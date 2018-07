Разгром советских лунных ракет-3

Рассказывает главный конструктор комплекса «Энергия – Буран» Б.И. Губанов* (в сокращении, [9]):

«11 или 13 мая 1987 г. (на Байконур – А.П.) приезжает Горбачев. Его сопровождала большая делегация. Когда Горбачеввышел из автобуса и министр представил нас, первое слово Горбачева было: «Пускать эту ракету Политбюро вам не разрешит». Это было заявлено основательно. Мы понимали, что такое заявление рождено не просто так, не сходу».

Потом в ходе осмотра генсек, видимо, решил подкорректировать тактику запрещения ракеты. Он решил «душить» не сразу, а по частям, и сделал более мягкое заявление: «Нам ракета, вероятно, будет нужна, а «Буран» вряд ли».



Вначале я не обратил на это внимание, я думал, что сказано это случайно, но возвращаясь теперь к тем годам, когда состоялась наша встреча с Горбачевым, становится понятным, что после встречи Горбачева с Рейганом (президент США – А.П.) в Рейкьявике (1986 г. – А.П.) уже была практически предопределена наша судьба…».

Стоит отметить, что Б.И. Губанов – единственный известный автору главный конструктор, который связал «закат» «Энергии» с американским диктатом. Остальные же титулованные разработчики предпочитают лишь стенать по поводу жалкого нынешнего состояния нашего космического сектора. Без всякой взаимосвязи с политикой верхов. Дескать, так уж получилось, а почему – не наше это дело, личное спокойствие дороже.

«Энергии» было разрешено слетать два раза. А далее и её, и «Буран» ждали забвение и свалки. «В 1993 г. программа «Энергия – Буран» была закрыта. 12 мая 2002 г. при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре были уничтожены хранившиеся там две готовые к использованию, РН «Энергия» и единственный летавший в космос ОК«Буран». Три РН «Энергия», находящихся на стапелях НПО «Энергия» были разрезаны» [3].

Формально программа была закрыта в 1993 году. То есть, проекту «Энергия» как бы дали пожить. Но без полётов. Мы уже помним, что примерно также поступили и при запрещении Н1 – ракеты и документацию уничтожили в 1974 году, а сам проект Н1 формально закрыли только в 1976 году. Иезуитский приём и в том, и в другом случае. Дескать, работайте, ребята. Получайте зарплату, составляйте проекты. Но чтоб без реальных пусков! Поэтому автор считает, что реально ракета «Энергия» была запрещена в 1988 году, в год её второго и последнего полёта.

Второй советской лунной ракете было запрещено летать после двух успешных испытаний!

Некоторые части от Н1, как Вы помните, нашли применение в свинарнике. И у «Энергии – Бурана» есть похожие моменты. Макет «Бурана», как более компактное изделие, например, выставлялся для развлечения гуляющих в центральном парке культуры и отдыха в Москве.

Заключение.

Предупреждение из 1974 года: «Закрытие Н1 отбросит нас далеко назад»

«Закрытие Н1 отбросит нас далеко назад», – говорил директор НИИ-88 Ю.А. Мозжорин. И отбросило! Потерянные 13 лет были главной победой США. И не только в лунной гонке, но и во всей холодной войне в целом.



За это время США вполне утвердили себя в роли лидера научно – технического прогресса и всего человечества. И вскоре отправили на историческую свалку весь СССР. Из глобальной супердержавы он превратился в конгломерат второ- и третьеразрядных государств.

Конечно, НЕ ОДНА «Луна» послужила причиной крушения СССР. Но с соучастия СССР в лунной афере, с добровольного отказа от советского научно – технического лидерства , от вполне подготовленной настоящей и только НАШЕЙ лунной победы началось сползание великой державы в пропасть небытия. После того, что было сделано «брежневцами», разным «новомышленцам» оставалось лишь идти по проторенному пути капитуляции перед США.

