Был культ, но была и личность

В этим не могут смириться нынешние власть предержащие.Например, в апреле 2006 г. счерез СМИ было озвучено «экспертное заключение» Института российской истории РАН – цитирую [4] – "за подписью заместителя директора В.М. Лаврова, в котором роль Ленина и Сталина в нашей истории оценивается исключительно негативно и рекомендуется скорее избавляться от «наследия тоталитаризма» в виде названий улиц, областей, станций метро и т.п., а также от Мавзолея на Красной площади и захоронений у Кремлевской стены.Но все эти черви, питающиеся корой великой страны, не могут изгладить память народа о великом Сталине."

Основу очернения и осквернения памяти Сталина составили нападки на то, что "культ личности" был вызван репрессиями. Но как я пытался показать здесь, репрессии имели свою внутреннюю логику и никак с "культом личности" связаны не были. Это значит, что "культ личности" не есть вспышка тоталитаризма нашего общества или даже проявление неких свойств фашизма. Это признание роли выдающегося человека.

Когда я писал свою книгу, я перелопатил горы литературы и должен сказать, что ни в одном случае мне не удалось найти какого нибудь свидетельства тому, что именно Сталин начинал и форсировал репрессии, что он в них виноват лично.Напротив, он всегда старался их не допустить, а если они и возникали, то принимал самые решительные меры по их прекращению. Да, многие решения того времени кажутся жестокими.НО! Это было ТО время, время борьбы за выживание русской цивилизации, время гибели миллионов людей в военных действиях. И как хирургу, удаляющему раковую опухоль из организма, Сталину проходилось идти на крайние меры для спасения жизни пациента, СССР. Значит, Сталин почти всегда действовал ПРАВИЛЬНО!

Никто не сомневается, что иногда жестокость наказаний с то суровое время была часто избыточной. Людей, погибших от пули, безусловно очень жалко. Но нужно уметь посатвить себя на место Сталина. На место человека, который решает судьбу миллионов людей. В психологии известны два синдрома.Первый синдром называется "шведским" синдромом, по месту где он впервые проявился. Тогда заложники, захваченные на самолете террористами, стали на сторону террористов, а не властей и проявляли истинное сострадание к террористам. Когда люди заболевают "шведским" синдромом они начинают любить своих истязателей и осуждают власти, которые уничтожают террористов.

Гораздо меньше известно о психологическом синдроме пораженного в очаге массового поражения. Как бывший медик, я хорошо знаю миссию врача, который работает в очаге массового поражения и имеет в своем распоряжении ограниченные ресурсы для спасения пораженных. Поэтому он сортирует пораженных таким образом, чтобы получить минимально возможный процент потерь. В такой ситуации врач становится для пораженного господом богом.Отказ врача лечить человека с ранением кишечника, поражением, которое легко излечивается в мирное время, кажется пораженному кощунством. На самом деле, если врач будет лечить одного тяжело пораженного, у него погибнут другие раненные и пострадавшие. Например, ситуация с осуждением Сталина за жестокое наказание членов ЕАК похожа на ситуацию в врачом-сортировщиком, которого обвиняет родственник человека, которого он записал в безнадежно пораженные.

Вообще, возникает интереснейший психологический феномен, а точнее несколько парадоксов, связанных с заслугами Сталина перед страной и перед интеллигенцией.1. Получив относительную полноту власти к 1934 году, Сталин сделал все возможное, чтобы реабилитировать русскую историю и культуру.2. Сталин выиграл войну и тем самым спас русскую культуру от порабощения.3. Сталин перед войной восстановил систему университетов, разрушенную марксистами-догматиками и подвергавшуюся губительным экспериментам с их стороны.После войны Сталин установил самые высокие в истории СССР (да, наверное и в мире) относительные оклады профессуре и научным работникам. Сталин добился невиданно высокого уровня финансирования советской науки.

