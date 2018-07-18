Разгром советских лунных ракет-3
Часть 2. 1988 г. Ракета «Энергия» закрыта после победы
8. Разгром «Энергии» осуществлён по приказу Политбюро (М.С. Горбачёв) и в угоду американцам
Круша Н1, Глушко подготовил и крушение своей «Энергии». Потому что всё прошлое имеет своё продолжение и развитие в настоящем. «Энергия» (точнее комплекс «Энергия – Буран») после двух успешных пусков разделила судьбу Н1.
И на этом стоит остановиться, чтобы понять, что то, что произошло с Н1, а потом с «Энергией» и «Бураном» – это целенаправленный и преемственный политический курс. Н1 не дали полететь. «Энергии» разрешили слетать два раза. Но потом её ждала практически та же судьба.
Пока создавалась «Энергия», скончавшегося «разрядчика» Л.И. Брежнева после нескольких мимолётно пролетевших генсеков сменил «новомышленец» М.С. Горбачёв. Если Брежнев старался «подружиться» с США, жертвуя отечественными достижениями, то Горбачёв уже откровенно угодничал перед Западом.
Он и «лучший немец» для канцлера Г. Коля, и «свой человек» для М. Тэтчер, и «человек года» для американцев.
Рассказывает главный конструктор комплекса «Энергия – Буран» Б.И. Губанов* (в сокращении, [9]):
«11 или 13 мая 1987 г. (на Байконур – А.П.) приезжает Горбачев. Его сопровождала большая делегация. Когда Горбачеввышел из автобуса и министр представил нас, первое слово Горбачева было: «Пускать эту ракету Политбюро вам не разрешит». Это было заявлено основательно. Мы понимали, что такое заявление рождено не просто так, не сходу».
Потом в ходе осмотра генсек, видимо, решил подкорректировать тактику запрещения ракеты. Он решил «душить» не сразу, а по частям, и сделал более мягкое заявление: «Нам ракета, вероятно, будет нужна, а «Буран» вряд ли».
Вначале я не обратил на это внимание, я думал, что сказано это случайно, но возвращаясь теперь к тем годам, когда состоялась наша встреча с Горбачевым, становится понятным, что после встречи Горбачева с Рейганом (президент США – А.П.) в Рейкьявике (1986 г. – А.П.) уже была практически предопределена наша судьба…».
Стоит отметить, что Б.И. Губанов – единственный известный автору главный конструктор, который связал «закат» «Энергии» с американским диктатом. Остальные же титулованные разработчики предпочитают лишь стенать по поводу жалкого нынешнего состояния нашего космического сектора. Без всякой взаимосвязи с политикой верхов. Дескать, так уж получилось, а почему – не наше это дело, личное спокойствие дороже.
«Энергии» было разрешено слетать два раза. А далее и её, и «Буран» ждали забвение и свалки. «В 1993 г. программа «Энергия – Буран» была закрыта. 12 мая 2002 г. при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре были уничтожены хранившиеся там две готовые к использованию, РН «Энергия» и единственный летавший в космос ОК«Буран». Три РН «Энергия», находящихся на стапелях НПО «Энергия» были разрезаны» [3].
Формально программа была закрыта в 1993 году. То есть, проекту «Энергия» как бы дали пожить. Но без полётов. Мы уже помним, что примерно также поступили и при запрещении Н1 – ракеты и документацию уничтожили в 1974 году, а сам проект Н1 формально закрыли только в 1976 году. Иезуитский приём и в том, и в другом случае. Дескать, работайте, ребята. Получайте зарплату, составляйте проекты. Но чтоб без реальных пусков! Поэтому автор считает, что реально ракета «Энергия» была запрещена в 1988 году, в год её второго и последнего полёта.
Второй советской лунной ракете было запрещено летать после двух успешных испытаний!
Некоторые части от Н1, как Вы помните, нашли применение в свинарнике. И у «Энергии – Бурана» есть похожие моменты. Макет «Бурана», как более компактное изделие, например, выставлялся для развлечения гуляющих в центральном парке культуры и отдыха в Москве.
Заключение.
Предупреждение из 1974 года: «Закрытие Н1 отбросит нас далеко назад»
«Закрытие Н1 отбросит нас далеко назад», – говорил директор НИИ-88 Ю.А. Мозжорин. И отбросило! Потерянные 13 лет были главной победой США. И не только в лунной гонке, но и во всей холодной войне в целом.
