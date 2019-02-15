Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2019
- 08:41 «Агрессор, ты чего такой агрессивный?» Украина обвинила Россию в нарушении соглашения ВТО.
- 08:17 Вы хотите перебить всех «сепаров»? — мнение.
- 07:32 Поезд Киев — Москва стал самым прибыльным на Украине из всех курсирующих за границу.
- 05:30 «Россия признает уничтожение Boeing МН17»: идёт подготовка к новым обвинениям в адрес Москвы.
- 01:22 Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo.
«Агрессор, ты чего такой агрессивный?» Украина обвинила Россию в нарушении соглашения ВТО
Киев обвинил Москву в нарушении обязательств относительно свободы транзита в рамках соглашения Всемирной организации торговли (ВТО).
Пресс-служба Министерства экономики Украины разместила сообщение, в котором говорится, что Российская Федерация создает препятствия для транзита по территории Украины товаров третьих стран-членов ВТО.
Эти ограничения, как утверждает Киев, создаются путём запрета на ввоз отдельных категорий товаров.
Напомним, 29 декабря 2018 года российские власти ввели ответные санкции против Украины, запретив к ввозу ряд товаров из Украины. Под эмбарго попали сладости, мучные изделия, пшеница, рыбные и овощные консервы, спиртные напитки.
Кроме того, запрет коснулся мебели, моющих средств и бумаги. Москва отметила, что подобные меры являются вынужденными, так как РФ отвечает на вводимые с 2015 года и постоянно расширяющиеся санкции Киева.
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Вы хотите перебить всех «сепаров»? — мнение
Одесский журналист Юрий Ткачёв на страницах личного блога рассуждает о кровожадности, присущей всем украинским «патрiотам».
Читаю тут наших небратьев и не могу не удивляться такой вот штуке: они очень любят смаковать новости с фронта.
Типа, о, а вот наш снайпер валит сепара, два часа его караулил, дождался, пока пойдёт отлить, и снял. Или: разбомбили грузовик с ПТУРа. Или: подорвали блиндаж.
Причём это смакуют чисто гражданские, зрители, так сказать. Если бы военные — ладно: там всё-таки на фронте чуть другая психология. Но эти-то?
Просто вот если посудить спокойно: а что хорошего-то? Да, на войне убивают людей, в этом, можно сказать, её суть. Но убийство — не самоцель войны. То есть да, вот солдат убивает солдата противника, который мешает ему выполнить ту или иную задачу: занять, скажем, или, наоборот, удержать какую-то позицию. А эта задача, в свою очередь, является частью какой-то большей операции, а та — частью ещё большей.
И вот так из этой цепочки убийств складывается путь к итоговому достижению целей войны. Жестоко, но это работает так: ты рад убийству врага, потому что этим сделан ещё один шажок к победе.
А здесь? У нас же типа — Минские соглашения. Типа, никто никуда не наступает (ну, кроме случаев, когда надо для пиара Порошенко заявить некие успехи). Типа, военного решения у конфликта нет. И каждый такой успех остаётся «вещью в себе»: продолжений или последствий он не имеет.
Ну, точнее, как, имеет, конечно. Потому что у каждого убитого остаётся семья, которая никогда не простит его смерти убийцам. Более того: у него остаются боевые товарищи, которые будут мстить. И мстят: за каждым таким удачным выстрелом и убитым сепаром следует то или иное количество удачных выстрелов и убитых с другой стороны. Пусть не один к одному. Пусть в какой-то пропорции. Но всё же.
А победу это не приближает вообще никак. Ну не рассчитывают же они всерьёз такими темпами перебить всех «сепаров»? Ну, если они не совсем уж тупые.
То есть единственное следствие вот этих вот успехов — ещё большее ожесточение, ещё больше крови и смертей в будущем — в т. ч. среди своих. Точнее, среди тех, кому эти вот гражданские «болельщики» типа сопереживают.
В этом нет логики. Это антилогично. Впрочем, как и почти всё у политических украинцев.