Меня часто спрашивают, почему борьба с групповщиной и кумовщиной принимала такие жестокие формы? Почему, если групповщина и кумовщина встречались и в других странах, равно как и еврейская сетевая мафия, то почему расстрелы в 20-м веке потребовались только Сталину?Я отвечаю, что это была не только групповшина и кумовшина, но и ползучая всепроникающая коррупция. Кроме того, в других странах не было малоэмиссионного социализма, особенно чувствительного к этим порокам [5]. Новые внешнеполитические условия потребовали от сталинского СССР нового динамизма, и система оказалась неспособной «плавному» и «безболезненному» проведению реформ.И наконец, жестоким был не только Сталин, да и не был он на деле жестоким.

Хотя, когда кумовство и групповшина вырождались в сетевую мафию, то приходилось принимать жесткие меры, если нет, то все ограничивалось административными взысканиями. Так, например, после решения политбюро ЦК от 12 декабря 1949 года "О недостатках в работе товарища Г. М. Попова" московский руководитель был просто освобожден от своей должности и переведен на другую работу. Аналогичным образом (снятие с работы) пострадали несколько секретарей московского горкома партии, но московский партийный аппарат в целом не подвергался сокрушительной чистке.

Кроме того, известно, что историческая необходимость борьбы за национальное сохранение заставляет разные страны по разному трактовать опасность одних и тех же правонарушений.Поэтому наказания за одни и те же статьи закона могут сильно разниться в разных странах в зависимости от того, какую опасность для данной представляет указанное правонарушение. Например, в одних странах провоз и распространение наркотика дает основание для смертной казни, а в других нет – Сингапур до сих пор сохраняет смертную казнь за провоз наркотиков, а в Голландии, где наркотики легализованы, если везешь 2,9 кг марихуаны, то даже и не критикуют.Так и для малоэмиссионного СТАЛИНСКОГО социализма [6], кумовство и корупция представляли огромную опасность, а для западного капитализма нет. Степень общественной опасности кумовства в СССР была гораздо выше, чем в США, поскольку капитализм западного типа решает проблему кумовства через конкуренцию и давление банковского процента.Гибель СССР показала к чему ведет забвение борьбы с кумовством и стяжательством, постоянно рецидивируюшем в обшестве незападного типа, где почти нет конкуренции.Поэтому на Западе за кумовство журили, а в СССР стреляли, так и сейчас в Голландии за наркотики журят, а в Сингапуре расстреливают. Вспомним, что финны чувствительнее к водке и у них почти сухой закон и их никто за это не осуждает.

Более того, утверждение о том, что расстрелы в XX-м веке требовались только Сталину, в корне не верно. Франко в Испании, Салазар в Португалии, Пилсудский в Польше, Гитлер в Германии, Муссолини в Италии, диктаторы в других странах Восточной Европы, военные хунты в Латинской Америки… широко пользовались этим способом наведения порядка. Весь Восток на этом не только жил, но и живет. Я уже писал выше, что до сих пор за провоз наркотиков в Сингапуре существует смертная казнь, а за малейшие проявления корупции там легко попасть в тюрьму [7].

Далее. А мирных буров кто интернировал в начале XX-го века? А американских японцев в США в 1941 году? А немцев в Англии в 1940? Могу напомнить, что солдаты морской пехоты США широко использовали четвертование мирных никарагуанских крестьян в 30-е годы. Ну и наконец, мирными те послевоенные годы были только формально.Шла холодная война. Та же Англия без зазрения совести применяла пытки к арестованным коммунистам в годы холодной войны и ничего [8]. Да и сегодня другие страны легко и без зазрения совести убивают ни в чем не повинных жителей (замечу, что Сталин действовал строго в рамках закона).Например, оккупация Ирака странами Запада уже привела к смерти более чем 100 000 иракских мирных жителей (согласно the Lancet, Школа исследований общественного здравоохранения Университета Джона Хопкинса).Более того, Запад не стесняется использовать пытки к задержанным. Установлено, что приказ использовать пытки военнопленных в Ираке и Гуантанамо исходил с самого верха администрации Буша. Тюремные охранники, следователи американских вооруженных сил и ЦРУ четко придерживались этих руководящих принципов.Американский президент непосредственно санкционировал использование пыток, включая "лишение сна, поддержание стрессового состояния, использование военных собак, надевание пакетов на голову для лишения сознания и т.д."Секретные камеры пыток и места заключения ЦРУ, созданные во множестве стран, включая ЕС, полностью согласуются с руководящими принципами Пентагона по использованию пыток [9].

