Сводки от ополчения Новороссии 15 января 2018
- 15:13 Обстановка на фронтах ЛНР сильно не изменилась — Марочко.
- 14:53 Финальный штурм аэропорта.
- 12:59 По Донбассу.
- 10:43 Мечты о мире: Дети Донбасса загадывают желания в Новом Году.
- 03:00 Штаты ищут и находят повод для военного присутствия на Украине.
- Вчера 23:29 Снайпер или самоубийство? В зоне «АТО» погиб наводчик ВСУ (ВИДЕО).
Обстановка на фронтах ЛНР сильно не изменилась — Марочко
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Финальный штурм аэропорта
Финальный штурм аэропорта.
Третьей годовщине штурма ДАПа посвящается…
В ночь с 13 на 14 января начался последний, успешный для ВСН штурм донецкого аэропорта. Пожалуй, это было самое символичное сражение, произошедшее в ходе войны на Донбассе. Успешная оборона этого объекта ВСУ в предшествующий период сделала его своеобразным идеологическим символом украинской армии, на его защитников, так называемых "киборгов", представители украинского сегмента интернета молились, как на икону. Падение аэропорта, казавшегося незыблемой твердыней, наоборот подорвало моральный дух украинского общества, кроме того, стоит отметить, что в ходе этих боев были разгромлены наиболее боеспособные формирования ВСУ.
К началу 2015 года ополчению удалось достаточно плотно обложить формирования ВСУ, обороняющие новый терминал донецкого аэропорта, однако говорить о полной блокаде было нельзя, так как колонны украинской бронетехники периодически прорывались к объекту, подвозя оружие и боеприпасы, а также осуществляя ротацию личного состава. Прорывы стоили ВСУ больших потерь, что привело к тому, что командование в обмен на временное прекращение обстрелов Донецка договорилось с ополчением о проведении ротации личного состава в декабре 2014 года. Новый терминал и диспетчерская вышка аэропорта возвышались над местностью, что позволяло ВСУ эффективно корректировать артиллерийский огонь по местности. Стоит отметить,что предыдущие штурмы аэропорта, осенью-зимой 2014 были отбиты в первую очередь благодаря артиллерийской поддержке, которые "киборги" получали из Песков и Авдеевки, которые фактически были опорными плитами в обороне объекта. Однако в ходе осенних боев ополчению удалось максимально сблизиться с противником, что существенно затруднило артиллерийскую поддержку со стороны ВСУ. Стоит отметить, что аэропорт оборонялся наиболее подготовленными и мотивированными подразделениями украинской армии из 80-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад.Общее руководство в секторе осуществлял командир 93-й механизированной бригады Олег Микац ключевую роль в обороне непосредственно нового терминала играло подразделение 90-го аэромобильного батальона 81-й десантно-штурмовой бригады. В целом в секторе украинская сторона имела численный перевес над ВСН.
Близость аэропорта к городской черте Донецка создавала благоприятные условия для артиллерийских ударов по жилым кварталам города, что сделало захват объекта приоритетной задачей для ВСН. Кроме того, взятие аэропорта было необходимо по моральным соображениям, неоднократные неудачные попытки штурма и постоянные артобстрелы не способствовали поднятию духа населения ДНР. Для штурма аэропорта были привлечены наиболее подготовленные подразделения республики-батальоны "Спарта" под командованием А.Павлова(Моторолы), Сомали под командованием М.Толстых(Гиви), подразделение "Восток", а также формирование российских добровольцев из Чеченской республики. Перед началом штурма удалось сформировать мощный артиллерийский кулак для его его поддержки. Средствами радиоэлектронной разведки был установлен контроль над радиопереговорами украинской стороны. Также к операции были подготовлены подразделения РЭБ, которые в ходе штурма сумели подавить связь обороняющих терминал "киборгов" с командованием. Бойцы штурмовых групп заранее тщательно отработали взаимодействия при штурме.
