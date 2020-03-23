Концепция Общественной Безопасности – это учение неосталинистического религиозного культа, тесно связанного с Концептуальной партией «Единение».

11. Деньги и экономика.



Если сталинизм самый мерзкий раздел «Мёртвой воды», то их экономический раздел – самый слабый. Степень слабости трудно описать в приличных выражениях. И в неприличных тоже не легко. Я начну с не очень приличного.



Во времена советского коммунизма ходил такой анекдот.



Вопрос - что такое жужжать не жужжит и в жопу не влезает?



Ответ – советская жужжалка для жопы.



Этот анекдот, хотя и не очень приличный, но очень глубокий и очень точный. Он прекрасно описывал суть работы коммунистической экономики. В полностью централизованной коммунистической экономике не рынок определял «что и сколько надо производить», а хозяева государства. А они определяли «что и сколько надо производить» из своих собственных соображений, в первую очередь идеологических. Очередной «гений» мирового коммунизма какой-нибудь Лаврентий Виссарионович Брежнев из своих «гениальных» коммунистических соображений вдруг решал, что передовой состав советского народа должен ходить и жужжать от счастья, что он строит коммунизм с большой буквы. Зачем жужжать? А вот затем, чтобы весь мир слышал это радостное жужжание советского народа. Так надо. Из идеологических соображений. Ну что ж. Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть.



В эссесерии было около 20 миллионов коммунистов. Должны они были жужжать по зову партии? Безусловно. А сколько было комсомольцев? А сколько пионеров и прочих юных комунаров? Всем жужжать! Радостно и оптимистично! Так решила партия. Народ и партия едины (ведь мир един и целостен). Запускался процесс. Вся страна, напрягая последние силы, делала жужжалки. Наделали, отрапортовали, получили премии, ордена, медали. А потом выясняется, что эти великолепные советские жужжалки и жужжать не жужжат и в коммунистическую жопу не влезают. И покупать эти чудесные жужжалки, которых во время советского коммунизма наделали немерено, никто не хочет. Вот так работала коммунистическая экономика. В этом её суть.



Не надо думать, что этот анекдот – просто весёлая шутка. Это не шутка. Этот анекдот очень серьёзен. Жужжалки – это просто собирательный образ. А весь процесс так и происходил в натуре. Почему такое могло происходить при коммунизме? Потому, что не было частной собственности. А раз не было частной собственности, то не было и частного интереса, а главное – не было частной ответственности. Никто ни за что серьёзно не отвечал. Коммунисты сделали экономику единой и целостной. Общая тарелка, в которую вливают все: и кто хорошо работает и кто делает жужжалки.



Почему производители жужжалок могли безнаказанно произвести миллионы штук жужжалок? Да потому, что не они решали, что и сколько надо производить. Всё решалось наверху, централизованно. Был государственный план, они его выполняли. Произвели – план выполнили, премии и медали получили. Дальше они ни за что не отвечали. Далее они отгружали всё это в торгующие организации. Почему торгующие организации брали все эти жужжалки на продажу? А они не могли не брать. У них план был такой, они были обязаны его выполнять. И только потом, через несколько месяцев, выяснялось, что советский интернациональный народ не доволен. Совок радостно засовывает в свою коммунистическую жопу эти замечательные советские жужжалки, а они и жужжать не жужжат и в жопу не влезают. Потом план могли откорректировать, жужжалки чинить, но работу уже сделали, ресурсы загубили.



Не надо думать, что ошибки планирования исправлялись достаточно быстро. Жужжалки могли делать многие десятилетия. Приведу конкретный пример. У меня друг работал в издательстве АПН (Агентство Печати и Новостей). АПН – была огромной организацией. Издавало и печатало политическую литературу. Всю эту коммунистическую заразу (Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, Суслова, Андропова, Черненко, безчисленные материалы пленумов и съездов ЦК КПСС, горы книг коммунистических «теоретиков», пропагандистов, методистов и прочих красномордых холуёв) АПН издавало многомиллионными тиражами. Всю эту большевистскую гниль АПН распространяло по всему СССР – во все библиотеки, во все ВУЗы, во все партийные комитеты, ко всем руководителям. ВСЮДУ. Многими, многими миллионами штук. Всем надо было жужжать. Из идейных соображений. Денег на это не жалели. И не просто жужжать, а именно так, как партия приказала.



Кто эту всю коммунистическую гниль читал? Да почти никто. У всех крупных руководителей в кабинете на книжных полках стояли 55 томов Ленина или 70 томов Маркса и Энгельса. Кто их читал? Никто. Книги эти стояли как декорация, как знак того, что в данном кабинете сидит верный холуй коммунистического режима.



