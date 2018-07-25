Почему нужна индустриализация и как ее проводить

Некоторое время назад мы опубликовали два материала экономиста Вячеслава Станиславовича Быкова. В своей статье автор подробно разбирал, как проходила индустриализация в истории разных стран. Сегодняшнее положение дел в российской экономике не устраивает никого. Будучи сверхдержавой в военном, географическом и даже в историческом смысле, в экономике мы сегодня слабы. При этом именно в сфере экономики наши успехи менее всего заметны и впечатляющи. Это опасно. Это лишает руководство страны свободы маневра на мировой арене, это становится фактором нестабильности внутри нашего государства.

Такая ситуация недопустима и должна быть изменена. И тут встает вопрос: как провести индустриализацию страны? Либеральный блок правительства говорит примерно следующее: главное, чтобы государство поменьше вмешивалось в экономику и тогда частная инициатива и частный капитал все сделают, как надо. Это тщательно внедряемый в общественное сознание миф. Ни одна страна в мире не достигла индустриального уровня либеральными методами. Государство – вот кто всегда выступал настоящим двигателем роста промышленной и экономической мощи.

Об этом новая статья нашего коллеги и единомышленника.

Почему нужна индустриализация

Все существующие страны по типу экономик подразделяются на три вида:

Первый тип – экономически самодостаточная страна с диверсифицированной экономикой, т.е производящая почти всё. Характеризуется тем, что имеет развитую промышленность. Это США, Япония, Германия, Китай, Германия и т.д.

Второй тип – экономически не самодостаточная страна с не диверсифицированной экономикой. Не имеет развитой промышленности, но имеет политические или экономические плюсы, скажем, сильную армию или вхождение в политический блок, который её защищает, какие-то сырьевые ресурсы. Это богатые страны Персидского залива, Россия, Индия, Бразилия, ЮАР, Аргентина и т.д.

Третий тип – экономически не самодостаточные страны, не имеющие ни развитой промышленности ни каких-либо плюсов в виде богатых сырьевых ресурсов. Это многие бедные страны Азии, Африки и Южной Америки.

Таким образом, главным фактором определяющим сильную, самодостаточную экономику является развитая промышленность.

– Развитая промышленность даёт возможность стране обеспечить свою обороноспособность в военном плане.

– Даёт экономическую, технологическую независимость от других развитых стран; ей не надо закупать много чужих промышленных изделий.

– Вносит существенный вклад в занятость населения. Если учесть, что в промышленном секторе занято в среднем 20-30% трудящихся, то вместе с сетевой торговлей, логистикой, маркетингом, а также со всеми, кто тесно зависит от промышленности – лаборатории, научные центры, университеты и т.д. , то это составит около 50% занятых в государстве.

– Страны с развитой индустрией имеют высокие доходы в расчете на человека и могут себе позволить предоставить широкие социальные гарантии трудящимся. Промышленность приносит больше дохода, чем торговля сырьём, в виду высокой добавочной стоимости на промышленные изделия. Их себестоимость всё время уменьшается в результате технических улучшений. Учитывая, что в последние 50 лет цены на сырьё выросли в среднем в 2-2,5 раз в то время как на промышленные изделия более чем в 10 раз, а доля промышленных изделий в мировом товарообороте составляет более 85%, то их продажа приносит по-настоящему большое богатство.

– У страны производящей много промышленной продукции на экспорт, востребована соответственно и её валюта, на которую изделия и закупаются. Именно таким образом она становится международным расчётным средством, мировой резервной валютой. Резервная валюта ещё один козырь в обеспечении безопасности страны, т.к в случае кризисной ситуации страна может погасить свои долги или отбиться от спекулянтов выводящих свои деньги из неё тем, что просто запустит печатный станок.

– Кроме того, благодаря этому «станку» ей достаточно легко поддерживать курс своей валюты и в виду широкой её востребованности, нет опасения вызвать инфляцию. Такая стабильность валюты важна для развития экономики.

Из всего вышеперечисленного видно, что ключом к политической, экономической независимости и стабильности является развитая промышленность.

Слабые страны третьего типа находятся в полной политической и экономической зависимости от Запада.

– Слабая страна без промышленности не в состоянии создать достойные вооружённые силы и над ней висит дамоклов меч завоевания сильным противником.

– Она зависит от поставок промышленной продукции со стороны, вынуждена для её закупок залезать в огромные долги и имеет проблемы с их обслуживанием и погашением. Предприятия её постоянно находятся на грани банкротства и при осложнениях быстро попадают в руки иностранных кредиторов.