Штурм начался вечером 13 января, первым дело атакующие танковыми выстрелами обрушили диспетчерскую вышку, лишив украинцев наблюдательного пункта. Одновременно артиллерия ВСН приступила к контрбатарейной борьбе по заранее разведанным целям. Самым неожиданным для украинской стороны стало применение при штурме терминала установки разминирования УР-77, так называемого "Змея Горыныча".В последствии командование ВСУ будет заявлять о применении РСЗО нового типа "Чебурашка", которого не существует в помине.Видимо опыт Гелетея, объявлявшего об ядерном ударе по луганскому аэропорту, оказался заразным.Эта установка применялась для уничтожения укрепленных вражеских
позиций еще при штурме Грозного в Первую Чеченскую войну. Инженерный боеприпас эквивалентом свыше 2-х тонн тротила привел к частичному обрушению здания нового терминала, одновременно танки ВСН вели огонь по огневым точкам.Под прикрытием огня штурмовые группы ворвались в терминал и приступили к его зачистке. В ближнем бою активно применялись гранаты,накладные заряды взрывчатки, а также слезоточивый газ "Черемуха". Первый этаж был захвачен относительно быстро, дальше, после утраты эффекта внезапности, продвижение пошло медленно, но верно. Фактически уже в первый день штурма "киборги" были загнаны в мышеловку и их разгром стал лишь делом времени. С помощью средств радиоэлектронной борьбы была парализована связь между украинскими подразделениями.
Исход боев за терминал решался по сути не внутри здания, а на прилегающей территории, украинская сторона сразу бросила в бой подразделения, поддержанные бронетехникой. Однако на этот раз артиллерия ВСН по всем параметрам переигрывала украинских коллег и большая часть атак захлебнулась еще до прямого контакта с противником.
14 января Денис Пушилин заявил о полном контроле над аэропортом, однако эти заявления оказались преждевременными. Бои внутри терминала продолжались, ВСУ постоянно бросали в бой новые подразделения со стороны Песков и Авдеевки. Попытки деблокады оказывались безуспешными. Потери в бронетехнике летом 2014 года вынудили украинское командование посылать личный состав в атаку при поддержке МТ-ЛБ-легкобронированных тягачей, вообще не предназначенных для ведения боевых действий. Украинские солдаты и техника оказывались на открытом пространстве где расстреливались из всех видов вооружения, в том числе и РСЗО. Не в силе пробиться в новый терминал украинское командование выместило свою злость на жителях Донецка. Именно в эти дни город подвергался наиболее интенсивным артиллерийским обстрелам, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям в Куйбышевском районе города.При обстрелах применялись даже РСЗО "Ураган". В последствии эти обстрелы сыграют очень злую шутку с пленными "киборгами".
17 января в бой вступили отряды "Правого сектора", специально прибывшие в Пески для деблокады аэропорта. Командование ПС заявило о том,что им удалось на 2 километра углубиться в Донецк, однако это так и осталось хвастливой болтовней. В общей сложности в атаке участвовало до батальона пехоты при поддержке 15 танков.В целом, разрекламированное наступление на новый терминал успехом не увенчалось – вообще наивно было ожидать, что силами 15 танков и батальоном пехоты можно взять объект, которые в последние дни зачищался как минимум сопоставимыми силами.
18 января, в связи с высокими потерями украинское командование поменяло тактику, на этот раз ударная группа атаковала со стороны поселка Спартак и сумела добиться определенных успехов, в частности, им удалось поймать три танка ВСН, которые находились без боекомплекта и уничтожить.Один из этих танков был уничтожен прямо под Путиловским мостом, и долгое время выдавался за подбитый танк ВСУ. Однако в целом, командование ВСН довольно оперативно среагировало на внезапную контратаку, завязался встречный бой в районе Путиловского моста, в ходе которого 1 украинский танк был уничтожен,еще 2 подтверждены и захвачены. Несколько украинских танкистов попали в плен. Тем не менее, под прикрытием танков, колонне ВСУ удалось прорваться к терминалу, перебросить подкрепление и вывезти часть раненных "киборгов." Несмотря на обреченность своего сопротивления, бойцы ВСУ продолжали сопротивление в новом терминале.