Но всего этого было мало. АПН всю эту большевистскую заразу переводило на 50 языков народов мира. Печатало на этих 50-ти языках миллионные тиражи и рассылало безплатно во все страны мира. Кто там всю эту гниль читал? Никто. В Африке этими книгами разжигали костры. В Европе – сдавали в макулатуру. Работал огромный штат переводчиков со всех языков, наборщиков, корректоров, редакторов с этих языков. Сложная и тяжёлая работа. И всё это летело в мусорное ведро. И так многие десятилетия.



Для того чтобы весь этот процесс шёл, кто-то должен был пилить лес в огромных количествах. Потом производить бумагу. Потом всё это перевозить по дорогам. Бензин, машины, шофера. Потом типографии работали с утра до вечера. Потом складирование, транспортировка, бензин, машины, шофера. Всем зарплату. Огромный штат сотрудников занимался распространением.



Кроме этого, был огромный аппарат идеологических работников – попов марксистского прихода, который вкусно кормился на этом процессе. Сколько кандидатских и докторских диссертаций было защищено. Всем зарплату, премии, медали, ордена. Трудно описать какое огромное количество ресурсов уходило на производство этих никому не нужных идеологических жужжалок. Вся страна, напрягая последние силы, работала на эти жужжалки. И не год, и не два, а многие десятилетия. Вот так работала советская коммунистическая система, созданная Сталиным и его бандой. В рыночной экономике такое невозможно, при коммунизме – возможно всё.



Жужжалки производились самые разные, не только идеологические. Северные реки планировали развернуть. Я работал в крупных Научно-Исследовательских Институтах. Сколько там делалось научных жужжалок. Немерено. О том, что такое коммунистическая наука, надо писать отдельную книгу.



Вот так работала коммунистическая экономика. Как это всё могло существовать? За счёт чего? Коммунизм – это всегда паразитизм одних за счёт других. Коммунизм – это общая тарелка, в которой ничего не поймёшь, всё свалено в одну кучу, везде всё едино и целостно. Но для того, чтобы вся тарелка в целом не лопнула, должен был кто-то и хорошо работать. И работали хорошо кто-то, иначе страна не смогла бы позволить себе коммунистический бардак. Но главное всё-таки, что поддерживало общую коммунистическую тарелку – это совершенно огромные богатства страны. СССР – был самой потенциально богатой страной мира. В нём было всё: нефть, газ, лес, железо, уголь, алюминий, медь, никель. ВСЁ, абсолютно всё. Всё это сливалось в общую коммунистическую тарелку, и за счёт этого тарелка не лопалась. И народу можно было из этой тарелки тащить всё, что удавалось. Только самая богатая страна может себе позволить жить в условиях коммунизма. Жить в бедности, в нищете, но не подохнуть с голоду.



Кремлёвские хозяева «общей тарелки» стремились этой тарелкой как-то эффективно управлять. А для этого надо было отслеживать то, что в ней происходило. А понять там было ничего не возможно, всё было свалено в одну кучу. При капитализме оценивать рентабельность предприятий очень просто. Процветаешь – значит процветаешь. Нерентабельный – разорился, лопнул, вылетел в трубу. Частная собственность – частная ответственность. При коммунизме – не так, никто не разоряется. Десятилетиями люди делали какие-то жужжалки в соответствии с планоми партии и правительства. План выполнялся и даже перевыполнялся, значит всё было хорошо. Никто не разорялся.



Для того чтобы как-то оценивать работу отдельного предприятия, в коммунистической экономике целые научные институты разрабатывали методики и показатели общей оценки экономической эффективности предприятий. Была целая группа экономических показателей для оценки эффективности. И эта группа показателей периодически менялась. При Хрущёве несколько раз менялась, при Брежневе несколько раз менялась. Современная молодёжь не представляет, что это такое. А мы знаем.



В министерствах, ведомствах сидела огромная свора коммунистических «экономистов», которые разрабатывали методики оценки эффективности работы, а потом собирали данные и делали сводные отчёты. Все эти методики оценки экономической эффективности были пронизаны духом коммунистического идиотизма, там была масса липовых формул для расчётов, таблиц, графиков. У «мёртвых водников» дебильности в формулах, конечно, куда больше, но в целом «математика» похожая.



