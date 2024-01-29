У Аргентины нет плана Б
Милей признал ущерб от своих реформ, но заявил, что они будут продолжены, потому что у него нет никакого другого плана.
Кроме того, в вопросе его реформ, нет места чувствам и эмоциям. Тем не менее, часть реформ уже отложили из-за сопротивления местных властей в различных регионах страны и протестов в столице.
Все что происходит в Аргентине служит наглядной илюстрацией того, почему либертарианцев на пушечный выстрел нельзя подпускать к каким-либо рычагам управления.
Бг-г-г. Сами . Сами взгромоздили поца . Фсё-сами .
Либертарианство – отказ государства от социальных обязательств.
Или горячие латиносы выживут лишь не все, или поц будет болтаться на дереве за шею.
Посмотрим,думаю он сейчас начнёт армию ускоренными темпами распускать.
Тогда ещё быстрее на дерево вздёрнется. Армию умные люди перекупают.
Армию распустит,оружие продаст(отдаст),зайдут ЧВКашники,аборигенов построят.
Часть из 45 мильёнов горячих аборигенов не согласится. А потом война внутри.
а чем все 80% украинцев,избравших зелю, лучше их?еще хуже ,всех предали и своих и чужих ,так еще и стреляют по своим -тебе ли судить -см.в зеркало…https://vk.com/video-214698748_456355483..
Ещё раз : тук-тук Вам в глаза – нет “украинцев”. А за зелю проголосовали 45 % от избирателей (населения Украины) по спискам ЦИК.
И зачем Вам память ? Так Вам легче манипулировать на вранье.
Тупое стадо ,кроме еды и вэлфера не желающее ничего воспринимать ,лишь бы голова не думала и не болела ..Но так желающее перемен ,что лишь бы не этот ,а кто-то (без разницы *кретин ,гомосек ,зеля .светка ,навальнер,надеждин )инший и ФСЁ -получите и кушайте..А потом лет 5-10 обсуждать ,токовать за денежку на любой интернетплатформе ,водить стадо и выпускать пар ,до след.выборов..Зачем выборы тогда ??Ну иногда наверху кланы (в зависимости от денег и планов )изображают типа ВЫБОР и привлекают голосующих..хотя все решено ,как сказал Песков..Хорошо ,если в большинстве голов пипла это совпадает с их желанием ,а у многих-это когнитивный диссонанс .Старички особенно -многолетние установки мешают.А у молодежи и если без работы- или с низким заработком -тестерон в голову и у особо пустых хуторян -ежеплановый майдан выходит.
Я за Путина ,я не иду на выборы любые ,я пешка ,денег нет ,чтобы влиять ,значит основная задача -не стать мясом в их играх.
Вас снова “озарило” сегодня к обеду ?
Как это Вы за Путина, – и не идёте на выборы голосовать “За Путина ” ?
Где логика ? :)
Андрей Куприков
2024.01.27 21:42
В .. БЕЗ ПЕРЕМЕН
Минкультуры министерки Любимовой в очередной раз эпически обосралось, но видимо не от переедания , а от тяги быть постоянно в ****** и мазать им пространство.
Короче, новое кено “Мастер и Маргарита” по Булгакову было доверено снять за 1.2 млрд рублей гражданину США, Локшину Мишане, активно топившему за Навального и майдан в России, посылающему хохлам бабло чтобы убивать русских, открыто ненавидящему Россию, желающему России поражения и сравнивающего Россию с нацистской Германией.
То есть, по совокупности ублюдок должен срок мотать на нарах с черенком от лопаты в сраке, а не фильмы снимать, но видимо не в этой жизни и не при таких министерках культур-мультурки.
Если по этому персонажу не будет заведена уголовка, а министерка не получит пинка под зад с работы, то хрена тогда гонять ссаными тряпками пугалкиных, милохиных и прочих моргенштернов ?! Фильм с проката снять, п…в всем причастным раздать, оргвыводы сделать.
Может уже пора заняться этим вплотную, а, АП-шечка, чо у вас там в планах на предмет духовности, скрепности и духоподъемности ?
п.с. они мешают идти голосовать
Здравствуй!!!
“Они – часть той силы, что вечно хочет блага, но вечно совершает зло.”
“Есть две сколь неблагодарные, столь и рискованные вещи – экранизировать “Мастера и Маргариту”, и оценивать результат. Но раз обсуждают, поделюсь.
Впечатляет. Если двумя словами, то это – апология зла.
Кристально чистая, совершенная в своем роде, и тем апологетичнее, что сотворена во имя борьбы со злом и якобы любви.
По идее, кино наконец-то о Мастере и возлюбленной. Но главный герой там, конечно, иной. Чтобы вы не спутали, о нем последняя фраза фильма из булгаковского эпиграфа:
Я – часть той силы,
Что вечно хочет зла
И вечно совершает благо
Локшин смакует этого героя, и очень удачен в этой роли немец. Он искренен и убедителен, и это действительно европейский консультант, а не наш продукт. У бортковского Воланда – Басилашвили все же проглядывал мечущийся Бузыкин с советских кухонь.
