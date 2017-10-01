Кино про террористов

Террористы.

Киношечку “Заложники”, я уверен, все топчут совершенно заслуженно.

При этом я её не смотрел и смотреть не собираюсь.Кое кто из защитников кины может высказывается в духе, что “Постернака не читал” и сначала посмотреть надо.

Нет не надо.

Достаточно вот этого постера к фильму.

Hostages. Заложники.



Полный постер заложников, да?

Правда из-за того что тут лишь “заложники” “душного советского быта”, прекраснолицые молодые художники и актеры, золотая молодежь, в своем стремлении к “свободе”, джинсам и жвачке, зверствовавшая, издевавшаяся и убивавшая ни в чем неповинных пассажиров, залившая салон гражданского самолета кровью.



Так вот из-за них, на постер не влезли настоящие ЗАЛОЖНИКИ. Не “душного быта”, а зажравшихся тварей с постера.



Нет на постере пилотов.



Владимира Гасояна



Пристрилившего двух мразей с постера.



Анзора Чедия



Убитого тварями с постера.



Завена Шабартяна



Мучительно, с пулей в голове и вытекшим глазом, умирающего на руках у товарищей.



Ахматгера Гардапхадзе



Крутившего высший пилотаж на пассажирском самолете, чтоб откинуть террористов с постера от кабины,



Нет бортпроводниц.



Валентины Крутиковой



Лежащей мертвой с вырваными волосами, в луже своей крови на полу самолета.



Ирины Химич



Оставшейся, по итогам “стремления к свободе” сволочей с постера, инвалидом.



Нет пассажиров, которых избивали и убивали моральные уроды с постера.



Нет Ираклия Киладзе который под пулями ублюдков с постера оказывал помощь раненым пассажирам, в том числе и раненной Ирине Кундеренко.



В то время как один из мудаков с постера (медик по образованию) предложил её пристрелить “чтоб не умчалась”.



Нет убитых Соломония и Абовяна.



Нет штурмана Плотко, который сделал нелюдям с постера замечание, за то что ввалившись на борт они сразу начали бухать и дебоширить. Они запомнили это. И потом стреляли в него в упор.



Нет ребёнка, которому мразота с постера обещала, если что, отрезать уши.



Нет его матери, которой они обещали эти уши скормить.

Все эти люди не влезли на постер. Места не хватило.



Видна их судьба показалась режиссеру, не слишком интересной, возможно слишком однозначной, или не романтичной. Может эти люди тоже хотели джинсы и жевачку, но не так сильно что бы ради этого потерять человеческий облик. По этому, видимо, они не тянут на героев фильма.



Зачем гадать. Показательны тут не причины, показателен тут результат.



Это не афиша фильма “Заложники”.



Это афиша фильма “Террористы”, “Мрази” или “Сволочи-2″.



Как там было у Пруткова?



“Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим”.



Так что перед нами как минимум недобросовестная реклама.



А как максимум ода мразям.



Просто потому, что их сделали героями хотя бы фильма.



Их, а не их жертвы, или те кто крутил мразей.

И это, кстати, не первая ода им.



При нацисте Гамсахурдии из них уже пытались лепить нац героев, дажи выпустили на волю недорасстрелянную самку тварей.



А ещё вы можете почитать книжку про них.

“Мой товарищ Дато Турашвили написал книгу “Поколение джинсов. Сбежать из СССР”, где тоже рассказывал об угонщиках с симпатией“.



Сообщает нам режиссер фильма “Заложники” Резо Гигинеишвили.

Что ж давайте откроем книгу режиссерского товарища! Там наверное тоже не все однозначно, надо же почитать, перед тем как составить мнение…

“Я не думал, что когда-нибудь опубликую эту книгу, потому что наивно полагал, что после распада Союза советское прошлое Грузии останется лишь горьким воспоминанием. Но, оказывается, прошлому свойственно возвращаться, особенно когда мы сами никак не можем с ним расстаться.

Мы распрощались только с тем временем, но не с мышлением страны, которую называли империей зла и в которой добро встречалось так редко. В сверхдержаве, которая первой покорила космос, не смогли сшить джинсы… Что может быть добрее и безобиднее джинсов? В Советском Союзе действительно не освоили их пошива, чему нашли самый невероятный выход: джинсы попросту запретили.”

И это первые строчки, блять! Предисловия мать его!



Что ещё хотите “почитать Пастернака”? Не терпится занести деньги в киношечку?

Что вы там говорите? “Сраные грузины?” “Мало мы их в восмом году пиздили?”



Ах ну конечно, дело же в грузинах. Вот только есть у меня одна видюшечка…



Знаете, на ту же тему, только, вот незадача, совсем не грузинская…

Встречайте! Киноканал Культура! Двадцать пять минут елейнешего православного тошнилова.



Сосо Церетели Вход Господень в Иерусалим

“Господь дал Сосо покаяние!” уверяет нас православный журналист Дмитрий Владиславович Менделеев.

А как же его не дать-то Дима?



Тебя ж послушать Сосо Церетели не главарь банды жестоких ублюдков, а благообразный мальчик который любит маму и господа!



Как же боженьке не дать такому херувимчику покаяния? Вон как Сосочка его красиво рисовал!







После такого, пофигу что Сосочка одних заповедей на три страшных суда понарушал.



Видимо не в грузинах дело. Да и не в православных, если что.



Потому что “неоднозначный” Резо, не меньше моральный урод, чем елейный Дима и наоборот.



Так в чем же дело? Какая связь между ребятками? И почему передачка с киношечкой с легкостью заапрувленны нашим “борющимся с терроризмом” государством?



Вот вы мне и скажите.



Ролик, кстати, не новый. Вроде апрель 11 года. Через 3 года после олимпийской войны, между прочим.



Сколько там “Заложники” снимались? Сем лет?



Ну так вот. Тогда прокатывало, а сейчас уже, смотрю, не очень.



И это хорошо.



И я знаете, даже рад, что это кино выходит. Что у нас это в прокат пустили.



Очень неплохо такие киношечки, как сказал бы Дима, помогают отделить “зерна от плевел”.

И для этого их даже смотреть не нужно.

Источник: colonelcassad.livejournal.com