Когда я стал работать заместителем директора крупного НИИ, меня вначале раздражала эта система постоянного сбора каких-то липовых общих экономических показателей. Я пытался писать замечания на все эти дебильные методики расчёта этих липовых показателей. Но мой шеф как-то сказал: «Не бери в голову, плюнь на это на всё. Не трать время, это безполезно. Ты пойми, сидят там люди наверху. Посадили их по блату. Мозгов у них нет, работать не умеют. Кто умеет работать, работает рядом с нами. А эти делают вид, что они что-то делают полезное, что они нужны, что они якобы управляют советской наукой. Не воспринимай их методики как что-то серьёзное. Им самим на эти цифры глубоко начхать. Они им, бездельникам, нужны только для того, чтобы сидеть наверху, ничего не делать, получать зарплату и учёные степени. Больше ни для чего. Ты хочешь хлеб у них отнять? Не получится у тебя. Живи реалиями, гони цифру и всё. Главное гони вовремя. Не дашь цифру вовремя – шкуру спустят. А дашь вовремя любую туфту – всё будет очень хорошо. Я всегда так делал, и все так делают. Никто эти цифры не проверяет, да и проверить их невозможно. У нас основной работы невпроворот. Для нас ведь эти показатели ничего не выражают. Мы делаем реальные системы, и они должны работать. А они работают с показателями».



И я в этих экономических показателях стал давать какие-то цифры. Иногда цифру брал произвольным образом. Один раз опоздал с отчётом – сразу вызвали в Главк, спустили шкуру. Больше я не опаздывал. Дисциплина. А по самим цифрам НИКОГДА никаких вопросов у них не возникало. Да и не могло возникнуть, потому что все эти липовые показатели не имели никакого отношения к нашей реальной работе. И так работала вся страна. Все гнали какие-то цифры.



Потом, все эти цифры сливались в общую математическую тарелку, суммировались, трамбовались, подкрашивались и дальше итоговые цифры гнали наверх. Стареющие коммунистические идиоты из ЦК КПСС смотрели на все эти цифры, на графики, на таблицы, радовались, хрюкали от счастья. Не зря боролись, не зря кровь проливали. Правильной дорогой идём товарищи. А в магазинах в это время не было колбасы, не было штанов. НИЧЕГО не было. Всё было в дефиците, от гвоздей до рубашек. Цифры были, хорошие цифры, большие, радостные, а в магазинах ничего не было. Вот так работала коммунистическая экономика. Вот к чему приводит стремление сделать мир единым и целостным.



Когда началась перестройка, огромный сектор советской экономики просто-напросто лопнул. Их жужжалки оказались на самом деле никому не нужными. А сейчас они кричат о том, как им хорошо жилось при коммунизме. Да, это верно, паразитам и бездельникам при коммунизме очень хорошо, для этого коммунизм и придуман.



При коммунизме был ГОСПЛАН. Было множество министерств и ведомств. Был ЦК КПСС, ПОЛИТБЮРО. Было множество ведущих экономических институтов и теоретиков. Вся страна была опутана райкомами, горкомами, обкомами КПСС. Была целая армия попов марксистского прихода. Была самая «передовая» в мире идеология. Всё было. В магазинах не было ничего. НИЧЕГО. Работать никто не хотел. Не было ни стимулов, ни ответственности.



Сейчас нет ни ГОСПЛАНА, ни ведущих коммунистических теоретиков, ни самой передовой марксистско-ленинской идеологии. Ничего этого нет. Как в магазинах? Всё есть. Всё, что угодно. За счёт чего? Появилась свобода предпринимательства (пусть и ограниченная) и частная собственность (то есть частный интерес и частная ответственность). Вот и всё.



В экономическом разделе в части переосмысления сути денег КОБРовцы сделали якобы великое открытие. Они предлагают переход на так называемый «энергоинвариант» (энергостандарт) денег.



Это «великое» открытие преподносится следующим образом. В обзорных лекциях Петрова К. П. об этом говорится в общем виде. Мол, ребята, где формула или методика определения курсов валют? Почему доллар стоит 17 рублей (или 28 как сейчас)? Так ли это? Может, наоборот, наш рубль стоит 25 долларов? Вопрос, действительно, серьезный и очень важный. Молодцы, «мёртвые водники» что они этот вопрос ставят. Сама постановка вопроса очень важна.



Действительно, на сегодня курс доллара к рублю носит достаточно произвольный характер. Этот курс определяется не по каким-то формулам, а в результате сговора доминирующих центров международной финансовой олигархии, ведущим глобальную финансовую игру.



А какие варианты могли бы быть? Раньше, когда деньги имели золотое обеспечение, всё было просто и ясно. Допустим 1 г. золота стоит Х рублей. С другой стороны 1 г. золота стоит У долларов. Отсюда Х рублей равноценны У долларов. Следовательно 1 рубль стоит У/Х долларов.



Со временем мировая финансовая мафия отказалась от золотого обеспечения. Им не выгодно отвечать за те бумажные деньги, которые они выпускают. Им удобней печатать доллары, рубли, евро столько, сколько им захочется и не нести никакой ответственности за реальное обеспечение этих напечатанных бумажек.