К 20 января существенные потери вынудили командование ВСУ формировать сводные подразделения из различных частей и даже видов войск. В частности в бой в качестве пехоты были брошены военнослужащие 160-й зенитно-ракетной бригады, а также подразделения из 25-й транспортной авиационной бригады. В качестве "пожарной команды" на прорыв были брошены также подразделения 25 ОВДБр, которые вновь понесли существенные потери. Символом беспомощности ВСУ стал расстрел колонны 90-го аэромобильного батальона "Житомир". Накануне операции командиром
батальона был назначен подполковник Олег Кузьминых, с самого начала АТО принимавший участие в боевых действиях. Получив задачу на прорыв блокады, подполковник лично возглавил подразделение, которое на 3(!) единицах бронетехники выдвинулось к новому терминалу. Стоит отметить,что одна машина из трех принадлежала не 90-му батальону, а 57-й мотопехотной бригаде.Нехватка бронетехники в ВСУ вынуждала командование изымать технику у одних подразделений в пользу других. В тумане колонна потеряла ориентацию и вышла прямо на позиции батальона "Сомали", где была расстреляна, один БТР был поврежден, но сумел уйти, 2 бронемашины были уничтожены. В общей сложности 9 человек были убиты, еще 8, включая комбата, попали в плен. Именно подполковника Кузьминых и его подчиненных Гиви накормил шевронами ВСУ в присутствии телекамер. Фактически, это стало последней попыткой прорыва к еще обороняющимся "киборгам".
21 января третий этаж терминала был разрушен накладными зарядами,которые установили находившиеся в составе штурмовых групп саперы.Фактически сопротивление "киборгов" прекратилось. Полтора десятка бойцов попали в плен.Де-факто, контроль ВСУ до сих пор сохранялся лишь в окрестностях аэропорта, что и позволяло командованию ВСУ еще делать заявления, что аэропорт держится, хотя на деле ключевые точки уже потеряны, а фронт сейчас проходила по дуге – Пески-Опытное-часть ПВО-Авдеевка, где по сути происходила борьба за позиции, с которых ранее осуществлялись попытки прорыва к терминалам. Просачивающие в свидомую прессу данные о потерях в целом подтверждали данные ДНР о том, что за последние дни в боях за аэропорт и прилегающие села противник потерял убитыми, ранеными и пленными несколько сотен человек, а госпиталя юго-восточной Украины сейчас забиты ранеными солдатами. По факту, аэропорт был взят 21 января 2015, однако командование ВСУ еще неделю отрицало очевидный факт, несмотря даже не репортаж съемочной группы Евгения Поддубного из нового терминала.
Тем не менее бои в окрестностях аэропорта продолжались. ВСУ продолжали контролировать часть ПВО,Пески и часть Авдеевки,где подразделения ВСН завязли в уличных боях. Командование ВСУ в ярости бросало в бой все новые резервы, пытаясь вернуть объект, ставший символом воинской доблести ВСУ. Впрочем, атаки не приносили результатов, украинские подразделения, оказавшись на открытом пространстве попадали под шквальный огонь артиллерии, неся при этом большие потери в личном составе и технике. Так только за 22 января 25 ОВДБр по официальным данным потеряла 12 человек убитыми. Большие потери в личном составе подорвали дух украинских войск, дошло до того,что даже элитные формирования отказывались идти в атаку. Командование ВСУ, в привычной для себя манере, решило отыграться на мирном населении,нанося массированные артиллерийские удары по жилым кварталам.В эти дни количество погибших мирных жителей Донецка,Горловки и Докучаевска превысило 100 человек. Фактически на глазах мирового сообщества совершалось военное преступление огромной тяжести, однако лидеры западных стран закрывали на это глаза, предпочитая в эти дни участвовать в акции "Я Шарли".
25 января формирования ВСУ отступили из здания РЛС, чем по факту и завершились бои за аэропорт.командование ВСУ до 29 января нагло утверждало об удержании аэропорта, отрицая при этом массовые потери. Подразделениям ДНР так и не удалось захватить Пески и Авдеевку, интенсивные боевые действия в которых продолжались до конца февраля, а с меньшей интенсивностью ведутся и по сей день. Расположение артиллерийских батарей ВСУ в Песках и Авдеевке по настоящее время сохраняет угрозу обстрелов жилых кварталов Донецка.