Обе суперракеты (Н1 и «Энергия») стали жертвами одной политики. Менялись генсеки. Начиная с Горбачёва, они стали называть себя президентами. Менялись нюансы их политики, но оставался стержень – прогрессирующее угодничество и заискивание перед Западом со стороны нашей правящей элиты.



Сначала это называлось «разрядкой», потом «новым мышлением и перестройкой», а ныне – «партнёрством и перезагрузкой» отношений с США. Правящая партия сменила свои название и лозунги, но курс на стагнацию космического сектора от этого только укрепился.

Новые руководители в 2001 году свели с орбиты и утопили орбитальную станцию «Мир». И теперь Россия (пионер ДОСов) своей собственной станции не имеет.

Вот что рассказывает видный руководитель советских космических и ракетных программ генерал – лейтенант К. Керимов*:

«Станция «Мир» помимо полезной деятельности была для США «бельмом на глазу».После ее запуска в СМИ США тогда с нескрываемым возмущением писали, что «русские на 10 лет опередили американцев и теперь владеют космосом ».

Была ли необходимость топить «Мир»? Ведь «Мир» постоянно обновлялся, доукомплектовывался, его окончательно достроили только за два года до его потопления, а всего его собирали на орбите 15 лет. К.Керимов говорил, что достаточно было поменять на нем те блоки и узлы, которые вышли из строя, и можно продолжать эксплуатацию. Но на затоплении «Мира» настояли США» [29].



Илл.14. Генерал – лейтенант К. Керимов – видный руководитель советских космических и ракетных программ

Новые наработки в этом направлении – базовые модули «Заря» и «Звезда»переданы фактически США под строительство так называемой МКС. Потому что, хотя станция и называется международной, но 75% её стоимости принадлежит США.

Туда же, в США пошли по дешёвке и двигатели, разработанные как для Н1, так и для «Энергии». [30]. Так что нынешние руководители (плоть от плоти элиты КПСС) продолжают дело своих предшественников.

Во введении к статье было написано, что речь в статье пойдёт не просто о двух советских лунных ракетах. Речь пойдёт о гораздо большем – о наличии или отсутствии у СССР (а теперь у РФ) сверхтяжёлого носителя, способного сделать нашу страну хозяином космоса .

Наши руководители, начиная от Брежнева и до сегодняшних дней, шаг за шагом растранжирили великий задел, сделанный пионерами нашей космонавтики. Открывшая космическую эру, запустившая первый спутник, первого человека, первую орбитальную станцию и создавшая уникальный сверхтяжёлый носитель «Энергия», наша страна вместо того, чтобы стать хозяином космоса, подрядилась помогать США быть таким хозяином. Потому что по воле наших руководителей были уничтожены и собственная станция, и сверхтяжёлые носители.

Б.И. Губанов в 1997 году говорил [9]: «Недавно в прессе прозвучала очень интересная фраза о том, что космос – это зеркало времени. Если космос и наша ракетная техника будет в таком состоянии, как она сейчас – то это будет зеркалом нашего времени, а это время рождаем и мы с вами вместе с правительством».

Прошло чуть более десятка лет, и незадолго до своей кончины 99-летний патриарх советской космонавтики Б.Е. Черток так выразился об отношении современной российской элиты к космосу [31]:

«Когда нам удалось запустить первые ракеты по Луне (1959 г. – А.П.), американский ученый Кент Гленнан, назвавший нашу победу фантастическим достижением, заявил, что русские далеко опередили все другие народы в развитии техники для завоевания космоса.



Главный ракетный эксперт Вернер фон Браун заявил журналистам, что Россия намного обогнала США в отношении космических проектов и никакими деньгами нельзя купить упущенное время. Но, по его словам, если бы Россия немедленно остановилась, то США смогли бы догнать ее за один, два или три года. Больно и горько осознавать, что по прошествии 40 лет с того момента Россия действительно остановилась. И никакими деньгами нельзя купить упущенное время…



Российская же элита – это класс богачей и махровых коррупционеров-чиновников. Им не до космонавтики. Пока жив, буду надеяться, что руководство государства это осознает. Иначе никаких шансов быть не то, что великой – сколько-нибудь значимой страной, – у нас нет».