Можно курсы валют пересчитывать не обязательно через золото, можно через какие-то другие представительные или эталонные товары. Что выбирать в качестве представительных или эталонных товаров? Вопрос не простой. Например, можно выбрать цену на картофель. Допустим 1 кг. картофеля стоит А рублей. С другой стороны 1 кг картофеля стоит В долларов. Отсюда А рублей равноценны В долларам. Следовательно 1 рубль стоит В/А долларов. Всё это было бы хорошо, если бы цены на картофель были стабильными. Но эти цены всё время меняются и очень сильно разнятся и по разным странам, и по разным регионам одной страны, и по сезонам, и по опту-рознице. Причём отличия не в процентах, а в разах. В России за период перестройки цены на картофель изменились вообще в десятки тысяч раз. Поэтому цена на картофель – плохой эталон ценности.



Любой другой товар имеет такие же недостатки в качестве ценностного эталона, как и картофель. Люди, в своё время, не случайно выбрали золото в качестве эталона. Лучше не придумаешь.



Что же предлагает КОБРа? Она предлагает взять электроэнергию в качестве эталона ценности вместо золота или картофеля. Такое предложение в принципе имеет право на существование. Но далее КОБРе хочется курсы валют выразить не через цены на энергию, а через мощность и энергию стран производителей. Это уже, конечно, глупость. Мощность стран производителей и цены на энергию – это разные вещи. Можно мало производить энергии, но иметь маленькую себестоимость. А можно много производить энергии, но иметь высокую себестоимость. Вообще цены на энергию – это очень сложный вопрос, и он не столько экономический, сколько политический. Это вопрос внутренней и внешней политики.



КОБРа не понимает, что цен даже на один и тот же вид энергии много и они все разные. У тонны нефти есть цены себестоимости, есть цены (оптовые и розничные) внутреннего рынка, есть цены внешнего рынка. Эти цены могут отличаться в десятки и сотни раз. Россия – производитель нефти. У нас должны быть одни цены внутреннего рынка. А на внешнем рынке должны быть совсем другие цены – в десятки, а может быть и сотни раз больше. Какие цены брать в качестве эталона ценности? КОБРа про это не говорит, потому, что ничего в этом не понимает.



Цена себестоимости нефти – тоже сложный и тоже политический вопрос. Дело даже не в том, что у разных производителей в России себестоимость нефтедобычи разная. Важнее другое. Формально сейчас в России себестоимость нефтедобычи ниже себестоимости нефтедобычи в Кувейте. Но это происходит из огромной разницы в зарплатах нефтяников. А ведь реальные трудозатраты в тяжёлых северных районах России в несколько раз выше трудозатрат в тёплом и благодатном Кувейте. Поменяйте зарплату нефтяникам – и все цены полетят.



Поэтому брать цены на энергию в качестве эталона ценности гораздо более неудобно, чем цены на картофель или на что-нибудь ещё.



Потом вопрос ведь даже не в курсах валют (их можно сделать любыми при необеспеченных деньгах), вопрос – в обеспечении денег. Это вопрос касается всех граждан. Они должны иметь право чётко знать, чего реально стоят те бумажки (рубли, доллары, евро), которые лежат в их карманах.



А ещё более важный вопрос – кто печатает деньги, по какому праву, кто становится их собственником, куда они идут. Кто этот процесс контролирует? Как общество может это всё проконтролировать?



Что касается курсов валют, то эти курсы определяются не столько обеспеченностью или не обеспеченностью денег, а другим: в первую очередь – размерами эмиссии, во вторую – масштабами цен. Курс рубля к доллару можно сделать совершенно любым. И от этого ничего не изменится. Сейчас 1 & стоит 28 рублей. Можно, например, провести деноминацию рубля в 100 раз. 1 новый рубль будет стоить 100 старых рублей. Тогда курс нового рубля к доллару будет другой: 1 рубль = 3,57 доллара. Рубль будет дороже доллара. И что изменится? НИЧЕГО. Что, экономика станет лучше работать? Да, нисколько. Всё как работало, так и будет работать. Если кто-то какую-то дрянь производил, то её и будет производить.



Петров К. П. говорит: «Смотрите, ребята, у них в Германии ветряные мельницы, а у нас Братские ГЭС. Наш рубль самый крутой в мире, так как мы можем якобы производить продукции больше и лучше, чем те, у кого этих братских ГЭС нет». Можем ??? А чего ж не производим, если можем? Туфта, Константин Павлович. Не можем и не умеем. И ясно почему ( в первую очередь потому, что Ваш любимый Сталин и его последователи все 70 лет резали и почти уничтожили национальную управленческую хозяйственную элиту (предпринимателей)).