Откровенно смешными выглядят данные украинской стороны о потерях, понесенных в боях за аэропорт. По официальным данным,ВСУ потеряли в ходе боев около 50 военнослужащих убитыми и попавшими в плен. По факту только пленных было больше 30. В поименном списке погибших содержаться фамилии 130 военнослужащих, но это тоже явно заниженные цифры. Среди раненых со стороны ВСУ оказался даже глава "Правого Сектора" Д.Ярош, получивший осколочное ранение при попытки деблокады аэропорта. В отличии от предыдущих неудачных штурмов стороны по факту поменялись местами, если раньше атакующие аэропорт ополченцы оказывались под шквальным артиллерийским огнем на открытом пространстве, то теперь, после взятия терминала, в их положении оказались подразделения ВСУ. В ходе боев за аэропорт ВСУ потеряли как минимум 6 танков, 13 БМП, 7 БТР,5 БМД 9 МТ-ЛБ,САУ 2С9 "Нона",2 БРДМ а также 2 единицы инженерной бронетехники. Еще 4 танка,2 БТР,БМП,БМД и МТ-ЛБ достались ВСН в качестве трофеев. Благодаря более грамотной организации боевых действий потери ВСН были в разы ниже. К исходу суток 20 января командование ВСУ могло спасти жизни четырем десяткам своих солдат, запертых в терминале, отдав приказ об отходе. Периодически к терминалу удавалось прорваться отдельным бронемашинам, что говорит о возможности скрытого отхода личного состава в ночное время суток.Однако генеральный штаб ВСУ предпочел пожертвовать жизнями своих бойцов в обмен на миф о неприступной крепости-ДАПе.
Победа подразделений ДНР в аэропорту стала результатом качественного роста в организации вооруженных сил республики. При штурме ДАПа вчерашние ополченцы превратились в хорошо организованные мобильные штурмовые группы, усиленные саперами. В ходе боев грамотно применялись накладные заряды,с помощью которых проделывались проломы и уничтожались помещения, где укрывались "киборги".В больших количествах применялись тепловизоры. В ходе боев было грамотно организованно взаимодействие между штурмовыми группами и артиллерией, а также танками,которые эффективно использовались для подавления огневых точек противника. Отдельно стоит сказать о работе артиллеристов."Бог войны" является одним из ключевых факторов в войне на Донбассе.Артиллеристы ВСН сумели по всем параметрам переиграть оппонентов из ВСУ, грамотно вели контрбатарейную борьбу и оказывали огневую поддержку штурмовых групп.Именно заградительный артиллерийский огонь сорвал большинство атак ВСУ, во многом решив исход противостояния,нивелировав тем самым численное превосходство противника в секторе. Фактически, штурмовавшие аэропорт "Восток","Спарта" и "Сомали" уже не являлись иррегулярными формированиями ополченцев, это были уже скорее элитные штурмовые подразделения регулярных войск. Надо признать,что подобный качественный рост коснулся не всех формирований ВСН, в штурме аэропорта участвовали наиболее подготовленные подразделения республики. До регулярной армии было еще далеко, и последующая операция под Дебальцево выявило множество проблем в военном строительстве республик. Тем не менее, бои за аэропорт закончились полной победой подразделений ДНР. Объект, многие месяцы бывший костью в горле республики, был занят, кроме того в ходе боев были обескровлены наиболее боеспособные подразделения ВСУ, гибель "киборгов серьезно деморализовало украинское общество. Взятие аэропорта являлось пожалуй самой крупной моральной победой ВСН над противником. Это был своеобразный реванш за разгром при первом неудачном штурме 26 мая 2014 года, когда погибли десятки бойцов, в том числе около 30 добровольцев из РФ. Миф о непобедимых "киборгах" был
развеян.
Использованы материалы http://lostarmour.info/ .Отдельная благодарность автору статьи "Падение донецкого аэропорта" Евгению Норину
https://vk.com/military_politik?w=wall-140312885_30277 – цинк
Во всей эпопеи с ДАПом, более прочего запомнилась та рутина, с которой вплоть до лета 2015 года из под развалин терминалов доставали трупы убитых украинских солдат, покуда украинская пропаганда фонтанировала мифологией про "киборгов".
