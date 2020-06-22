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«УЧИЛКА» Татьяна Гартман — РАЗГРОМНАЯ КРИТИКА ОТ ЛИНГВИСТА. Обличение дилетантизма и лжеграмотности

11:50. 22 июня 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Нижегородская учительница Татьяна Гартман, автор канала «Училка vs ТВ» сейчас находится в зените своей славы: её позвали работать на радио «Маяк», ей предложили вести занятия чиновникам, она регулярно появляется в телевизоре, о ней пишут СМИ, её рекламируют топовые блогеры с многомилионной аудиторией.
Но достойна ли она такого внимания? Она, которая постоянно делает фактические ошибки, продвигает какую-то обветшалую вкусовщину и дилетантизм, демонстрирует двойные стандарты, не скупится на пустые обвинения! Неужели в нашем отечестве не нашлось более достойного знатока русского слова?

За шесть лет ведения канала я ни разу не снимал обзоров на других блогеров. И даже не думал, что когда-то этим займусь. Но я уже год подряд вижу, как «Училка» набирает популярность, все ею только восхищаются — хотя ей нужна жесточайшая критика!
Прескриптивизму — бой!

В свою очередь скажу, что цель видео — не задеть Татьяну (хотя сама она некогда на пустом месте оскорбила мой канал), но публично раскритиковать её деятельность и привлечь общественное внимание к актуальным вопросам языкознания. Я буду стократ рад, если Татьяна ответит на мою критику и признает свои ОШИБКИ — что она призывает делать людей постоянно и сама.

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Содержание:
02:54 Ошибки и передёргивания Татьяны
— 02:54 ноль и нуль
— 03:29 приучивать и приучать
— 03:54 в нескольких стах
— 05:15 разные лингвистические школы: дощщь и дождь
— 06:17 кушать
— 07:01 прийти и придти
— 08:55 Ё в словах с корнем «жен-»
— 11:13 прикрéпим и прикрепи́м
— 12:43 погрýзится и погрузи́тся
13:18 Какой бы контент я посоветовал делать Татьяне
14:06 «Ошибки», за которые Татьяна порицает других, но которые допускает в своей речи. И как она по-разному объясняет их у себя и у других.
16:40 Татьяна упрекает других в непроницательности, но сама не замечает очевидных вещей. Разбор случая с моим роликом.
19:09 Низкий уровень теоретических знаний о языке у Татьяны
— 20:40 разбор утверждения о перемене ударений «осуждённый — осýжденный» в её книге
— 22:25 подлинные причины этого изменения
23:50 «РЕЧЕВОЙ НЮАНС» — моя передача о литературных нормах

25:15 Критика общего подхода
— что такое прескриптивизм и почему он противоречит современному научному взгляду на язык
—26:30 понятия, на которых спекулирует Татьяна: «ошибка» и «правило», «правильно» и как это приводит к ложному пониманию языка
— 29:30 Татьяна отказывает людям в языковой субъектности, а язык, по её мнению, «колеблется вместе с линией Партии»
— 30:25 Татьяна совершает подлог
— 31:03 некоторые предписания Татьяны идут вразрез со здравым смыслом
— 33:30 противоречивость некоторых предписаний
— 34:07 что замечает обыватель из изменений в языке и что он считает «безграмотным»
35:56 Как знаменитости реагируют на разборы Татьяны
37:15 Ответы на некоторые возражения
38:12 Слова в защиту Татьяны

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AGFuNWM_lxg

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