Разгром советских лунных ракет-2

…А разработку Н1 надо продолжить для решения других задач . Это совпадало с моим мнением, я поблагодарил всех и уехал в ЦК.



в) 21 апреля 2013 г. Американская ракета «Антарес», оснащенная двигателями НК-33, успешно выводит на орбиту полезный груз

http://www.proza.ru/pics/2009/09/04/1006.jpg , http://www.warheroes.ru/hero/images/after/MozjorinIyriyAleksandrovich.JPG , [19]

Во вступительном слове Дмитрий Федорович отметил, что лунная программа провалена из-за ненадежностидвигателя Н.Д. Кузнецова *, пора выйти с предложением в Политбюро о закрытии программы Н1-Л3. А теперь послушаем точку зрения головного института, — завершил он.

Я испытывал большую неловкость, так как мнение секретаря ЦК уже изложено. Описал значимость отечественных исследований Луны с помощью автоматических аппаратов. Поэтому научная и политическая значимость нашей лунной экспедиции исчезла. Отказ от неё не должен сопровождаться прекращением отработки сверхтяжелого носителя Н1. Вопрос о неотработанности двигателя снят. Потребность в сверхтяжелых носителях не исчезнет с закрытием лунной программы. Закрытие Н1 отбросит нас далеко назад».

Прервём изложение хода совещания. Как не специалист может понять, кто прав, а кто неправ в описанном споре 40-летней давности? А нам поможет именно прошедшее время, потому что оно всё расставило по своим местам.



При общем погроме Н1 разработчикам удалось спасти те самые якобы «гнилые» двигатели (их марка – НК-33). Прошло 40 лет, и уже новые поколения ракетчиков, и свои, и зарубежные дали свою оценку уцелевшим двигателям. И тогда выявилось, что якобы «гнилые» двигатели, пролежав на складе 40 лет, встали в ряд самых совершенных творений современного ракетного двигателестроения [20,21].

«НК-33 будут использоваться на американской ракете Taurus-2. На самарском заводе «Моторостроитель» планируется начать их производство – отметил гендиректор «ЦСКБ – Прогресс» А. Кирилин, подчеркнув, что НК-33 остается двигателем мирового класса. НК-33 также будет устанавливаться на ракете-носителе «Союз-1». Двигатель очень надежен и у него максимальное отношение тяги к массе» [22].

21 апреля 2013 г. оснащённая двигателями Кузнецова американская ракета – носитель «Антарес» (новое название «Таурус – 2») успешно вывела (илл.10в) на орбиту габаритный макет космического грузовика Cygnus. Двигатели отработали как часы. Это был их первый реальный старт. Комментарии, как говорится излишни. Прав был Мозжорин – вопрос о неотработанности двигателя был действительно снят.

Вернёмся же к воспоминаниям Ю.А. Мозжорина о дальнейшем ходе совещания.

Устинов: — Теперь послушаем остальных. Все высказались за закрытие лунной программы вместе с Н1. Меня крайне удивило, что за закрытие без объяснений выступил П.Д. Дементьев (чьё министерство (МАП) разрабатывало двигатели НК-33 – А.П.). Аналогичную позицию занял и министр общего машиностроения С.А. Афанасьев, а также руководители ВПК Смирнов и его заместитель Комиссаров, которые «угадывали желание Устинова».



В заключение Устинов поручил подготовить проект доклада в Политбюро. Я оказался в единственном числе».

Примечание автора. Итак, ясно, что не В.П. Глушко изначально остановил работы по Н1. Это сделал приговор, подготовленный по поручению Д.Ф. Устинова и оформленный в виде постановления ЦК КПСС и Совета Министров. А такие документы без предварительного указания со стороны Политбюро никогда не обсуждались. Глушко же лишь с очевидным желанием и свойственной ему решительностью привёл приговор в исполнение.

Ю.А. Мозжорин продолжает: «В то время как я, сидя в своем кабинете, обдумывал сложившуюся ситуацию, позвонил Афанасьев: «Ты замечательно и убедительно выступал. В общем, молодец. Продолжай работать и не волнуйся!», и повесил трубку. Ему, конечно, не хотелось закрывать программу Н1 – Л3. Однако Афанасьев видел, что сопротивляться просто опасно. Поэтому мое храброе выступление, вопреки давлению секретаря ЦК, не могло не доставить министру удовлетворения».

А через два года другой участник совещания Б.А. Комиссаров сказал Ю.А. Мозжорину: «А ты был прав, выступая против закрытия Н1. Мы совершили ошибку» [5].