PS. Плюс еще из накопившегося за время болезни:
1. США поставят на Украину новые системы разведки и управления артиллерийским огнем – http://veche-info.ru/news/4935
2. Бывший глава украинской военной разведки заявил, что "Украина готова вернуть Донбасс в ходе мощного контрнаступления" http://3mv.ru/103135-general-vsu-ukraina-gotova-vernut-donbass-putem-moschnogo-kontrnastupleniya.html
И небольшой инсайдик. Хороший друг работающий в оборонном судоремонте в общих чертах обрисовал текущее состояние украинских кораблей оставшихся в Крыму. В общем, я их состоянию еще изрядно польстил. На деле, их состояние значительно хуже, чем было в 2014 году, ибо части внутренних механизмов там уже нет. Впрочем, даже если бы ЧФ по доброте душевной все 4 года осуществлял обслуживание этих кораблей, их боевая ценность для флота околонулевая. Ну а в текущем состоянии это по сути металлолом.
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По Донбассу
Как бы ни складывалась в настоящий момент военно-политическая ситуация на Донбассе, мы продолжаем, по мере наших маленьких возможностей, оказывать точечную помощь в зоне военного конфликта…
Организацией помощи занимается организация МОО Вече при информационной поддержке нашего Центра CIGR и проекта Голос Севастополя.
В феврале 2014 года Межрегиональная общественная организация «Вече» по просьбе наших товарищей откликнулась на призыв Русского мира и приняла самое активное участие в помощи отрядам самообороны Крыма и Севастополя.
Благодаря неравнодушным людям мы смогли организовать закупку и доставку необходимой помощи на блокпосты Чонгара и Армянска. Были обеспечены блокпосты вокруг Севастополя. Был создан информационный центр сопротивления нелегитимной киевской власти, который действует и по сей день. Одним из немаловажных пунктов помощи Координационному Совету по организации Севастопольского городского управления, стала закупка нового звукового оборудования для общегородской сцены – где проходили ежедневные митинги и брифинги.
Тогда мы вместе с нашими друзьями и сторонниками смогли сделать все необходимое, чтоб Крым и Севастополь «вернулись в родную гавань, в порт постоянной приписки – Россию!» Но не только в Крыму и Севастополе люди были недовольны итогами украинского майдана и приходом к власти в Киеве нелегитимной хунты.
Донецк, Луганск, Одесса, Николаев, Мариуполь, Харьков и другие города Украины решили сами определить свою судьбу, не озираясь на мнение киевского майдана и тех, кто захватил власть в Киеве. К сожалению, не всем городам юго-востока Украины удалось выстоять под натиском карателей. Только Донецку и Луганску удалось самоорганизоваться и отстоять свое право на Референдум.
В апреле 2014 года на юго-востоке Украины началась война.
Межрегиональная общественная организация «Вече» с первых дней вооруженного конфликта на юго-востоке Украины приняла посильное участие в обеспечении помощи пострадавшим от рук украинских карателей. Славянск, Краматорск, Донецк, Луганск, Первомайск, Горловка, везде где была нужна помощь, Межрегиональная общественная организация «Вече» откликалась на призыв нуждающихся.
Десятки машин с гуманитарной помощью, тысячи комплектов с униформой и снаряжением, оборудование, транспортные средства, современная экипировка – такой итог работы Межрегиональной общественной организации «Вече» за три года на Донбассе.
Спустя три года противостояния, война на юго-востоке Украины еще не закончена. Каждый день Украинские каратели ведут обстрел позиций Народной милиции. Каждый день от снарядов и мин киевской власти гибнут мирные жители городов и сел Донбасса, а значит Донбассу нужна помощь.
Достаточно много отчетов с 2014 года опубликовано на нашем сайте Голос Севастополя и на официальном сайте МОО Вече
За последние пару месяцев:
1. Сбор помощи пострадавшей от обстрелов ВСУ Виктории Магер
2. МОО Вече и помощь бойцам Донбасса
3. Отчет по доставке помощи ЦСН МВД ЛНР
4. Беспилотники для Донбасса
5. МОО Вече и помощь защитникам Донбасса
6. Донбасс: помощь раненым бойцам!
7. Новые свершения и новые проблемы
8. Четвертое лето Донбасса
9. Еще одна спасенная человеческая жизнь
10. Донбасс. Итоги недели
11. Защитники Новороссии. Позывной Лыня
С полным списком можете ознакомиться здесь…
Мы призываем всех неравнодушных людей России откликнуться на наш призыв и оказать посильную помощь Межрегиональной общественной организации «Вече» в реализации программы военно-гуманитарного содействия Донбассу!