Уверен, что эти пресловутые расстрелы членов ЕАК в 1952 году, как и обвиняемых по ленинградскому делу в 1950 году не менее, чем на 30 лет продлили жизнь СССР. А это милионы сохраненных жизней русских людей. Думаю, что если бы Горбачев расстрелял парочку инициаторов провозглашения независимости Нагорного Карабаха, то были бы сохранены сотни тысяч жизней армян и азербайджанцев, погибших во время резни в Армении и Азербайджане. Ведь любой вопрос можно было решить в СССР мирным путем, если его конечно решать.

Сталин боролся за достойную жизнь миллионов людей, спас от фашистов миллионы евреев, но, допустим, отдал на заклание полтора десятков евреев. И вдруг последнее обстоятельство перевешивает все добрые дела, которые сделал Сталин в отношении евреев. Воистину, тяжелый случай синдрома пораженного антисоветского типа.

Сталин не только не был антисемитом, напротив, он еще активно использовал евреев и советских и зарубежных в период второй мировой войны. Более того, Сталин, по сути, евреям благоволил и оказал гигантскую и до сих пор неоцененную историческуюуслугу еврейскому народу. Судите сами.

1. Правовое и социальное положение российских евреев радикально улучшилось именно после Октябрьской революции и особенно после прихода к бласти Сталина. Именно Сталин предоставил в 1921-1930 годах возможность евреям переселиться в Москву и другие крупные города СССР, то есть на деле ликвидировал места оседлости. Так 1912 году в Москве проживали 6,4 тысячи евреев, в 1933 году,- 241,7 тысячи. Население Москвы выросло за эти годы с 1 млн. 618 тыс. до 3 млн. 663 тыс. Другими словами еврейское население Москвы росло в 17 раз быстрее, чем население других наций, народов и народностей [10]. Подрбнее см. здесь [11].

2. Именно Сталин не препятствовал проникновению евреев на все ключевые позиции в государстве и тем самым помог им стать привилегированным классом в СССР. В частности, из мемуаров академика Понтрягина [12] можно узнать, что в 1942 году 98% выпускников физфака МГУ составляли евреи. После же войны некая аспирантка пожаловалась Понтрягину, что евреев затирают, в прошлом году в аспирантуру было принято 39% евреев, а в этом только 25%. Об этом же пишет и Кожинов.

Сталин "выдвигал" и "задвигал", сажал и выпускал, казнил и миловал и евреев, и неевреев. Он не чурался евреев, готовых верно служить СССР. Достаточно сослаться на примеры Литвинова, Кагановича и Мехлиса. Я не хочу сказать, что Сталин был каким-то особым юдофилом и прекрасно осознаю, что антисемитизм не исключает активного использования евреев. Можно быть антисемитом, но прагматично использовать евреев, или, по крайней мере, терпеть их.Но дело в том, что Сталин НИКОГДА и НИКОГО не выдвигал по национальному признаку. Исключения составляют: замена поляка Рокоссовского на русского Жукова для взятия Берлина и замена накануне войны еврея Литвинова на посту НКИДа русским Молотовым для ведения переговоров с нацистами. Но ведь эти исключения только подтверждают правило.

Сталин всемерно поощрял евреев, никогда не дискриминируя их по национальному признаку. Откроем "воспоминания поэта Константина Симонова: «Когда начали обсуждать роман Ореста Мальцева «Югославская трагедия» И.В. Сталин резко спросил: «Почему Мальцев, а в скобках Ровинский? В чём дело? До каких пор это будет продолжаться? В прошлом году уже говорили на эту тему, запретили представлять на премию, указывая двойные фамилии.Но, видимо, кому-то приятно подчеркнуть, что это еврей. Зачем это подчёркивать? Зачем это делать? Зачем надо насаждать антисемитизм? Кому это надо?». Это было сказано во время обсуждения произведений, выдвинутых на соискание Сталинской премии [13]. Более детально см. здесь [14].

3. Для миллионов евреев именно СССР под водительством Сталина стал спасительным убежищем от нацистского геноцида. Еврейская проблема, незаметная для большинства населения страны в условиях общей трагедии войны и гибели миллионов русских, украинцев и других представителей советских народов на полях сражений, стала особенно острой в начале 1943 года [15].