5. Возмущение и недоумение разработчиков Н1

Обида за выброшенные плоды труда тысяч людей и техническая нелепость майского решения ясно звучит в книге В.П. Мишина [11]: «Зачем надо было запрещать пуски двух практически собранных ракет с новыми ЖРД? Запуск их не мешал работам по новой тематике, они начались два года спустя. А опыт запуска дал бы ценный материал и для новых разработок. Трудно было также объяснить правильность решения об уничтожении задела для семи комплектов ракет-носителей тем, чьим трудом они были созданы».

Б.Е. Черток рассказывает [6]: «Для тысяч людей приказ явился неожиданным ударом. Люди обращались с коллективными письмами в ЦК КПСС. А. Иосифьян (главный конструктор электрооборудования ракет и космических аппаратов) считал прекращение работ по H1 принципиальной ошибкой. Ему позвонил знакомый из аппарата ЦК и попросил забрать свое письмо.



Особо сильным было возмущение на заводе ”Прогресс” в Куйбышеве и его полигонном филиале. Там заканчивалась подготовка H1 № 8, на которой были реализованы все мыслимые мероприятия. Завод в заготовках дошелуже до ракеты № 14. Завод им. М.В. Фрунзе освоил серийное производство двигателей Кузнецова. (Все они) оказывались в глупейшем положении».

«Партийный комитет 6-го управления НИИП-5 заседал целую ночь. В результате появилось письмо военных испытателей в адрес президиума XXV съезда КПСС: ”Дайте испытать уже готовые ракеты №8, №9 и №10”. До съезда письмо не дошло. Решения уже приняты на таком уровне, что отнимать время у делегатов съезда и даже у его президиума бесполезно».

Оно и понятно, раз в центре президиума съезда сидит Политбюро в полном составе с Генеральным секретарём во главе, то наивно жаловаться Брежневу на Брежнева.

Справка:ЦСКБ «Прогресс» – соразработчик и изготовитель Н1. Создатель уникального по своим характеристикам вплоть до настоящего времени двигателя НК – 33 для первой ступени ракеты. Головное предприятие – в г. Самара, филиалы – на Байконуре и в. г. Краснознаменске Моск. обл. http://pr-prom.ru/site/9/10/gnprkts-tsskbprogress–/

Может быть, разработчики Н1 не понимали некоей высокой мудрости решения о разгроме их детища? Может быть, их захлестнули чувства и эмоции? Ну что ж, познакомимся с мнениями, высказанными много позднее. Время остужает любые эмоциональные порывы.

Вот две выписки из научных статей, написанных через 20 и 40 лет после описываемых событий.

1993 г. – «По мнению многих специалистов, программу тяжелого носителя закрыли совершенно необоснованно. Отнюдь не двигатели повинны в этом: ЖРД Кузнецова, созданные более 20 лет назад, по-прежнему остаются в ряду самых выдающихся образцов техники мирового класса. И, конечно, не на голом месте ОКБ-1 впоследствии добилось первого же удачного пуска новой ракетно-космической системы "Энергия"» [1].

2013г. - «Несмотря на то, что опыт проектно-конструкторских и производственно-технологических разработок, эксплуатации и обеспечения надежности мощной ракетной системы Н1 в полной мере был использован при создании РН "Энергия" и, очевидно, найдет широкое применение в реализации последующих проектов, нельзя не отметить ошибочность прекращения работ по Н1. Позднее, на создание подобной по мощности ракеты ушло еще 13 лет, и было затрачено 14,5 млрд. руб». Так написано в наши дни на сайте РКК «Энергия» [23].

Послушаем свидетельства специалистов среднего звена, работавших над ракетой Н1, прозвучавшие в фильме «Царь-ракета. Прерванный полёт» [24]. Его премьера состоялась через 32 года после событий 19 апреля 2006 года на телеканале ТВЦ. Тогда эти люди были молоды, теперь – это ветераны космической отрасли. За 30 с лишним лет притупилась боль обиды. И времени для размышлений и выводов было вполне достаточно.

В качестве эпиграфа к их высказываниям приведём ещё раз, но более полно цитату из книги А.В. Брыкова [16]:«Наметился прогресс и в отработке носителя, четвертый запуск Н-1 в ноябре 1972 года вселял надежду (все системы первой ступени проработали 107 секунд). Была подготовлена огромная «армия» обслуживающих служб. И вдруг — прекращение программы! И это при двух уже подготовленных к испытаниям ракетах Н-1!» .