Тот хозяйственный управленческий корпус, который сейчас в результате прихватизации стал собственником, на 70% состоит из управленческих импотентов, неспособных к эффективному управлению. Они никогда не были предпринимателями и не принимали решения, что делать. Их и подбирали то не по этим критериям. Первым критерием подбора управленческих кадров в эссесерии была лояльность к очередному Леониду Виссарионовичу Берии. Все эти коммунистические руководители всю жизнь были только исполнителями, выполняющими плановые задания, спускаемые им сверху в виде производственных планов. Что они умеют хорошо делать? Воровать и лгать. Больше ничего.



Уметь производить энергию – это одно, а уметь производить хорошие и качественные товары – это совсем другое. Братские ГЭС вырабатывали огромное количество энергии, промышленность её потребляла в немыслимых количествах, в гораздо больших, чем в странах высокой технологии. Страна напряжённо трудилась. А что по-настоящему хорошего производилось, кроме жужжалок для жопы (которые жужжать не жужжат и в жопу не влезают)? Что, покажите? Что нашего (советского) скупалось за рубежом? Где советские мерседесы, тойоты, БМВ, компьютеры, стиральные машины, утюги, телевизоры, ботинки, рубашки, штаны? Где что-нибудь, что пользовалось хоть каким-нибудь спросом в других странах? По крупному, есть всего две экспортных позиции: сырье (нефть, газ, лес и т. д.) и часть военной техники. И всё. Больше ничего не производилось качественно. НИЧЕГО. Только низкокачественное барахло. Жужжалки. Но их не покупали ни по каким ценам не только за рубежом. Наши люди их не хотели. Не хотели брюки наши покупать, не хотели ботинки и платья покупать. Не нравятся они им. Некрасивые. И людям глубоко наплевать, сколько энергии истрачено на производство этого барахла. Стоимость и ценность товара зависит от вложенной в этот товар энергии самым незначительным образом.



В печатных трудах КОБРовцев (например, «Обзорная записка о причинах нынешнего кризиса…» безымянных «гениев» экономической мысли) появляются даже формулы (наука, понимаешь, не у Пронькиных, всё круто). Формулы, правда, все одного примитивного вида – линейное уравнения У = К х Х. Видимо новые карлы марксы окончили 7 классов школы, изучили линейное уравнение и посчитали, что этих великих математических знаний достаточно, чтобы описывать любые процессы и делать великие открытия.



Перед написанием формул вначале идут словесные открытия типа: «Получить продукции БОЛЬШЕ, чем в производственную систему вводится энергии, невозможно». Вот так вот, гениально и круто. Это у них называется законом сохранения энергии в производственных системах. И это, на их взгляд, обязаны знать все из школьного курса физики (который им самим освоить оказалось не под силу). Однако безсмысленность этого «великого» закона следует из школьной физики и математики, которые утверждают, что отношения БОЛЬШЕ – МЕНЬШЕ имеют смысл только для однородных физических величин. Например, можно утверждать, что 5 кг Больше 3 кг, а 10 сек меньше 15 сек. Однако безсмысленно говорить, что 5 кг меньше (или больше) 10 сек или 25-ти квадратных метров. Между кг, сек и метрами нет отношений больше – меньше. Так что утверждение, что нельзя произвести продукции Больше, чем вводится энергии – БЕЗСМЫСЛЕННО, так как энергия измеряется в киловатчасах, а количество продукции в рублях, тоннах, штуках, метрах и т. д., но не в киловатчасах.



На мое замечание по этому поводу К. П. говорит: «Ну, как это нельзя кг выразить через секунды? Мир же един и целостен». Но мир разнообразен. Не удастся килограмм получить из секунд, умноженный на любимый КОБРовский коэффициент. Даже если размерность этого мистического коэффициента записать как кг/сек. Нету такого коэффициента в природе. Нету в природе летающих слонов, про которых КОБРа рассказываете народу. Вы думаете, почему люди придумали много разных единиц измерений (кг, м, сек, рублей, долларов и т. д.)? Делать им что ли нечего? Выбрали бы какую-нибудь одну физическую единицу и потом умножали бы на коэффициенты. Нет, жизнь заставляет.



Далее идет первая их формула:



Полезный эффект = КПД х количество введенной энергии



Новые карлы марксы «академиев», конечно, не кончали и в школе физику не сумели освоить. То, что эта формула очевидно неверна – ясно любому минимально мыслящему человеку. В этой формуле эффект прямо пропорционален количеству введенной энергии. То есть, по мнению «гениев», если ввести в 10 раз большую энергию, то эффект удесятерится, а если уменьшить энергию в 5 раз, то и эффект уменьшится в 5 раз. Однако любой, имеющий опыт производства, может привести массу примеров, когда после внедрения новой энергосберегающей технологии, потребляемая энергия падает, а эффект не падает, а увеличивается. И наоборот, увеличив ввод энергии в 20 раз, эффект в 20 раз не возрастет. Нет, ребята, не удастся Вам так просто увеличивать эффект, за счет новых Братских ГЭС. Надо работать научиться, а не энергию вкладывать. Если Вы делаете дрянные ботинки, которые никто не хочет покупать и увеличите вводимую энергию в 10 раз, то ботинки от этого лучше не станут и эффект от этого ненужного производства не увеличится, а еще более уменьшится. Убытки увеличатся.