4. Именно Сталин позволил евреям выполнить мечту нескольких поколений – создать государство Израиль: в 1948 году у евреев СССР и всего мира появилась вторая Родина (что отнюдь не способствовало росту их патриотизма по отношению к СССР). Можно сказать даже больше – без активной поддержки Сталиным проекта создания государства Израиль на территории Палестины, такого государства в настоящее время не существовало бы. Кто интересуется деталями моюжт прочитать о событиях здесь [16].

5. Именно Сталин спас Израиль, когда того атаковали арабы. Именно Сталин, санкционировав поставки оружия Израилю из Чехословакии, по сути, спас новое государство Израиль от разгрома силами соседних арабских стран. Действительно, Израиль выстоял только потому, что Чехословакия, с разрешения СССР (а точнее Сталина – АВТ.), поставила Израилю оружие Через Чехословакию в Израиль было отправлено большое количество оружия всех видов, включаю минометы, артиллерию и немецкие трофейные истребители "Мессершмитгы". Большая часть оружия и амуниции была из запасов немецкого трофейного оружия. Британия, напротив, поставляла оружие воевавшим с Израилем арабским странам [17]. Детали вопроса см. здесь [18].

Мало кто знает, что несмотря на разрыв дипломатических отношений (из-за нападения на посольство СССР в Израиле) в день смерти Сталина в Израиле был объявлен национальный траур. Справедливости ради отмечу, что израильские старики с благодарностью хранят память о человеке, который фактически подарил им родину – в некоторых израильских кибуцах можно и сегодня встретить портреты И.В. Сталина… [19].Итак, обвинения Сталина в антисемитизме абсолютно беспочвенны. Более того, именно Сталин стал спасителем еврейского народа. Поэтому очень странно, что никто не удосужился в Израиле поставить пaмятник своему благодетелю. Повторю еще раз. Парадокс состоит в том, что именно представители еврейской общины России наиболее активно выступают против установления памятников Сталину в Сталинграде и в Москве.

ВЕЛИЧИЕ СТАЛИНА

Величие Сталина и его бессмертие заключаются в том, что он, по-видимому, первый из всех живущих на земле людей, взял на себя страшную, космическую, сакральную смелость и ответственность, реализовать вот эту альтернативную историю, альтернативную утопию, несущую достойную жизнь для всех русских людей, жизнь, о которой говорили: ну, правда, ценой жизни, Томас Мор, Кампанелла, Платон, Фурье, отчасти, может быть, и Христос.И он взял на себя вот этот ужасный, по-существу, нечеловеческий груз ее реализовать. Причем, он ее реализовал таким образом, что в результате этой реализации Советский Союз разгромил самого страшного для человечества врага. Он одержал величайшую во все времена и эры победу, равной которой не будет, наверное, еще лет 700.И вот это ощущение грандиозных свершений, грандиозных задач, трагических, но космических одновременно, сделало Сталина вождем. Если отбросить пропагандистскую шелуху, то Сталин должен войти в историю России таким же собирателем русских земель, как Иван Калита и Иван Грозный. Сталин использовал победу над Германией и ее союзниками, победу над Японией, чтобы вернуть России все земли, утраченные в годы "смуты".Сталин восстановил престиж СССР-России, подорванный поражением от Японии в 1905 г. и от Германии в 1918 г. Чтобы раз и навсегда покончить с "восточными походами" Европы против России (Наполеон, Гитлер), Сталин привел к власти в странах Восточной Европы дружественные Советскому Союзу правительства.Да. Сталин провел национальную модернизацию под флагом марксизма-ленинизма. На том этапе это даже помогло России преодолеть трудности. Продолжая сохранять внешнюю приверженность этой теории, он сумел направить разрушительную революционную энергию народа в позитивное, созидательное русло.Потом по сути, отбросив марксизм, он воплотил в себе национальную волю русского народа и беспощадно провел ее в жизнь. Модернизация состоялась, и выживание русской нации и союзных с ней народов было обеспечено. Мощный промышленно-технологический рывок третий раз в истории спас Россию от уничтожения враждебными силами.

