Разгром советских лунных ракет-2
…А разработку Н1 надо продолжить для решения других задач. Это совпадало с моим мнением, я поблагодарил всех и уехал в ЦК.
Илл.10. а) Д.Ф. Устинов, секретарь ЦК по оборонной промышленности: «Лунная программа провалена из-за ненадежности двигателя Н.Д. Кузнецова*
б) Ю.А. Мозжорин, директор головного института НИИ-88: «Вопрос о неотработанности двигателя снят. Закрытие Н1 отбросит нас далеко назад»
в) 21 апреля 2013 г. Американская ракета «Антарес», оснащенная двигателями НК-33, успешно выводит на орбиту полезный груз
http://www.proza.ru/pics/2009/09/04/1006.jpg , http://www.warheroes.ru/hero/images/after/MozjorinIyriyAleksandrovich.JPG , [19]
Во вступительном слове Дмитрий Федорович отметил, что лунная программа провалена из-за ненадежностидвигателя Н.Д. Кузнецова*, пора выйти с предложением в Политбюро о закрытии программы Н1-Л3. А теперь послушаем точку зрения головного института, — завершил он.
Я испытывал большую неловкость, так как мнение секретаря ЦК уже изложено. Описал значимость отечественных исследований Луны с помощью автоматических аппаратов. Поэтому научная и политическая значимость нашей лунной экспедиции исчезла. Отказ от неё не должен сопровождаться прекращением отработки сверхтяжелого носителя Н1. Вопрос о неотработанности двигателя снят. Потребность в сверхтяжелых носителях не исчезнет с закрытием лунной программы. Закрытие Н1 отбросит нас далеко назад».
Прервём изложение хода совещания. Как не специалист может понять, кто прав, а кто неправ в описанном споре 40-летней давности? А нам поможет именно прошедшее время, потому что оно всё расставило по своим местам.
При общем погроме Н1 разработчикам удалось спасти те самые якобы «гнилые» двигатели (их марка – НК-33). Прошло 40 лет, и уже новые поколения ракетчиков, и свои, и зарубежные дали свою оценку уцелевшим двигателям. И тогда выявилось, что якобы «гнилые» двигатели, пролежав на складе 40 лет, встали в ряд самых совершенных творений современного ракетного двигателестроения [20,21].
«НК-33 будут использоваться на американской ракете Taurus-2. На самарском заводе «Моторостроитель» планируется начать их производство – отметил гендиректор «ЦСКБ – Прогресс» А. Кирилин, подчеркнув, что НК-33 остается двигателем мирового класса. НК-33 также будет устанавливаться на ракете-носителе «Союз-1». Двигатель очень надежен и у него максимальное отношение тяги к массе» [22].
21 апреля 2013 г. оснащённая двигателями Кузнецова американская ракета – носитель «Антарес» (новое название «Таурус – 2») успешно вывела (илл.10в) на орбиту габаритный макет космического грузовика Cygnus. Двигатели отработали как часы. Это был их первый реальный старт. Комментарии, как говорится излишни. Прав был Мозжорин – вопрос о неотработанности двигателя был действительно снят.
Вернёмся же к воспоминаниям Ю.А. Мозжорина о дальнейшем ходе совещания.
Устинов: — Теперь послушаем остальных. Все высказались за закрытие лунной программы вместе с Н1. Меня крайне удивило, что за закрытие без объяснений выступил П.Д. Дементьев (чьё министерство (МАП) разрабатывало двигатели НК-33 – А.П.). Аналогичную позицию занял и министр общего машиностроения С.А. Афанасьев, а также руководители ВПК Смирнов и его заместитель Комиссаров, которые «угадывали желание Устинова».
В заключение Устинов поручил подготовить проект доклада в Политбюро. Я оказался в единственном числе».