– Без развитой промышленности население имеет, как правило, невысокую занятость, бедно и соответственно всегда недовольно, что дестабилизирует страну изнутри.

Многие внешние воздействия способны опрокинуть ситуацию и вызвать кризис в стране третьего типа:

– Зарубежные инвесторы могут начать выводить свои капиталы из страны, образуется дефицит валютных запасов, предприятия без международной валюты встанут и будет кризис.

– Часто случаются долговые кризисы государства, когда оно не в состоянии платить по долгам и объявляет дефолт. Через это прошли почти все страны Африки и Южной Америки.

– Даже простое повышение процентных ставок по кредитам способно спровоцировать кризис неплатежей. Любая заминка в кредитовании ставит страну на колени, т.к у страны нет своего источника кредитования. Если использовать для этого собственные деньги, то сильная их эмиссия вызовет падение их курса не принося пользы, т.к всё необходимое закупается за рубежом в иностранной валюте.

Россия сегодня – это страна второго типа, не имеющая развитой промышленности и потому не самодостаточная. Но у неё есть плюсы – сильная армия и сырьевые ресурсы, которые она продаёт. Благодаря этому она не боится завоевания и не стоит в полной экономической зависимости от Запада.

Не спасает положения и наш плюс; продаваемое сырьё приносит не так много плюсов, как хотелось бы. Доходы от продажи нефти и газа не в состоянии принести настоящее богатство в страну и обеспечить всех высокими заработками. Россияне бедны в сравнении с жителями развитых стран.

– Бедность сильный дестабилизирующий фактор в стране.

Резервный фонд, созданный на нефтяные деньги, слабое средство защиты от внешних воздействий.

– Так мировой ипотечный кризис 2008 года легко зашёл в Россию и поставил в сложное положение всю экономику. К тому времени российские предприятия имели большие корпоративные долги на Западе. Запад потребовал их погашения и всего Резервного фонда не хватило, чтобы их погасить. Кроме того, требовалась как всегда мировая валюта для ведения текущих дел, а Запад её не давал, будучи сам в сложном положении. Российская экономика вошла в кризис.

– Следующий удар – санкции, направленные на ряд лиц и компаний. Они были не особенно широкими, но остановили надолго многие проекты в сырьевых секторах. Почему? Потому, что нет собственных промышленных изделий, могущих заменить иностранные.

– Ещё один удар – падение цен на нефть. Это вызвало падение курса рубля, соответственно произошло значительное обеднение народа, остановило экономическую активность в государстве. Резервный фонд в попытках остановить дальнейшее ухудшение ситуации таял на глазах и оказался не в силах вернуть ситуацию в исходное положение.

Сегодня ничего не изменилось – сохраняется неустойчивость российской экономики, её чувствительность от внешних воздействий. Опасностей много: долг российских предприятий перед иностранными банками превосходит по разным оценкам более чем в 2 раза общие запасы валюты Министерства финансов и Резервного фонда. Малейшие неурядицы на валютных рынках, способные остановить кредитование или хуже того, вызвать требование к российским компаниям возвращения долгов, могут привести российскую экономику к серьезнейшим проблемам. Даже повышение процентных ставок будет сильным ударом. Более широкие санкции, связанные с ограничением кредита или с поставками технологического оборудования приведут к тому же результату. Не меньшей проблемой может быть «замена» на рынке Европы и других стран российских нефти и газа на американские сланцевые углеводороды.

Шаткость положения России проистекает из-за отсутствия в ней собственной сильной промышленности, что привело её к технологической и финансовой зависимости от Запада. Подобная ситуация уже была в нашей истории в начале ХХ века, когда подобная зависимость была преодолена мощным рывком индустриализации.

Резервами и их накоплением можно только смягчить крах, но невозможно полностью обезопасить себя ни от внешних, ни от внутренних опасностей.Выходом может быть только создание собственной сильной промышленности! Любые другие меры не улучшают ситуацию, не ведут к стабильности. Не надо питать иллюзий:

Пока в России снова не будет создано сильной промышленности, страна всегда будет в неустойчивом, шатком положении.

Министерство экономики России в ответ на моё обращение к нему прислало письмо, в котором освещается стратегия министерства на предстоящие годы. Обширен перечень мер предложенных к улучшению экономического положения России, но как мне представляется, они не возымеют желаемого эффекта. Министерство экономики в целях достижения стабильности предлагает следующие меры: «реализуются и готовятся программы, направленные на повышение инвестиционной активности:

– программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса (программа «6,5»), целью которой является расширение инвестиционных возможностей указанной группы предприятий;

– создание на базе Внешэкономбанка «фабрики проектного финансирования», что предполагает отбор качественных проектов и их сопровождение на всех стадиях

– от разработки до правильного структурирования финансирования и последующего процесса реализации;

– создание эффективного механизма государственно-частного партнерства на принципах «инфраструктурной ипотеки» и далее перечислен ещё ряд мероприятий помельче.