Сталин всячески боролся против своего возвеличивания. Он говорил Фейхвангеру о том, что его культ личности связан с культурными особенностями рабочих и крестьян (но, скорее всего, это была просто историческая традиция России почитать своего лидера). А вот что писал Сталин в "Детиздат" 16 февраля 1938 года по поводу готовившейся к изданию книги "Рассказы о детстве Сталина":

"Я решительно против издания "Рассказов о детстве Сталина". Книжка изобилует массой фантастических неверностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, "добросовестные" брехуны), подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом.Но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личности вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория "героев" и "толпы" есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ – говорят эсеры. Народ делает героев – отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду на мельницу эсеров, б у д е т в р е д и т ь нашему общему большевистскому делу. Советую сжечь книжку" [20].

Сталин своей титанической работой в 30-е годы, хотя и не смог предотвратить репрессии, спас Россию в будущей Великой Отечественной войне. Среди заслуг Сталина перед русским народом значится и такая, как защита традиционной графики русского языка – кириллицы [21].На следующий день после смерти Сталина, 6 марта 1953 года де Голль дал интервью французскому радио, где сказал: "Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России… побед у него было больше, чем поражений. Сталинская Россия – это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных преемников обречено". Он оказался прав. А вот еще один отзыв геополитического противника. "В США недавно был рассекречен доклад "Возможные последствия смерти Сталина и прихода Маленкова к власти в СССР".Он был составлен высшими инстанциями ЦРУ. К его подготовке были привлечены разведывательные управления государственного департамента, сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и Объединенного комитета начальников штабов. Доклад предназначался для самого узкого круга руководящих лиц страны. В нем отмечалось: "Смерть Сталина устранила человека, который стал полубогом.Для многих людей в СССР он был человеком из стали, который превратил Россию в промышленную и военную державу, который отразил германское нашествие и который привел народы СССР к величайшей военной победе в российской истории … Было бы неосторожно высказывать предположение, будто новый советский режим будет обладать сталинским искусством избегать большой войны …На протяжении некоторого времени ни один из преемников Сталина не будет в состоянии достичь сопоставимого статуса или сопоставимого значения в качестве символа международного коммунистического движения …" [22]. Как далека эта оценка противника от клеветы и поношений Сталина со стороны иных наших "демократических" авторов [23]. Однако до сих пор даже коммунисты России после той клеветы Хрущева не смеют возвысить свой голос и защитить Сталина.До сих пор решения XX съезда так и не пересмотрены нынешней КПРФ, хотя какие-то коммунисты все-таки открестились. Вот характерный факт.В начале марта 2006 года в Москве состоялась выставка с многообещающим названием "ХХ съезд КПСС. Преодоление" [24]. (Выставка открылась 3 марта (в день смерти И. В. Сталина), поэтому само собой понятно, что именно следовало от нее ожидать. Но ожидания не оправдались!..Как оказалось, вся выставка посвящена только самому съезду, его делегатам и приглашенным, предоставленным этим делегатам льготам, реакциям на съезд людей и различных компартий. "Преодоление культа личности" – все это представлено как бы мимоходом: дескать, да, доклад был произнесен, но и только. (Что именно там говорилось, какие свидетельства лежали в его основе, – все это осталось за рамками выставки).Скорее всего, это есть выражение новой тенденции – антисталинизм входит в "умеренные" рамки. То есть режим, видя, что он неспособен переменить общественную точку зрения на И. В. Сталина и его эпоху, решил воспользоваться сложившейся ситуацией в свою пользу.В ноябре 1939 года И.В. Сталин в беседе с «Валькирией Революции», легендарной А.М. Коллонтай, он провидчески произнёс: "Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны прежде всего за границей, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию, как варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться" [25].Как в воду смотрел.Прозвучавший, например, в известном докладе Хрущева более чем прозрачный намек на участие Сталина в убийстве Кирова так и не удалось подтвердить реальными доказательствами. Хрущевские слова о том, что Сталин якобы "руководил военными действиями по глобусу", оказались вздорным оговором, что подтвердили практически все маршалы и генералы, работавшие с ним в годы войны.Вообще в докладе Хрущева на XX съезде наряду с очевидными фактами много и неясного, противоречивого, просто непонятного, особенно там, где речь идет об участии в репрессиях тогдашних членов Политбюро, в число которых, как известно, входил и сам Хрущев … [26].