Примечание автора. Итак, ясно, что не В.П. Глушко изначально остановил работы по Н1. Это сделал приговор, подготовленный по поручению Д.Ф. Устинова и оформленный в виде постановления ЦК КПСС и Совета Министров. А такие документы без предварительного указания со стороны Политбюро никогда не обсуждались. Глушко же лишь с очевидным желанием и свойственной ему решительностью привёл приговор в исполнение.
Ю.А. Мозжорин продолжает: «В то время как я, сидя в своем кабинете, обдумывал сложившуюся ситуацию, позвонил Афанасьев: «Ты замечательно и убедительно выступал. В общем, молодец. Продолжай работать и не волнуйся!», и повесил трубку. Ему, конечно, не хотелось закрывать программу Н1 – Л3. Однако Афанасьев видел, что сопротивляться просто опасно. Поэтому мое храброе выступление, вопреки давлению секретаря ЦК, не могло не доставить министру удовлетворения».
А через два года другой участник совещания Б.А. Комиссаров сказал Ю.А. Мозжорину: «А ты был прав, выступая против закрытия Н1. Мы совершили ошибку» [5].
5. Возмущение и недоумение разработчиков Н1
Обида за выброшенные плоды труда тысяч людей и техническая нелепость майского решения ясно звучит в книге В.П. Мишина [11]: «Зачем надо было запрещать пуски двух практически собранных ракет с новыми ЖРД? Запуск их не мешал работам по новой тематике, они начались два года спустя. А опыт запуска дал бы ценный материал и для новых разработок. Трудно было также объяснить правильность решения об уничтожении задела для семи комплектов ракет-носителей тем, чьим трудом они были созданы».
Б.Е. Черток рассказывает [6]: «Для тысяч людей приказ явился неожиданным ударом. Люди обращались с коллективными письмами в ЦК КПСС. А. Иосифьян (главный конструктор электрооборудования ракет и космических аппаратов) считал прекращение работ по H1 принципиальной ошибкой. Ему позвонил знакомый из аппарата ЦК и попросил забрать свое письмо.
Особо сильным было возмущение на заводе ”Прогресс” в Куйбышеве и его полигонном филиале. Там заканчивалась подготовка H1 № 8, на которой были реализованы все мыслимые мероприятия. Завод в заготовках дошелуже до ракеты № 14. Завод им. М.В. Фрунзе освоил серийное производство двигателей Кузнецова. (Все они) оказывались в глупейшем положении».
«Партийный комитет 6-го управления НИИП-5 заседал целую ночь. В результате появилось письмо военных испытателей в адрес президиума XXV съезда КПСС: ”Дайте испытать уже готовые ракеты №8, №9 и №10”. До съезда письмо не дошло. Решения уже приняты на таком уровне, что отнимать время у делегатов съезда и даже у его президиума бесполезно».
Оно и понятно, раз в центре президиума съезда сидит Политбюро в полном составе с Генеральным секретарём во главе, то наивно жаловаться Брежневу на Брежнева.
Справка:ЦСКБ «Прогресс» – соразработчик и изготовитель Н1. Создатель уникального по своим характеристикам вплоть до настоящего времени двигателя НК – 33 для первой ступени ракеты. Головное предприятие – в г. Самара, филиалы – на Байконуре и в. г. Краснознаменске Моск. обл. http://pr-prom.ru/site/9/10/gnprkts-tsskbprogress–/
Может быть, разработчики Н1 не понимали некоей высокой мудрости решения о разгроме их детища? Может быть, их захлестнули чувства и эмоции? Ну что ж, познакомимся с мнениями, высказанными много позднее. Время остужает любые эмоциональные порывы.
Вот две выписки из научных статей, написанных через 20 и 40 лет после описываемых событий.
1993 г. – «По мнению многих специалистов, программу тяжелого носителя закрыли совершенно необоснованно. Отнюдь не двигатели повинны в этом: ЖРД Кузнецова, созданные более 20 лет назад, по-прежнему остаются в ряду самых выдающихся образцов техники мирового класса. И, конечно, не на голом месте ОКБ-1 впоследствии добилось первого же удачного пуска новой ракетно-космической системы "Энергия"» [1].
