Советское кино для детей. Фильм «Точка, точка, запятая…»

Снять хороший фильм сложно. Снять хороший детский фильм сложнее вдвойне. Дети – публика очень восприимчивая, впечатлительная. Кроме того, детская психика находится в процессе становления, поэтому любое творчество, ориентированное на подрастающее поколение, должно отвечать высоким нормам морали и нравственности, чтобы заложить в юные головы правильные понятия.

В СССР детскому кинематографу (как и всему прочему, что создавалось для детей) уделялось особое внимание. Большое количество детских киностудий и плеяда советских режиссёров (среди которых А. Роу – «Морозко», «Королевство кривых зеркал»; А. Птушко – «Новый Гулливер», «Сказка о потерянном времени»; Л. Нечаев – «Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино»; Борис Рыцарев – «Иван да Марья») тому подтверждение. Фильмы несли не только развлекательную функцию, но и воспитательную. В игровой форме маленьким зрителям разъяснялись такие непростые понятия как дружба, взаимопомощь и взаимовыручка, самодисциплина и ответственность; задавались верные жизненные ориентиры.

Фильмы для подростков касались уже более сложных вопросов: взросление, становление личности, поиск себя, первая любовь (например, фильм «Аттестат зрелости» 1954г., «Юлька» 1972г., «Когда я стану великаном» 1979г.).

«Точка, точка, запятая»

Одним из таких фильмов, затрагивающих сразу несколько важных тем, является картина «Точка, точка, запятая». Кинолента была снята по повести М. Львовского «Прыжок в высоту» (студия «Мосфильм», 1972 г., режиссёр – А. Митта). Сюжет таков: в 8 «А» классе учится ничем не примечательный школьник Лёша Жильцов. Он не обладает никакими талантами, его способности в учёбе очень скромны, поэтому одноклассники, считающие себя «личностями», относятся к нему насмешливо-снисходительно. Но в классе появляется новая ученица – Женя Каретникова, которая заставляет Лёшу по-другому взглянуть на себя. Под влиянием дружбы с Женей, Лёша осознаёт, что причина его неурядиц кроется в нём самом, в его нежелании пересилить лень, измениться к лучшему. И наступает момент, когда Лёша смог преодолеть себя, добиться успехов.

Сначала нас знакомят с одноклассниками Лёши. Вот идёт по коридору Галя Вишнякова, и со всех сторон ей летят просьбы прийти на репетицию в театральный кружок, собрать команду девочек и явиться на тренировку по баскетболу. Вслед шепчут: «Вишнякова идёт!». Сразу понятно, что Галя – спортсменка, активистка. Среди одноклассников девочка ведёт себя уверенно, по-лидерски, у неё есть определённое влияние на сверстников.

В классе кружком собрались ребята: Вадим Костров – весельчак и балагур – пересказывает интересный фильм. Вахтанг Турманидзе показывает боксёрские приёмы, вызывая восхищение девочек. Он – спортсмен и видный кавалер.

Один Лёша Жильцов оказывается не вовлечённым в эту насыщенную и интересную жизнь: его игнорируют, он всюду оказывается не у дел. Только Женя Каретникова обращает внимание на парнишку, и у них складываются дружеские отношения.

Помимо Жени, у Лёши есть друг Волька, который, несмотря на свои 11 лет, мыслит серьёзнее и рассудительнее, чем восьмиклассник Лёша. Волька на протяжении фильма старается повлиять на Лёшу, сподвигнуть его к переменам.

Представление о характере главного героя складывается из ряда эпизодов. Например, Лёша рассказывает Вольке, будто все в классе смотрят ему в рот, но он «одноклассников не балует, потому что перед кем там себя показывать?». И физика он тоже «не балует»… Тем не менее, Лёша не разрешает Вольке приходить к нему в класс. Наверное, чтобы товарищ не понял, каково реальное положение Лёши. Или момент во время прогулки в парке: Женя просит ребят исполнить её любимую песню, потому что Лёша сказал, что они с Волькой хорошо поют дуэтом. Мальчики начинают петь и обман становится очевиден. Таким образом, мы понимаем, что Лёше всё-таки немного совестно за своё поведение и хочется быть лучше. Но не лучший способ он выбрал для этого: приписыванием себе талантов и способностей ничего хорошего не добьёшься.

Прогулка в парке даёт Лёше толчок к переосмыслению себя. Ему становится неловко оттого, что он не смог поддержать разговор с увлечённо беседующими Женей и Волькой. И главный герой задаёт вопрос: «Ну не может же быть, чтоб во мне ничего не было…». Это – отправная точка Лёши на пути к преображению, отсюда начинается путь саморазвития мальчика.

Работа над собой – главная тема фильма

Поначалу Лёша «плавал» у доски, отвечая домашнее задание по физике, а в финале сумел перепаять схему радиоприёмника и принести своей команде победу в эстафете. Непросто ему дался этот путь: было и отчаяние, и желание всё бросить, и неверие в свои силы. Мальчик даже пытался повысить свою значимость среди одноклассников, связавшись с компанией хулиганов. Но верные друзья поддерживают и вдохновляют Лёшу, не дают ему «сойти с дистанции».

Второй примечательный момент фильма – взаимоотношения в семье Лёши. Лёшина мама считает, что отец и сын похожи: оба легко загораются энтузиазмом, но быстро угасают. Отец мальчика признаёт: «беда сына в том, что его ни к чему не тянет», но он не делает ничего, чтобы это изменить. Кроме того, Жильцов-старший предполагает, что сын находится ниже одноклассников по уровню знаний, потому что учится среди вундеркиндов. Или что в школе детям задают непосильные задания, с которыми и отцу, человеку с высшим образованием, едва ли можно справиться. Но после визита в школу, на урок арифметики к второклассникам, бойко решающим задачки в уме, Жильцов-старший понимает, что дело не в школе, а в сыне. И он начинает способствовать переменам в сыне: занимается с ним гимнастикой, бегает на лыжах.