За это время США вполне утвердили себя в роли лидера научно – технического прогресса и всего человечества. И вскоре отправили на историческую свалку весь СССР. Из глобальной супердержавы он превратился в конгломерат второ- и третьеразрядных государств.
Конечно, НЕ ОДНА «Луна» послужила причиной крушения СССР. Но с соучастия СССР в лунной афере, с добровольного отказа от советского научно – технического лидерства, от вполне подготовленной настоящей и только НАШЕЙ лунной победы началось сползание великой державы в пропасть небытия. После того, что было сделано «брежневцами», разным «новомышленцам» оставалось лишь идти по проторенному пути капитуляции перед США.
Обе суперракеты (Н1 и «Энергия») стали жертвами одной политики. Менялись генсеки. Начиная с Горбачёва, они стали называть себя президентами. Менялись нюансы их политики, но оставался стержень – прогрессирующее угодничество и заискивание перед Западом со стороны нашей правящей элиты.
Сначала это называлось «разрядкой», потом «новым мышлением и перестройкой», а ныне – «партнёрством и перезагрузкой» отношений с США. Правящая партия сменила свои название и лозунги, но курс на стагнацию космического сектора от этого только укрепился.
Новые руководители в 2001 году свели с орбиты и утопили орбитальную станцию «Мир». И теперь Россия (пионер ДОСов) своей собственной станции не имеет.
Вот что рассказывает видный руководитель советских космических и ракетных программ генерал – лейтенант К. Керимов*:
«Станция «Мир» помимо полезной деятельности была для США «бельмом на глазу».После ее запуска в СМИ США тогда с нескрываемым возмущением писали, что «русские на 10 лет опередили американцев и теперь владеют космосом».
Была ли необходимость топить «Мир»? Ведь «Мир» постоянно обновлялся, доукомплектовывался, его окончательно достроили только за два года до его потопления, а всего его собирали на орбите 15 лет. К.Керимов говорил, что достаточно было поменять на нем те блоки и узлы, которые вышли из строя, и можно продолжать эксплуатацию. Но на затоплении «Мира» настояли США» [29].
Илл.14. Генерал – лейтенант К. Керимов – видный руководитель советских космических и ракетных программ
Новые наработки в этом направлении – базовые модули «Заря» и «Звезда»переданы фактически США под строительство так называемой МКС. Потому что, хотя станция и называется международной, но 75% её стоимости принадлежит США.
Туда же, в США пошли по дешёвке и двигатели, разработанные как для Н1, так и для «Энергии». [30]. Так что нынешние руководители (плоть от плоти элиты КПСС) продолжают дело своих предшественников.
Во введении к статье было написано, что речь в статье пойдёт не просто о двух советских лунных ракетах. Речь пойдёт о гораздо большем – о наличии или отсутствии у СССР (а теперь у РФ) сверхтяжёлого носителя, способного сделать нашу страну хозяином космоса.
Наши руководители, начиная от Брежнева и до сегодняшних дней, шаг за шагом растранжирили великий задел, сделанный пионерами нашей космонавтики. Открывшая космическую эру, запустившая первый спутник, первого человека, первую орбитальную станцию и создавшая уникальный сверхтяжёлый носитель «Энергия», наша страна вместо того, чтобы стать хозяином космоса, подрядилась помогать США быть таким хозяином. Потому что по воле наших руководителей были уничтожены и собственная станция, и сверхтяжёлые носители.
Б.И. Губанов в 1997 году говорил [9]: «Недавно в прессе прозвучала очень интересная фраза о том, что космос – это зеркало времени. Если космос и наша ракетная техника будет в таком состоянии, как она сейчас – то это будет зеркалом нашего времени, а это время рождаем и мы с вами вместе с правительством».
Прошло чуть более десятка лет, и незадолго до своей кончины 99-летний патриарх советской космонавтики Б.Е. Черток так выразился об отношении современной российской элиты к космосу [31]:
«Когда нам удалось запустить первые ракеты по Луне (1959 г. – А.П.), американский ученый Кент Гленнан, назвавший нашу победу фантастическим достижением, заявил, что русские далеко опередили все другие народы в развитии техники для завоевания космоса.