Дело даже не в том, что зависимость от энергии и не прямопропорциональна, и не обратнопропорциональна. Ситуация хуже. Все дело в том, что эффект зависит не только от энергии, но и от массы других переменных: вложенного количества и качества труда, информации, знаний, культуры и т. д. То есть, эффект – это функция многих переменных, среди которых есть и энергия. Кстати, эту переменную (энергию) смело можно выкинуть, так как зависимость от энергии минимальна и близка к нулю. Слышали ли безымянные (видимо из-за скромности) «гении» о функциях многих переменных? Видимо нет, изучили только функцию одного переменного и то, только в виде линейного уравнения.



«Мёртвые водники» не зря лижут зад Сталину. Весь их менталитет абсолютно левый, коммунистический, марксистско-ленинский. Это у Маркса цена товара складывается из затрат на его производство. Именно поэтому при советском коммунизме всю продукцию было выгодно делать при максимальных затратах, не особенно заботясь о её качестве. На самом деле цена – это функция многих переменных, в состав которых входят и затраты. И затраты далеко не главная переменная в этой функции. Качество, потребительская ценность важнее затрат, которые потребителя не интересуют вообще. В большинстве случаев, цена определяется спросом и предложением, а не затратами.



Во всех их формулах вида У = К х Х , К – это не коэффициент ( под которым в математике понимается число, константа), а функция многих переменных, о составе которых и виде самой функции нужно говорить отдельно.



Но КОБРовцам кажется, что если что-то от чего-то зависит, то это можно описать в виде линейного уравнения, которое они освоили. Если скорость автомобиля зависит от диаметра колеса, то им кажется, что эту зависимость можно описать в виде V = К х D. Но это не так. Хотя скорость автомобиля и зависит от диаметра колеса, но её не запишешь в виде линейного уравнения, да и зависимость эта очень слабая и ею можно пренебречь. Скорость сильно зависит от желания водителя и мощности двигателя.



Эффект, ценность, полезность и стоимость товара в первую очередь определяется красотой товара, его модой, эстетикой уровнем культуры, удобством, потребительскими качествами. Эти параметры практически не зависят от вложенной энергии. Через киловатчасы, умноженные на какой либо мифический коэффициент, эти параметры НЕ ВЫРАЗИШЬ. Не получится.



Неведомые КОБРовские экономические «гении» в своих фундаментальных формулах постоянно путают энергию и мощность, но видимо и у гениев бывают постоянные замыкания в головушке, отравленной «Мёртвой водой».



Подобрать слова для оценки дальнейших измышлений в экономических опусах КОБРовцев непросто. Можно, конечно, назвать в целом все их писания бредом, но это слово слишком мягкое, а более сильных использовать не хочется.



Как объяснить причину этого экономического идиотизма? Бесконечной глупостью авторов? Не похоже. Ребята не похожи на идиотов и в других разделах своей концепции демонстрируют серьёзное мышление. Что-то тут ещё.



Конечно, объяснять это можно тем, что концепцию разрабатывали в основном военные, у которых свой специфический опыт и знания в финансовых вопросах. Их опыт в условиях советского коммунизма был примитивен – государство выделило деньги, военные их потратили. Не хватает – ещё просят денег у государства. Опять получили – опять потратили. Вот и все знания в финансовой области. Никто из них никогда не работал в хозрасчетных организациях, которым самим приходилось деньги зарабатывать. И, конечно, они не имеют ни малейшего представления о том, что это такое – деньги зарабатывать. Как это делается? Как организуется рентабельная деятельность, тем более в условиях рынка и конкуренции, с которой они никогда не сталкивались? Что такое вообще деньги? Как кредит берётся и отдаётся? Под какие проценты? Как цены устанавливаются? Чем отличается марксистское ценообразование от рыночного? Как вообще сделать что-то, что будет кто-то покупать? А ведь могут и не купить.



Неглупый военный, зная, что он ни бельмеса не понимает в финансово-экономических вопросах, мог бы отловить какого-то более-менее приличного экономиста или реального практика и просветиться у него в области экономики на каком-то более-менее приличном уровне. Но КОБРовцы этого не хотят. Почему? Вопрос остается открытым.



