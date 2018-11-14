АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха

Самая таинственная организация Третьего рейха входила в состав империи СС. Это — Аненэрбе (наследие предков), история которой окружена мифами. Когда нацистская Германия терпела поражение, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер потребовал от Аненэрбе создать чудо-оружие, способное остановить армии союзников. Чем же занималась эта загадочная организация?

У нацизма были свой вождь, свой исторический миф, свой административный аппарат, своя армия, свои законы. Чего ему не хватало еще? Правильно! Религии.

Гитлер ненавидел христианство. Он считал его побочным ребенком иудаизма, этой низменной еврейской религии, вооружившись которой евреи задумали покорить весь мир. Современная церковь потворствует этим грязным устремлениям – она впитала в себя слишком много иудейского, в ней нет ничего арийского. Следовательно, подводит итог Гитлер, с такой церковью надо покончить. А на ее место поставить новую, истинно германскую.

Эти взгляды Гитлера поддерживал и питал Дитрих Эккарт. Один из создателей национал социализма, он предпочитал оставаться в тени, являясь одним из главных учителей Гитлера. «Он будет танцевать, но это я создал ему музыку», – скажет Эккарт на смертном одре (скончался он в 1923 году). Дитрих Эккарт начал закладывать основы религии, которая должна была расцвести в победившем национал социалистическом государстве. Его дело продолжили другие – те, кто позднее войдет в состав коллектива «Аненэрбе».

Действительно, кому, как не им, изучавшим древнюю германскую историю, культуру и дух арийских предков, было возрождать их изначальную религию? Ту самую ирминистическую веру, которую, по преданию, вытеснило христианство? В самом деле, ирминизм стал лишь одной из религиозных концепций, которые обсуждались в рамках института, Ведь их было несколько – похожих по форме, но всё же, довольно сильно отличающихся друг от друга. Именно эти разногласия послужили причиной того, что мир так и не увидел новую, нацистскую религию, которая должна была стать антиподом христианства.

Однако это не помешало уже на ранних этапах придать религиозные черты самому нацизму. Массовые шествия, торжественные клятвы, «соборы» из направленных в ночное небо лучей прожекторов – все это взывало к религиозным чувствам немцев, заставляя их верить в своего фюрера, как в Бога. Были подготовлены сложные церемониалы с псевдоцерковными песнопениями, ритмичным скандированием, специально подобранной цветовой символикой. Участники этих церемониалов доводили себя до экстаза, подобного религиозному, а возглас «Хайль!» становился аналогом не то христианского «Аминь», не то буддийской мантры.

Как и церковь, специалисты «Аненэрбе» умели использовать психологическое воздействие на человеческое сознание сумрака, полумрака, который неизменно связывается с чем то таинственным, пугающим, священным. Сам Гитлер в своей книге «Майн Кампф» писал:

«Во всех таких случаях приходится сталкиваться с проблемой влияния на свободу воли человека. Это в особенности относится к массовым митингам, где всегда есть люди, воля которых противится воле оратора и которым необходимо навязать новый образ мыслей.

Утром и в дневное время сила человеческой воли с наиболее мощной энергией сопротивляется любым попыткам чужой воли и мнений повлиять на нее. Напротив, вечером она легко подчиняется напору твердой воли… Таинственный искусственный полумрак, царящий в католических храмах, тоже служит этой цели, как и горящие свечи, ладан…».

Многие исследователи считают, что Третий рейх стремился стать государством церковью, заменить своей идеологией религию. В какой то степени это верно: обожествление самого Гитлера перешло все мыслимые пределы. Однако это было не совсем того, чего хотел он сам. Национал социализм, как его ни модифицируй, все таки оставался светской идеологией. Нужна была еще и церковь – церковь, при которой фюрер мог быть верховным жрецом. Ведь он не бессмертен, как боги, но должен даровать бессмертие своему «тысячелетнему рейху». Стоять на двух ногах – идеологии и религии – новому государству было бы гораздо проще.

В конечном счёте, в 1934 году Гитлер отдает специалистам «Аненэрбе» прямой приказ: заняться разработкой основ новой религии. После долгих споров эксперты пришли все таки к общему мнению и выработали достаточно пространный документ, автором которого стал бывший профессор богословия Э. Бергман. Документ имел скорее компромиссный и временный характер. Бергман не замахивался на создание вероучения гигантского масштаба. Перед ним стояла гораздо более скромная задача: выполнить приказ фюрера.

Что же предложил институт «Аненэрбе»? Ничего особенно оригинального. Еврейский Ветхий Завет не годится для новой Германии. Он искажает образ исторического Христа, который, естественно был арийцем. Призванный спасти мир от еврейской заразы, он был распят своими подлыми противниками. Но поскольку его образ стал очень популярен среди простого народа, евреи поспешили присвоить себе этого героя. Почти две тысячи лет им это удавалось, но теперь на Землю послан новый мессия – Адольф Гитлер, которому предстоит завершить дело, с которым не справился Христос, – очистить и спасти мир от евреев.

Истинное, германское христианство, по мысли Бергмана, существовало задолго до прихода Христа. Оно почти угасло, но его вполне можно возродить к новой жизни. Вместо еврейского креста знаком новой веры должна стать свастика. Священная земля истинных христиан – не Палестина, а Германия. Германская земля, кровь, душа, искусство священны. Именно на этой земле должно произойти возрождение истинного, арийского христианства, которое должно отсюда распространиться по всей Земле… конечно же, вместе с самими арийцами. Миссионерская деятельность среди других народов не предполагалась – церковь должна была оставаться сугубо национальной. Именно попытка создать универсальную церковь – одна из главных претензий, которые предъявляли к христианству Бергман со товарищи.

Какие же еще претензии выдвигали эти ученые мужи? В общем то, в своей критике христианства «Наследие предков» опиралось на идеи Ницше. Во первых, христианство защищает слабых и униженных, а значит, препятствует естественному отбору в обществе, делает его больным. Во вторых, христианские догматы прощения греха, воскрешения и спасения души являются полной бессмыслицей. Сострадание и милосердие вредны, потому что они – проявление слабости, недостойной и опасной для сильного арийского духа.

Здесь же предлагался план конкретных действий по введению в стране новой религии. Позволю себе немного его процитировать:

«1. Национальная церковь требует немедленно прекратить издание и распространение в стране Библии.

2. Национальная церковь уберет из своих алтарей все распятия, Библии и изображения святых.

3. В алтарях не должно быть ничего, кроме «Майн Кампф» и меча.

4. В день основания национальной церкви христианский крест должен быть снят со всех церквей, соборов и часовен и заменен единственным непобедимым символом – свастикой».

Гитлеру проект понравился, однако он, будучи довольно здравомыслящим человеком, понимал, какую бурю возмущения он вызовет у немецких христиан. Раскол общества накануне большой войны был ему совершенно не нужен. Поэтому христианская церковь, пусть и ущемленная во многих правах, продолжала вполне легально и почти беспрепятственно функционировать. Более того католические и протестантские священники не стыдились поддерживать режим и использовать труд русских рабов, пригнанных с востока.

Введение новой религии Гитлер решил производить постепенно. Начать с ордена СС, с партии, и лишь потом распространить ее на весь народ. И вскоре партийные ритуалы действительно стали постепенно преобразовываться в священнодействие – такими были, например, церемонии, связанные с уже упоминавшимся выше «Знаменем крови».

Кровь вообще играла центральную роль в идеологии и расовой доктрине нацистов. Такую же роль она должна была сыграть и в их религии. После прихода нацистов к власти в стенах «Аненэрбе» был разработан специальный ритуал «освящения знамен», который проходили все партийные и эсэсовские стяги. Французский исследователь Мишель Турнье так описывает этот обычай.

«Пивной путч». Прогремел залп, от которого погибли шестнадцать человек из окружения Гитлера. Геринг был серьезно ранен, Гитлера придавил к земле умирающий Шейбнер Рихтер, и фюрер сумел освободиться, вывихнул плечо. За этим последовало заключение фюрера в крепости Ландсберг, где он и написал «Майн Кампф». Но все это не имело никакого отзвука. Что касается Германии, то люди отнеслись к этому вполне безразлично. Единственное, чем запомнился этот день, 9 ноября 1923 года, в Мюнхене, было знамя мятежников, украшенное свастикой, – знамя, лежавшее на земле среди тел шестнадцати жертв мятежа и обагренное их кровью. Поэтому окровавленное знамя – знаменитое Blutfahne – считалось самой священной реликвией нацистской партии. Начиная с 1933 года, оно публично демонстрировалось два раза в год: 9 ноября, когда оно выносилось во время марша у Фельхеррхалле в Мюнхене, когда разыгрывалось театрализованное зрелище, напоминающее средневековые пассии. Главным событием был вынос знамени на ежегодных партийных съездах, проходивших в сентябре в Нюрнберге и являвших собой кульминацию нацистских ритуалов. В эти дни Окровавленное Знамя, словно бык производитель, готовый оплодотворить бесконечное число женщин, соприкасалось с новыми и новыми штандартами, стремящимися зачать от него… Затем перед ним парадным маршем проходили целые армии, каждый солдат которых, был знаменосцем и, которые представляли собой целые полчища знамен. О, это было целое море колеблемых ветром флагов, штандартов, стягов, полотнищ, инсигний и орифламм. Эти сборища достигали своей кульминации ночью, когда свет множества факелов озарял флагштоки, транспаранты и бронзовые статуи, погружая в тень огромные массы людей. Наконец наступал момент, когда фюрер восходил на монументальный алтарь, в небо одновременно и внезапно направлялись лучи ста пятидесяти прожекторов, образуя настоящий собор из столпов света, взметнувшихся на высоту тысячи футов, подчеркивая совершенно фантастический характер происходившей там мистерии».

После возведения замка Вевельсбург церемония «освящения знамен» проходила именно там. Со временем в стенах «Аненэрбе» были разработаны и другие ритуалы, которые по возможности приурочили к традиционным праздникам. При этом активно использовалось языческое наследство. Так, в рамках СС отмечались праздники Солнца и сбора урожая. При этом воскресили даже ритуал «Непобедимого Солнца», разработанный более полутора тысячелетий назад императором Константином. Этот праздник в честь молодого бога солнца, воскресшего из пепла, отмечали в первую очередь мальчики из специальных эсэсовских интернатов.

Специальный церемониал был разработан для свадеб и похорон офицеров СС. На их могилах, например, никто не ставил крестов. Вместо них устанавливались рунические знаки. Последняя попытка введения «новой религии» относится к 1944 году. Один из видных экспертов института «Наследие предков» доктор Кремер предложил, по сути дела, полный отказ от всяких параллелей с христианством и возврат к древним германским корням – языческой религии с арийскими богами. Представленный им проект, один из экземпляров которого чудом дожил до наших дней, поражает своей простотой и логичностью. В сопроводительном письме Кремер убеждал Гиммлера:

«В условиях, когда рейх переживает тотальную мобилизацию, когда все мы должны сплотиться вокруг нашего фюрера, абсолютно необходимым представляется мне создание новой религии, с которой мы сможем достичь победы. Нам необходим полный разрыв со всей христианской традицией, и чем радикальнее он будет, тем лучше. Немец должен почувствовать, что он не имеет ничего общего со своими врагами, что он отличается от них верой, что он выше их, поскольку защищает гораздо более древнюю и чистую традицию. Считаю, что введение новой религии абсолютно необходимо для нашей победы в войне».

