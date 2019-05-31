О фильме «Училка»: Судный день Аллы Николаевны, или «К чему стадам дары свободы?»

– Обязательно посмотрите фильм «Училка», очень хорошее кино! – посоветовали недавно и сильно заинтриговали.

У этого российского драматического триллера 2015 года много восторженных отзывов в интернете, он отмечен наградами на кинофестивалях. Телевизионная премьера состоялась 18 мая 2019 года на Первом канале. И сейчас готовится к показу сиквел (продолжение). Начинаем смотреть фильм и сталкиваемся с хитрыми киношными приёмами, опрокидывающими навзничь сознание зрителей.

Девиз «семья и школа» уже не работает?

С самого начала кинокартина поднимает животрепещущую проблему, которую озвучивает главная героиня, учительница истории с сорокалетним стажем обычной городской школы Алла Николаевна: «Ни государству, ни родителям педагоги не нужны, а нужны менеджеры, которые организовывают получение знаний. Девиз «семья и школа» уже не работает».

Алла Николаевна явно выделяется из общей массы неумного учительского состава, который гонится за своевременной аттестацией и преклоняется перед новым образовательным стандартом и ЕГЭ. В отличие от директора, для которой настольной книгой давно стал калькулятор, она ясно мыслит и понимает все проблемы, стоящие перед современным образованием и становится поэтому той самой белой вороной, которую начинают клевать и пытаться вытеснить из стаи. «Человек рождается индивидом, а личности формируются, воспитываются. Личность – это свобода осознанного выбора», – напоминает она учителю физики. «Если бы в наше время был сегодняшний образовательный стандарт, у нас бы Гагарин в космос не полетел. И вообще ничего бы не было: ни идей, ни страны, ни будущего, – заявляет она в учительской своим коллегам с округлившимися от её слов глазами и добавляет, – ваше ЕГЭ похоже на «Угадай мелодию». Для вас важно формальности соблюсти, а не детей жизни научить!»

Телеаудитория, конечно же, проникается сочувствием к педагогу, начинает симпатизировать ей, ведь опытная учительница хорошо понимает, что надо менять систему образования. «Да!» – соглашается зритель и начинает в предвкушении ждать от фильма ответа на извечные вопросы «кто виноват и что делать?»

Образ учителей и учеников в фильме

Подростки 11 «А» класса, где преподаёт историю Алла Николаевна, ведут себя страшно агрессивно, напоминая стаю голодных волков или шакалов, готовых загрызть ближнего в любой момент: высмеивают, оскорбляют и подставляют друг друга, хамят, паясничают – словом, беснуются на всю катушку. Понятно, что такое отвратительное поведение учеников в фильме намеренно гиперболизировано, все без исключения показаны моральными уродами. Среди данной модели молодого поколения нет ни одного положительного персонажа, а ведь дети – это всегда образ будущего страны, даже отличница класса – агрессивная эгоистка, переполненная яростной ненавистью к своим сверстникам за то, что они мешают ей учиться, и обзывающая их «дебилами», «подонками», «имбицилами», «шлаком». Все подростки погружены в виртуальный мир интернета, знания, учёбу и школу они ненавидят. Нахамить учителю для них – плёвое дело. Начинается урок, но многие и не собираются убирать свои гаджеты, вытаскивать из ушей наушники, они не слушают и не выполняют учебные требования.

– Какая вам собачья разница, знаем мы историю или нет? – говорит преподавателю один из учеников. – Зачем нам ваша история, зачем это древнее старьё?! – с отвращением спрашивает другой старшеклассник. – Если мы не будем знать прошлое, то у нас не будет будущего, история – это ключ к пониманию социальных и исторических процессов, – отвечает терпеливая учительница.

«Всё так и есть, – скажет зритель, – это правда, молодёжь она такая сейчас». Но становится как-то жутко от такой дикого перегиба в поведении старшеклассников. Ведь это рисуется молодое поколение, надежда на будущее. Неужели современные подростки такие безнадёжные, и среди этого тёмного царства нет ни одного лучика света? На фоне разворачивающихся на экране событий, как насмешка, звучит тема урока: «Российская Федерация. Поиск путей развития с 1991 года». Из уст учащихся и учителя сыпется калейдоскоп противоречивых исторических фактов, и ничего толкового и нужного, что должны знать подростки по такой животрепещущей теме, мы не услышим. Один ученик резонно отвечает на это: «А какой учебник покупать? У нас в магазине сто учебников истории и все разные».