Простая арифметика: 1959г + 40 лет ≈ 2000г. Вот примерное время остановки России в космосе по Б.Е. Чертоку. И, действительно орбитальная станция «Мир» затоплена в Тихом океане в 2001 году. Всё сходится. То, что начал Л.И. Брежнев и укрепил М.С. Горбачёв, нашло окончательное затверждение при новых правителях.

В заключение, автор благодарит А. Булатова, А. Бурганова, Д. Кропотова, Н. Лебедева и участников Большого форума за предоставленную интересную информацию и другую помощь в написании статьи.

Биографические справки

Афанасьев Сергей Александрович (1918 – 2001). Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР, Первый Министр Общего Машиностроения СССР, Главный научный консультант РКК “Энергия” имени С.П. Королева, один из организаторов ракетно-космической отрасли. http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/afanasiev.html

Брыков Анатолий Викторович Брыков (1921 – 2007). Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, Лауреат Ленинской премии, Академик Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации, специалист в области космической баллистики. http://space-memorial.narod.ru/desingers/brykov.html

Глушко Валентин Петрович Глушко (1908 – 1989). Дважды Герой Социалистического Труда; Лауреат Ленинской и двух Государственной премий СССР; Академик Академий наук СССР; Доктор технических наук; член Совета Главных конструкторов ракетно-космической техники; Основоположник отечественного жидкостного ракетного двигателестроения; Генеральный конструктор НПО "Энергия". http://space-memorial.narod.ru/desingers/glushko.htm

Губанов Борис Иванович (1930 – 1999). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии, Доктор технических наук, Первый заместитель Генерального конструктора и Главный конструктор ракетного комплекса НПО "Энергия", Действительный член Международной Академии астронавтики

http://space-memorial.narod.ru/desingers/gubanov.html

Дорофеев Борис Аркадьевич (1927 – 1999). Лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук, Главный конструктор

тематического направления по ракете-носителю Н-1 в ОКБ-1 (ныне – РКК «Энергия» имени С.П. Королева), Руководитель комплекса по испытаниям ракетно-космической техники. http://space-memorial.narod.ru/desingers/dorofeev.html

Керимов Керим Алиевич (1917 – 2003) Герой Социалистического Труда; Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий; Председатель Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей; заместитель директора ЦНИИмаш; генерал-лейтенант в отставке.

http://space-memorial.narod.ru/desingers/kerimov.htm и

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Мишин Василий Павлович (1917 – 2001). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР; Заслуженный изобретатель РСФСР; Академик Академии наук СССР; Член Международной академии астронавтики; Заместитель, а затем Главный конструктор ЦКБМ; Преподаватель МАИ. http://space-memorial.narod.ru/desingers/mishin.html

Мозжорин Юрий Александрович (1920 – 1998). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии, Директор и Научный руководитель НИИ-88 (ЦНИИМАШ), Вице-президент Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, генерал-лейтенант-инженер в отставке. http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/mozjorin.html

Устинов Дмитрий.Фёдорович Устинов (1908 – 1984). Видный государственный деятель СССР. Дважды Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий СССР, Маршал Советского Союза, Народный комиссар и Министр вооружений СССР, Министр Оборонной промышленности СССР, Первый Заместитель Председателя Совета министров СССР, секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК, член Политбюро, Министр Обороны СССР http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/ustinov.html

Челомей Василий Николаевич (1914 – 1984). Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР, Академик Академии наук СССР, Создатель и первый Главный конструктор Центрального Конструкторского бюро – Научно-производственного объединения машиностроения, Профессор МВТУ имени Н.Э. Баумана, ученый в области механики и процессов управления. http://space-memorial.narod.ru/desingers/chelomey-vn.html

Автор, доктор физико-математических наук Попов А.И.