Однако ни Гиммлеру, ни другим вождям рейха было уже не до религии. Они старались отчаянно спасти гибнущий фронт. Новая религия, которой, возможно, суждено было стать самым необычным культурным явлением Европы XX века, так и не увидела свет.

Аненербе — темная тайна третьего рейха

«Аненербе». Существование этой строго засекреченной организации, созданной при личном участии Адольфа Гитлера без малого сто лет назад, — предмет самого пристального внимания руководителей высшего ранга США, СССР (России), Франции, Англии, Китая… Что же это было: миф, легенда, хранящая темные, жуткие тайнознания доисторических цивилизаций, инопланетные знания, магические тайны потусторонних сил? Попробуем разобраться…

Свое начало «Аненербе» берет из мистических организаций «Германенорден», «Туле» и «Вриль». Именно они и стали «тремя китами» национал-социалистской идеологии, поддерживая доктрину о существовании в праисторические времена некого острова — Арктиды. Мощная цивилизация, которой были доступны чуть не все тайны Вселенной и мироздания, погибла после грандиозной катастрофы. Часть людей чудом спаслась. Впоследствии они смешались с ариями, дав толчок появлению расы сверхлюдей — предков германцев. Вот так, ни больше ни меньше! Да и как тут не поверить: ведь намеки на это явно сквозят в «Авесте» — древнейшем зороастрийском источнике! Подтверждение своей расовой теории нацисты искали по всему миру — от Тибета до Африки и Европы. Они выискивали древние рукописи и манускрипты, содержавшие сведения по истории, магии, йоге, теологии. Все, что содержало хотя бы малейшие, пусть легендарные упоминания о ведах, ариях, тибетцах. Самый высокий интерес к подобным знаниям проявляла правящая верхушка Германии — политики, промышленники, научная элита. Все они пытались овладеть небывалыми, высшими знаниями, зашифрованными и разбросанными по всем религиям и мистическим верованиям мира, и не только нашего. И надо отдать должное не без успеха.

Резиденция учебно-исторического и просветительского общества по изучению германской истории размещалась в небольшом провинциальном городе Вайшенфельд, земля Бавария. Инициаторами создания «Аненербе», кроме Гитлера, стали рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, группенфюрер СС Герман Вирт («крестный отец») и расолог Рихард Вальтер Даре. По большому счету, «Аненербе» искал источники «особых знаний», тех, что могли бы способствовать созданию сверхчеловека, обладающего сверхсилой, сверхзнаниями. Во время Второй мировой войны «Аненербе» получает полный карт бланш на проведение «медицинских» опытов по его созданию. Институт проводил тысячи садистских экспериментов: пленные солдаты антигитлеровской коалиции, женщины, дети клали свои жизни на алтарь генетических и физиологических опытов фашистов!

Мало того, мастера заплечных дел от науки так же терзали элиту СС — членов «рыцарских» орденов: «Господа Черного Камня», «Черные Рыцари «Туле» и такой себе масонский орден внутри самого СС — «Черное солнце». Эффект от различных ядов, воздействие высоких и низких температур, болевые пороги — вот основные «научные» программы. А кроме того, исследовалась возможность массового психологического и психотропного воздействия, работы по созданию сверхоружия. Для проведения научно-исследовательских изысканий «Аненербе» привлек лучшие кадры — ученых с мировыми именами. Впрочем, не следует думать, что все было свалено в кучу.

Нет, «Аненербе» с немецкой педантичностью разделил работы по следующим направлениям: создание сверхчеловека, медицина, разработка новых нестандартных видов оружия (в том числе массового поражения, включая атомное), возможность применения религиозно-мистических практик и… возможность сношения с инопланетными высокоразвитыми цивилизациями.

Неслабо?! Добились ли ученые «Аненербе» сколь-нибудь значительных результатов? Вполне возможно, особенно, если учесть, что после разгрома «тысячелетнего рейха», США и СССР приложили титанические усилия к поиску архивов «Аненербе», всевозможных материалов, сотрудников, материальных ценностей. Обнаруженное в полной тайне было вывезено. Ученые освоили новые, опять-таки секретные лаборатории стран-победительниц, где и продолжили работу в том же ключе. Подтверждением достижения определенных успехов учеными «Аненербе» может служить огромный прорыв СССР и США в области атомных, электронных, аэрокосмических и машиностроительных технологий в послевоенный период. Но давайте по порядку.

Общеизвестным и бесспорным фактом является приверженность руководителей третьего рейха к различным мистическим практикам Востока и особенно тибетским. Тем паче, что с тибетскими монахами у нацистов завязались отношения еще в середине 20-х годов. Остается непонятным, почему буддийские монахи испытывали такое расположение к фашизму. Может, их привлекала идея создания сверхгосударства? Но как бы там ни было, несколько историко-исследовательских экспедиций, предпринятых немцами на Тибет в конце 30-х годов, увенчались полным успехом.

Участники экспедиции во главе с Эрнстом Шеффером сумели побывать в закрытом для чужаков городе Лхаса, мало того, они посетили священное место — Ярлинг, а регент Квотухту передал Гитлеру личное письмо, в котором называл его «королем». Пробыв на Востоке три месяца, экспедиция привезла в Германию сотни метров кинопленки, посвященной мистическим и религиозным обрядам, множество рукописей, подвергнутых самому тщательному изучению. В результате на стол Гитлеру лег доклад, прочитав который тот крайне взволновался, и мысль о сверхоружии, равно как и идея межзвездных полетов, уже не покидала вождя третьего рейха. А после установления радиосвязи между Берлином и Лхасой в Германию приехала большая группа представителей с Тибета.

Их трупы, одетые в форму СС были впоследствии обнаружены в помещениях рейхсканцелярии и в бункере Гитлера. Какая миссия отводилась этим представителям далекого Востока, осталось тайной, которую они добровольно унесли с собой в могилу. К сказанному стоит, пожалуй, добавить, что в поисках мистических документов немецкие ученые и специальные зондер-команды обшарили не только Тибет. Они вывозили в Германию десятки и сотни пергаментов на санскрите, древнекитайском. Вернер фон Браун — создатель первых самолетов-ракет как-то обмолвился: «Мы многое почерпнули для себя в этих бумагах». А совсем недавно появились совершенно фантастические материалы о том, что львиную долю знаний по разработке атомного оружия и космической техники «Аненербе» получил от представителей высшей цивилизации с Альдебарана. Общение с «альдебаранами» велось со сверхсекретной базы, располагавшейся в Антарктиде.

В 1946 году американцы предприняли поисковую экспедицию. Один авианосец, четырнадцать судов, одна субмарина — вполне впечатляющие силы! Ричард Эвелин Бэрд, возглавлявший сие мероприятие под кодовым названием «Высокий прыжок», спустя много лет буквально ошарашил журнальную братию: «Мы осмотрели базу «Аненербе». Там я видел небывалые летательные аппараты, способные за доли секунды покрывать огромные расстояния. Аппараты имели дискообразную форму». Оборудование и аппараты доставлялись в Антарктиду специальными подводными лодками. Напрашивается вопрос: а почему Антарктида?

В секретных материалах о деятельности «Аненербе» можно найти очень любопытный ответ. Дело в том, что именно там расположено так называемое трансмерное окно. А упомянутый уже Вернер фон Браун говорил о существовании дискообразных летательных аппаратов, способных подниматься на высоту в 4000 километров. Фантастика? Может быть. Однако создателю ФАУ-1 и ФАУ-2, наверное, можно верить. Кстати, в 1945 году на одном секретном заводе в Австрии советские солдаты обнаружили подобные аппараты. Все найденное в условиях строжайшей тайны переместилось в «закрома» СССР. А гриф «Совершенно секретно» на долгие годы надежно обеспечил гражданам Страны Советов спокойный сон незнания.

Итак, фашисты общались с представителями других миров? Не исключено. Хотя здесь есть одно «маленькое» несоответствие — кто они и какие?! Подарить такому режиму, как фашизм, технологии межпланетного передвижения, изготовления ракет ФАУ и «сдобрить» подобный букет мини-атомными бомбами! Может быть, правы голливудские киношники, снимающие фильмы о злых «зеленых человечках»?!

Да, множество тайн хранят спецархивы США, СССР (России) и Англии! В них, пожалуй, можно найти сведения о работах «жрецов» «Туле» и «Вриля» по созданию машины времени, и когда — в 1924 году! В основу работы машины лег принцип «электрогравитона», но что-то там не заладилось и двигатель установили на летающем диске. Впрочем, исследования в этой области шли слишком медленно и Гитлер настоял на ускорении других более актуальных проектов — атомного оружия и ФАУ-1, ФАУ-2 и ФАУ-7. Интересно, что принципы движения ФАУ-7 базировались на знаниях о возможности произвольного воздействия на категории пространства и времени! Фантастично до такой степени, что не верится, но очень хочется…

Занимаясь изысканиями в мистике, космонавтике и многом другом, «Аненербе» активно работал над куда более прозаическими вещами, например, атомным оружием. Довольно часто в различных исторических материалах можно найти утверждение о ложном направлении исследований немцев, мол, они никогда бы не получили положительных результатов. Это совершенно не так! У немцев уже в 1944 году была атомная бомба! По различным источникам, они даже провели несколько испытаний: первое на острове Рюген в Балтийском море, два других — в Тюрингии.

