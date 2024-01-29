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У Аргентины нет плана Б

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Милей признал ущерб от своих реформ, но заявил, что они будут продолжены, потому что у него нет никакого другого плана.
Кроме того, в вопросе его реформ, нет места чувствам и эмоциям. Тем не менее, часть реформ уже отложили из-за сопротивления местных властей в различных регионах страны и протестов в столице.
Все что происходит в Аргентине служит наглядной илюстрацией того, почему либертарианцев на пушечный выстрел нельзя подпускать к каким-либо рычагам управления.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8923038.html
Метки: аргентина, либертарианство, реформы, экономика, южная америка
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16 Комментариев » Оставить комментарий
  • 26794 24912
    жора шапов сегодня в 12:04

      Бг-г-г. Сами . Сами взгромоздили поца . Фсё-сами .

      Либертарианство – отказ государства от социальных обязательств.

      Или горячие латиносы выживут лишь не все, или поц будет болтаться на дереве за шею.

    • 31352 26622
      марина четыре часа назад

        Тупое стадо ,кроме еды и вэлфера не желающее ничего воспринимать ,лишь бы голова не думала и не болела ..Но так желающее перемен ,что лишь бы не этот ,а кто-то (без разницы *кретин ,гомосек ,зеля .светка ,навальнер,надеждин )инший и ФСЁ -получите и кушайте..А потом лет 5-10 обсуждать ,токовать за денежку на любой интернетплатформе ,водить стадо и выпускать пар ,до след.выборов..Зачем выборы тогда ??Ну иногда наверху кланы (в зависимости от денег и планов )изображают типа ВЫБОР и привлекают голосующих..хотя все решено ,как сказал Песков..Хорошо ,если в большинстве голов пипла это совпадает с их желанием ,а у многих-это когнитивный диссонанс .Старички особенно -многолетние установки мешают.А у молодежи и если без работы- или с низким заработком -тестерон в голову и у особо пустых хуторян -ежеплановый майдан выходит.
        Я за Путина ,я не иду на выборы любые ,я пешка ,денег нет ,чтобы влиять ,значит основная задача -не стать мясом в их играх.

        • 26794 24912
          жора шаповмарина четыре часа назад

            Вас снова “озарило” сегодня к обеду ?

            Как это Вы за Путина, – и не идёте на выборы голосовать “За Путина ” ?

            Где логика ? :)

            • 31352 26622
              маринажора шапов три часа назад

                Андрей Куприков
                2024.01.27 21:42
                В .. БЕЗ ПЕРЕМЕН
                Минкультуры министерки Любимовой в очередной раз эпически обосралось, но видимо не от переедания , а от тяги быть постоянно в ****** и мазать им пространство.

                Короче, новое кено “Мастер и Маргарита” по Булгакову было доверено снять за 1.2 млрд рублей гражданину США, Локшину Мишане, активно топившему за Навального и майдан в России, посылающему хохлам бабло чтобы убивать русских, открыто ненавидящему Россию, желающему России поражения и сравнивающего Россию с нацистской Германией.

                То есть, по совокупности ублюдок должен срок мотать на нарах с черенком от лопаты в сраке, а не фильмы снимать, но видимо не в этой жизни и не при таких министерках культур-мультурки.

                Если по этому персонажу не будет заведена уголовка, а министерка не получит пинка под зад с работы, то хрена тогда гонять ссаными тряпками пугалкиных, милохиных и прочих моргенштернов ?! Фильм с проката снять, п…в всем причастным раздать, оргвыводы сделать.

                Может уже пора заняться этим вплотную, а, АП-шечка, чо у вас там в планах на предмет духовности, скрепности и духоподъемности ?
                п.с. они мешают идти голосовать

                • 787 755
                  Виктормарина два часа назад

                    Здравствуй!!!
                    “Они – часть той силы, что вечно хочет блага, но вечно совершает зло.”

                    “Есть две сколь неблагодарные, столь и рискованные вещи – экранизировать “Мастера и Маргариту”, и оценивать результат. Но раз обсуждают, поделюсь.

                    Впечатляет. Если двумя словами, то это – апология зла.

                    Кристально чистая, совершенная в своем роде, и тем апологетичнее, что сотворена во имя борьбы со злом и якобы любви.

                    По идее, кино наконец-то о Мастере и возлюбленной. Но главный герой там, конечно, иной. Чтобы вы не спутали, о нем последняя фраза фильма из булгаковского эпиграфа:

                    Я – часть той силы,
                    Что вечно хочет зла
                    И вечно совершает благо

                    Локшин смакует этого героя, и очень удачен в этой роли немец. Он искренен и убедителен, и это действительно европейский консультант, а не наш продукт. У бортковского Воланда – Басилашвили все же проглядывал мечущийся Бузыкин с советских кухонь.

                    Аугуст Диль – замечательно холодный ариец, брезгливо разглядывающий весь этот совковый гротеск вместе с режиссером, который так же смотрит на все умным иностранным взглядом.

