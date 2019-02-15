Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2019

Одесский журналист Юрий Ткачёв на страницах личного блога рассуждает о кровожадности, присущей всем украинским «патрiотам».

Читаю тут наших небратьев и не могу не удивляться такой вот штуке: они очень любят смаковать новости с фронта.

Типа, о, а вот наш снайпер валит сепара, два часа его караулил, дождался, пока пойдёт отлить, и снял. Или: разбомбили грузовик с ПТУРа. Или: подорвали блиндаж.

Причём это смакуют чисто гражданские, зрители, так сказать. Если бы военные — ладно: там всё-таки на фронте чуть другая психология. Но эти-то?

Просто вот если посудить спокойно: а что хорошего-то? Да, на войне убивают людей, в этом, можно сказать, её суть. Но убийство — не самоцель войны. То есть да, вот солдат убивает солдата противника, который мешает ему выполнить ту или иную задачу: занять, скажем, или, наоборот, удержать какую-то позицию. А эта задача, в свою очередь, является частью какой-то большей операции, а та — частью ещё большей.

И вот так из этой цепочки убийств складывается путь к итоговому достижению целей войны. Жестоко, но это работает так: ты рад убийству врага, потому что этим сделан ещё один шажок к победе.

А здесь? У нас же типа — Минские соглашения. Типа, никто никуда не наступает (ну, кроме случаев, когда надо для пиара Порошенко заявить некие успехи). Типа, военного решения у конфликта нет. И каждый такой успех остаётся «вещью в себе»: продолжений или последствий он не имеет.

Ну, точнее, как, имеет, конечно. Потому что у каждого убитого остаётся семья, которая никогда не простит его смерти убийцам. Более того: у него остаются боевые товарищи, которые будут мстить. И мстят: за каждым таким удачным выстрелом и убитым сепаром следует то или иное количество удачных выстрелов и убитых с другой стороны. Пусть не один к одному. Пусть в какой-то пропорции. Но всё же.

А победу это не приближает вообще никак. Ну не рассчитывают же они всерьёз такими темпами перебить всех «сепаров»? Ну, если они не совсем уж тупые.

То есть единственное следствие вот этих вот успехов — ещё большее ожесточение, ещё больше крови и смертей в будущем — в т. ч. среди своих. Точнее, среди тех, кому эти вот гражданские «болельщики» типа сопереживают.

В этом нет логики. Это антилогично. Впрочем, как и почти всё у политических украинцев.

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