Вот эта общая мысль, обращённая к высоким руководителям, красной нитью проходит через высказывания многих людей:«Что Вы творите? Ведь работа уже проделана! И время и средства затрачены! Новые усовершенствованные ракеты готовы к испытаниям! Почему запрещаете испытания?».

Илл.11. Выступают специалисты космической отрасли. «Царь-ракета. Прерванный полёт. Сокр. вариант»

В. Бугров, разработчик проекта Н1: «все документы этого проекта были в 1974 году уничтожены. Поэтому был проект или не было, сейчас об этом мало кто знает. Но сохранилась эта в прошлом совсекретная моя рабочая тетрадь.



В ней черновики предварительных проработок по всему проекту. И у меня, как у непосредственного участника этого проекта, нет никаких сомнений, что он был бы обязательно реализован. К седьмой машине уже была полная уверенность».

Примечание: речь идёт о запрещённом 5-м пуске. Номера ракет (№7) и номера лётных испытаний (№5) не совпадают.

В.Меньшиков, директор НИИ космических систем (ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, Москва): «Я думаю, что она бы полетела. На 5-м, 6-м пуске полетела. Без аварий ни одна ракета не ушла. У американцев на аварии больше уходило».



И чётко завершила эти выступления Н. Омысова, главный инженер филиала «ЦСКБ – Прогресс»:



« Когда сказали, что всё, это был шок. Почему вдруг нельзя пускать? Когда лежит собранное изделие со всеми улучшениями? Кто-то не хочет, чтобы она летала. А вдруг она полетит!»

6. На свалку! Сжечь! Остатки – в свинарник!

Итак, первым делом В.П. Глушко в новой должности издаёт приказ об отмене уже подготовленного 5-ого пуска и об остановке всех работ над ракетой Н1. Уже готовые ракеты уничтожаются, а вся проектная документация сжигается.

Илл.12. Разгром ракеты Н1. Кадры из фильма «Время Луны». Загружено 06.12.2010

О том, с каким вандализмом уничтожалась Н1 и всё, что с ней связано, рассказывается в документальных фильмах «Время Луны» [17] и «Царь – ракета» [24]. Посмотрим некоторые кадры из первого фильма (илл.12). Вот части распиленных ракет, выброшенные на свалку (илл.12а). Другие детали, будто в издевательство над разработчиками, на скамейки, беседки и даже танцплощадки (илл.12б). И уж совсем, как плевок в душу создателям Н1, некоторые части ракет были использованы для ограждения свинарника (илл.12в).

Для окончательного формального закрытия всего проекта Н1 у его могильщиков в 1974 году не хватило духу. Слишком уж нелепым и необоснованным казалось такое решение.



Это было сделано в 1976 году, когда люди поняли, что протесты и доводы бесполезны. «Через два года (1976 – А.П.) о прекращении работ по проекту Н1 объявили официально. К этому времени была уже уничтожена почти вся документация и оборудование технических и измерительных комплексов» [17].

Уничтожение документации на такое сложное, дорогое и уникальное изделие, как ракета Н1 – незаурядный факт. Поэтому очень многие извратители истории Н1 пытаются отрицать факт срочного уничтожения документации.



Но и на это есть вполне квалифицированный свидетель – А. Павлов (илл.13), заместитель начальника филиала ЦСКБ «Прогресс», в то время – работник режимного отдела: « Документы просто сжигали. Был дан приказ. Я тогда уже перешёл в режимный отдел. Я знаю, как уничтожали. Производили сжигание вот у нас в 40-й столовой есть место для сжигания. Там же и архив приходилось сжигать».

Когда какой – то проект закрывают, документацию на него обычно кладут в архив. Мало ли, может что – то из проекта пригодится. А может и к самому проекту придётся вернуться. Жизнь покажет! И если проект не «оживает», то документация, в конце концов, списывается при очередной чистке архивов. Но документацию на Н1 уничтожили срочно, вместе с готовыми ракетами.



Как будто кто-то очень влиятельный хотел исключить даже малейший шанс того, что Н1 может воскреснуть и полететь. И тогда Политбюро под напором фактов придётся изменить своё решение о закрытии Н1.

Именно срочное сожжение технической документов на Н1 показывает, что те, кто добивался запрещения Н1, пуще огня боялись, что ракета может полететь и понимали, что этот момент близок. Ведь уже четвёртое испытание для них прозвучало, как сигнал тревоги. Поэтому срочное сожжение документации говорит о том, что приговор брежневского Политбюро звучал по сути дела так:

первой советской лунной ракете запрещено полететь !