2013г. - «Несмотря на то, что опыт проектно-конструкторских и производственно-технологических разработок, эксплуатации и обеспечения надежности мощной ракетной системы Н1 в полной мере был использован при создании РН "Энергия" и, очевидно, найдет широкое применение в реализации последующих проектов, нельзя не отметить ошибочность прекращения работ по Н1. Позднее, на создание подобной по мощности ракеты ушло еще 13 лет, и было затрачено 14,5 млрд. руб». Так написано в наши дни на сайте РКК «Энергия» [23].
Послушаем свидетельства специалистов среднего звена, работавших над ракетой Н1, прозвучавшие в фильме «Царь-ракета. Прерванный полёт» [24]. Его премьера состоялась через 32 года после событий 19 апреля 2006 года на телеканале ТВЦ. Тогда эти люди были молоды, теперь – это ветераны космической отрасли. За 30 с лишним лет притупилась боль обиды. И времени для размышлений и выводов было вполне достаточно.
В качестве эпиграфа к их высказываниям приведём ещё раз, но более полно цитату из книги А.В. Брыкова [16]:«Наметился прогресс и в отработке носителя, четвертый запуск Н-1 в ноябре 1972 года вселял надежду (все системы первой ступени проработали 107 секунд). Была подготовлена огромная «армия» обслуживающих служб. И вдруг — прекращение программы! И это при двух уже подготовленных к испытаниям ракетах Н-1!».
Вот эта общая мысль, обращённая к высоким руководителям, красной нитью проходит через высказывания многих людей:«Что Вы творите? Ведь работа уже проделана! И время и средства затрачены! Новые усовершенствованные ракеты готовы к испытаниям! Почему запрещаете испытания?».
Илл.11. Выступают специалисты космической отрасли. «Царь-ракета. Прерванный полёт. Сокр. вариант»
В. Бугров, разработчик проекта Н1: «все документы этого проекта были в 1974 году уничтожены. Поэтому был проект или не было, сейчас об этом мало кто знает. Но сохранилась эта в прошлом совсекретная моя рабочая тетрадь.
В ней черновики предварительных проработок по всему проекту. И у меня, как у непосредственного участника этого проекта, нет никаких сомнений, что он был бы обязательно реализован. К седьмой машине уже была полная уверенность».
Примечание: речь идёт о запрещённом 5-м пуске. Номера ракет (№7) и номера лётных испытаний (№5) не совпадают.
В.Меньшиков, директор НИИ космических систем (ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, Москва): «Я думаю, что она бы полетела. На 5-м, 6-м пуске полетела. Без аварий ни одна ракета не ушла. У американцев на аварии больше уходило».
- И чётко завершила эти выступления Н. Омысова, главный инженер филиала «ЦСКБ – Прогресс»:
«Когда сказали, что всё, это был шок. Почему вдруг нельзя пускать? Когда лежит собранное изделие со всеми улучшениями? Кто-то не хочет, чтобы она летала. А вдруг она полетит!»
6. На свалку! Сжечь! Остатки – в свинарник!
Итак, первым делом В.П. Глушко в новой должности издаёт приказ об отмене уже подготовленного 5-ого пуска и об остановке всех работ над ракетой Н1. Уже готовые ракеты уничтожаются, а вся проектная документация сжигается.
Илл.12. Разгром ракеты Н1. Кадры из фильма «Время Луны». Загружено 06.12.2010
О том, с каким вандализмом уничтожалась Н1 и всё, что с ней связано, рассказывается в документальных фильмах «Время Луны» [17] и «Царь – ракета» [24]. Посмотрим некоторые кадры из первого фильма (илл.12). Вот части распиленных ракет, выброшенные на свалку (илл.12а). Другие детали, будто в издевательство над разработчиками, на скамейки, беседки и даже танцплощадки (илл.12б). И уж совсем, как плевок в душу создателям Н1, некоторые части ракет были использованы для ограждения свинарника (илл.12в).