Действительно, бывает так, что родители склонны оправдывать поступки и поведение своих детей какими-то неблагоприятными факторами, стечением обстоятельств. Понять подобную реакцию можно, ведь так сложно признать, что виной тому, вероятнее всего, огрехи родительского воспитания. А может быть, ребёнок просто перенял поведение отца или матери, их реакции на те или иные события. Поэтому родителям так важно уделять ребёнку достаточно времени, беседовать, помогать преодолевать трудности и самим быть достойным примером для подражания.

Взаимоотношения среди подростков

Ещё одна сюжетная линия, заслуживающая внимания – взаимоотношения среди подростков. В картине есть популярные ребята (среди которых Галя, Вадим, Вахтанг) и те, кто не пользуется всеобщим вниманием (Женя и Лёша). Женя держится от шумной компании в стороне, поэтому её считают зазнайкой и относятся с прохладцей. Лёше, напротив, хочется попасть в этот круг «избранных», но все его попытки вызывают только насмешки. Поэтому мальчик безмерно рад, буквально расцветает, когда после поимки с компанией хулиганов его, наконец, принимают в недоступный до той поры круг общения, ведь теперь он «личность». И Лёша с восторгом рассказывает о своих приключениях, не без удовольствия осознавая себя фигурой центральной и значимой. Только Женя замечает всю наигранность ситуации и просит Лёшу хотя бы «не грабить своих». При этом девочка не предпринимает никаких особых действий, чтобы заслужить расположение класса. Она ведёт себя естественно, искренне, проявляет дружеские качества, только и всего. И постепенно одноклассники сами начинают стремиться попасть в круг общения Жени, а к концу фильма уже весь класс у неё в гостях обсуждает предстоящую эстафету.

Получить признание, ощущать свою значимость – вполне естественная потребность любого человека. У подростков это желание выражено особенно ярко. Молодые юноши и девушки ищут своё место в жизни, возможность укрепить авторитет среди сверстников и порой выбирают для этого не самые подходящие способы. И здесь важно научиться понимать, какие действия ведут к появлению подлинного признания и уважения, а какие – только к временному эффекту.

В фильме часто фигурирует термин «личность». Этим определением одноклассников награждает Галя Вишнякова. Но быть личностью – это не только быть отличником или «шустреньким», обладать чувством юмора или быть «ни бум-бум» в физике (по каким критериям определяла «личностей» Галя). Это не более, чем проявление индивидуальности. А личность – это человек, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни. При этом личностью не рождаются, а становятся. Только всесторонне развиваясь, взращивая в себе положительные качества, способность поступать по совести в любых ситуациях, не идя на поводу у обстоятельств, можно достичь этой цели. И к финалу картины мы видим перемены, произошедшие в Лёше: он стал старательнее, дисциплинированнее, смелее, находчивее. Заслуженный результат за проявленное упорство. Можно сказать, что вот теперь он становится личностью в полном смысле этого слова.

Что касается сцен с курением или употреблением алкоголя, то в фильме их, как таковых, нет. Есть эпизод прогулки хулиганов: в уголке губ главаря банды мелькает сигарета. И момент семейного ужина Жильцовых: на заднем фоне работает телевизор, на экране – выпуск КВН, где звучит песенка «Мы без вас и ни туды и ни сюды, мы как верблюды без воды, как без вина алаверды…». Но внимание на данных сценах не акцентируется.

Музыкальное сопровождение фильма

Отдельно стоит отметить музыкальное сопровождение фильма. Практически каждый значимый эпизод, ключевой момент кинокартины сопровождается подходящей случаю песней. Автор текстов Ю.Ким (Михайлов) и композитор Г. Гладков создали целостные музыкальные произведения, усиливающие впечатления от происходящего на экране. Вот второклассники на уроке арифметики щелкают задачи как орешки:

Береги своё здоровье!

Всё постигнуть не успеешь – и сил не трать.

Но прогресс неумолимый есть процесс необратимый:

Что поделать – надо успевать!

А вот Лёша взахлёб читает «Эволюцию физики»:

Закройте, отодвиньте,

Оставьте толстый том!

Мы в этом лабиринте

Дороги не найдем.

Не вышло так не вышло,

И время зря не трать…

Тише…Тише…

Дайте дочитать.

Жильцов-старший с сыном делают гимнастику и бегают на лыжах:

Нам щеки мороз обжигает,

А мы смеемся ветрам назло,

Кто радости этой не знает,

Тому, считай, не повезло.

Возьмем, победим, одолеем

Любую кручу, любой подъем,

Чем меньше себя пожалеем,

Тем больше силы наберем.

Заглавная песня фильма с одноимённым названием тоже наполнена глубоким смыслом. Там и о преодолении себя, и о становлении личности:

«Что вы, что вы! Очень важно,

Чтобы вырос он отважным,

Сам сумел найти дорогу,

Вычислить разбег.

Это трудно, это сложно,

Но иначе невозможно:

Только так из человечка

Выйдет человек!»

«Точка, точка, запятая…» – хороший, добрый фильм. В героях каждый может узнать себя или кого-то из своего окружения, в происходящем с ними – то, что было с кем-то из близких или с собой. При этом из любой ситуации делаются правильные выводы. Кинокартина даёт положительный настрой: хочется собрать волю в кулак и идти навстречу великим свершениям. Хорошо подходит для семейного просмотра с детьми школьного возраста.

Анастасия Белая-Ветрова

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/tochka-tochka-zapyataya/