Реквизиты для помощи: Карта Сбербанка 4276380053782368 Игорь Владимирович или кошелек Яндекс.Деньги 410014744876811
Для банковских карт и с телефона:
Полные реквизиты - здесь…
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Мечты о мире: Дети Донбасса загадывают желания в Новом Году
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Штаты ищут и находят повод для военного присутствия на Украине
США делают все новые шаги для ухудшения и без того непростых отношений с РФ. Многие американские политики представляют мир одним большим гипермаркетом, в котором покупаются президенты и нужные решения парламентов, а также горы оружия и территории.
Хозяйское поведение Пентагона и НАТО на территории и в прибрежных водах Украины свидетельствует о том, что «революция достоинства» была лишь капитуляцией украинского государства перед вызовами времени, бездумным шагом в систему американского неоколониализма.
Эсминец ВМС США USS Carney (DDG-64) оставил в четверг порт Одессы, где находился с 8 января. Вероятны визиты ракетного корабля в другие не связанные равноправными союзническими узами страны Черноморского региона. Параллельно развивается интрига с поставками на Украину американского летального оружия — трех тысяч крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett и нескольких десятков современных противотанковых комплексов Javelin с весьма приличным боекомплектом.
Почему-то нет пасторальных репортажей CNN о торжественной передаче оружия местным жителям, и появилась информация о сосредоточении комплексов Javelin в глубоком тылу (Львовской области). Вроде бы осторожные американцы не хотят, чтобы суперсовременное оружие попало в руки ополченцев Донбасса (как это было ранее с контрбатарейными радарами).
Однако по совокупности событий и заявлений создается впечатление, что переобучение и перевооружение ВСУ — лишь камуфляж, который прикрывает рост военного присутствия США на украинской территории. Продолжается формирование инфраструктуры Пентагона, сил, средств и вооружений, которыми в нужное время будут пользоваться американские военнослужащие.
На этом фоне ветераны «АТО» признают минимальные подвижки в реформировании ВСУ: «В нашей армии, по большому счету, глобально ничего не поменялось».
Рождественские «Томагавки»
Американский эсминец Carney (класса Arleigh Burke) в 2018 году стал первым кораблем НАТО в порту Одессы. USS Carney располагает мощным ракетным вооружением, управляемым системой Aegis. Корабль имеет на борту 96 универсальных пусковых установок с крылатыми ракетами Tomahawk — до 64 единиц, а также зенитные управляемые ракеты Standard-2 — до 74 единиц, противокорабельные ракеты Harpoon.
Причем крылатые ракеты Tomahawk могут оснащаться ядерной боевой частью. Такие вот рождественские подарки привезли одесситам американские военные моряки. Периодически боевые корабли США класса Arleigh Burke таранят гражданские суда и терпят бедствие. Не дай Бог, однотипный USS Carney взорвется или загорится в порту Одессы.
Зачем Украине, не располагающей собственным военным флотом, чужая головная боль? По информации 6-го флота ВМС США, этот визит означает «совместную приверженность продвижению безопасности и стабильности в регионе, а также расширение взаимодействия с партнерами в Черном море».
Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма. Американцы регулярно демонстрируют в Черном море партнерскую заботу об Украине, и адаптируют эту нейтральную территорию под собственные нужды.
Хроника последних десятилетий свидетельствует, что появление на горизонте Пентагона гарантирует любой стране не столько защиту и стабильность, сколько осложнения и проблемы.
«Совместная приверженность продвижению безопасности и стабильности в регионе» — тоже камуфляж. Однотипные эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием USS Carney, USS Ross, USS Donald Cook, USS Porter реализуют американскую программу построения «адаптивной системы ПРО» в акваториях окружающих Европу морей.
Заметим: глобальная система ПРО создана для защиты континентальной территории США. Если состоится крупномасштабный военный конфликт и ПРО сработает, сбитые с курса ядерные боеголовки посыпятся на головы европейских союзников и партнеров.
То есть, об украинской региональной стабильности с американскими «Томагавками» и «Стандартами» не может быть и речи, а написанная в Вашингтоне перспективная роль для Украины и ее народа — прифронтовое государство и «сопутствующие потери» на пути к глобальному доминированию США (и к природным богатствам России). Всем известно, что борьба Соединенных Штатов за мир в кризисных регионах неизбежно приводит к обратному результату.
