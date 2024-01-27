Комментарий редакции

В Англии отложили запуск первой за 20 лет новой АЭС. Отложен ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС Hinkley Point C в Британии на несколько лет. Французская энергетическая компания EDF перенесла на 2 года срок запуска британской АЭС Хинкли-Пойнт. Как одна из стран, родоначальников атомной энергетики докатилась до того что строит реакторы в 4 раза дольше и в 4 раза дороже чем Россия, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо

Основные тезисы беседы:

1. Великобритания, будучи одной из стран-родоначальниц атомной энергетики, теперь не может самостоятельно построить атомную электростанцию и вынуждена привлекать французскую компанию EDF.

2. Строительство АЭС Hinkley Point C в Великобритании постоянно задерживается, растут сроки и стоимость. Причина – многолетняя пауза в строительстве АЭС во Франции из-за аварии на АЭС Три-Майл-Айленд в США в 1979 году.

3. Французская компания EDF, которая строит АЭС в Англии, находится в непростом финансовом положении. Для привлечения инвестиций в строительство АЭС она передала часть активов Китаю.

4. Попытка Турции построить АЭС с франко-японским реактором провалилась из-за слишком высокой стоимости. В итоге Турция решила строить АЭС с реакторами российского дизайна за меньшую цену.

Вывод: строительство новых АЭС в Европе сопряжено со значительными трудностями из-за многолетнего перерыва, утраты компетенций и завышенной стоимости проектов. Россия в этом плане находится в более выгодном положении, поскольку продолжала строительство АЭС все эти годы.