7. Разгром Н1 осуществлён по приказу Политбюро (Л.И. Брежнев) и в угоду американцам

Итак, техническое состояние работ по Н1 в мае 1974 года никак не предрасполагало к такому финалу. Об этом говорили директор головного института Ю.А. Мозжорин и первый заместитель министра МОМ Б. Бальмонт. Б. Бальмонт с уверенностью предлагал министру собрать коллегию министерства для защиты Н1. Значит, он не сомневался во мнении большинства начальников главков.



А главками министерств во времена Союза руководили далеко не дилетанты в технических вопросах. Сам министр МОМ С.А. Афанасьев был против закрытия Н1. Об этом свидетельствует Б. Бальмонт. Об этом же министр сам откровенно сказал Ю.А. Мозжорину по телефону сразу после совещания. В общем, сказать слово в защиту Н1 было кому. Но все, кроме Ю.А. Мозжорина, предпочли не рисковать своим креслом.

Близкий успех советской лунной ракеты стал по каким – то причинам мешать Политбюро. И никакие аргументы «за» Н1 не воспринимались. Хотя очевидно, что ракета с полезной нагрузкой почти в 100т пригодилась бы для решения не только лунных задач. Например, как отмечалось, для вывода больших орбитальных станций. Но всё это отошло на задний план.

Следовательно, запрещая и уничтожая Н1, пренебрегая понесёнными финансовыми затратами, Политбюро рассчитывало приобрести нечто неизмеримо большее. От кого? Такой стороной могли быть только США. Именно Америке проект Н1 в случае успеха становился поперёк всех их национальных интересов – и военного значения, и их «высадок» на Луне.

Как уже отмечалось, в Политбюро знали истинную цену этим «высадкам», по крайней мере, с 1970 года. Тогда в Атлантическом океане наши спецслужбы утащили из – под носа американцев приводнившуюся пустую капсулу «Аполлона». А в это же время НАСА вещала на весь мир об очередном полёте астронавтов на Луну [18].

Знали, но молчали, надеясь продать своё молчание как можно дороже [25]. И чем ближе была Н1 к своему успеху, чем больше нервничали американцы, тем больше с них можно было взять за молчание.

А успех Н1 маячил из близкого августа 1974 года. И плакала тогда легенда об американских «высадках» и об американском техническом превосходстве. Но плакала тогда и политика разрядки – иллюзорный проект дружбы и партнёрства с США, который настойчиво взращивало в начале 70-х Политбюро во главе с Л.И. Брежневым.



И, по – видимому, где-то на рубеже весны 1974 года американцы поставили ультиматум – если разработка Н1 продолжится, то разрядка прекратится.

Не забудем, что в том же 1974 году под знаменем «разрядки» шли интенсивные приготовления к так называемому советско– американскому полёту кораблей «Аполлон» и «Союз» (проект ЭПАС). Тоже тёмная история! Под стать «высадкам на Луну»[26]. Но советские специалисты вплоть до самого Глушко ничего не знали о двойном дне этого проекта.



Полёт был назначен на июль 1975 года. Между Москвой и Хьюстоном сновали делегации самых разных рангов. Весной 1975 года американцев допустят даже на Байконур [27]. Представьте их кислые физиономии, если бы они увидели там стартовые комплексы, а то и сами колоссы советских лунных ракет. Видимо, для Политбюро в мае 1974 г. наступал «час выбора»: или срочно прикрыть Н1, или отказаться от политики разрядки. А вдруг полетит? Как тогда её закрывать? Надо спешить.

Политбюро приняло этот ультиматум США. Уж очень мечталось о дружбе с США. И вариант «Глушко запрещает Н1» был запущен. Как апофеоз капитуляции, была уничтожена и документация на Н1.

В общем, по мнению автора, неожиданное для разработчиков решение о закрытии Н1, закрытие «за полшага до победы» ни в коей мере не было техническим недоразумением. Это была глубочайшая геополитическая ошибка Политбюро во главе с Л.И. Брежневым.



Относительно быстро раскусив сущность лунной аферы, высшие советские руководители не только не разоблачили американцев, но, напротив, стали её подельниками. Они решили обменять престиж и славу страны на абсолютную утопию «советско – американской дружбы». Участвуя в лунной афере, Политбюро обмануло весь советский народ и в первую очередь десятки тысяч советских учёных, конструкторов, инженеров и технологов, которые в годы лунной гонки обошли американцев на десятилетия.



