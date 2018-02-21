Этот фильм ждало все общество! Новый остросюжетный русский фильм Училка, расскажет необычную историю произошедшую в одной из российских школ, а именно про одну учительницу. Она очень любила свою профессию и с детства мечтала стать учителем. Она хорошо училась в школе и была лучшей студенткой педагогического института и наконец смогла воплотить свою мечту в реальность и стала учительницей. Она много лет преподавала в этой школе и была на хорошем счету среди всех педагогов этой школы. Но время шло, времена менялись и дети, ее ученики тоже очень сильно менялись. С каждым разом приходили все новые поколения, более наглые, дерзкие и непослушные, для которых приход в школу означал только одно – похвастаться своими вещами или новыми гаджетами. Им совершенно была не интересна учеба, а школа воспринималась как место для развлечения. Они совершенно не уважали и не слушали учителей, как это было во времена нашей героини и могли запросто и безнаказанно нахамить или даже унизить учителя.

Все это происходило потому, что жизнь наша изменилась и у современных детей появились в жизни совсем другие ценности, другие объекты для уважения и в этот список учителя не попадали. Именно до невменяемого состояния однажды довели такие вот ученики нашу героиню фильма, которая решила проучить этих наглых детей. Она прекрасно понимала, что жалобы директору или родителям учеников, ни даст никакого эффекта и все останется как и прежде, или может еще больше обостриться тем, что своими жалобами она только еще больше разозлит учеников, которые обязательно отыграются на ней. Все это было реальностью и поэтому она пошла совсем другим путем, очень неожиданным, даже радикальным, но весьма действенным. В один прекрасный день, наша героиня заявляется в школу с настоящим пистолетом и берет в заложники целый класс. Однако затем события разворачиваются и начинают обостряться таким невообразимым образом, что в итоге, сама училка становится заложницей совершенно безвыходной и критической ситуации…