Учитель-оборотень

Далее по сюжету, когда, как перед грозой, назрел напряжённый момент, бдительность телезрителей усыплена, авторы фильма поступают с ними, как кот Базилио и лиса Алиса с Буратино, хитро втесавшиеся к нему в доверие.

В кинокартине появляется огнестрельное оружие. Да! Это то, что мы ждём в фильме про школу! И перед нашими глазами в течение всего последующего действия начинают меняться жуткие, леденящие душу кадры, на которых пистолет оказывается то в руках ученика, направляющего его на учителя и на сверстников, то боевое оружие в руках педагога, прицеливающегося в воспитанников.

Как только пистолет оказывается в руках у Аллы Николаевны, перевоплотившись, как в фильмах про оборотней, она меняется и начинает вести себя дико. Шутка одного ученика про учительницу перед началом урока звучит как зловещее предсказание: «Когда так затихают, превращаются в монстра». И все её последующие слова и действия вступают в противоречие с тем, что она говорила до этого. Она начинает лгать и соответственно учить этому подростков и зрителей. Присев на край стола, надменно и высокомерно, как пахан на зоне или криминальный авторитет из фильма Квентина Тарантино, она произносит жуткие слова: «Если бы я раньше знала, как обеспечить молчание класса, я бы уже давно принесла сюда пистолет».

А с учеником, пугающим тем, что её посадят в тюрьму, Алла Николаевна не моргнув глазом переходит на смачный тюремный жаргон: «На шконке чалиться придётся тебе, и тёлка твоя недолго будет твоей. Что ты зыришь на меня? Ты для меня просто прыщ». И далее из уст учителя с сорокалетним стажем, видимо так и не нашедшей иных подходов в воспитании, мы слышим следующее: «Я могу пристрелить сейчас любого из вас, и опер поверит мне, а не вам. Рука у меня не дрогнет, и мне вас не жалко. Вы же понимаете только власть сильной руки!». «Я имею право, потому что у меня в руках заряженный пистолет».

Педагог с пистолетом на столе, похабно, с отвращением на измученном лице называет школьников неучами, говорит, что они не хотят быть гармоничными и развитыми личностями. А что является истинной причиной испорченности старшеклассников, что и кто их воспитывает – Алла Николаевна почему-то умалчивает, обвиняя только саму молодёжь.

Неужели такой опытный педагог и историк не способна понять, что поведение молодёжи – это следствие целенаправленной системной пропаганды и манипуляции их неокрепшим сознанием через масскультуру и СМИ?

Но не в планах режиссёров изображать мудрого и понимающего наставника, в их замыслах – выполнить заказ: очередную диверсию против образования и учителей, выставив их никчёмными и бесправными, не умеющими работать, а способными только запугивать, давая урок лжи, лицемерия, агрессии и хамства.

Алла Николаевна вступает в пререкания с учениками, опускается на их уровень. И ждёт при этом от них другого поведения. Да, оно будет, но только под дулом пистолета. О какой «свободе осознанного выбора», о которой она вещала в начале фильма, говорит её стойка с пистолетом, направленным на класс?

«Все вы никчёмные, невежественные уроды, амбициозные неучи, которые и не пытаются стать людьми, а моя задача, как педагога, направить вас на путь истинный, чтобы вы не позорили себя и свою страну».

Её фразы противоречат друг другу и представляют собой какой-то смысловой калейдоскоп, словесный хаос.

Из оборотня периодами прорывается голос мудрой учительницы, усыпляя бдительность зрителей и погружая их в неразличение: «В мире нет ничего важнее человеческих отношений. Человек – созидатель, нужно только открыть перед ним новые горизонты жизни, нужно воспитать личностей, способных творить историю государства. За это воевали наши деды».