Аугуст Диль – замечательно холодный ариец, брезгливо разглядывающий весь этот совковый гротеск вместе с режиссером, который так же смотрит на все умным иностранным взглядом.
Разумеется, фига в кармане, отсылки к нынешним реалиям и все прочие приметы “либерала в тылу режима”, но не только! Ведь и язык, и критерии иного уровня: добро и зло.
Глядя на немца вспоминаю дивного Брандауэра в “Мефисто”. Продавшего душу режиму. И для Локшина есть зло поважнее его прародителя – это режим. Он не просто карикатурный, как у Булгакова. Это Нечто с архитектурой Мюнхена и Рима 30-х гг., машина подавления Мастеров.
И похоже, что бесит режиссера даже не тупая бюрократия и не ее трусливая литературная обслуга, а… стройка. Полный энтузиазма город строится, и Мастер укрывается от этого в подвале. Ощущение всеобщего Крымского моста или “Силы Сибири”, от которых так хочется спрятаться режиссеру.
Еще одно. Как и в оригинале, в М&М Локшина номенклатурные жены налетают на импортные шмотки, и все вместе – на деньгопад на представлении Воланда. У Булгакова все это потом конфузно исчезает, показывая бренность цацек.
У Локшина же этого нет – иностранные шмотки остаются у элитных дам. Ему важнее другая мысль: все эти псевдопатриотические элитки сами мечтают о западном и материальном. “Мы с вами одной крови”, харе притворяться.
Наконец, Иешуа. Ведь он даже в спорной булгаковской версии уравновешивал появившееся в Москве зло. Не случайно поколенческий роман привел к вере многих (хоть и не всех довел до церкви).
Но то, что для совинтеллигента было формой протеста, для нового прочтения “Мастера” неактуально: религия для автора прочно слилась с режимом. И тот, кто лишил покоя Пилата, в фильме скомкан и выглядит слабым укором совести.
На место добра поставлен совсем иной персонаж. Ему вручают свои души и мысли затравленные властью любовники, как в “Кабаре” у Боба Фосса:
“Брайан. Ну и спи с ним.
Салли. А я и сплю.
Брайан. Я тоже”.
Ему же явно отдает симпатии режиссер. Что в итоге? Буквальная украинская мечта – Москва в огне. И режиссеру эта картина приятна: мол, здесь уже ничего не исправить. Горит “ненавидимый прокуратором город”. Вот только “Господь, жги!” он сказать не может: тут иная природа огня.
А.Кураев, еще сам не будучи под обаянием Воланда, точно заметил: “Воланду недостаточно атеизма. Он хочет видеть вокруг “инженеров с копытом”. Это путь Маргариты, которая в конце восклицает “Великий Воланд!”
Я очень рад, что эти, с копытом, сегодня выбрали язык добра и зла. Потому как здесь уже нельзя объясняться в категориях: ***** – интеллигенция, антиамериканизм – западничество, сатрапы – либералы.
А когда кто-то говорит – “кто угодно, лишь бы не эти”, то “кто угодно” всегда приходит и пополняет свою свиту. Они – часть той силы, что вечно хочет блага, но вечно совершает зло.”
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я не смотрела, но осуждаю ..классика и..Я действительно не смотрела ,т.к. посмотрела состав актеров ,режиссера и я их всех мягко сказать презираю.Я вообще, этот переходной состав Прилепиных во всем с Шаманами и Шнурами сегодня ,презираю…Последний ,кто показал Ми М достойно -Бортко-хотя бы игра актеров была ,т.к. пьеса в общем-то у киевского Булгакова русофобская изначально,слегка т.с.Но я и “Высотского с Кругом “(так написано у вояджера) не беру в кумиры ,чтобы пасть к ногам..Нет и нет -неправильный Есенин ,алкаш Рубцов и их много ,но их ведь здесь не славят почему-то?? А почему ?7-да публика странноватая вся-то славяне некие,то буддисты перелицованные ,то ищущие за кого ухватиться в своих лукавых мудросвованиях==ожидать не приходиться..
п.с. ты я вижу свыкся с” агрономами”..Я тоже приобрела через интернет 103 наименования всех растюшек ,землю и буду изучать ,сажать ,поливать..Это отвлекает и скорее бы их чертовы выборы ,чтобы перестали педалировать торги и др. блудняки ,ато страшно читать ,вокруг моего хутора все взрывается ..Но это увы ,не наша режессура ,еще не напитались упыри…
Думал, что не затащишь про Сатану. МиМ – про это. Как и И. Христос, – одно из имён его.
Вы, часом, не спутали меня с ПЕсковым ?
У неё гражданство Беларуси.
ХЗ.