Главный конструктор. Фильм 1. Разбег (1973)
О советском ученом, конструкторе, основоположнике практической космонавтики, академике Сергее Павловиче Королеве.
Первый фильм – о деятельности конструктора от зарождения авиастроения до работы над созданием баллистических ракет.
ТО Экран 1973
Автор сценария – Ярослав Голованов
Автор сценария – Матвей Володарский
Режиссер – Матвей Володарский
Оператор – Николай Вахрамеев
Оператор – Г. Копаев
Текст читал – Виктор Татарский
#ГлавныйКонструктор #СергейКоролев #авиастроение
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