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Поезд Киев — Москва стал самым прибыльным на Украине из всех курсирующих за границу
Самым прибыльным поездом, который курсировал из Украины за границу в 2018 году, стал поезд № 5/6 Киев — Москва.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в ответ на запрос издания «Українськi Новини».
Так, поезда, которые курсируют в направлении Российской Федерации, остаются прибыльными несмотря на то, что на них не действуют скидки, как на поезда в направлении Европы.
Соседями поезда Киев — Москва в списке самых прибыльных поездов с международным сообщением стали опять же поезда, предательски идущие в сторону «агрессора».
П. № 5/6 Киев — Москва: наполненность 72%, прибыль составила 120 млн грн;
п. № 23/24 Одесса — Москва: наполненность 85%, прибыль составила 56 млн грн;
п. № 73/74 Ковель — Москва: наполненность 80%, прибыль — 30 млн грн;
п. № 61/62 Николаев — Москва: наполненность 80%, прибыль — 16,7 млн грн;
п. № 53/54 Киев — Санкт-Петербург: наполненность 61%, прибыль — 14,4 млн грн.
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«Россия признает уничтожение Boeing МН17»: идёт подготовка к новым обвинениям в адрес Москвы
Намечаются трёхсторонние консультации между представителями России, Нидерландов, Австралии по поводу катастрофы Boeing МН17 на Донбассе.
А «Новая газета» уже бежит впереди будущего, еще не случившегося события — и радостно отмечает, что будет признание юридической ответственности России за катастрофу. К «Новой газете» сразу же хором a capella подключаются украинские СМИ.
Спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин в статье «Иногда лучше говорить, чем пережевывать» задаётся вопросом: «Что означает согласие Москвы на переговоры с Австралией и Нидерландами об ответственности за малайзийский «Боинг»?». И сразу же радостно констатирует, что означает это трёхстороннее событие полную готовность Москвы признать вину в уничтожении «Боинга» и готовность выплатить компенсацию семьям погибших. Какая тут причинно-следственная связь, «журналист» «Новой газеты» внятно ответить не может — и потому растягивает рассуждения на сотни слов и тысячи знаков. И похоже, в итоге сам запутывается.
При этом «Новая газета» без каких-либо аргументов ставит под сомнение архивные документы Министерства обороны РФ, которые доказывают украинскую принадлежность ракеты «Бука».
Очень неудобно для «Новой газеты» признавать, что именно братья по духу из Украины ответственны за убийство 298 человек.
Уже было подробно, прозрачно и документально доказано, что Долгопрудненское научно-производственное предприятие произвело указанную ракету 24 декабря 1986 года, а через пять дней она была отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, дислоцировавшуюся в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. После распада Советского Союза эта бригада была включена в состав Вооружённых сил Украины, со временем преобразована в 223-й зенитно-ракетный теребовлянский полк и передислоцирована в город Стрый Львовской области Украины.
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Но для «Новой газеты» архивная техническая документация не указ. Как говорила Юлия Латынина: «Я не ракетчик. Я филолог». Судя по всему, в «Новой газете» работают одни «неракетчики» и «нежурналисты».
«Новая газета» в результате удивительно кривой, нелепой лжи и демагогии приходит к удивительному выводу: «Москва постоянно дает понять, что не может быть никакой речи о формальном признании ответственности, но ведь можно искупить вину неофициально, без всяких процедур. Выплата компенсаций, возможно, даже через благотворительный фонд на территории какой-нибудь «ДНР», а также преследование ответственных за перемещение «Бука» — это действительно оставляет Москву «юридически» чистой при фактическом признании ответственности».
Очень уж хочется «Новой газете», чтобы Россия каялась и платила, платила и каялась. Хоть за что-то. Хоть когда-то. И всё никак не получается.
Удивительно другое. Всего лишь месяц назад, 11 января 2019 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила от и до позицию России по данному вопросу: «Видели сообщения о том, что Россия отказывается от взаимодействия. Это абсолютно не соответствует действительности. Как известно, Правительство Нидерландов регулярно отчитывается перед Парламентом своей страны о ходе расследования катастрофы «Боинга». Но следствие «буксует», и возникает соблазн возложить всю ответственность, как всегда, на Россию.