Сталин сегодня, конечно, забросан грязью, заслуги его демократами постоянно принижаются, а ошибки выставляются напоказ и муссируются. Но посмотрите, что произошло в народном сознании с образом Ивана Грозного. Он устраивал казни, разгромы городов, репрессии против собственного народа, но в сознании народа, в былинах, остался великим государем.А что было с Петром, который поставил Россию на дыбы? Он в сознании народа, устами Пушкина, в том числе, остался великим зодчим России. Сталина ждет та же судьба. И время признания великости этого человека неумолимо наступает.Посмотрите, сколько в Интернете создано сайтов в защиту Сталина, как все менее популярными становятся негативные оценки Сталина со стороны демократов… При каждом правителе в стране совершается суд и наказываются уголовные преступники. Часть из них всегда при любой самой справедливой судебной системе оказывается осужденной будучи невиновными.Следовательно, все правители, по определению плохие парни, как выразился один голландец при разговоре со мной на конференции в Бильбао. Нет ни одного хорошего правителя. Все они, Ленин, Сталин, Петр Первый Великий, Екатерина Вторая Великая, Иван Грозный, Александр III и Николай II, Ататюрк, Мао, Дэн Сяо Пин, Хо Ши Мин, А. Нетто, Н. Манделла, Вашингтон, Линкольн, Муссолини, Гитлер, Де Голль, Наполеон, все находятся на одной доске и должны быть зачислены в плохие правители. Тогда надо снести десятки тысяч памятников национальным лидерам по всему миру.

Если же с этим вы не согласны, то возникает проблема границы между числов невинно осужденных, чтобы отнести правителя к категории плохих, и тем же числом, чтобы отнести данного правителя к числу хороших. Кроме того бездеятельность правителя, как в случае с Николаем II во время февраля 1917 года и в случае с Горбачевым при провозглашении независимости так называемого Нагорного Карабаха, ведут к гораздо большим жертвам, чем если бы правитель отдал приказ растрелять парочку зачинщиков беспорядков.Например, если бы Горгачев арестовал 250 членов Собета Нагорного Карабаха, то можно было бы спасти десятки тысяч жизней азербайджанцев и армян, убитых во время погромов, которые были вызванны данным решением.

Сталин выиграл войну спас миллионы жизней евреев от нацистского геноцида, он вообще спас мир от коричневой чумы. Почему же его Запад записывает в плохие парни? Почему американцы и европейцы считают возможным учить другие нации, как им жить, оценивать, каких лидеров нам считать хорошими парнями, и каких плохими? На самом деле, наименее демократическая система выборов в США, где они не прямые. Наиболее выражена полицейская слежка именно в Америке, чаще всего проверяются граждане именно в Америке. Избирательные оправа даны неграм только в середине 60-х годов. Американцы последними отменили рабство.В СССР старейшая демократия в мире. СССР имел всеобщие прямые выборы в 1936 году, а Швейцария дала избирательные права женщинам только в 1972 году. Поэтому русские сами будут решать, кто является диктатором и плохим парнем в истории своей страны. Другие нации вольны решать, какие парни хорошие и какие нет в их истории. Часто Сталина обвиняют в том, что он-де не подготовил себе преемника.Но это не так. И.А. Бенедиктов [27] пишет: "Сталин вскоре достойного, с его точки зрения, преемника, по крайней мере, на один из высших постов, подобрал. Я имею в виду Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии, который во время войны возглавлял штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования.Обладая твердым и самостоятельным характером, Пантелеймон Кондратьевич одновременно был коллективистом и демократом до мозга костей, умел располагать к себе, организовывать дружную работу широкого круга людей. Сталин, видимо, учитывал и то, что Пономаренко не входил в его ближайшее окружение, имел собственную позицию и никогда не старался переложить ответственность на чужие плечи.Документ о назначении П.К. Пономаренко Председателем Совета Министров СССР был завизирован уже несколькими членами Политбюро, и только смерть Сталина помешала выполнению его воли.Став Первым секретарем ЦК, Хрущев, который, естественно, был в курсе всего, предпринял необходимые шаги с тем, чтобы отодвинуть Пономаренко подальше – сначала в Казахстан, затем, в 1955 г., на дипломатическую работу, послом в Польшу, а потом в Нидерланды.Впрочем, и здесь он работал недолго – опасного "конкурента" быстренько препроводили на пенсию, весьма скромную и без причитавшихся ему льгот за государственную службу. Человек простой, скромный и непритязательный в личной жизни, обремененный заботами о родных и близких, он в буквальном смысле влачил полунищенское существование, когда наконец после отставки Хрущева друзья, обратившись в ЦК, добились достойного обеспечения его старости."