Один из взрывов проводился с участием военнопленных. Разрушения тотального характера наблюдались в радиусе 500 метров, что касаемо людей, то некоторые сгорели без следа, оставшиеся тела носили следы высокотемпературного и радиационного воздействия. Об испытаниях Сталин узнал через несколько дней, так же, как и Трумен. Немцы активно готовились к применению «оружия возмездия». Именно для него и были сконструированы ракеты ФАУ-2. Небольшая боеголовка при наличии мощного заряда, сметающая с лица земли целые города, — то, что нужно! Вот только одна проблема: американцы и русские также разрабатывают атомные программы. Не нанесут ли они ответный удар? Ведущие специалисты-атомщики Курт Динбер, Вернер фон Браун, Вальтер Герлах и Вернер Гейзенберг не исключали такой возможности. Надо отметить, что немецкая сверхбомба не была атомной в полном смысле слова, скорее, термоядерной. Интересно, что один немецкий атомщик — Гейльброннер — заявлял: «Алхимики знали об атомарных взрывчатых веществах, которые можно извлечь всего из нескольких граммов металла», а министр вооружений Германии в январе 1945 года его дополнил: «Существует взрывчатка размером со спичечный коробок, количества которой хватит для уничтожения целого Нью-Йорка». Гитлеру не хватило, по утверждению аналитиков, одного года. «Аненербе» и «Туле» не успели…

Однако «Аненербе» добывал научные знания не только традиционным путем. «Туле» и «Вриль» практиковали методы астрального получения информации из ноосферы, путем скармливания подопытным сильнодействующих наркотиков, ядов, галлюциногенов. Общение с духами, с «высшими неизвестными» и «умами высшими» также практиковалось весьма широко. Одним из инициаторов добывания знаний посредством черной магии стал Карл-Мария Виллигут. Виллигут — последний представитель древнего рода, проклятого церковью еще в средневековье. Имя Виллигут можно перевести как «бог воли», что равноценно «падшему ангелу». Само происхождение рода, равно как и его герба, окутано тайной, а если учесть наличие в середине герба двух свастик и его почти полную идентичность гербу маньчжурских династий, то можно представить, какое большое влияние имел на верхушку третьего рейха этот человек. Иной раз его называли «Распутиным Гиммлера». В самые трудные времена Гиммлер искал поддержки Виллигута. Он читал судьбу рейхсминистра по неким табличкам, сплошь испещренным загадочными письменами. Да, спрос на черную магию в гитлеровской Германии был всегда самый высокий. В 1939 году черный маг Виллигут отошел от дел. Остаток дней он провел в своем родовом поместье, наводя ужас на местных жителей, считавших его тайным королем Германии. Умер маг в 1946 году. А вместе с ним умерли многие тайны «тысячелетнего рейха».

Но тайны «Аненербе» еще живы и ждут своей разгадки…

В 1929 группа историков обнаружила половинку карты в Дворце Топкапу на пыльной полке, нарисованную на коже газели и до сих пор свернутую в трубку. Содержание карты было потрясающим: оно фокусировалось на западном побережье Африки, восточном побережье Южной Америки (!) и северном побережье Антарктиды (!!!). Самым изумительным оказало то, что Антарктида оставалась неоткрытой до 1818, а ее северная береговая линия, превосходно детализированная, была показана на этой карте, нарисованной аж в 1513.

Исследования, сделанные Морскими картографами США, похоже, указывают на то, что карта нарисована как видимая из космоса. Она также изображает внутренние районы, о которых навигаторы знать не могли и показывает горные хребты Антарктиды, скрытые подо льдом на тысячи лет.

Карта Пири Рейса, являющаяся подлинным документом и не подделка какого-либо сорта, была сделана в Константинополе в 1513 н.э. Она сосредотачивается на западном побережье Африки, восточном побережье Южной Америки и северном побережье Антарктики. Пири Рейс не мог обзавестись своей информацией об этом позднем регионе от исследователей-современников, поскольку Антарктика оставалась неоткрытой вплоть до 1818 г., т.е. более чем 300 лет спустя того, как он нарисовал свою карту. Свободный ото льда берег Земли Королевы Мод, изображенный на карте, представляет собой колоссальную головоломку, поскольку геологические доказательства подтверждают, что самой последней датой, в которую она могла быть видима и нанесена на карту в безледных условиях, является 4000 г. до н.э. Хоть и невозможно указать точно наиболее раннюю дату, когда подобная задача могла быть выполнена, но кажется, что побережье Земли Королевы Мод могло оставаться в устойчивом и необледенелом состоянии по меньшей мере 9000 лет перед тем, как распространяющийся ледниковый покров поглотил его полностью. И не существует цивилизации, известной истории, которая имела бы способности или необходимость исследовать тот берег в соответствующий период, т.е. между 13000 и 4000 до н.э.

Вывод: Карты, на которых была основана карта Пири Рейс, были очень древними, и сами являлись копиями гораздо более древних карт. Карт, датированных до 4000 д.н.э.!

Аненэрбе. В поисках Майтрейи

10 сентября 1938 года в кабинете Гиммлера происходит совершенно секретное совещание. Его участники – сам рейхсфюрер СС Шеффер и еще несколько ведущих специалистов Тибетского отдела. Точное содержание их беседы неизвестно – ни протокола, ни свидетельств участников не сохранилось.

Мы знаем только одно: именно на этом совещании был окончательно определен состав, а также сроки и задачи экспедиции. Состав оказался весьма пестрым: помимо профессиональных ученых в экспедицию вошли профессиональные разведчики и диверсанты, а также специалисты по радиосвязи. Гиммлер в ту пору грезил организацией прямой радиосвязи с Лхасой, чтобы постоянно общаться с высшими непознанными силами. Очевидно, планировалось размещение в Тибете постоянно действующего центра. Фактически делался первый шаг к колонизации Тибета, этой таинственной прародины Ариев, нацистской Германией.

В апреле 1939 года экспедиция прибыла в Индию. Шеффер очень торопился: в Европе уже чувствовалось приближение большой войны, и англичане относились к немецким ученым не слишком то дружелюбно. Местная пресса в своих публикациях открыто называла Шеффера шпионом. Поэтому сотрудники «Аненэрбе» вздохнули с облегчением, когда индийско тибетская граница осталась позади.

Первым делом Шеффер повел экспедицию к подножию горы Канченджанга. Никаких исследовательских задач уже не ставилось, Шефферу нужно было как можно скорее и эффективнее выполнить свою основную миссию. Ссылаясь на труды известного специалиста по буддизму Альберта Грюнведеля, руководитель экспедиции утверждал, что у подножия этой горы находится один из входов в таинственную Шамбалу. Здесь экспедиция провела несколько недель. За это время на вершине горы удалось установить контейнеры с радиоаппаратурой, которая могла работать в автономном режиме. Специальная ветроэнергетическая установка снабжала мощный передатчик электричеством, аккумуляторы страховали его на случай безветрия.

Особое внимание было уделено мерам безопасности. Все подходы к ретранслятору минировались, любая неосторожная попытка приблизиться влекла за собой неминуемый взрыв. При этом взрывы автоматически вызывали сход лавины, которая уничтожала и аппаратуру, и того, кто попробовал бы прийти за ней.

Далее Шеффер и сотоварищи двинулись в столицу Тибета – Лхасу. Здесь он был принят с распростертыми объятиями, как старый знакомый (можно ли после этого поверить, что ранее он здесь не бывал?). Регент Тибета Квотухту пишет Гитлеру личное письмо, в котором говорится:

«Глубокоуважаемый господин (король) Гитлер, правитель Германии, господствующий над обширными странами! Да пребудут с Вами здоровье, радость покоя и добродетель! Сейчас Вы трудитесь над созданием обширного государства на расовой основе. Поэтому прибывший ныне руководитель немецкой Тибетской экспедиции сахиб Шеффер не имел ни малейших трудностей, ни в пути по Тибету, ни в осуществлении своей цели установления личных дружественных отношений, более того, мы надеемся на дальнейшее расширение дружественных отношений между нашими правительствами. Примите, Ваша Светлость, господин (король) Гитлер, наши заверения в дальнейшей дружбе в соответствии со словами сказанными Вашей стороной. Это Я подтверждаю Вам! Написано 18 числа первого тибетского месяца года Земляного Зайца (1939 год)».

Кроме того, регент отправил фюреру германской нации подарки: собаку особой тибетской породы, шелковый платок, серебряную чашку с крышечкой, инкрустированную драгоценными камнями. Однако не установление дипломатических отношений было основной целью пребывания здесь Шеффера. Он жадно искал следы непознанного разума, пытался войти в контакт с высшими силами. Как еще, кроме влияния высших сил, объяснить появление здесь, в бесплодных горах, прекрасного города с множеством дворцов и храмов, выполненных на недосягаемом уровне мастерства? Легенда гласит, что их построили демоны, вызванные сюда первым далай ламой. Шеффер пристально изучает ритуалы буддийских монахов и находит в них много общего с ритуалами древних германцев, по крайней мере, такими, какими он их себе представлял. Все церемонии тщательно фиксировались на кинокамеру: Шеффер снимал фильм о таинственной и чудесной стране.

Тибетские власти настолько доверяли немецким ученым, что позволили им проникнуть в святая святых буддийских монастырей – в их подземные святилища, куда пускали, мягко говоря, далеко не каждого. Именно здесь проходил обряд обретения дара ясновидения. Суть его заключалась в следующем: тибетские монахи давно заметили, что пророчествовать люди начинают чаще всего после мозговой травмы. Если нанести подобную травму искусственным путем, человека можно превратить в ясновидящего. Ритуал назывался «открытием третьего глаза», В центре лба просверливали отверстие, затем закрывали его деревянным клином, мазали целебными мазями и давали зарасти. Шеффер и еще несколько участников экспедиции дали согласие на проведение подобной операции. Вероятно, результат оказался хорошим, поскольку подобные операции в начале 1940 х годов начали делать многим офицерам СС. В 1995 году в районе Севастополя было обнаружено целое немецкое военное кладбище, на котором все покойники имели треугольное отверстие во лбу.

Шеффер, однако, искал контакта с высшей сущностью, контакта с Майтрейей. Он был убежден, что таковой существует» В своих отчетах Шеффер описывал ритуалы буддийских монахов:

«Монахи в алых праздничных одеяниях в унисон произносили праздничные тексты. Нарочито низкие, рокочущие голоса сливались в невыразимое журчание, исходившее, как казалось, из обнаженного чрева Майтрейи – грядущего Будды. Это была самая грандиозная статуя на высоком, расписанном красным лаком алтаре… Симфонии красок и запахов вторил великолепно отлаженный оркестр. Глухо бухал барабан, свистели флейты, выточенные из человеческих костей, мартовской капелью рассыпался звон тарелок и золотых колокольчиков. Майтрейя, которого здесь называют Чампой, был изображен в виде добродушного бритоголового толстяка. Ему еще не пришло время новым воплощением Будды сойти с небес на грешную землю, и он с грустной улыбкой взирал на происходящее сквозь благовонный дым, сжимая в руке дорожный узелок. Придет срок, и с победным громом расколется скрывающая его гора, и он уже в облике принца пойдет по тибетским тропам, возвещая наступление эры счастья и справедливости».

Но контакт с Майтрейей установить так и не удалось. Официально не удалось найти и Шамбалу, хотя существуют определенные факты, которые заставляют в этом усомниться. Во всяком случае, в конце лета 1939 года, успев буквально за пару недель до начала Второй мировой войны, экспедиция вернулась в Германию. В ее активе числилось немало достижений, В Мюнхене Шеффера встречали как национального героя, к самолету вышел сам Гиммлер, Сразу же встал вопрос о подготовке новой экспедиции, еще более представительной. Помимо всего прочего, с ней предполагалось отправить небольшой военный отряд и внушительный груз оружия. Очевидно, немцам в Тибете все таки было что защищать и колонизировать. Только Вторая мировая война не дала осуществиться этим планам.