Для окончательного формального закрытия всего проекта Н1 у его могильщиков в 1974 году не хватило духу. Слишком уж нелепым и необоснованным казалось такое решение.
Это было сделано в 1976 году, когда люди поняли, что протесты и доводы бесполезны. «Через два года (1976 – А.П.) о прекращении работ по проекту Н1 объявили официально. К этому времени была уже уничтожена почти вся документация и оборудование технических и измерительных комплексов» [17].
Уничтожение документации на такое сложное, дорогое и уникальное изделие, как ракета Н1 – незаурядный факт. Поэтому очень многие извратители истории Н1 пытаются отрицать факт срочного уничтожения документации.
Но и на это есть вполне квалифицированный свидетель – А. Павлов (илл.13), заместитель начальника филиала ЦСКБ «Прогресс», в то время – работник режимного отдела: «Документы просто сжигали. Был дан приказ. Я тогда уже перешёл в режимный отдел. Я знаю, как уничтожали. Производили сжигание вот у нас в 40-й столовой есть место для сжигания. Там же и архив приходилось сжигать».
Когда какой – то проект закрывают, документацию на него обычно кладут в архив. Мало ли, может что – то из проекта пригодится. А может и к самому проекту придётся вернуться. Жизнь покажет! И если проект не «оживает», то документация, в конце концов, списывается при очередной чистке архивов. Но документацию на Н1 уничтожили срочно, вместе с готовыми ракетами.
Как будто кто-то очень влиятельный хотел исключить даже малейший шанс того, что Н1 может воскреснуть и полететь. И тогда Политбюро под напором фактов придётся изменить своё решение о закрытии Н1.
Именно срочное сожжение технической документов на Н1 показывает, что те, кто добивался запрещения Н1, пуще огня боялись, что ракета может полететь и понимали, что этот момент близок. Ведь уже четвёртое испытание для них прозвучало, как сигнал тревоги. Поэтому срочное сожжение документации говорит о том, что приговор брежневского Политбюро звучал по сути дела так:
первой советской лунной ракете запрещено полететь!
7. Разгром Н1 осуществлён по приказу Политбюро (Л.И. Брежнев) и в угоду американцам
Итак, техническое состояние работ по Н1 в мае 1974 года никак не предрасполагало к такому финалу. Об этом говорили директор головного института Ю.А. Мозжорин и первый заместитель министра МОМ Б. Бальмонт. Б. Бальмонт с уверенностью предлагал министру собрать коллегию министерства для защиты Н1. Значит, он не сомневался во мнении большинства начальников главков.
А главками министерств во времена Союза руководили далеко не дилетанты в технических вопросах. Сам министр МОМ С.А. Афанасьев был против закрытия Н1. Об этом свидетельствует Б. Бальмонт. Об этом же министр сам откровенно сказал Ю.А. Мозжорину по телефону сразу после совещания. В общем, сказать слово в защиту Н1 было кому. Но все, кроме Ю.А. Мозжорина, предпочли не рисковать своим креслом.
Близкий успех советской лунной ракеты стал по каким – то причинам мешать Политбюро. И никакие аргументы «за» Н1 не воспринимались. Хотя очевидно, что ракета с полезной нагрузкой почти в 100т пригодилась бы для решения не только лунных задач. Например, как отмечалось, для вывода больших орбитальных станций. Но всё это отошло на задний план.
Следовательно, запрещая и уничтожая Н1, пренебрегая понесёнными финансовыми затратами, Политбюро рассчитывало приобрести нечто неизмеримо большее. От кого? Такой стороной могли быть только США. Именно Америке проект Н1 в случае успеха становился поперёк всех их национальных интересов – и военного значения, и их «высадок» на Луне.