Можно заметить, что есть определенная категория людей ненавидящих сами эти слова: хозрасчет, рентабельность, прибыль, рынок, разорение, процветание, банкротство. Почему они ненавидят среду, где есть эти понятия? Потому что не умеют и не хотят работать. Не умеют и не хотят нести ответственность. Не нравится им хозрасчет и рентабельное производство потому, что в условиях рентабельного производства вкалывать надо. Постоянно напряженно работать, и головой, и руками. И работать качественно. И нести полную ответственность за результаты своего труда. А им хочется просто работать, без напрягов. Водочки попить в коридоре, поболтать о жизни в кулуарах и зарплату от государства получать (а не зарабатывать) вне зависимости от качества своей работы.



В экономике КОБРовцы мало отличаются от старых коммунистов. И те, и другие под разными лозунгами хотят одного – пустить Россию по бездорожью, втянуть ее в бесконечные эксперименты по созданию новых экономических велосипедов и не дать ей развиваться наиболее эффективным способом. На самом деле наиболее эффективным на сегодня экономическим механизмом является смешанная экономика (то, что у нас безграмотно называют рыночной) с элементами определенного тонкого и грамотного государственного регулирования. Придумывать тут ничего не надо, всё давно придумано и главное многократно апробировано на практике, которая, как известно, является одним из критериев истины.



Заметим, что сам по себе экономический механизм не является ни добром, ни злом. Он может быть или эффективным или не эффективным. В моральном отношении он нейтрален, как хороший (или плохой) нож, которым можно убить человека, а можно нарезать хлеб гостям. Ни деньги, ни кредиты, ни проценты по ним, ни даже эмиссия не являются ни злом, ни добром. Злом или добром являются люди, имеющие этот механизм в своих руках и имеющие добрые или злые намерения.



Вывод – надо брать финансовую систему под контроль и управление национально мыслящими кадрами, заботящимися об интересах народа. Без подготовки и смены управленческих кадров ничего не получится. Кадры решают всё! Эту фразу очень любил Сталин. Но, естественно, у Сталина и его банды свои принципы и критерии подбора кадров, у нас другие принципы и критерии подбора кадров.



КОБРовцы наивно утверждают, что лидеры, вожди, элита, кадры – не главное. Главное, на их взгляд, информация. Она якобы сама работает. Не работает информация без людей. И кроме информации как системы знаний, есть еще ИНТЕРЕСЫ людей. Вы можете рассказывать березовским и чубайсам любую информацию, а им плевать на вашу информацию. Они будут делать то, что им выгодно.



В экономическом блоке любой партии центральным вопросом является вопрос о структуре собственности. Структура собственности, распределение собственности – это и есть вопрос о структуре управления экономикой. При коммунизме (при отсутствии частной собственности) управление экономикой осуществляется полностью централизованно со стороны правящей клики. Разговоры про чисто рыночную экономику – это упрощённый пропагандистский штамп. Во всём развитом мире – смешанная экономика, где есть и частная собственность, и государственная собственность. Используя термины управления можно говорить о смешанном управлении – централизованно-децентрализованном. И вопрос экономической политики любой партии или движения – это вопрос о том, какова будет доля государственной экономики, и что конкретно будет входить в госсектор. Вместо того, чтобы писать безконечное количество дебильных формул, «мёртвые водники» могли бы внятно расписать свой подход к структуре собственности.



Например, мне бы хотелось, чтобы в сегодняшней России малый и средний бизнес был частным, а крупный бизнес (нефть, газ, лес, металлы, сырьё, энергетика и т. д.) в основном государственным. Это моя экономическая политика. Такая экономика была у Гитлера. Это не означает, что я против крупного частного бизнеса. Просто в России для него нет пока справедливого обоснования. Крупный бизнес у нас не мог пока сформироваться на добросовестной основе. За десять лет перестройки десятки миллиардов долларов нельзя было честно заработать. Миллионы долларов можно было честно заработать, миллиарды – нельзя. Таковы сегодняшние реалии.



Вместо описания предлагаемой структуры собственности, «мёртвые водники» стремятся навести тень на плетень. Начинают это они с любимой жидовской игры в переопределение понятий. Они вводят НОВЫЕ определения собственности. Не одному же Карлу Марксу переопределять понятие «свобода». Надо и его последователям поработать на славу (на славу КПСС естественно).



Они вводят следующие определения: «Собственность – частная, если персонал, занятый обслуживанием данной совокупности средств производства, не имеет РЕАЛИЗУЕМОЙ возможности НЕМЕДЛЕННО отстранить от управления лиц, не оправдавших их доверия, и нанять или выдвинуть из своей среды новых управленцев.



Собственность – общественная, если управленцы, утратившие доверие, не справившиеся с обязанностями, немедленно могут быть устранены из сферы управления по инициативе персонала, занятого обслуживанием данной совокупности средств производства».



Первый признак политического слабоумия – это выдвижение каких-то лозунгов или прожектов, не думая о том, а как это может быть реализовано. Как персонал сможет устранить из сферы управления каких-то руководителей, утративших ИХ высокое доверие? КАК это может происходить в натуре? Какова процедура?