Итак, в планах министерства экономики России есть ставка на активизацию предпринимательской деятельности, но нет планов индустриализации страны.

Что тут сказать? Возрождение промышленности – это новая индустриализация. Она всегда и везде происходила одним путём и этому имеется объяснение. Индустриализация нигде не была делом предпринимателей — для них риски выстраивания новых высокотехнологичных промышленных производств слишком велики. Это крупные предприятия, затраты на них огромны, а окупаемость неизвестна – будет ли потребитель хорошо брать продукцию или предпочтёт известные бренды. Это ведь не сырьё, которое всегда покупают индустриальные страны и чем больше сырья на рынке, тем им выгоднее – оно дешевеет. Ни один предприниматель не будет, без гарантий реализации продукции, инвестировать куда-либо большие или ОГРОМНЫЕ деньги. Такие гарантии даёт государство, тем, что берёт риски на себя – выстраивая само предприятия и своей протекцией обеспечивая окупаемость промышленной продукции на внутреннем рынке. Только на таких условиях предприниматели согласны на сотрудничество с государством и только тогда присоединяются к индустриализации.

Ещё одна причина по которой государство играет ведущую роль в индустриализации: если начать широкую эмиссию денег в целях расширения кредитования предпринимателей для подъёма промышленности, то подъёма не произойдёт. Деньги уйдут в потребительский сектор. Их легче инвестировать в расширение торговых сетей, строительство жилья, пустить их на увеличение потребительского кредита для граждан или просто на увеличение собственного потребления, строительство дач, яхт и т.п. Наконец, их можно банально своровать, открыв фирму, а потом её обанкротить. Всё это раздует инфляцию, но нисколько не сыграет роли в подъёме промышленности.

Это то, о чём говорит министерство производства России, но тем самым, оно само по сути признаёт тупиковость, безвыходность своей позиции. С одной стороны, им предлагается множество мер к активизации предпринимательской деятельности, с другой, констатируется тот факт, что хотя широкое кредитование есть главное условие активизации действий, но предпринимателей всё-таки нельзя широко кредитовать, это разгонит инфляцию.

Вывод, в котором необходимо дать себе отчёт — в деле подъёма промышленности ставить только на предпринимателей не получается.

Другое дело, когда инвестированием занимается государство; оно не станет направлять средства на потребительские проекты. Кроме того, государственного служащего всегда можно проконтролировать за расходование средств, спросить и наказать за их перерасход. Это совсем не та ситуация, как на строительстве космодрома на Амуре, где частным подрядчикам раздали государственные средства на выполнение работ, после чего у них появились сложности с выполнением договоров! Разобраться с частниками было очень сложно: действительно ли у них трудности по поставкам или есть ещё какая важная причина не соблюдать договоры? Только государство в состоянии обеспечить контроль над кредитами, которые пойдут на индустриализацию при соответствующей организации контрольных институтов и мер, для этого необходимых. Этот контроль воспрепятствует оттоку предназначенных для индустриализации средств на потребительский рынок и тем не даст разогнаться инфляции.

Контроль за расходованием кредитных средств необходим и для стимулирования экспортной промышленной продукции. Ведь целью индустриализации является вывод индустриальных продуктов на мировой рынок. Это самый важный шаг в индустриализации, так как выход на международные рынки есть признание продукта, как продукта мирового класса. Выход на мировой рынок промышленности позволяет многократно выйти за ограниченность собственного рынка, приносит богатство в страну, занятость населению, и в конечном итоге делает собственные деньги одной из мировых валют. В итоге это позволяет успешно отражать внешние негативные воздействия и разрешает внутреннее недовольство в стране.

Поэтому государство выступает всегда и везде локомотивом индустриализации.

Правительству и Министерству экономики России следует уже давно разработать планы индустриализации страны и начать их проводить в жизнь, а не топтаться на месте, наблюдая, как из-за технологической зависимости от Запада страна остаётся в шатком положении и продолжает разваливаться собственная промышленность.

На этом пути России не придётся открывать Америку, его давно протоптали азиатские страны, надо только перенять их опыт.

Вячеслав Станиславович Быков, экономист