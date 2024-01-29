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На Украине уничтожен перспективный зенитный комплекс Skynex

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На Украине уничтожен перспективный немецкий зенитный комплекс Skynex, предназначенный для борьбы с БПЛА и низколетящими целями.
На Украину было поставлено 2 таких комплекса стоимость по 91 000 000 долларов каждый. Один вычеркиваем.





Чем именно грохнули пока неясно, пишут что "Ланцет" прилетел, но пока видео объективного контроля нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8923594.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Германия, дроны, пво, Украина
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