Тем не менее, радиомост с Лхасой действовал до 1942 года, когда англичане, добравшись до ретранслятора, все таки уничтожили его. При этом весьма любопытны воспоминания одного из участников этой экспедиции – британского ученого, которого взяли с собой на всякий случай. Он обнаружил у подножия горы Канченджанга остатки немецкого базового лагеря, причем выглядели они так, как будто были покинуты лишь недавно. Но даже не это самое интересное: от остатков лагеря была протоптана широкая тропинка к скальному выступу, у которого она… обрывалась без всяких следов! Ученый предположил, что здесь находится потайной вход в толщу горы, и собирался подробно исследовать это место. Однако группа, предназначенная для захвата ретранслятора, к этому моменту уже добралась до вершины горы и наткнулась на минное заграждение. Мины сдетонировали, вызвав сход лавины и навсегда похоронив и остатки лагеря, и таинственную тропинку. Британский ученый лишь чудом сумел уцелеть.

Кроме того, после неудачной экспедиции интерес к Шамбале должен был бы по логике вещей смениться разочарованием. Этого, однако, не произошло. Тибетский отдел «Аненэрбе» разрастался, при Гитлере начал функционировать тайный «тибетский штаб», состоявший целиком из монахов.

Любопытная деталь: Германия одерживала победы до 1942 года, после чего начала терпеть постоянные поражения. Конечно, на то есть великое множество вполне объективных причин, но кроме них всегда есть определенный личностный фактор. В теории менеджмента есть понятие «качество управленческих решений», которое характеризует, насколько хорошо руководитель руководит. Так вот, именно это качество управленческих решений у Гитлера резко упало в 1942 году, синхронно с уничтожением передатчика. Так что вопрос о том, не получал ли фюрер рекомендаций из Шамбалы, по прежнему остается открытым.

Как же сложилась дальнейшая судьба наших героев? Шеффер был в 1941 году отправлен в Финляндию. Поговаривали, что он впал в немилость у Гиммлера, что ученого отправили в ссылку… Подобные разговоры напоминают скорее стандартную маскировку. Скорее всего, Шеффер принял участие в загадочном проекте «Лапландия», подробности которого неясны мне по сегодняшний день. Это подтверждается и тем обстоятельством, что в 1943 году Шеффера благополучно «извлекли» из опалы, и он снова начал работать по своей тибетской тематике. Вместе с ведомством доктора Геббельса ученый принял участие в пропагандистской кампании «Дружественный и таинственный Тибет». А в 1944 году, почти за год до поражения Германии, его следы теряются. Поговаривали, что Шеффер снова принимал участие в какой то таинственной миссии за рубежом. Восстановление связи с Тибетом? Другой, не менее смелый проект? Во всяком случае, возвращаться в Германию из своей последней экспедиции после мая 1945 года Шефферу было уже незачем. Возможно, он и сейчас в глубокой старости доживает свой век в каком то далеком уголке Земли, посмеиваясь про себя над наивными историками, бьющимися над загадками его тибетских экспедиций.

Что же касается тибетцев из окружения Гитлера, то все они пали в конце апреля 1945 года при штурме Берлина русскими войсками. В плен не сдавались, своих раненых пристреливали, и все свои тайны унесли с собой в могилу.

А этих тайн, судя по всему, было немало…

Тайная Власть Шамбалы

Аненэрбе. Велесовы книги

Институт «Наследие предков» занимался, впрочем, не только предметами германской старины. Это красноречиво демонстрирует история с так называемыми Велесовыми книгами – одним из самых интересных и спорных исторических документов.

Начнем сначала. После революции 1917 года в России разразилась Гражданская война, в которой красные – коммунисты во главе с Лениным сражались против белых, защищавших царское правительство. Одним из крупнейших вождей белых был генерал Антон Деникин, действовавший в Южной России. Его операции развивались весьма успешно, но до определенного момента. С 1919 года белые армии непрерывно отступали.

Одна из частей белых, которой командовал молодой полковник Федор Изенбек, остановилась в небольшой деревне, бывшем имении, какого то помещика. Самих хозяев не было, но их усадьба уцелела. Под ее крышей и устроился на ночь Изенбек со своим штабом. Очевидно, до белых здесь неоднократно побывали мародеры, потому, что внутренности дома были разграблены. Среди всеобщего разгрома Изенбек обнаружил, какие то странные дощечки, потемневшие от сырости и времени. До революции полковник интересовался славянскими древностями и, пристально разглядев дощечки, понял, что это весьма древняя «деревянная книга». Некоторые ее «страницы» были серьезно повреждены, на других отчетливо просматривались странные письмена, рисунки людей и животных. Наутро, продолжив отступление, Изенбек прихватил с собой все дощечки, которые смог обнаружить и собрать.

В 1920 году белые были окончательно разгромлены, и многие русские оказались за границей, чтобы спастись от возможной мести коммунистов. Изенбек оказался в Брюсселе. Здесь он познакомился со знатоком русской старины профессором Юрием Миролюбовым. Вместе они исследуют загадочные письмена и приходят к выводу, что язык, на котором они написаны – очень древний вариант старославянского. Расшифровать письмена не составило большого труда, и вскоре два друга исследователя с замиранием сердца читали истории о древних славянах, какими они были задолго до появления на общеизвестной исторической сцене, об их взаимодействии с готами – предками современных немцев. Последнее обстоятельство заставило Миролюбова привлечь к исследованию своего доброго друга – профессора Александра Экка, немца, занимавшегося древними славянскими и германскими племенами. Впрочем, Экк отнесся к этим так называемым Велесовым книгам достаточно скептически, считая их подделкой. Зато ими заинтересовался его ассистент Марк Шефтель. Ознакомившись с артефактом, он признал его подлинным.

Изенбек попытался вынести свое открытие на всеобщее обозрение, но это ему не удалось.

Более того – его сочли авантюристом, изготовителем поддельных реликвий, каких было очень много в Европе того времени. После этого Изенбек хранил дощечки у себя дома, не предпринимая никаких попыток обнародовать их содержание.

Прошли годы, Шефтель устроился в институт «Аненэрбе», но о Велесовых книгах не забывал. В 1940 году, когда немецкие войска, оккупировав Бельгию, Шефтель первым отпросился в командировку в Брюссель. Через несколько дней после его прибытия в город Изенбек умер при загадочных обстоятельствах. Официальным наследником Изенбека был Миролюбов, но гестапо, за спиной которого просматривается фигура Шефтеля, забрало из дома покойного всё более или менее ценное. Так Велесовы книги оказались в институте «Аненэрбе».

Дальнейшая судьба загадочных дощечек неизвестна. Мы знаем только, что Шефтель, в стенах «Наследия предков», активно занимался их исследованием и даже опубликовал несколько статей в научном журнале, выпускавшемся институтом? В этих статьях он писал о том, что теперь в руках историков – неопровержимые доказательства изначального превосходства германской расы. Древние славяне якобы писали о готах, как о полубогах, у которых они позаимствовали все достижения науки и культуры. В связи с этим встаёт вопрос насколько точно этот тезис отражает содержание древних книг, – ведь писать что либо, противоречащее расовой теории Гитлера, в Третьем рейхе было запрещено.

После войны Шефтель эмигрировал в США, продолжив научную работу в стенах Корнуоллского университета. О Велесовых книгах он говорит, что это не более чем подделка. Весьма странная перемена, не правда ли? Тем более что сами дощечки после войны найти не удалось. Остались лишь фотокопии некоторых из них, случайно уцелевшие в личном архиве Миролюбова.

В связи с этим вновь встает вопрос – где находятся тайные архивы «Аненэрбе»? У русских? У американцев? У каких то третьих лиц, тайных наследников гитлеровского режима? Или они скрыты в недоступных тайниках?

На этот вопрос нам еще предстоит найти ответ…

Велесова Книга Раздоров

Аненэрбе. Операция «Роза и Крест»

Операция «Роза и Крест» началась в 1935 году. Ее суть достаточно проста – институт «Аненэрбе» изучал наследие знаменитого ордена розенкрейцеров. Современные розенкрейцеры слабо интересовали нацистов – считалось, что орден выродился и не может быть хранителем древнего знания.

История ордена уходит своими корнями в Средние века. Розенкрейцеры пытались в рамках своего братства преодолеть барьер между наукой и религией. Церковь отреагировала на эти попытки достаточно нервно, и розенкрейцерам пришлось уйти в подполье. Именно в их среде появились многие выдающиеся алхимики. Кроме того, розенкрейцеры подробно исследовали возможности человеческого организма и пришли к выводу, что у каждого из нас помимо физического тела есть еще тело духовное, энергетическое – содержимое нашей души. Оно как бы «прикреплено» к физическому телу в определенных точках, называемых «гвоздями». Если научиться «выдергивать» эти «гвозди» – то человек может существовать вне своего бренного тела, путешествовать по иным мирам.

Правда, настоящие путешествия в астрале доступны лишь немногим посвященным высшего ранга – этого положения можно достичь только после многих лет усердной практики в рядах ордена. Нацистские ученые особенно заинтересовались этим открытием розенкрейцеров и ставили многочисленные опыты, связанные с энергетическим телом, причем зачастую это были опыты, весьма опасные для жизни. В таких случаях использовали заключенных из концлагеря.

В своих экспериментах ученым из «Наследия предков» удалось добиться определенных успехов. Но довольно ограниченных: обеспечить вечную жизнь душе кого либо из нацистских главарей они так и не сумели. Но учение об энергетическом теле включало много других аспектов, касавшихся развития способностей личности. Приведу отрывок из доклада, который весной 1938 года лег на стол лично рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру.

«Уже первые опыты, проведенные в рамках операции „Роза и крест“, дали определенный положительный результат. Группа добровольцев смогла серьезно улучшить свои способности, развить органы чувств.

Хотя на сегодняшний день кардинальных прорывов добиться не удалось, все эксперты соглашаются с тем, что такие прорывы могут быть достигнуты в ближайшее время. Открытые нами методы могут применяться в самых разных областях, в частности для подготовки личного состава вермахта. Умение управлять своим энергетическим телом серьезно улучшит боеспособность наших солдат».

Впрочем, до введения розенкрейцеровских практик в программу подготовки германских пехотинцев дело так и не дошло. «Все эксперты» поторопились со своими оптимистическими выводами. Равно провальной оказалась и другая амбициозная программа, посвященная искусству средневековых алхимиков. Розенкрейцеры в числе прочего бились и над созданием «философского камня» – субстанции, которая должна была превращать любой металл в золото. По некоторым данным, кому то из алхимиков удалось добиться неплохих результатов. Специалистам института «Аненэрбе», при котором был даже создан специальный химический отдел, требовалось не только золото.

Приближалась мировая война, и Германии грозила участь снова оказаться в экономической блокаде. Прервались бы поставки целого ряда исключительно важных для военного производства металлов. Воспроизвести их при помощи рецептов розенкрейцеров – именно этого хотели руководители «Наследия предков». Однако опыты, не привели ни к какому положительному результату.