Наши специалисты полностью подготовили пилотируемый облёт Луны советскими космонавтами. Политбюро отменило облёт Луны.



Работая над Н1, наши специалисты неумолимо приближали час высадки советского человека на Луне. Высадки реальной, а не американской буффонады. Политбюро запретило Н1.



Через два года (1976 г.) Политбюро запретит полёты на Луну даже для советских АМС. Чтобы, упаси бог, объектив автоматического аппарата не запечатлел девственную лунную пыль на месте американских «высадок».



И всё это лишь затем, чтобы получить от американцев некие экономические пряники, сдобренные обещаниями дружбы на вечные времена. Подробнее о том, что ожидало и что успело получить от политики разрядки брежневское руководство, написано в [25].

В.П. Глушко – подходящий исполнитель на роль могильщика Н1.

Глушко сменил Мишина по указанию Политбюро. Позвольте такую шахматную аналогию. Пешкой Глушко никак не назовёшь, но и королём – нет никаких оснований. Все свои принципиальные начинания он мог делать только с ведомаминистра, а в особо важных случаях – самого Политбюро. Оно и было настоящим королём.

Насколько этот король был всесилен, и насколько Глушко жалко выглядел, когда не знал его волю, показала всего через год история с запуском «Союза – 19» по проекту ЭПАС [26]. Когда А. Леонов и В. Кубасов уже поднялись в корабль, а ракета стояла «под парами», вдруг выяснилось, что у «Союза – 19» не работает телевидение.



Что бы сделал Королёв? Очевидно, отложил бы старт. (У него хватало и смелости, и твёрдости, чтобы при необходимости возражать самому Хрущёву [9]). В.П. Глушко, и подчинённый ему технический руководитель советской части ЭПАС К.Д. Бушуев тоже хотели отложить старт. Но Глушко испугался сделать это без разрешения ЦК и побежал звонить в Москву. А министр Афанасьев (он знал высокую волю), обошёлся без Глушко. И пока тот бегал звонить, дал разрешение на старт.

Возвращаясь к теме Н1, можно сказать, что В.П. Глушко был для «короля» всего лишь «офицером» (пусть и при многих орденах), которому поручили уничтожить Н1. Поручение это Валентину Петровичу было явно по душе. И повышение в чине получил, и наследие покойного соперника растоптал.

Вот что написал Б.Е. Черток под впечатлением первой беседы с В.П. Глушко в его новом качестве руководителя «королёвской» фирмы: «Ему уже 66 лет. Он дважды Герой Социалистического Труда… в историю техники должны войти такие ракеты и двигатели, чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно их истинного главного создателя» [6].



Ревность Глушко к Королёву в своё время принимала прямо – таки гротескные формы. «Чувствуя себя всегда в тени Королёва, на его похоронах в 1966 году Глушко заявил: «Если бы мне устроили такие похороны, я бы мог умереть, хоть завтра» [6].

Так что, скорее всего, ничего, кроме неудовлетворённого самолюбия, не лежало за желанием Глушко прикрыть королёвское детище Н1. Самолюбие – вещь часто необходимая. Но очень плохо, когда подобные чувства отдаются тяжёлым ударом на престиже всей страны в глазах остального человечества. А по большому счёту – и на её судьбе.

Круша Н1, Глушко не только отомстил покойному Королёву за свои обиды. Главное – он помог брежневскому Политбюро под надуманным и им самим подсказанным предлогом о «гнилых двигателях» сдать США громадную по значимости национальную цель – пилотируемые высадки советских космонавтов на Луне. И тем самым помог США закрепиться в их глобальных претензиях на мировое господство.



Скорее всего, Глушко и не думал о таких категориях, но сути дела это не меняет. За 13 лет, которые ушли на разработку «Энергии», легенда об американских высадках на Луне и об общем американском научно – техническом превосходстве уже прочно въелась в сознание людей.

«Энергия» лучше Н1? А как же иначе? Но, «хороша ложка к обеду»

Хотя Глушко и хвалился «быстро создать семейство новых носителей для доставки на Луну сменных экипажей учёных» [6], «Энергия» встала «на крыло» через 13 лет после сокрушения Н1. Создатели «Энергии» гордятся тем, что их ракета гораздо совершеннее Н1 [9]. Нет сомнений, да только могло ли быть иначе? Ракета, созданная через 13 лет, обязана быть совершеннее. Странно было бы хвалить танк Т – 54 за его превосходство над танком Т – 34.

