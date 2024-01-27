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Куда ведет забвение истории?

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Письмо посла РФ в Люксембурге на тему забвения истории.



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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8920853.html
Метки: Европа, мид рф, Нацизм, ревизионизм, Россия, ссср, фашизм
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1670 1598
    Сан Саныч час назад

      Хотите историю?))) История такая: люксембуржцы в составе немецкого Вермахта понесли наибольшие удельные потери в боях с Красной Армией. Однажды их батальон попал удар дивизиона “Катюш”.

      Всего в Вермахте служило 12 тысяч люксембуржцев (очень много для крошечной страны). 3000 из них погибли, защищая “Великую Германию”.

      Немцы захватили Люксембург 9 мая 1940-го года за несколько часов, потери сторон при этом составили: несколько немцев; несколько люксембуржцев; несколько французов; 1 англичанин.

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