Зачем я рассказываю об этих неудачных экспериментах? Дело в том, что Третий рейх – а вместе с ним и «Аненэрбе» – просуществовал всего лишь 12 лет, ничтожный по историческим меркам срок. Многие исследования требуют гораздо более длительного времени. Первые результаты – и результаты обнадеживающие – были получены. Если бы сотрудникам «Наследия Предков» история отпустила еще десяток другой лет, возможно, они бы смогли прийти к неожиданным, потрясающим открытиям.

А может, к этим открытиям уже пришел кто то другой?

Орден розенкрейцеров

Орден розенкрейцеров, Розенкрейцеры, «Братство Розы и Креста» — оккультная организация. Розенкрейцеры — члены этого тайного общества XVII века, ставили себе задачей всестороннее улучшение церкви и достижение прочного благоденствия государства и отдельных лиц.

Легенда об основателе

Легендарная история розенкрейцерских обществ восходит к 1378 году, когда, по преданию, в Германии родился Христиан Розенкрейц. Все подробности его биографии известны лишь из розенкрейцерских документов начала XVII века, поэтому невозможно сказать, существовала ли в действительности такая личность, или был ли у нее хотя бы конкретный исторический прототип.

Согласно розенкрейцерскому преданию, изложенному в манифесте «Слава Братства» («Fama Fraternitatis»), Христиан Розенкрейц первоначально воспитывался в монастыре, а затем отправился в паломничество в Святую Землю. Однако паломничеству в Иерусалим он предпочел общение с мудрецами Дамаска, Феса и таинственного Дамкара. Вернувшись на родину, вместе с тремя своими учениками он создал Братство Розы и Креста, главной целью которого было постижение Божественной мудрости, раскрытие Тайн природы и оказание помощи людям.

В 1484 году Христиан Розенкрейц умер, а ровно через 120 лет его могила с секретными книгами, как он и предсказывал, была обнаружена членами его Братства.Первые розенкрейцерские документы с рассказом о тайном Братстве и его основателе были анонимно опубликованы в Европе в 1614—1616 годах и вызвали немалый переполох. Многие выдающиеся ученые и философы того времени пытались найти это загадочное Братство и, впоследствии, некоторые из них (например, лейб-медик и секретарь императора Рудольфа II Михаэль Майер) уверяли, что им это удалось.

История братства

С полной уверенностью говорить о существовании розенкрейцерских организаций можно лишь с начала XVIII века. В 1710 году силезский пастор Зигмунд Рихтер, под псевдонимом Синцериус Ренатус («Искренне Обращенный»), опубликовал трактат, озаглавленный «Теоретико-практическая теософия. Истинное и Полное приготовление Философского Камня Братства от Ордена Злато-Розового Креста». В сочинении, состоящем из 52 статей, Рихтер, представлялся членом этого Братства и сообщал, что оно состоит из обособленных отделений, в каждое из которых входит 31 адепт. Братством управляет «Император», в него принимаются лишь масоны в степени мастера. Любопытно отметить, что впоследствии, уже в XIX веке, Уинни Уэсткотт (глава Общества Розенкрейцеров в Англии и один из основателей Ордена Золотой Зари), утверждал, что Рихтер действительно был главой подлинного Розенкрейцерского Братства, основанного Христианом Розенкрейцем.

Братство Золотых Розенкрейцеров

Впервые розенкрейцеры открыто объявили о себе в 1757 году, когда во Франкфурте было создано Братство Золотых Розенкрейцеров (или Братство Злато-розового Креста). Именно в нем, как следует из антирозенкрейцерской публикации «Разоблаченный розенкрейцер» (1781) некоего «Магистра Пьянко», использовалась десятиступенчатая система посвящения, впоследствии заимствованная (с небольшими изменениями) Обществом Розенкрейцеров в Англии, Орденом Золотой Зари и Орденом Серебряной Звезды.

Согласно этой системе, Орден делится на 10 степеней: Zelator (Ревнитель) (в Братстве Золотых Розенкрейцеров — Juniores (Ученик)), Theoricus (Теоретик), Practicus (Практик), Philosophus (Философ), Adeptus Minor (Младший Адепт), Adeptus Major (Старший Адепт), Adeptus Exemptus (Свободный Адепт), Magister (Магистр), Magus (Маг), Supreme Magus (Верховный Маг).

Орден Азиатских Братьев

В конце XVIII века создаются новые розенкрейцерские группы, самая известная из которых — Орден Азиатских Братьев (другие названия — Братья Света, Рыцари Святого Иоанна Евангелиста), учрежденный «семью мудрыми отцами, представителями Семи церквей в Азии», о существовании которого объявляет в Вене в 1781 году барон Ханс Карл фон Эккер и Экхоффен. В этот Орден, помимо христиан, впервые приглашались и представители других конфессий — евреи и мусульмане. Азиатские Братья утверждали, что существуют с 1750 года и имеют пять степеней посвящения. По мнению французского исследователя XX века Робера Амбелена, «слово „Азия“ не имеет никакого отношения к этому эзотерическому Ордену. Фактически речь идет о словесной аббревиатуре: посвященный в Орден получал звание „Egues a Sancti Ioannis Evangelista“ („Рыцарь св. Иоанна Евангелиста“); начальные буквы этих слов составляют аббревиатуру EASIE».

Розенкрейцеры в России

Центр русских розенкрейцеров — село Гребнево, усадьба Михаила Хераскова и его двоюродного брата Николая Трубецкого.

Теория заговора причисляет розенкрейцеров к одной из движущих сил революции в России 1917 года.

Аненэрбе, операция Грааль

Одним из первых секретных проектов «Аненэрбе» была операция «Грааль». Ее идею подал лично Гитлер. Увлеченный романтическими легендами о Святом Граале и рыцарях Круглого стола, посвятивших себя его поискам, он мечтал о воссоздании чего нибудь подобного в современном мире. Собственно говоря, сам орден СС должен был стать воплощением ордена Круглого стола. Такой стол, к слову сказать, стоял в замке Вевельсбург – любимом детище Гиммлера – и использовался по самому, что ни на есть прямому назначению: за ним проходили собрания высших чинов СС и всевозможные мистические церемонии.

Но как Гитлеру удавалось сочетать увлечение Святым Граалем с ненавистью к христианству? Действительно, в его противоречивой натуре с трудом уживались две эти тенденции. «У меня не было никаких причин, – скажет фюрер впоследствии, – восхищаться всеми этими ничтожными рыцарями, обесчестившими свою арийскую кровь, следуя всем суевериям еврея Иисуса». Гитлер долго думал над разгадкой этого ребуса и, в конце концов, нашел выход: Грааль, говорил он, вовсе не является христианской святыней. Легенда о том, что это чаша с кровью Иисуса Христа, была придумана позднее. На самом деле Грааль гораздо более древнего происхождения, чем христианство, ему не менее десятка тысяч лет.

Что же такое Грааль? На данный вопрос Гитлер не мог ответить точно. Очевидно, речь должна идти о какой то арийской святыне. Возможно, это камень с руническими надписями, на котором зафиксированы главные события истинной, не извращенной евреями истории человечества или основы арийской религии. В общем, речь шла именно об арийской святыне, которую рыцари Круглого стола хранили именно в силу своего происхождения, а не в силу христианской веры.

«Что общего может иметь подобный путь посвящения с еврейским плотником из Назарета? – заявлял Гитлер. – С этим рабби, воспитание которого было основано на подчинении и любви к ближнему и которое имело целью лишь забвение воли к выживанию? Нет уж, действительно, испытания, связанные с поиском Грааля и предназначенные для пробуждения латентных возможностей человека с чистой кровью, не имели ничего общего с христианством! Добродетели Грааля были присущи всем арийским народам. Христианство добавило сюда лишь семена вырождения, такие как прощение оскорблений, самоотречение, слабость, покорность и даже отказ от законов эволюции, провозглашающих выживание наиболее приспособленного, наиболее храброго и наиболее ловкого».

Существовал ли в действительности Святой Грааль? Гитлер вполне допускал, что да. Но тогда совершенно не исключено, что он смог «дожить» и до наших дней. Действительно, легенды ничего не говорят об уничтожении реликвии, а лишь упоминание о том, что она была тщательно спрятана. Постараться найти Святой Грааль – такую задачу поставил фюрер перед институтом «Аненэрбе». В папке с документами, которую мне по счастливому случаю выдали в архиве, обнаружилось письмо Гитлера к Вирту, датированное 24 октября 1934 года. В нем, в частности, значилось:

«Уважаемый господин Вирт! Быстрый рост Вашего института и успехи, которых он смог достичь за последнее время, дают основания для оптимизма. Полагаю, что теперь „Аненэрбе“ готов справляться и с более серьезными задачами, чем те, которые ставились перед ним до сих пор. Речь идет о поисках так называемого Святого Грааля, который, согласно моему мнению, представляет собой реально существующую реликвию наших арийских предков. Для поисков этого артефакта Вы можете задействовать дополнительные денежные фонды в необходимом размере».

Для выполнения поставленной фюрером задачи Вирту были даны весьма широкие полномочия. Однако ему вряд ли удалось бы чего нибудь добиться, если бы не еще один человек, который не менее чем Гитлер был заинтересован в поисках Святого Грааля. Звали его Отто Ран.

Ран был сравнительно молод – родился он 18 февраля 1904 года – и поэтому даже не успел принять участие в сражениях Первой мировой войны. В то время как его сверстники жадно следили за обстановкой на фронтах, Отто увлекался историей и вероучением одной из крупнейших еретических сект – катаров. Свои исследования он продолжил и в 1920 е годы, поступив в университет.

Кто же такие катары? Эта еретическая секта появилась в Южной Франции в XII веке. Они считали, что в мире есть два начала, два бога – добрый и злой. Причем именно злой бог сотворил наш, материальный мир. Катары отрицали всю христианскую атрибутику – крест, иконы, статуи, не признавали таинств католической церкви. Существование ада и рая, учение о Страшном суде тоже отвергались ими. Вместо христианских катары разработали собственные ритуалы, собственную систему священных символов. И одно из центральных мест в ней, как ни странно, занял Грааль.

В условиях, когда католическая церковь полностью дискредитировала себя, ересь катаров начала стремительно распространяться по Европе. Все больше людей – не только бедных крестьян и подмастерьев, но и знатных рыцарей и графов – следовали их учению. Ситуация становилась опасной для Ватикана, и в 1209 году папа Иннокентий II объявил против катаров крестовый поход. Он чуть не опоздал: для того чтобы искоренить ересь, потребовалось более полувека, так глубоко она засела в умах и сердцах людей. В конечном итоге, однако, катары были разгромлены, а остатки их армии осаждены в неприступном замке Монсегюр – и главном святилище. Монсегюр продержался больше года и был взят лишь с огромным трудом. В 1244 году массовые казни официально покончили с ересью катаров.

