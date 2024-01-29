На Украине уничтожен перспективный зенитный комплекс Skynex
На Украине уничтожен перспективный немецкий зенитный комплекс Skynex, предназначенный для борьбы с БПЛА и низколетящими целями.
На Украину было поставлено 2 таких комплекса стоимость по 91 000 000 долларов каждый. Один вычеркиваем.
Чем именно грохнули пока неясно, пишут что "Ланцет" прилетел, но пока видео объективного контроля нет.
35-мм пушка, установленная на трёхосный грузовик, за 91млн.$? Или Рожин что-то напутал, или много украли.
Нет. Цена ок. 90 млн. евро. 1000 выстр./мин. программируемыми боеприпасами на расстоянии до 4 км.
Русский тяжелый танковый БТР на базе среднего Т-55:
https://vestnik-rm.ru/news/oborona-i-bezopasnost/russkij-tyazhelyj-tankovyj-btr-na-baze-srednego-t-55-po-zacshite-luchshe-bradley?utm_source=warfiles.ru
Грамотная тема. Вместо картонных БМП (пробиваемых пулей 12,7мм) с функцией плавучести, которой никто не пользуется, нормальная хорошо бронированная машина.
Это разные темы. БэТР из Т-55 не пройдёт быстро там, где БМП и классич. БТР-ы.
Пригодится в составе бронетанковых войск.
Саныч я вот думаю там на Украине можно было просто построить линию Мажино пушки корабельные поставить в бетонные блоки вывезти людей из донецка или сравнять авдеевку в ноль бомбами. Короче закопаться и стрелять не двигая фронт Ведь это же нанонизм это же Ржев образца двадцатых годов новой эры. Битвы за горки траншее овраги. В этих битвах маразм крепчает до нельзя. Смотрим осаду Лен. чо немцы хуже хохлов вояки? Где корабельны пушки насыпали там никто не лазил. Эти все все ползновения хоть на танках хоть на нивах по грязи вокруг опушки плохая оперета.