Возьмём для примера ткацкую фабрику. 5000 человек работающих, в основном ткачихи. Как они смогут оценивать работу директора? ОЦЕНИВАТЬ – это очень творческая, серьёзная, сложная, трудоёмкая и ответственная работа, требующая специальной подготовки. Предположим, ткачихи ночей не спят, получают и анализируют информацию о каждодневной работе директора. Предположим, они способны эту информацию адекватно оценивать и оценивают работу директора отрицательно. Что дальше? Как процесс будет развиваться?



Собралось 5000 человек (кстати, кто будет их собирать и как?). Огромный шалман, пошумели, покричали. Дальше надо принимать решение. А как? Какова процедура? Все наши красные ненавидят демократов и демократию. Значит, процедура будет недемократической. А как это – недемократической? Не знают. А почему не знают? Потому, что не думали никогда. А почему не думали? А потому, что с мозгами напряжёнка. Одно дело – лозунг дебильный выкинуть и новые определения написать, а другое – продумать всё в конкретных деталях.



Хорошо, конкретика жизни заставит их думать по ходу процесса. Всё равно какую-то демократическую процедуру принятия решения им придётся выбрать. А какую? А стандартную жидовскую процедуру, основанную на принципе равенства: один человек – один голос. Они других процедур не знают и не признают. Один дебил поднял руку «против», другой умный поднял «за». Их голоса имеют одинаковую ценность – с точки зрения коммунистов всех мастей.



А у нас другая демократия. Демократия неравенства. Человек – человеку рознь. Во всех больших организациях бизнеса, где идиоты не удерживаются и где люди привыкли решать вопросы практически и конкретно, процедура принятия решения привязана к различной ценности людей, участвующих в принятии решения. В типичном акционерном обществе голос человека, вложившего в данное общество миллион долларов в тысячу раз больше голоса человека, вложившего тысячу долларов. И это правильно. И это справедливо. Только такая демократия действительно чего-то стоит.



«Мёртвые водники» хотят сделать всех людей одинаково умными, накачав их своей «Мёртвой водой». Все работники будут, по их мнению, хорошо разбираться в эффективном управлении экономикой и способными грамотно оценивать своё руководство. Старые коммунистические идиоты, все эти социалисты-утописты отдыхают. Идиотизм человеческий – вечен. А, следовательно, вечны эти дебильные коммунистические идеи.



Непонятно правда, если все ткачихи, слесари, сторожа и дворники будут такими умными и будут хорошо разбираться в вопросах управления, то кто из них захочет трудиться на своих рабочих местах, а не в кресле директора фабрики. Все станут директорами. Равенство и братство (оно же анархия). В армии ни солдат, ни офицеров не будет, все генералы. А кто ямы-то будет копать? Кто кастрюли будет паять? Вожди «Мёртвой воды»? Но, когда наступит это «светлое будущее», все эти ребята уже будут в царствии небесном воду свою мёртвую разливать.



Все коммунистические идеи равенства имеют одну единственную скрываемую причину – ЗАВИСТЬ. Завистники умрут, но зависть – никогда (Мольер). Мы ненавидим сегодняшних так называемых олигархов совсем не потому, что они олигархи. А потому, что они – ворьё и жульё. Мы с огромным уважением относимся к таким настоящим олигархам, как Генри Форд или Бил Гейтс. Это гиганты, заработавшие свои состояния за счёт своих талантов. А коммуноидные элементы ненавидят всех богатых без разбору. Из-за ЗАВИСТИ. Из-за комплекса собственной неполноценности. Они всех богатых называют жульём. А почему? Потому, что им так приятнее себя ощущать. Они не способны признаться даже самим себе в том, что все их основные проблемы находятся в них самих, что кто-то лучше, умнее, способнее их.



Экономический блок. Экономическая суть КОБРы - коммунистична, хотя КОБРа это скрывает. КОБРа пишет много всяких формул, чтобы людям заморочить голову, а не описывает основные принципы своей экономики. В частности, чтобы скрыть свою коммунистическую сущность, не дает чёткого ответа об отношении к частной собственности и к системе свободного предпринимательства.



Самая мягкая оценка экономического блока КОБРы – это бред абсолютных и самоуверенных дилетантов. Поражает их неспособность написать правильно хотя бы одну самую примитивную формулу. Как эти люди сдавали экзамены по математике в школе и в институте, совершенно не понятно. Меня лично эта абсолютная математическая безграмотность «Мёртвых водников» поразила самым сильным образом. И эти люди пыжатся управлять не какой-то Россией или СНГ, а всем миром.



Экономический блок «Мёртвой воды» – это самая бредовая часть всей концепции.