Но причем тут Грааль? Дело в том, что, по обрывочным сведениям, дошедшим до наших дней, катары поклонялись Граалю отнюдь не абстрактно – священный предмет находился в главном святилище Монсегюра. Куда он делся потом – неизвестно, но Ран вполне обоснованно предположил, что катары спрятали Грааль, причем так надежно, что его никому не удалось найти, либо нашедший сумел достаточно хорошо скрыть свою находку. В 1928–1929 годах Ран отправляется в длительную поездку по «катарским» местам Франции, Испании, Италии и Швейцарии. В наибольшей степени его внимание привлекают, разумеется, развалины Монсегюра, которые находятся неподалеку от деревеньки Лавлан. В горах, окружающих руины, много пещер, и Ран систематически исследовал их в течение трех месяцев.

Важную роль в судьбе молодого немца сыграло знакомство с еще одним специалистом по катарам – Антонином Габалем, который был гораздо старше Рана и сумел за свою жизнь накопить много ценной информации. Габаль искал другую святыню катаров – Евангелие от Иоанна, – и поэтому два фанатичных исследователя смогли стать не конкурентами, а партнерами. Богатый опыт и знания Габаля и острый аналитический ум Рана составили блистательную комбинацию.

Пиренейские пещеры Ран исследовал неделю за неделей – впрочем, без особых видимых результатов. И действительно, бессистемные поиски Грааля (о котором Ран даже толком не знал, что это, собственно говоря, такое) в горном массиве сильно смахивали на попытку отыскать пресловутую иголку в стоге сена. Необходимо было найти какое то решение, какой то метод, получить ключ к разгадке тайны.

И Ран снова засел за рукописи катаров. Материалы, предоставленные Габалем, оказали ему неоценимую помощь. Среди них был достаточно подробный план замка Монсегюр. Изучая его, Ран внезапно обнаружил, что он полностью совпадает с описанием легендарной горы Монсальват, где сокрыта реликвия. Значит, Грааль находится в непосредственной близости от замка, если не в самом замке! Продолжая изучение Монсегюра, Ран обнаружил, что замок геометрически совершенен и, если бы не отдельные моменты, представлял бы собой идеально симметричное здание. С одной стороны, для уровня архитектурного мастерства XII века такие погрешности были вполне нормальны. И все же что то в этих отступлениях от симметрии – отсутствующих коридорах и помещениях – не давало Рану покоя. Пока он не задал себе вопрос: а кто сказал, что их действительно нет?

Действительно, если дорисовать план так, чтобы замок обрел идеальную симметрию, на плане появятся несколько помещений, якобы никогда не существовавших. Ран предположил, что эти тайные подземные ходы и залы просто погребены под грудой развалин и именно в них и скрывается реликвия. Вместе с Габалем и еще несколькими помощниками энтузиастами из числа местных крестьян он берется за работу. А дальше происходит нечто непонятное.

Рану действительно удается обнаружить подземные ходы, о существовании которых никто не подозревал. Они вели в священные пещеры, вход в которые «снаружи» был давно завален лавинами. В этих природных гротах сохранились следы людей многих эпох – от неандертальцев, которые украшали стены своими незатейливыми рисунками, до катаров, превративших их в свои святилища. Вот как Ран описывает эти пещеры:

«В незапамятные времена, в ту далекую эпоху, которой едва коснулась современная историческая наука, грот использовался как храм, посвященный иберийскому богу Иллхомберу, богу Солнца. Между двух монолитов, один из которых обвалился, крутая тропинка ведет в гигантский вестибюль собора Ломбрив. Между сталагмитами из белого известняка, между темно коричневыми, сверкающими горным хрусталем стенами тропинка ведет вниз в самую глубину горы. Зал высотой около 80 метров служил для еретиков собором».

Здесь же Ран совершил еще одно открытие: стены пещер были покрыты помимо всех прочих надписей и рисунков еще и символикой тамплиеров! Значит, рыцари Храма действительно были связаны с еретиками и, возможно, много лет охраняли Святой Грааль после уничтожения Монсегюра! Вернувшись из экспедиции, Ран посвятил этим вопросам несколько книг. К сожалению, писал он, Святой Грааль так и не удалось обнаружить. Так считается до сих пор. Но я, используя простейшую логику, хочу подвергнуть сомнению данный вывод.

Предположим, что Ран действительно не нашел Грааль. Что сделал бы столь фанатичный исследователь? Конечно же, организовал бы новую экспедицию в надежде добиться успеха! Либо, полностью разочаровавшись вследствие неудач, в принципе забросил бы свои исследования. Но Ран не делает ни того ни другого! Он продолжает свои исследования истории катаров, но больше не ищет Грааль – так ведет себя только человек, достигший своей цели.

Предположим, что Грааль все таки был найден. Что же мешало Рану обнародовать свое открытие? Об этом мы можем строить только предположения. Возможно, Грааль оказался носителем какой то информации, которая показалась Рану слишком шокирующей, и он медлил с ее публикацией. Возможно, хотел сначала собрать как можно больше сведений и придать своему открытию достойную «оболочку». Как бы то ни было, в 1934 году, когда Гитлер направил Вирту свое письмо (по сути – приказ), никто даже не догадывался о том, что Грааль найден и находится у Рана.

А им нужно было всего лишь почитать таможенные декларации, которые ученый заполнял при пересечении франко германской границы в 1929 году. Среди прочих предметов в них значился «медный котел для паровой установки высокой мощности». Скажите, пожалуйста, зачем археологу мог понадобиться паровой котел? Только для того, чтобы скрыть в нем от посторонних глаз какой то достаточно крупный предмет. Видимо, таким образом Грааль попал в Германию.

Книги Рана привлекли внимание «Аненэрбе» и лично Гиммлера. Ему было предложено сначала сотрудничать с институтом, а затем стать и его штатным работником. В 1936 году Отто Ран официально вступил в СС.

Продвижение молодого ученого по служебной лестнице шло с невероятной скоростью. В 1937 году он принимает участие в крупной экспедиции «Аненэрбе» в Исландию, направленной на поиски легендарной земли Туле. Ран в рамках экспедиции решает свою задачу – ищет следы пребывания на далеком северном острове катаров, правда без особого успеха.

А в 1938 году молодой ученый, делающий блистательную карьеру, попадает в немилость. Причины этого столь же загадочны, как и многое другое в бурной и богатой событиями жизни Рана. О том, почему это произошло, существует несколько версий.

Первая версия говорит о том, что Ран попытался восстановить в рамках СС религию катаров и вроде бы даже добился в этом направлении определенных успехов. Это похоже на правду – по свидетельствам многих современников, Ран действительно в какой то момент начал исповедовать веру катаров. Делай он это тихо, не привлекая ничьего, внимания все бы обошлось. Но Ран открыто пропагандировав свои взгляды, серьезно расходившиеся с теорией Гитлера. В частности, он говорил о том, что необходимо любой ценой избежать европейской войны, что на основе древней религии, древних ценностей возможны возрождение и сплочение Европы.

Он отвергал жесткие преследования инакомыслящих, допускал негативные высказывания по поводу концентрационных лагерей. В одном из своих писем он с болью говорил о том, как тяжело ему наблюдать все происходящее в Германии.

«Я опечален тем, как идут дела в моей стране. Две недели назад я был в Мюнхене. Через два дня я предпочел бы отправиться в свои горы. Терпимому, либеральному человеку, как я, невозможно жить в такой стране, какой стала моя родина. Я стыжусь той черной униформы, которую вынужден носить, и мечтаю избавиться от нее».

Избавление произошло. Ран подал прошение об отставке и ушел, преследуемый множеством ложных слухов. Согласно одним, его родители оказались евреями, согласно другим, молодой ученый был уличен в гомосексуализме. Но в таком случае – равно как если бы Ран обнаружил явную политическую неблагонадежность – его без всякой жалости бросили бы в один из немецких концентрационных лагерей, и юноша превратился бы в пепел. Этого не произошло, Ран мог спокойно гулять на свободе. Правда, своим близким Ран жаловался, что чувствует постоянную угрозу, что его жизнь в большой опасности. Предчувствия не обманули молодого ученого: весной 1939 году он, катаясь на лыжах по склонам тирольских гор, был погребен лавиной.

Официальная версия – смерть от несчастного случая – была вскоре заслонена другой, полуофициальной: самоубийство. Припомнили, что в религии катаров, в отличие от христианства, самоубийство разрешено, более того – чуть ли не поощряется как способ преодолеть грешное и бренное земное существование. Очевидно, эта версия была пущена в ход, чтобы заставить людей забыть очевидное: Ран хотел жить и боялся смерти. Следовательно, речь идет о самом настоящем убийстве.

Ненадолго отложим поиски убийц. Спросим себя: с какой целью скрывался сам факт убийства, почему убивать потребовалось столь сложным путем? Очевидно, ответ может быть только один: Рана боялись. Он слишком много знал.

И второй вопрос: куда после смерти Рана исчез Грааль? Ответить на него легче, чем, кажется. Шило исключительно трудно утаить в мешке, и в начале 40 х годов по Германии поползли слухи, что в орденском замке СС Вевельсбурге хранится среди прочих реликвий и Грааль. После поражения Германии было официально объявлено, что на самом деле в подвалах замка не было ничего ценного, а под словом «Грааль» подразумевался большой кусок горного хрусталя.

Правдоподобно? Честно говоря, не очень. С чего бы это эсэсовцам тащить в свое логово горный хрусталь, да еще и называть его Граалем? Все равно, как если бы вы положили мешок с мусором в свой комод и назвали его «шкатулкой с драгоценностями». Поэтому остаются два варианта: либо сотрудники Гиммлера были клиническими идиотами (во что мне верится слабо), либо Грааль действительно находился в подвалах Вевельсбурга, однако это тщательно пытались скрыть. Куда он делся после войны – отдельный вопрос, к нему мы еще вернемся, а пока обратимся к судьбе Рана.

Итак, в 1934 году Гитлер и не подозревал, где на самом деле находится Грааль. А находился он у Рана.

В конце 30 х Грааль благополучно перекочевал в подвалы Вевельсбурга. Что же произошло? Логично предположить, что нацистам каким то образом стало известно, кто хранит Грааль в своих закромах. И вполне естественно, что они серьезно обиделись на Рана за то, что тот пытался спрятать реликвию. Это и могло стать основной причиной опалы и загадочной гибели Рана.

На этом можно было бы успокоиться, если бы не третья версия. Дело в том, что в неопубликованных рукописях Рана, до которых я добрался совершенно немыслимым путем, фигурирует одна мощная и таинственная организация, которая и могла взять на душу грех убийства ученого. Организация, теснейшим образом связанная как с Католической церковью, так и с масонством и с нацистской верхушкой. Речь идет о Приорате Сиона.