                    Разумеется, фига в кармане, отсылки к нынешним реалиям и все прочие приметы “либерала в тылу режима”, но не только! Ведь и язык, и критерии иного уровня: добро и зло.

                    Глядя на немца вспоминаю дивного Брандауэра в “Мефисто”. Продавшего душу режиму. И для Локшина есть зло поважнее его прародителя – это режим. Он не просто карикатурный, как у Булгакова. Это Нечто с архитектурой Мюнхена и Рима 30-х гг., машина подавления Мастеров.

                    И похоже, что бесит режиссера даже не тупая бюрократия и не ее трусливая литературная обслуга, а… стройка. Полный энтузиазма город строится, и Мастер укрывается от этого в подвале. Ощущение всеобщего Крымского моста или “Силы Сибири”, от которых так хочется спрятаться режиссеру.

                    Еще одно. Как и в оригинале, в М&М Локшина номенклатурные жены налетают на импортные шмотки, и все вместе – на деньгопад на представлении Воланда. У Булгакова все это потом конфузно исчезает, показывая бренность цацек.

                    У Локшина же этого нет – иностранные шмотки остаются у элитных дам. Ему важнее другая мысль: все эти псевдопатриотические элитки сами мечтают о западном и материальном. “Мы с вами одной крови”, харе притворяться.

                    Наконец, Иешуа. Ведь он даже в спорной булгаковской версии уравновешивал появившееся в Москве зло. Не случайно поколенческий роман привел к вере многих (хоть и не всех довел до церкви).

                    Но то, что для совинтеллигента было формой протеста, для нового прочтения “Мастера” неактуально: религия для автора прочно слилась с режимом. И тот, кто лишил покоя Пилата, в фильме скомкан и выглядит слабым укором совести.

                    На место добра поставлен совсем иной персонаж. Ему вручают свои души и мысли затравленные властью любовники, как в “Кабаре” у Боба Фосса:
                    “Брайан. Ну и спи с ним.
                    Салли. А я и сплю.
                    Брайан. Я тоже”.

                    Ему же явно отдает симпатии режиссер. Что в итоге? Буквальная украинская мечта – Москва в огне. И режиссеру эта картина приятна: мол, здесь уже ничего не исправить. Горит “ненавидимый прокуратором город”. Вот только “Господь, жги!” он сказать не может: тут иная природа огня.

                    А.Кураев, еще сам не будучи под обаянием Воланда, точно заметил: “Воланду недостаточно атеизма. Он хочет видеть вокруг “инженеров с копытом”. Это путь Маргариты, которая в конце восклицает “Великий Воланд!”

                    Я очень рад, что эти, с копытом, сегодня выбрали язык добра и зла. Потому как здесь уже нельзя объясняться в категориях: ***** – интеллигенция, антиамериканизм – западничество, сатрапы – либералы.

                    А когда кто-то говорит – “кто угодно, лишь бы не эти”, то “кто угодно” всегда приходит и пополняет свою свиту. Они – часть той силы, что вечно хочет блага, но вечно совершает зло.”

                    https://t.me/OdincovSKY/123

                    • 31352 26622
                      маринаВиктор час назад

                        я не смотрела, но осуждаю ..классика и..Я действительно не смотрела ,т.к. посмотрела состав актеров ,режиссера и я их всех мягко сказать презираю.Я вообще, этот переходной состав Прилепиных во всем с Шаманами и Шнурами сегодня ,презираю…Последний ,кто показал Ми М достойно -Бортко-хотя бы игра актеров была ,т.к. пьеса в общем-то у киевского Булгакова русофобская изначально,слегка т.с.Но я и “Высотского с Кругом “(так написано у вояджера) не беру в кумиры ,чтобы пасть к ногам..Нет и нет -неправильный Есенин ,алкаш Рубцов и их много ,но их ведь здесь не славят почему-то?? А почему ?7-да публика странноватая вся-то славяне некие,то буддисты перелицованные ,то ищущие за кого ухватиться в своих лукавых мудросвованиях==ожидать не приходиться..
                        п.с. ты я вижу свыкся с” агрономами”..Я тоже приобрела через интернет 103 наименования всех растюшек ,землю и буду изучать ,сажать ,поливать..Это отвлекает и скорее бы их чертовы выборы ,чтобы перестали педалировать торги и др. блудняки ,ато страшно читать ,вокруг моего хутора все взрывается ..Но это увы ,не наша режессура ,еще не напитались упыри…

                      • 26794 24912
                        жора шаповВиктор час назад

                          Думал, что не затащишь про Сатану. МиМ – про это. Как и И. Христос, – одно из имён его.

                      • 26794 24912
                        жора шаповмарина час назад

                          Вы, часом, не спутали меня с ПЕсковым ?

                      • 1688 1616
                        Сан Санычжора шапов три часа назад

                          У неё гражданство Беларуси.

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