Как уже отмечалось, в Политбюро знали истинную цену этим «высадкам», по крайней мере, с 1970 года. Тогда в Атлантическом океане наши спецслужбы утащили из – под носа американцев приводнившуюся пустую капсулу «Аполлона». А в это же время НАСА вещала на весь мир об очередном полёте астронавтов на Луну [18].
Знали, но молчали, надеясь продать своё молчание как можно дороже [25]. И чем ближе была Н1 к своему успеху, чем больше нервничали американцы, тем больше с них можно было взять за молчание.
А успех Н1 маячил из близкого августа 1974 года. И плакала тогда легенда об американских «высадках» и об американском техническом превосходстве. Но плакала тогда и политика разрядки – иллюзорный проект дружбы и партнёрства с США, который настойчиво взращивало в начале 70-х Политбюро во главе с Л.И. Брежневым.
И, по – видимому, где-то на рубеже весны 1974 года американцы поставили ультиматум – если разработка Н1 продолжится, то разрядка прекратится.
Не забудем, что в том же 1974 году под знаменем «разрядки» шли интенсивные приготовления к так называемому советско– американскому полёту кораблей «Аполлон» и «Союз» (проект ЭПАС). Тоже тёмная история! Под стать «высадкам на Луну»[26]. Но советские специалисты вплоть до самого Глушко ничего не знали о двойном дне этого проекта.
Полёт был назначен на июль 1975 года. Между Москвой и Хьюстоном сновали делегации самых разных рангов. Весной 1975 года американцев допустят даже на Байконур [27]. Представьте их кислые физиономии, если бы они увидели там стартовые комплексы, а то и сами колоссы советских лунных ракет. Видимо, для Политбюро в мае 1974 г. наступал «час выбора»: или срочно прикрыть Н1, или отказаться от политики разрядки. А вдруг полетит? Как тогда её закрывать? Надо спешить.
Политбюро приняло этот ультиматум США. Уж очень мечталось о дружбе с США. И вариант «Глушко запрещает Н1» был запущен. Как апофеоз капитуляции, была уничтожена и документация на Н1.
В общем, по мнению автора, неожиданное для разработчиков решение о закрытии Н1, закрытие «за полшага до победы» ни в коей мере не было техническим недоразумением. Это была глубочайшая геополитическая ошибка Политбюро во главе с Л.И. Брежневым.
Относительно быстро раскусив сущность лунной аферы, высшие советские руководители не только не разоблачили американцев, но, напротив, стали её подельниками. Они решили обменять престиж и славу страны на абсолютную утопию «советско – американской дружбы». Участвуя в лунной афере, Политбюро обмануло весь советский народ и в первую очередь десятки тысяч советских учёных, конструкторов, инженеров и технологов, которые в годы лунной гонки обошли американцев на десятилетия.
- Наши специалисты полностью подготовили пилотируемый облёт Луны советскими космонавтами. Политбюро отменило облёт Луны.
- Работая над Н1, наши специалисты неумолимо приближали час высадки советского человека на Луне. Высадки реальной, а не американской буффонады. Политбюро запретило Н1.
- Через два года (1976 г.) Политбюро запретит полёты на Луну даже для советских АМС. Чтобы, упаси бог, объектив автоматического аппарата не запечатлел девственную лунную пыль на месте американских «высадок».
И всё это лишь затем, чтобы получить от американцев некие экономические пряники, сдобренные обещаниями дружбы на вечные времена. Подробнее о том, что ожидало и что успело получить от политики разрядки брежневское руководство, написано в [25].
В.П. Глушко – подходящий исполнитель на роль могильщика Н1.
Глушко сменил Мишина по указанию Политбюро. Позвольте такую шахматную аналогию. Пешкой Глушко никак не назовёшь, но и королём – нет никаких оснований. Все свои принципиальные начинания он мог делать только с ведомаминистра, а в особо важных случаях – самого Политбюро. Оно и было настоящим королём.