Пистолет, являясь в фильме инструментом для достижения личных целей, несколько раз оказывается в руках разных, самых расторопных и хитрых персонажей. Подростки и учитель по очереди извиваются, как ужи на сковороде, и…, если откровенно, это выглядит отвратительно! Потому что наши глаза и наша душа не может принять и согласиться с такими визуальными образами, допустимы ли они в кинематографе? Школа и оружие. Учитель с пистолетом в руках… ученик с направленным на учителя огнестрельным оружием и оскорбляющим его, называющим на «ты». Что закладывает в головы зрителям это кино?

Для отвлечения критического внимания зрителей вдруг внедряется лирическая сцена с коллективным чтением стихотворения Николая Гумилёва «Жираф», но выглядит это неестественно, как приступ нездоровой экзальтации толпы.

Ученики, оказавшись в заложниках у своей учительницы, перевоплотившейся в террористку, должны выполнить её требование: ответить у доски на вопросы урока. «Ещё одно движение – останешься без рук», – хладнокровно предупреждает Алла Николаевна девочку, пытающуюся написать в телефоне сообщение о помощи.

Двойные стандарты и технология манипуляции зрителем

Под дулом пистолета ученики, как кролики перед удавом, что-то там рассказывают из истории. Какие «новые горизонты» педагог открывает перед молодым поколением, чему таким образом учит? Лицемерию? Угодничеству и подхалимажу перед властью жёсткой руки с боевым оружием? Неужели только с помощью пистолета и страха смерти можно заставить подростков учиться, а проблему деградации можно решить только методом морального давления и устрашения? Неужели новое поколение не в состоянии понять правду?! Они – овцы, и их надо пасти?

Красной нитью протянута в фильме идея, что систему образования надо менять, что крайне важно сегодня повышать авторитет учителя, выводя его из статуса прислуги, бесправного лакея. Но как чудовищно показан способ реализации этой идеи! Даже названо это кино негативно окрашенным, пренебрежительным и унижающим словом. О каком авторитете учителя может идти речь в фильме с таким названием?

– Хочешь, чтобы она умерла? – спрашивает школьник у последнего, сдвинутого по фазе создавшейся ситуацией и направившего на учителя пистолет. – Да, я хочу, чтобы скопытилась эта сумасшедшая! Я презираю её и вас всех. Она ничего не может, такие, как она, ничего не могут, только треплются ни о чём, якобы учат. Училка долбанная. Тварь.

На что учительница отвечает, что «презирать всех – это гордыня». Но вспомните её отношение к классу! Как она называла учеников, когда пистолет был в её руках. И снова противоречивые лживые фразы, нагло обманывающие зрителей.

Подростки всегда были сложными, и воспитание – это кропотливый и ответственный процесс, требующий прежде всего уважения ко всем ученикам, об этом рассказывают легендарные советские фильмы: «Педагогическая поэма», «Республика ШКИД», снятые по книгам, написанным о реальных событиях. Они показывают, как из беспризорной малолетней пропащей шпаны педагоги, приложив все свои усилия, воспитали светлых личностей, сплотив их общим полезным делом, объединив их созидательной идеей. Учителя показаны благородными, строгими, но справедливыми, с чувством достоинства, но не превосходства над детьми, способные убедить их великим русским словом. Не хамством и высокомерием сломить их дерзость и непослушание, а человеческим отношением к каждому, даже самому отъявленному хулигану, умением чувствовать их внутренние проблемы и страхи, всегда свойственные подростковому возрасту. Ведь что посеешь, то и пожнёшь.

А в фильме «Училка» нам показана по сути такая же шпана, которую подбирал в годы Гражданской войны в свою трудовую колонию Макаренко, только сегодня это индивиды, не желающие стать личностями и покорно соглашающиеся, когда их называют биомусором, напитанная разрушительной идеологией АУЕ, воспитанная американскими боевиками, компьютерными играми, деструктивной музыкой и клипами – всей этой массовой антикультурой. А где сейчас такие же благородные, сильные духом и вооружённые методологией воспитания педагоги, Макаренко и Сухомлинские, способные вывести к свету пострадавшее в информационной войне поколение? Где в современном кинематографе сюжет, как меняются такие испорченные с детства лживой и гнилой информацией молодые люди, как они преображаются, как, приобретая навыки критического мышления и осознанного восприятия информации, встают на истинный путь? А зачем? Если, по словам современного экономиста, «самый ценный ресурс в условиях рыночной экономики – это дурак». Вот вам училка с пистолетом. Учитесь, как жить!

