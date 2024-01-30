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Ответы на вопросы 29.01.24. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

В этой беседе отец Андрей осветил следующие основные вопросы:

1. Можно ли присутствовать на литургии и участвовать в ней, если человек не допущен до причастия? Отец Андрей ответил, что запрет на причастие не запрещает посещение храма и участие в литургии.

2. Как правильно поступить ученикам Иисуса во время бури на море – разбудить его или надеяться на него и не призывать по мелочам? Отец Андрей сказал, что ученики поступили правильно, призвав Иисуса, когда испугались. Это естественно для людей, а не для бесстрастных стоиков.

3. Как относится к веганству, есть ли в нем что-то похожее на аскетизм? Отец Андрей считает, что веганство часто является ложным подвижничеством, основанным на гордыне, а не на истинном смирении.

4. Почему Господь вводит народ Израиля в землю обетованную, зная, что народ изменит Ему? Отец Андрей объяснил, что для Бога важнее всего рождение Спасителя, а не святость самого народа. Бог наказывает народ за грехи, но сохраняет его ради грядущего Христа.

5. Разъяснения по поводу текстов из Второзакония, Паралипоменон и Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

В целом, отец Андрей дает мудрые наставления, опираясь на Священное Писание и Предание Церкви. Его ответы направлены на укрепление веры и духовной жизни христиан.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h-6c6mAx31g
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