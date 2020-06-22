«УЧИЛКА» Татьяна Гартман — РАЗГРОМНАЯ КРИТИКА ОТ ЛИНГВИСТА. Обличение дилетантизма и лжеграмотности

Нижегородская учительница Татьяна Гартман, автор канала «Училка vs ТВ» сейчас находится в зените своей славы: её позвали работать на радио «Маяк», ей предложили вести занятия чиновникам, она регулярно появляется в телевизоре, о ней пишут СМИ, её рекламируют топовые блогеры с многомилионной аудиторией.

Но достойна ли она такого внимания? Она, которая постоянно делает фактические ошибки, продвигает какую-то обветшалую вкусовщину и дилетантизм, демонстрирует двойные стандарты, не скупится на пустые обвинения! Неужели в нашем отечестве не нашлось более достойного знатока русского слова?

За шесть лет ведения канала я ни разу не снимал обзоров на других блогеров. И даже не думал, что когда-то этим займусь. Но я уже год подряд вижу, как «Училка» набирает популярность, все ею только восхищаются — хотя ей нужна жесточайшая критика!

Прескриптивизму — бой!

В свою очередь скажу, что цель видео — не задеть Татьяну (хотя сама она некогда на пустом месте оскорбила мой канал), но публично раскритиковать её деятельность и привлечь общественное внимание к актуальным вопросам языкознания. Я буду стократ рад, если Татьяна ответит на мою критику и признает свои ОШИБКИ — что она призывает делать людей постоянно и сама.

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Содержание:

02:54 Ошибки и передёргивания Татьяны

— 02:54 ноль и нуль

— 03:29 приучивать и приучать

— 03:54 в нескольких стах

— 05:15 разные лингвистические школы: дощщь и дождь

— 06:17 кушать

— 07:01 прийти и придти

— 08:55 Ё в словах с корнем «жен-»

— 11:13 прикрéпим и прикрепи́м

— 12:43 погрýзится и погрузи́тся

13:18 Какой бы контент я посоветовал делать Татьяне

14:06 «Ошибки», за которые Татьяна порицает других, но которые допускает в своей речи. И как она по-разному объясняет их у себя и у других.

16:40 Татьяна упрекает других в непроницательности, но сама не замечает очевидных вещей. Разбор случая с моим роликом.

19:09 Низкий уровень теоретических знаний о языке у Татьяны

— 20:40 разбор утверждения о перемене ударений «осуждённый — осýжденный» в её книге

— 22:25 подлинные причины этого изменения

23:50 «РЕЧЕВОЙ НЮАНС» — моя передача о литературных нормах

25:15 Критика общего подхода

— что такое прескриптивизм и почему он противоречит современному научному взгляду на язык

—26:30 понятия, на которых спекулирует Татьяна: «ошибка» и «правило», «правильно» и как это приводит к ложному пониманию языка

— 29:30 Татьяна отказывает людям в языковой субъектности, а язык, по её мнению, «колеблется вместе с линией Партии»

— 30:25 Татьяна совершает подлог

— 31:03 некоторые предписания Татьяны идут вразрез со здравым смыслом

— 33:30 противоречивость некоторых предписаний

— 34:07 что замечает обыватель из изменений в языке и что он считает «безграмотным»

35:56 Как знаменитости реагируют на разборы Татьяны

37:15 Ответы на некоторые возражения

38:12 Слова в защиту Татьяны

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AGFuNWM_lxg