А потом в СМИ журналисты и политики недоумевают и сокрушаются, почему же в образовательных учреждениях участились случаи бандитизма с применением огнестрельного и холодного оружия? Значит, нужно усилить систему защиты, нанять дополнительную охрану. А кинематограф пускай продолжает снимать подобные триллеры! «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт…», – вспоминаются слова из знаменитой басни.

Фильм «Училка» рассчитан на думающую и неравнодушную аудиторию, именно таких людей он и нацелен сбивать с толку. И судя по отзывам, цель эта отчасти удалась. Применив излюбленный метод манипуляторов, создатели смешали правду и ложь, праведное с грешным, мыслимое и немыслимое. Несомненно, они прекрасно видят, что народ не приемлет такую систему образования и начинают поддакивать, а по сути, на реальной проблеме, на реальной боли народа решают свои мерзкие дела: в очередной раз унижают и дискредитируют образ учителя, отбивая у молодёжи желание идти в образование. А значит, разрушают его.

Этот фильм зрителям нагоняет уныние и беспомощность: всё пропало, нынешнюю молодёжь не спасти. Весь сюжет держится на том, что только оружием можно решить проблемы. Нет пистолета – нет сплочённости, нет и светлых людей, нет будущего… Основная идея создателей этого кино раскрывается в самом конце, когда спецназовец Кадышев, пряча этот самый злополучный пистолет, прикрывая старшеклассника, который принёс его в школу, говорит этому криминальному субъекту, называя его лидером: «Если ты пастух, то должен отвечать за каждую овцу. Давай вперёд, к новым горизонтам!» Что говорит нам этот эпизод, о чём предупреждает? Что нам не избежать будущего, состоящего из «овец» и «пастухов», другими словами – что несправедливая толпо-элитарная структура общества должна продолжать укрепляться? Что это будущее нашей страны? А лидеры – это криминальные субъекты, которым готовы служить правоохранительные органы?

Заканчивается кинокартина всем известной двусмысленной песней «Ветер перемен». И снова все ждут этот «добрый и ласковый». К каким переменам призывают нас авторы этого фильма? К укреплению толпо-элитаризма, где человек – это раб, управляемый зомби, или к разумному человечному обществу, к новым горизонтам, когда, по словам Максима Горького из фильма «Педагогическая поэма», «в человеке скрыта мудрая сила, ей надо дать развиться, расцвести, чтобы она обогатила нашу землю ещё большими чудесами»?

Юлия Бриг

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В центре сюжета лейтенант Николай Савельев. Война только что закончилась, и главный герой уже строит планы на будущее, как вернётся к своему любимому делу – к профессии учителя. Он хорошо осознаёт, что та жизненная школа, которую ему довелось пройти, должна быть передана следующим поколениям.

Обзор посвящен сразу двум сериалам: «Физрук» – канал ТНТ, и сериал «Учителя» – Первый канал. Несмотря на то, что фильмы были показаны в разное время и, казалось бы, по абсолютно разным каналам, роднит их очень многое. Прежде всего, оба сериала рассказывают о школе и главные действующие лица – учителя и ученики. Давайте познакомимся сначала с преподавательским составом.

Сначала немного истории. С появлением атомного оружия стало очевидно, что попытка получения силового контроля над миром, бесперспективна. Учитывая печальный опыт Македонского, Наполеона и Гитлера, многие, конечно, и раньше понимали, что ставку надо делать не на военную мощь, но только в 20 веке с развитием таких массовых источников информации, как радио, телевидение и интернет, появилась возможность бесструктурно, то есть с помощью распространения информации, оперативно управлять огромными массами людей.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/D096LK-YWbQ/