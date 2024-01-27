Куда ведет забвение истории?
Письмо посла РФ в Люксембурге на тему забвения истории.
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Хотите историю?))) История такая: люксембуржцы в составе немецкого Вермахта понесли наибольшие удельные потери в боях с Красной Армией. Однажды их батальон попал удар дивизиона “Катюш”.
Всего в Вермахте служило 12 тысяч люксембуржцев (очень много для крошечной страны). 3000 из них погибли, защищая “Великую Германию”.
Немцы захватили Люксембург 9 мая 1940-го года за несколько часов, потери сторон при этом составили: несколько немцев; несколько люксембуржцев; несколько французов; 1 англичанин.