Насколько этот король был всесилен, и насколько Глушко жалко выглядел, когда не знал его волю, показала всего через год история с запуском «Союза – 19» по проекту ЭПАС [26]. Когда А. Леонов и В. Кубасов уже поднялись в корабль, а ракета стояла «под парами», вдруг выяснилось, что у «Союза – 19» не работает телевидение.
Что бы сделал Королёв? Очевидно, отложил бы старт. (У него хватало и смелости, и твёрдости, чтобы при необходимости возражать самому Хрущёву [9]). В.П. Глушко, и подчинённый ему технический руководитель советской части ЭПАС К.Д. Бушуев тоже хотели отложить старт. Но Глушко испугался сделать это без разрешения ЦК и побежал звонить в Москву. А министр Афанасьев (он знал высокую волю), обошёлся без Глушко. И пока тот бегал звонить, дал разрешение на старт.
Возвращаясь к теме Н1, можно сказать, что В.П. Глушко был для «короля» всего лишь «офицером» (пусть и при многих орденах), которому поручили уничтожить Н1. Поручение это Валентину Петровичу было явно по душе. И повышение в чине получил, и наследие покойного соперника растоптал.
Вот что написал Б.Е. Черток под впечатлением первой беседы с В.П. Глушко в его новом качестве руководителя «королёвской» фирмы: «Ему уже 66 лет. Он дважды Герой Социалистического Труда… в историю техники должны войти такие ракеты и двигатели, чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно их истинного главного создателя» [6].
Ревность Глушко к Королёву в своё время принимала прямо – таки гротескные формы. «Чувствуя себя всегда в тени Королёва, на его похоронах в 1966 году Глушко заявил: «Если бы мне устроили такие похороны, я бы мог умереть, хоть завтра» [6].
Так что, скорее всего, ничего, кроме неудовлетворённого самолюбия, не лежало за желанием Глушко прикрыть королёвское детище Н1. Самолюбие – вещь часто необходимая. Но очень плохо, когда подобные чувства отдаются тяжёлым ударом на престиже всей страны в глазах остального человечества. А по большому счёту – и на её судьбе.
Круша Н1, Глушко не только отомстил покойному Королёву за свои обиды. Главное – он помог брежневскому Политбюро под надуманным и им самим подсказанным предлогом о «гнилых двигателях» сдать США громадную по значимости национальную цель – пилотируемые высадки советских космонавтов на Луне. И тем самым помог США закрепиться в их глобальных претензиях на мировое господство.
Скорее всего, Глушко и не думал о таких категориях, но сути дела это не меняет. За 13 лет, которые ушли на разработку «Энергии», легенда об американских высадках на Луне и об общем американском научно – техническом превосходстве уже прочно въелась в сознание людей.
«Энергия» лучше Н1? А как же иначе? Но, «хороша ложка к обеду»
Хотя Глушко и хвалился «быстро создать семейство новых носителей для доставки на Луну сменных экипажей учёных» [6], «Энергия» встала «на крыло» через 13 лет после сокрушения Н1. Создатели «Энергии» гордятся тем, что их ракета гораздо совершеннее Н1 [9]. Нет сомнений, да только могло ли быть иначе? Ракета, созданная через 13 лет, обязана быть совершеннее. Странно было бы хвалить танк Т – 54 за его превосходство над танком Т – 34.
Лунная гонка была войной двух систем, двух образов жизни. Именно так сказал о ней президент США Д.Ф. Кеннеди в 1961 году, объявляя о начале лунной гонки [28]. А войну не ведут тем оружием, которое будет сделано через 13 лет.
И советская лунная ракета позарез нужна была в годы лунной гонки или по её горячим следам. То есть, тогда в 1974 году. Чтобы, как писал Б.Е. Черток, «обойти американцев» и показать, что «мы способны на гораздо большее».