Приорат известен современному книголюбу разве что по произведениям Дэна Брауна. Американский писатель, однако, слышал звон, да не знает, где он. Приорат Сиона он превратил в организацию, враждебную Католической церкви. На самом деле все было в точности наоборот.

В процессе своего исследования Ран наткнулся на рукописи катаров, написанные непонятным шифром. После многомесячной работы ему удалось этот шифр раскрыть. И перед удивленным ученым раскрылись новые стороны, казалось бы, давно забытой истории. Оказывается, у катаров были связи не только с тамплиерами.

У еретиков существовала целая сеть своих «агентов влияния» – тех самых знаменитых трубадуров, бродячих музыкантов, певших о любви. Вот как описывал свое открытие сам Отто Ран. Когда мы говорим о религии любви трубадуров, о посвященных рыцарях Грааля, мы должны попытаться открыть, что скрывается за их языком. В те времена под словом «любовь» понималось не то, что мы имеем в виду сегодня. Слово «любовь» (Amor) было шифром, это было кодовое слово. Amor, если читать справа налево, это Roma (Рим). То есть это слово означало, что в том виде, как оно было написано, противоположность Риму, всему, что воплощал Рим. Кроме того, Amor можно разделить на две части: A mor (без смерти), что означает возможность бессмертия, вечной жизни. Это эзотерическое, солярное христианство. Вот почему Рим (Roma) разрушил Любовь (Amor) катаров, тамплиеров, хранителей Грааля, миннезингеров (менестрелей).

Было в этих текстах и указание на силы, противостоявшие катарам. И первым числился таинственный Приорат Сиона, которому была посвящена львиная доля зашифрованных страниц. Ран взялся исследовать его – и обнаружил целый пласт европейской истории, тщательно скрывавшийся от наших глаз.

Оказалось, Приорат Сиона – тайный орден, который действует «в паре» с Католической церковью. Но, если церковь действует открыто, то Приорат – крайне законспирированное тайное общество, не стесняющее себя условностями вероучения. Задачей Приората было то, с чем не смогла справиться Церковь официальная – установить полный контроль над умами и душами людей. Вскоре после своего создания в XI веке Приорат попытался создать собственное государство, и избрал для этого землю Палестины. Знаменитые Крестовые походы были инициированы и профинансированы именно этой организацией, крестоносные короли на самом деле – высшие должностные лица Приората.

Когда эту доблестную инициативу на корню пресекли арабы (к слову сказать, с тех пор Приорат отчаянно борется с исламом; современный очаг напряженности на Ближнем Востоке – в значительной степени именно его рук дело), руководств Приората решило организовать свое «тайное государство». Впрочем, некоторые из них не пожелал служить не слишком чистым целям и вышли из ордена, основав движение катаров. Понятное дело, что они были обречены на уничтожение сразу по двум причинам – слишком много знали и оказывали сопротивление.

Когда с катарами было покончено, перед орденом встала новая угроза.

Рыцари тамплиеры, изначально главная военная опора ордена, взбунтовались и стали претендовать на самостоятельность. Их тоже пришлось уничтожить. Только после этого в ордене прошла внутренняя реформа, которая окончательно зафиксировала его основы.

Главой ордена являлся Великий магистр. На этой должности побывали многие удивительные, легендарные личности – Сандро Ботичелли, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Виктор Гюго, Клод Дебюсси. Магистра окружает узкий круг приближенных – так называемые Зрячие – только они знают, кто стоит во главе ордена. Более низкая ступень – Посвященные – те, кто не знает личности Великого магистра, но достаточно глубоко посвящен в дела ордена. Две эти высшие ступени и образуют, собственно говоря, основу ордена – люди попадают сюда только после тщательного отбора, и единственной причиной их ухода из ордена является смерть. Два низших слоя – те, кто служит Приорату, не подозревая о его истинных целях и задачах. Это люди, облеченные властью (политики, финансисты, военачальники) и простое «пушечное мясо», расходный человеческий материал.

Членом Приората – причем Посвященным, если не Зрячим, – был Хаусхофер. Судя по всему, именно он предложил ордену поддержать Гитлера. Историки до сих пор удивляются: как могла карликовая националистическая партия, у которой существовала куча конкурентов, за несколько лет достичь небывалых высот? Что заставляло промышленников и финансистов давать ей многомиллионные субсидии? Судя по всему, объяснить это можно только влиянием Приората – и ничем иным.

Приорат напрямую вышел на нацистских лидеров, и между двумя сторонами был заключен некий договор. Очевидно, предусматривалось создание некого государства в Южной Франции, где Приорат смог бы реализовать свою тысяч летнюю мечту о собственной территории.

Далее не случайно после разгрома Франции в 1940 г., Германия оккупировала лишь северную ее часть, а в южной оставила марионеточное правительство Петэна. Судя по имеющимся данным, и Петэн и глава его кабинета Лаваль были исполнителями воли Приората. Об этом говорит и бурная активность, которую развил Приорат Сиона в Южной Франции в начале 1940 х годов. Рискуя нарушить конспирацию, орден даже выпускал собственный журнал «Венкр». Впоследствии много говорили том, что этот журнал был организован движение Сопротивления, поскольку некоторые материал в нем имели откровенно антинемецкий характер. Однако это, мягко выражаясь, не совсем соответствует истине. Во первых, журнал, в отличие от остальных изданий Сопротивления, выходил на прекрасной бумаге, которую нигде, кроме как у немцев, было не достать. Во вторых, никаких особенно антинемецких высказываний там обнаружить не удастся даже при большом желании – я лично просмотрел всю подшивку «Венкра» и обнаружил там только то, что и ожидал обнаружить: скрытую подготовку читателей к установлению светской власти духовных лиц. В частности, много статей посвящено опыту теократии, который трактуете исключительно положительно. Приорат Сиона готовил для себя благоприятную почву.

Приорат был теснейшим образом связан с «Аненэрбе», в первую очередь через конкретных сотрудников института, которые были одновременно Посвященными ордена. Самое интересное то, что Приорат активно действовал и в западных странах – членах антигитлеровской коалиции. Видимо, именно этим и объясняется стремление скрыть некоторые факты истории Третьего рейха.

Насколько глубоко смог проникнуть Ран в тайны Приората Сиона? Этого, наверное, мы не узнаем уже никогда. Во всяком случае, он узнал достаточно для того, чтобы обречь себя на неминуемую гибель. И унести с собой в могилу многие тайны, разгадку которых мы ищем до сих пор.

Гиммлер и Святой Грааль

Аненэрбе. Пророчества Нострадамуса

Мишель Нострадамус, средневековый французский предсказатель, будоражит умы людей вот уже на протяжении нескольких веков. Его популярность не ослабевает по сегодняшний день. Зайдите в любой книжный магазин и спросите продавцов – они наверняка принесут вам хотя бы одну (а скорее всего, не одну) книгу, посвященную пророчествам Нострадамуса.

Не осталось в стороне от этого течения и «Наследие предков». Нужно сказать, что руководители нацистской партии были людьми более чем суеверными. Сам Гитлер окружил себя целым штатом астрологов, к предсказаниям которых относился зачастую более внимательно, нежели к докладам разведки и мнению собственных генералов. Не отставал и Гиммлер: существование «пророков» он считал неотъемлемой чертой арийской культур и, словно древний вождь, окружил себя астрологами. В отрицательном отношении христианств к астрологии он видел еще одно доказательств того, что чтение будущего по звездам – это древняя германская наука.

«Аненэрбе» вплотную занялся изучением наследия Нострадамуса в конце 1930 х годов. Целей такого исследования было несколько. Во первых, предсказатель широко использовался в пропагандистских целях. Вот что, например, писал по этому поводу в своих мемуарах Вальтер Шелленберг – глава внешней разведки СС.

«Примером того, как мы смогли направлять в нужном для нас направлении поток беженцев в Северной Франции, а несколько позднее в районе Парижа является изготовленная нами невзрачная с виду брошюра, содержащая мрачные прорицания средневекового астролога Нострадамуса. Эта брошюра распространялась среди французского населения через наших агентов по радио и забрасывалась с самолетов. Мы выбрали те цитаты, в которых Нострадамус предсказывал появление „машин, изрыгающих дым и огонь“, которые с грохотом будут пролетать над городами, неся ужас и уничтожение людям.

От себя мы добавили «пророчество» о том, что только юг и юго восток Франции спасутся от этих бедствий. После этого охваченные паникой массы беженцев двинулись в подсказанном нами направлении. Тем самым немецкие войска получили желаемую свободу продвижения, тогда как коммуникации французской армии были парализованы».

Было и много других случаев, о которых Шелленберг не упоминает. Что, впрочем, не удивительно, потому что в процессе толкований пророчеств Нострадамуса нацистская верхушка сама поверила в собственные сказки, настолько убедительными они казались. Возьмем, например, такое пророчество:

«Машина метающего огня

Потревожит осажденного великого вождя.

Внутри произойдет такой бунт,

Что побежденные впадут в отчаяние».

О чем идет речь? Эксперты из «Наследия предков» авторитетно заявили: конечно же, об уничтожении Британии! «Машина летающего огня» – что это может быть, кроме как боевой самолет бомбардировщик, сбрасывающий на вражески города этот самый «летающий огонь»? «Осажденный великий вождь» – ни кто иной, как Черчилль. Бомбежки английских городов вызовут бунт среди гражданского населения, который сделает любое сопротивление бессмысленным.

Правда, специалисты «Наследия предков» предпочли умолчать о том, что «машиной летающего огня» в Средние века называли самую обыкновенную катапульту, которая стреляла снарядами, пропитанными горючим составом и подожженным перед выстрелом. Такие «огненные шары» широко применялись при осадах городов. Впрочем, даже если это обстоятельство открылось бы, у эксперте «Аненэрбе» было в запасе еще одно пророчество говорящее, казалось бы, о том же самом. Звучал оно следующим образом:

«Увидят, как семь разменяется

британский народ,

Крашеный кровью на двести девяностом году, –

Вовсе не свободный, но благодаря германской поддержке,

Овен боится его широты в Бастарнии».

Срок в 290 лет отсчитывали от 1649 года, казни короля Карла I, которую трактовали как «первое кровопролитие британского народа». Дальнейшие «перемены» пришлись на события Английской революции, Реставрацию и новое свержение монархи Стюартов, на наполеоновские войны и чартистское движение. Итак, в 1939 году произойдет сильнее шее потрясение для британского народа – так утверждал доктор Критцингер в своей книге, увидевшей свет еще до прихода нацистов к власти. Причем связан этот кризис будет с Польшей – «Бастарнией» в Древнем Риме называли область Восточной Европы, примыкающую к Балтийскому морю. Что же касается Овна, то это, согласно старым астрологическим трактатам, символ Британии. Что может быть яснее!

Когда в стенах «Аненэрбе» всерьез заинтересовались Нострадамусом, книжка Критцингера пришлась как нельзя более ко двору. А уж осенью 1939 года, когда с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война, вызвавшая в Британии серьезный политический кризис, специалисты по предсказаниям возликовали: оказывается, с помощью пророчеств Нострадамуса действительно можно предвидеть будущее! С тех пор в рамках института существовал специальный отдел, занимавшийся предсказаниями и пророчествами.