Почему же среди историков не нашлось (кроме И. Пыхалова и некоторых других, хотя, например, П. Краснов не является профессиональным историком) человека, который во всеуслышанье бы заявил, чтоВот как этот феномен объясняет сам. "…любой добросовестный исследователь, занявшийся изучением этой проблемы, довольно быстро обнаруживает, что помимо "воспоминаний очевидцев" существует масса документальных источников:"В фондах Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР) выявлено несколько тысяч единиц хранения документов, относящихся к деятельности ГУЛАГа" [28].Изучив архивные документы, такой исследователь с удивлением убеждается, что масштабы репрессий, о которых мы "знаем" благодаря СМИ, не просто расходятся с действительностью, а завышены в десятки раз. После этого он оказывается перед мучительной дилеммой: профессиональная этика требует опубликовать найденные данные, с другой стороны – как бы не прослыть при этом защитником Сталина.Результатом обычно становится некая "компромиссная" публикация, содержащая как стандартный набор антисталинских эпитетов и реверансов в адрес Солженицына и Ко, так и сведения о количестве репрессированных, которые, в отличие от публикаций из первой группы, не взяты с потолка и не высосаны из пальца, а подтверждены документами из архивов."

Странно, ведь все события, действительно, известны, но никто не хочет на них взглянуть по-другому… А может все дело в том, что мало кто может просто объективно взглянуть на события прошлого? Ведь все, что мы знаем о сталинском СССР – концептуально так или иначе упирается в хрущевский доклад на XX съезде. Так может, повторюсь, настала пора пересмотреть решения этого съезда?Реабилитация Сталина давно назрела и даже перезрела – причем, на уровне массового сознания это, фактически, произошло, свидетельством чему является ажиотаж, который вызвало 50-летие со дня смерти Генералиссимуса в 2003 году. Сегодня даже ругать Сталина, не делая определенных оговорок, позволяют себе лишь политические маргиналы.Никто не может объяснить, какие имеются основания чтобы отказывать Главнокомандующему в триумфе Победителя, если находившаяся под его командой армия безоговорочно выиграла величайшую в мировой истории войну.

По мнению Ю. Жукова, в 1991 – 1993-м годах чиновничество и бюрократия совершили контрреволюционный переворот. Они добились полной власти. И живут теперь, как самые богатые люди планеты. А вся страна – в нищете. Что они могут сказать народу? Что жизнь устроена несправедливо и надо ее менять? Нет! Они говорят: если вам не нравится это, тогда можете вернуться к советским годам. А там был сплошной ГУЛАГ. А олицетворением ГУЛАГа делают Сталина [29].

Но разве можно забывать, что Сталин сумел вывести Россию из геополитического тупика, сумел сплотить и оганизовать народ для победы на фашизмом, спас евреев от полного уничтожения, сумел за короткие сроки восстановить народное хозяйство и численность населения. Разве такой человек не заслуживает паметников в городах и весях?

Много пишут о гонениях Сталина на церковь. Но вот, что пишет сама церковь. Русская Православная Церковь по случаю смерти Сталина писала. «От лица Русской Православной Церкви и своего, выражаю глубокое и искреннее соболезнование по случаю кончины незабвенного Иосифа Виссарионовича Сталина, великого строителя народного счастья. Кончина его является тяжким горем для нашего отечества, для всех народов, населяющих его.