Пусть Н1 1974 года была не такая совершенная, как «Энергия» 1987 года. Но «хороша ложка к обеду». У Н1 был шанс включиться в лунную гонку и выиграть её, тогда как у американцев не было ничего и близко похожего (о том, что их «Сатурн – 5» был бутафорией, написано достаточно [8]). Как ни прекрасно удалась «Энергия», а только к участию в лунной гонке она опоздала совершенно.
Выше по всему тексту статьи было неоднократно сказано много вполне заслуженных слов о высоких технических достоинствах ракеты «Энергия». Поэтому ниже автор расскажет лишь о том, как «отблагодарило» новое, уже горбачёвское Политбюро создателей второй советской лунной ракеты. К глубокому сожалению автора, это будет ещё один рассказ о разгроме.
Биографические справки
Афанасьев Сергей Александрович (1918 – 2001). Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР, Первый Министр Общего Машиностроения СССР, Главный научный консультант РКК “Энергия” имени С.П. Королева, один из организаторов ракетно-космической отрасли. http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/afanasiev.html
Брыков Анатолий Викторович Брыков (1921 – 2007). Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, Лауреат Ленинской премии, Академик Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации, специалист в области космической баллистики. http://space-memorial.narod.ru/desingers/brykov.html
Глушко Валентин Петрович Глушко (1908 – 1989). Дважды Герой Социалистического Труда; Лауреат Ленинской и двух Государственной премий СССР; Академик Академий наук СССР; Доктор технических наук; член Совета Главных конструкторов ракетно-космической техники; Основоположник отечественного жидкостного ракетного двигателестроения; Генеральный конструктор НПО "Энергия". http://space-memorial.narod.ru/desingers/glushko.htm
Губанов Борис Иванович (1930 – 1999). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии, Доктор технических наук, Первый заместитель Генерального конструктора и Главный конструктор ракетного комплекса НПО "Энергия", Действительный член Международной Академии астронавтики
http://space-memorial.narod.ru/desingers/gubanov.html
Дорофеев Борис Аркадьевич (1927 – 1999). Лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук, Главный конструктор
тематического направления по ракете-носителю Н-1 в ОКБ-1 (ныне – РКК «Энергия» имени С.П. Королева), Руководитель комплекса по испытаниям ракетно-космической техники. http://space-memorial.narod.ru/desingers/dorofeev.html
Керимов Керим Алиевич (1917 – 2003) Герой Социалистического Труда; Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий; Председатель Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей; заместитель директора ЦНИИмаш; генерал-лейтенант в отставке.
http://space-memorial.narod.ru/desingers/kerimov.htm и
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Мишин Василий Павлович (1917 – 2001). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР; Заслуженный изобретатель РСФСР; Академик Академии наук СССР; Член Международной академии астронавтики; Заместитель, а затем Главный конструктор ЦКБМ; Преподаватель МАИ. http://space-memorial.narod.ru/desingers/mishin.html
Мозжорин Юрий Александрович (1920 – 1998). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии, Директор и Научный руководитель НИИ-88 (ЦНИИМАШ), Вице-президент Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, генерал-лейтенант-инженер в отставке. http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/mozjorin.html
Устинов Дмитрий.Фёдорович Устинов (1908 – 1984). Видный государственный деятель СССР. Дважды Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий СССР, Маршал Советского Союза, Народный комиссар и Министр вооружений СССР, Министр Оборонной промышленности СССР, Первый Заместитель Председателя Совета министров СССР, секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК, член Политбюро, Министр Обороны СССР http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/ustinov.html
Челомей Василий Николаевич (1914 – 1984). Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР, Академик Академии наук СССР, Создатель и первый Главный конструктор Центрального Конструкторского бюро – Научно-производственного объединения машиностроения, Профессор МВТУ имени Н.Э. Баумана, ученый в области механики и процессов управления. http://space-memorial.narod.ru/desingers/chelomey-vn.html
Автор, доктор физико-математических наук Попов А.И.
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Источник: ss69100.livejournal.com