этим режиссерам, операторам лучше денег никогда не давать. Ну, вот такая у них семья – один снимает «Цитадель» и «Предстояние» – точно такие же замечательные фильмы, а другой снимает «Заложников».

Источник: Накануне.Ru

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