Главный ракетный эксперт Вернер фон Браун заявил журналистам, что Россия намного обогнала США в отношении космических проектов и никакими деньгами нельзя купить упущенное время. Но, по его словам, если бы Россия немедленно остановилась, то США смогли бы догнать ее за один, два или три года. Больно и горько осознавать, что по прошествии 40 лет с того момента Россия действительно остановилась. И никакими деньгами нельзя купить упущенное время…
Российская же элита – это класс богачей и махровых коррупционеров-чиновников. Им не до космонавтики. Пока жив, буду надеяться, что руководство государства это осознает. Иначе никаких шансов быть не то, что великой – сколько-нибудь значимой страной, – у нас нет».
Простая арифметика: 1959г + 40 лет ≈ 2000г. Вот примерное время остановки России в космосе по Б.Е. Чертоку. И, действительно орбитальная станция «Мир» затоплена в Тихом океане в 2001 году. Всё сходится. То, что начал Л.И. Брежнев и укрепил М.С. Горбачёв, нашло окончательное затверждение при новых правителях.
В заключение, автор благодарит А. Булатова, А. Бурганова, Д. Кропотова, Н. Лебедева и участников Большого форума за предоставленную интересную информацию и другую помощь в написании статьи.
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Биографические справки
Афанасьев Сергей Александрович (1918 – 2001). Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР, Первый Министр Общего Машиностроения СССР, Главный научный консультант РКК “Энергия” имени С.П. Королева, один из организаторов ракетно-космической отрасли. http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/afanasiev.html
Брыков Анатолий Викторович Брыков (1921 – 2007). Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, Лауреат Ленинской премии, Академик Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации, специалист в области космической баллистики. http://space-memorial.narod.ru/desingers/brykov.html
Глушко Валентин Петрович Глушко (1908 – 1989). Дважды Герой Социалистического Труда; Лауреат Ленинской и двух Государственной премий СССР; Академик Академий наук СССР; Доктор технических наук; член Совета Главных конструкторов ракетно-космической техники; Основоположник отечественного жидкостного ракетного двигателестроения; Генеральный конструктор НПО "Энергия". http://space-memorial.narod.ru/desingers/glushko.htm
Губанов Борис Иванович (1930 – 1999). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии, Доктор технических наук, Первый заместитель Генерального конструктора и Главный конструктор ракетного комплекса НПО "Энергия", Действительный член Международной Академии астронавтики
http://space-memorial.narod.ru/desingers/gubanov.html
Дорофеев Борис Аркадьевич (1927 – 1999). Лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук, Главный конструктор
тематического направления по ракете-носителю Н-1 в ОКБ-1 (ныне – РКК «Энергия» имени С.П. Королева), Руководитель комплекса по испытаниям ракетно-космической техники. http://space-memorial.narod.ru/desingers/dorofeev.html
Керимов Керим Алиевич (1917 – 2003) Герой Социалистического Труда; Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий; Председатель Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей; заместитель директора ЦНИИмаш; генерал-лейтенант в отставке.
http://space-memorial.narod.ru/desingers/kerimov.htm и
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Мишин Василий Павлович (1917 – 2001). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР; Заслуженный изобретатель РСФСР; Академик Академии наук СССР; Член Международной академии астронавтики; Заместитель, а затем Главный конструктор ЦКБМ; Преподаватель МАИ. http://space-memorial.narod.ru/desingers/mishin.html
Мозжорин Юрий Александрович (1920 – 1998). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии, Директор и Научный руководитель НИИ-88 (ЦНИИМАШ), Вице-президент Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, генерал-лейтенант-инженер в отставке. http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/mozjorin.html
Устинов Дмитрий.Фёдорович Устинов (1908 – 1984). Видный государственный деятель СССР. Дважды Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий СССР, Маршал Советского Союза, Народный комиссар и Министр вооружений СССР, Министр Оборонной промышленности СССР, Первый Заместитель Председателя Совета министров СССР, секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК, член Политбюро, Министр Обороны СССР http://space-memorial.narod.ru/voen-ruk/ustinov.html
Челомей Василий Николаевич (1914 – 1984). Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР, Академик Академии наук СССР, Создатель и первый Главный конструктор Центрального Конструкторского бюро – Научно-производственного объединения машиностроения, Профессор МВТУ имени Н.Э. Баумана, ученый в области механики и процессов управления. http://space-memorial.narod.ru/desingers/chelomey-vn.html
Автор, доктор физико-математических наук Попов А.И.
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Источник: ss69100.livejournal.com