С момента гибели самолета прошло уже больше четырёх лет, а расследование так и не завершено, важные обстоятельства произошедшего до сих пор не прояснены. В мае этого года Гаага совместно с Канберрой, явно форсируя события, выдвинули против России официальные обвинения в причастности к катастрофе рейса МН17, не подкрепив их какими-либо доказательствами. Кроме того, эти две страны — Австралия и Нидерланды — предложили в этой связи провести трехсторонние переговоры…
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Нидерланды и Австралия заинтересованы в обсуждении лишь юридической ответственности России и вытекающих из нее последствий, то есть требуют от нас признать вину в гибели малайзийского «Боинга» и покаяться. Такая ультимативная постановка вопроса, разумеется, Россию не устраивает. Ведущееся Совместной следственной группой расследование не завершено, виновные не определены, перспективы суда по данному делу туманны…
Кроме того, хотелось бы получить разъяснения по поводу того, как в ходе следствия используются и учитываются данные, которые Российская Федерация в большом объеме передала и передает нидерландской стороне.
Хотела бы отметить, что Россия отвечает на все поступающие к ней запросы. До сих пор отсутствует внятная реакция на материалы брифинга в Минобороны России от 17 сентября 2018 г. об украинской принадлежности ракеты, сбившей «Боинг».
Австралия и Нидерланды делают вид, что не замечают документальных доказательств того, что ракета принадлежала Украине и была выпущена по гражданскому самолёту украинскими военными».
А журналисты «Новой газеты», судя по всему, по традиции не только «неракетчики», но и даже «нечитатели», если не могут прочитать чёрным по белому и русскими буквами текст брифинга официального представителя МИД РФ.
Двойка в четверти «”новогазетным” неракетчикам и нежурналистам». И вон из профессии.
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Дмитрий Дзыговбродский
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Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
Номер кошелька «На Петю» – 410015735774328
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Без твоих денег я продолжу все равно, друг, но мне было бы приятно)))
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Вот вопрос, по чему за перепост можно схлопотать уголовную статью. вот такое издание как «Новая газета» выдавать на гора всё что ей заблагорассудиться и это по чему то не является преступлением? Хотя все равны перед законом? Или всё таки евреи у нас более равные?
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Так, еще в 2002 году появилась информация о получении “Новой газетой” денег от Фонда Джорджа Сороса, который теперь известен как один из главных спонсоров “цветных” революций по всему миру. Само издание эту информацию подтвердило. Однако это не единственный канал поддержки, в том числе материальной, которую журналисты “Новой газеты” получали из-за рубежа.
В 2010 году главному редактору издания королева Нидерландов Беатрикс вручила “медаль свобод” Фонда Франклина Рузвельта. Кроме того, в 2012 году “Новая газета” наряду с интернет-изданием “Кавказский узел” получила прямую государственную поддержку, передают “Известия” со ссылкой на официальный отчет правительства Голландии. Эксперты отмечают, что иностранное государство может оказывать существенное влияние на редакционную политику.
“Новая газета” долгое время искала спонсоров, и то, что она их нашла за рубежом, неудивительно. В принципе то, что ряд российских СМИ спонсируется из-за границы, создает двусмысленную ситуацию: иностранные государства таким образом могут продвигать свои интересы”, – рассказал политолог Александр Шатилов.
“Голландцы могут продвигать свои темы через “Новую газету”, в том числе касающиеся упавшего в 2014 году малайзийского Boeing”, – добавил эксперт. Так, за год катастрофу с пассажирским самолетом в воздушном пространстве Украины издание вспомнило более 100 раз. Больше всего сообщений было в июле 2014 года – 25 текстов – и спустя год, в годовщину трагедии, – 19 публикаций.
При этом направленность статей не вызывает сомнений у вдумчивого читателя. Зачастую ответственность за трагедию в них перекладывалась на Россию, а материалы с нейтральными заголовками выходили крайне редко. Эксперты рассматривают это как очередной эпизод информационной войны, в котором Нидерланды стремятся как можно шире осветить собственную позицию внутри России.