Его кончину с глубокой скорбью переживает вся Русская Православная Церковь, которая никогда не забудет его благожелательно отношения к нуждам церковным. Светлая память о нём будет неизгладимо жить в сердцах наших.



С особым чувством непрестающей любви Церковь наша возглашает ему – вечную память». (Алексий (Симанский), Патриарх Московской и всея Руси)». Создается впечатление, что нынешние иерархи забыли о своем бывшем патриархе.

Чарльз П. Сноу писал. «Люди дел и свершений сделаны не из того теста – иначе они не стали бы людьми свершений и дел. Решения, затрагивающие тысячи или миллионы жизней, принимаются без особых эмоций… С его (Сталина – АВТ.) точки зрения России предстояло самой позаботиться о себе: спасать её некому.



Советской системе суждено либо выжить в России, либо погибнуть в ней. Эту точку зрения он завуалированно изложил задолго до революции. С годами Сталин всё больше убеждался, что ни одно развитое общество не допустит революции. Изначальное суждение Сталина оказалось верным.

Суждение это (или точнее – это интуитивное провидение) наделяло Сталина целеустремлённостью и силой…Страну предстояло втащить в современное индустриальное государство за половину жизни поколения, иначе она отстала бы безнадёжно. Не теряя времени, он приступил к величайшей из промышленных революций. России в десятилетия предстояло сделать примерно то же, на что у Англии ушло 200 лет. Смертельный рывок! – и всё же тут Сталин был совершенно прав.

Индустриализация сама по себе означала лишения, страдания, но не массовые ужасы. Коллективизация сельского хозяйства дала куда более горькие плоды. Старое российское крестьянское хозяйство, по западным меркам, пребывало в средневековье. В Советском Союзе оба процесса приходилось осуществлять в те же самые два-три года.С чудовищными человеческими потерями. Сталин знал об опасностях автократического правления, в заговорах разбирался как никто: извне ему грозила отнюдь не вероятная, а весьма определённая перспектива неизбежной войны. Ему нужно было уничтожить и он уничтожил самоё возможность альтернативного правительства. С помощью таких мер он, режим, страна выстояли в войне. После войны времени на передышку не было вовсе. Ему приходилось приглядывать за Америкой, вооружённой атомными бомбами».

Взвешенно оценивали Сталина китайские коммунисты. Они признавали, "что у Сталина действительно были некоторые ошибки… Необходимо критиковать те ошибки, которые были действительно допущены Сталиным, а не те так называемые ошибки, которые ему приписывают без всяких на то оснований, но эта критика должна вестись с правильной позиции и правильными методами.Мы всегда выступали и выступаем против неправильной критики Сталина, которая ведётся с ошибочной позиции и ошибочными методами" (Редакции газеты "Жэньминь жибао" и журнала "Хунци". К вопросу о Сталине. Вторая статья по поводу открытого письма ЦК КПСС. 13 сентября 1963 г.).

Зачем же я написал эту книгу? Чтобы показать, что Сталин в своих действиях исходил из интересов страны и ее народа. Чтобы снять обвинения Сталина в преднамеренной организации репрессий, будто бы имевших место быть преследованиях евреев, или русских в связи с ленинградским делом, или намеренной порчи отношений с Югославией…Надеюсь, что мне удалось доказать, что Сталин всегда действовал правильно, находя единственно возможные пути. Отмечу, что если данной работой мне удалось соскоблить с облика этого великого человека хоть пару грязных, выражаясь словами Проханова, промокашек, то я буду считать свою задачу выполненной.

И народ с нетерпением ждет нового Сталина и даже песни уже сложил.

Нынешние дерьмократы в правительстве видят, что ветер истории дует не в их паруса делают все, чтобы оплевать русскую историю и в особенности имя Сталина. Именно сейчас были поставлены и пошли на государственных каналах самые "антисталинистские сериалы": "Штрафбат", "Московская сага", "В круге первом", "Завещание Ленина" и т.п."Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!" говорил И.В. Сталин. Поэтому я хочу обратиться к русскому народу. Русские люди, встаньте грудью на защиту памяти Великого Сталина, хватит смотреть в рот дерьмократам, американцам и либералам. Помогите ветру истории!

Миронин С.

22.06.2007

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