Лунная гонка была войной двух систем, двух образов жизни. Именно так сказал о ней президент США Д.Ф. Кеннеди в 1961 году, объявляя о начале лунной гонки [28]. А войну не ведут тем оружием, которое будет сделано через 13 лет.



И советская лунная ракета позарез нужна была в годы лунной гонки или по её горячим следам. То есть, тогда в 1974 году. Чтобы, как писал Б.Е. Черток, «обойти американцев» и показать, что «мы способны на гораздо большее».



Пусть Н1 1974 года была не такая совершенная, как «Энергия» 1987 года. Но «хороша ложка к обеду». У Н1 был шанс включиться в лунную гонку и выиграть её, тогда как у американцев не было ничего и близко похожего (о том, что их «Сатурн – 5» был бутафорией, написано достаточно [8]). Как ни прекрасно удалась «Энергия», а только к участию в лунной гонке она опоздала совершенно.

Выше по всему тексту статьи было неоднократно сказано много вполне заслуженных слов о высоких технических достоинствах ракеты «Энергия». Поэтому ниже автор расскажет лишь о том, как «отблагодарило» новое, уже горбачёвское Политбюро создателей второй советской лунной ракеты. К глубокому сожалению автора, это будет ещё один рассказ о разгроме.

Биографические справки

Афанасьев Сергей Александрович (1918 – 2001). Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР, Первый Министр Общего Машиностроения СССР, Главный научный консультант РКК “Энергия” имени С.П. Королева, один из организаторов ракетно-космической отрасли. http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/afanasiev.html

Брыков Анатолий Викторович Брыков (1921 – 2007). Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, Лауреат Ленинской премии, Академик Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации, специалист в области космической баллистики. http://space-memorial.narod.ru/desingers/brykov.html

Глушко Валентин Петрович Глушко (1908 – 1989). Дважды Герой Социалистического Труда; Лауреат Ленинской и двух Государственной премий СССР; Академик Академий наук СССР; Доктор технических наук; член Совета Главных конструкторов ракетно-космической техники; Основоположник отечественного жидкостного ракетного двигателестроения; Генеральный конструктор НПО "Энергия". http://space-memorial.narod.ru/desingers/glushko.htm

Губанов Борис Иванович (1930 – 1999). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии, Доктор технических наук, Первый заместитель Генерального конструктора и Главный конструктор ракетного комплекса НПО "Энергия", Действительный член Международной Академии астронавтики

http://space-memorial.narod.ru/desingers/gubanov.html

Дорофеев Борис Аркадьевич (1927 – 1999). Лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук, Главный конструктор

тематического направления по ракете-носителю Н-1 в ОКБ-1 (ныне – РКК «Энергия» имени С.П. Королева), Руководитель комплекса по испытаниям ракетно-космической техники. http://space-memorial.narod.ru/desingers/dorofeev.html

Керимов Керим Алиевич (1917 – 2003) Герой Социалистического Труда; Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий; Председатель Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей; заместитель директора ЦНИИмаш; генерал-лейтенант в отставке.

http://space-memorial.narod.ru/desingers/kerimov.htm и

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Мишин Василий Павлович (1917 – 2001). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР; Заслуженный изобретатель РСФСР; Академик Академии наук СССР; Член Международной академии астронавтики; Заместитель, а затем Главный конструктор ЦКБМ; Преподаватель МАИ. http://space-memorial.narod.ru/desingers/mishin.html

Мозжорин Юрий Александрович (1920 – 1998). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии, Директор и Научный руководитель НИИ-88 (ЦНИИМАШ), Вице-президент Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, генерал-лейтенант-инженер в отставке. http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/mozjorin.html

Устинов Дмитрий.Фёдорович Устинов (1908 – 1984). Видный государственный деятель СССР. Дважды Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий СССР, Маршал Советского Союза, Народный комиссар и Министр вооружений СССР, Министр Оборонной промышленности СССР, Первый Заместитель Председателя Совета министров СССР, секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК, член Политбюро, Министр Обороны СССР http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/ustinov.html

Челомей Василий Николаевич (1914 – 1984). Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР, Академик Академии наук СССР, Создатель и первый Главный конструктор Центрального Конструкторского бюро – Научно-производственного объединения машиностроения, Профессор МВТУ имени Н.Э. Баумана, ученый в области механики и процессов управления. http://space-memorial.narod.ru/desingers/chelomey-vn.html

Автор, доктор физико-математических наук Попов А.И.