Американская забота о территориальной целостности Украины подталкивает страну к ближневосточному сценарию бесконечной гражданской войны.
Крымское направление
В июле 2017 года USS Carney участвовал в адресованных России международных учениях Sea Breeze-2017. В ходе маневров на борт американского эсминца поднимался президент Украины Петр Порошенко. Глубоко символично, что действующий глава независимого, вроде бы, государства крейсировал в море под чужим флагом, как турист или торговец.
Практически несуществующие украинские ВМС имеют в своем составе пять боевых единиц, в мировом рейтинге находятся на 75 позиции — между Гватемалой и Конго. Однако, ощущая «заботу» Вашингтона, украинские националисты и киевские власти мечтают ударить если не силами флота, то «флотом дронов» — по российским военным базам.
На просторах укронета активно обсуждается доставка взрывчатки одноразовыми беспилотными «камикадзе». Между тем, Одесса находится всего в 180 километрах от полуострова Крым, где достаточно сил и средств для предотвращения атак ударных беспилотников.
Пристальное внимание Черноморского флота России привлекает, прежде всего, большое количество летального (ядерного) оружия на борту американского эсминца Carney. И это внимание ничего доброго Украине не обещает.
США делают все новые шаги для ухудшения и без того непростых отношений с Россией.
Вероятно, многие американские политики представляют мир одним большим гипермаркетом, в котором при наличии крупной суммы денег можно купить президентов и нужные решения парламентов, горы оружия и новую территорию. Очевидно, это недопустимое геополитическое упрощение и путь в тупик. На европейском континенте находятся свыше 490 военных объектов Пентагона, на которых служат около 100 тысяч человек. На 10 авиабазах размещено более 400 американских атомных бомб.
Рано или поздно Европе предстоит сделать очень серьезный выбор, связанный с мерами деоккупации европейского континента Соединенными Штатами. Организация Североатлантического договора создана в 1949 году с целью противодействия советскому экспансионизму в Западной Европе.
Сегодня существованию альянса (около 1,5 млн военнослужащих, из которых 990 тысяч — американцы) угрожает лишь отсутствие реальных угроз, то есть состояние мира. И украинцам не следует слишком радоваться визитам американских эсминцев в Одессу — это близкое дыхание настоящей, большой войны.
Александр Хроленко
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Снайпер или самоубийство? В зоне «АТО» погиб наводчик ВСУ (ВИДЕО)
На Донбассе 8 января погиб 20-летний украинский контрактник Андрей Власюк. По словам военных чиновников, он застрелился из автомата. Родственники погибшего считают, что он не мог покончить с собой, поэтому намерены провести собственное расследование.
По словам матери оккупанта Оксаны Власюк, последний раз она разговаривала с сыном после Рождества, 8 января, в 13:00. Уже вечером домой позвонили командиры и сообщили, что он застрелился.
«Позвонили мужу и начали спрашивать у него, звонил ли сегодня ваш сын, ни на что ли он не жаловался, у него не было ни с кем конфликтов? Он сказал, что нет. Ему сказали, что он застрелился», — рассказала женщина.
В ВСУ Власюк пошел добровольцем до своего 20-летия. Он сразу подписал контракт на три года. С марта 2017-го служил в 30-й бригаде наводчиком. В ноябре оказался в зоне «АТО». Родным об этом ничего не сказал, а они были уверены, что сын служит в Херсонской области.
Родные считают, что его убили.
«Все-таки его убрал снайпер. Его в зону АТО никак не могли забрать. Во-первых, он не отслужил срочной службы полтора года. Обучение он не прошел, и его уже отправили на боевые действия. Снимают ответственность с себя», — сказал родственник погибшего Александр.
Однако военные утверждают, есть свидетели того, как Власюк покончил с собой.
Со слов присутствующих, он пришел с наряда, перезарядил автомат и сделал выстрел.
«Человек, который находился в палатке, отдыхал. Он был накрыт одеялом. Одеяло сразу отбросил и увидел, что он уже лежит на спине. Выстрел был направлен в голову в лицо», — заявил заместитель военного комиссара Барановского района Сергей Баль.
В то же время родные погибшего начали собственное расследование и отправили тело военного на повторную экспертизу.
«Мы не верим. У него голова выгнута внутрь. Видно, что пуля сзади летела», — сообщил брат погибшего.
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