В работе отдела были заинтересованы не только Гитлер и Гиммлер. Сюда же обратился и министр пропаганды Третьего рейха, пресловутый доктор Геббельс. Геббельс попросил подготовить для него свод пророчеств Нострадамуса, которые говорили бы о скором триумфе Германии. И такая работа, действительно, была проведена в первой половине 1940 года. Руководил ею известный астролог Карл Крафт.

Известность пришла к Крафту осенью 1939 года. До этого он занимался частной практикой, составлял гороскопы по заказу берлинцев – состоятельных и не очень. Но затем в процессе очередных изысканий ему открылось, что в период с 7 по 10 ноября 1939 года жизни фюрера будет угрожать опасность. Как лояльный немец, он направил письмо с предостережением лично Гитлеру. Сперва на него не обратили внимание. Но когда 8 ноября фюрер лишь по чистой случайности не погиб в результате покушения, о письме вспомнили.

Делом Крафта занялось гестапо. Правда, довольно быстро выяснилось, что к подготовке покушения чудаковатый астролог ни малейшего отношения не имеет. Крафт вообще производил впечатление человека не от мира сего, и отношение к нему быстро поменялось. Его объявили, чуть ли не пророком, устроили аудиенцию у вождей рейха. Затем Крафта зачислили в ряды «Аненэрбе» и даже чуть не назначили руководителем всего андрологического отдела. Лишь явное сопротивление самого астролога и очевидное отсутствие у него даже тени «начальственных» талантов заставив ограничиться должностью «ведущего эксперта».

После подготовки свода пророчеств, которые широко использовались нацистской пропагандой, Крафт окончательно оказался в фаворе. Больше всего ему благоволил Рудольф Гесс – ближайший сподвижник Гитлера, его «тень», наци № 3. Человек со сложным характером, неравнодушный к астрологии и мистике, Гесс привык во всем советоваться с прорицателем. Одновременно он находился под сильным влиянием семейства Хаусхоферов.

Неизвестно, по чьему совету, но однажды Гесс решился взять на себя историческую миссию огромной важности – примирить Германию и Британию. Для этого, считал он, нужно немногое – всего лишь лично обратиться к тем силам в Англии, которым не нравилась война. 10 мая 1940 го Гесс вылетел в Англию, чтобы осуществить свою «миссию мира». С этим полетом связано немало загадок, на которых мы не будем останавливаться. Во всяком случае, миссия окончилась провалом – англичане не стали слушать Гесса и обращались с ним как с военнопленным. И если определенное время Гитлер связывал с полетом своего любимца какие то надежды, то после очевидного их крушения он был вынужден сделать вид, что ничего не знал о намерениях Гесса. Официально было заявлено, что наци № 3 совершил свой полет в припадке безумия. Вот что напишет об этом Шелленберг в своих мемуарах.

«По данным разведки, было установлено, что Гесс поддерживал прочные связи с астрологами… и что полет его был совершен в соответствии с расчетами астрологов. После этого массовые аресты, проводившиеся Мюллером, захватили и этих людей… Гесс постоянно цитировал высказывания древних прорицателей и предсказания провидцев, таких как Нострадамус… При этом он ссылался на ранее составленные гороскопы, предсказания которых подтверждают, по его мнению, его личная судьба, судьба его семьи и всей Германии».

Именно астрологов, в конечном счете, сделали козлами отпущения. Астрологический отдел «Аненэрбе» был разогнан, Крафта посадили в концлагерь. Говорят, что незадолго до ареста он предсказывал скорую войну с Россией – и это опять же сбылось! Может, именно поэтому он и был размещен не в обычном бараке вместе с сотнями других заключенных, а в комфортабельной одиночной камере, был освобожден от любых работ, получал усиленное питание. Приблизительно раз в месяц за Крафтом приезжала большая черная машина, которая увозила его на пару дней в Берлин – для консультаций с Гиммлером, а возможно и с самим фюрером. Весной 1945 года, когда крах Германии стал очевидным, Крафт был спешно умерщвлен.

Что же такое знал главный астролог «Аненэрбе», что не должно было попасть в руки союзников? Что удалось ему найти в пророчествах Нострадамуса, какой правильный ключ подобрать к ним? Загадки, снова загадки…

АНЕНЭРБЕ. Земли Королевы Мод

Среди многочисленных проектов, над которыми работал этот институт, был проект по исследованию одной чудесной теории о входе во внутреннюю Землю. В рамках этой теории проводились исследования Антарктиды, проект носил название «Новая Швабия» и являлся проверкой чудесной теории о входе во внутреннюю Землю.

По мнению учёных «Аненербе», именно там, среди полярных льдов, и находится вход в мировые глубины, где живут древние боги. Там на самом деле существует в первозданном виде тот райский сад, из которого вышло человечество. Первые экспедиции в Антарктиду начались с 1938 года, когда к берегам Ледяного континента подошло судно «Швабенланд». На нём плыли на Южный полюс учёные, которым под руководством капитана Альфреда Ритшера предстояло исследовать новый материк. Для этой экспедиции их специально готовило Немецкое общество полярных исследований. Сам Ритшер неоднократно участвовал в экспедициях на Северный полюс.

До немцев Антарктиду практически не изучали, поскольку это не имело большого практического смысла. Так что благодаря трудам «Аненербе» началось планомерное изучение неизвестного района. Учёные привезли с собой лёгкий гидросамолёт, который облетел практически 600 000 квадратных километров, причём пилоты сделали 11 000 снимков! К тому же цель немцев была проста: обозначить своё присутствие и «застолбить» Антарктиду для своей страны. Поэтому вся эта огромная территория была не только картографирована, но и через каждые 25 километров на лёд скидывались вымпелы с изображением свастики. Также немцы установили свастики на обширной территории западной части Земли Королевы Мод: на берегах Принцессы Астрид, Принцессы Марты.

Таким образом, «присвоенная территория» получила название «Новая Швабия» и рассматривалась не только как колония Германии, но и как некий мистический путь к богам. В некоторых районах Антарктиды экспедиция обнаружила свободные ото льда пространства, что было объяснено выходом подземных горячих источников. Вернувшись на родину 12 апреля 1939 года, Ритшер доложил: «Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Герингом. Впервые германские самолёты пролетели над Антарктическим континентом. Каждые 25 километров наши самолёты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно в 600 тысяч квадратных километров. Из них 350 тысяч были сфотографированы». На протяжении последующих семи лет воды около Земли Королевы Мод постоянно патрулировали подводные лодки контр-адмирала Деница, не позволяя ни одному кораблю подойти к берегам Антарктиды. За эти годы было потоплено немало торговых судов разных стран, в том числе и союзных Германии.

Некоторыми учёными Антарктида считалась той самой Гипербореей, Атлантидой или Туле, которые «пропали» с карт в далёкой древности. Эта идея основывалась на существовании старинных средневековых карт, которые изображали Антарктиду без ледяной шапки в виде группы крупных островов с внутренними морями. Одна из таких карт, принадлежавшая средневековому адмиралу Пири Рейсу, датирована 1513 годом. Она была случайно обнаружена в 1929 году, и немцы, конечно, не могли о ней не знать. Кроме этой карты существует ещё несколько, и даже куда более древних. Интересно, что на карте Пири Рейса Земля Королевы Мод, которая стала Новой Швабией Третьего рейха, изображена в виде группы островов с высокими горными пиками. Известна и карта Оронтия Финея, сделанная им в 1531 году: на ней Антарктида свободна ото льда, изображены фьорды, реки, горы. А в горах Перу найдены карты… Атлантиды, невероятно похожие на материк Антарктиду! До сих пор задаются вопросом, откуда подобные карты могли вообще у людей появиться. А ведь они были созданы, и это не мистификация. На них изображены не только очертания ледяного материка, но и особенности его географии. Поскольку лёд покрыл Южный полюс очень давно, не на исторической памяти человека, то сразу вставал вопрос: каким образом можно было увидеть то, чего увидеть нельзя? Следовательно, старинные карты были копиями ещё более древних. Но кто же тогда и в какое время их мог изобразить? В XV веке, когда они были скопированы, люди не имели представления не только об Антарктиде, но и об Америке и Австралии. Однако на них имеется и Америка, и Австралия, и что ещё более интересно — стокилометровая суша на месте Берингова пролива, сухой перешеек, связывающий Южную Америку с Антарктидой, и полоска земли от Карибских островов до Америки. Такое расположение суши и океанов относится ко времени, далеко уходящему за исторический горизонт. А поскольку карты выполнены с предельной точностью, то говорить о разыгравшемся воображении картографов не приходится. Ещё одна странность: такие карты не могли выполнить люди, не имеющие возможности подняться над материками и увидеть их с воздуха, так что те, кто создал эти карты, имели летательные аппараты. Объяснения и сегодня дают самые странные, приписывая эти документы прошлого то древним космонавтам, то погибшей расе, а то и вообще инопланетным гостям из других миров.

Но, судя по тому, как настойчиво немцы рвались на Южный полюс и как упорно там трудились, они использовали какую-то неизвестную другим информацию, и совершенно ясно, что они владели древними картами. Они выбрали для своей «Новой Швабии» Землю Королевы Мод не наугад, а следуя только им известному плану. В состав экспедиции входили метеорологи Герберт Регула и Хайнц Ланге, биолог Эрих Баркли, геофизик Лео Гбурик, географ Эрнст Херманн, океанограф Карл Хайнц Паулер, инженеры Роберт Шульц, Генрих Маас, Эдгар Гаенг, Ханс Нильсен и ещё 47 человек.

Есть одна любопытная деталь: если экспедиция 1938 года была гражданской, то вторая гражданская экспедиция была отменена, а дальше за проект «Новая Швабия» уже отвечают СС и «Аненербе». Участники первой экспедиции взахлёб рассказывали о каких-то чудесах, которые там увидели, — о пещерах с райским воздухом и диковинных растениях, упоминали и о том, что путь в эти пещеры ведёт не с поверхности, а из-под воды. Но скоро все они замолчали. Исследователи, пришедшие им на смену, не были болтунами. С 1939 года несколько раз в год к Новой Швабии стали ходить большие океанские корабли, перевозя технические установки и машины — горнопроходческое оборудование, рельсы, вагонетки, бурильные установки.

Заходили в Новую Швабию и подводные лодки. По воспоминаниям Уинделла Стивенса, который тогда служил в военной разведке США, американцам было известно, «что немцы строят восемь очень больших грузовых субмарин, и все они были спущены на воду, укомплектованы и далее бесследно исчезли. До сего дня мы не имеем никакого понятия, куда они ушли. Они не на океанском дне, и их нет ни в одном порту, о котором мы знаем». А в конце пятидесятых годов австралийцы среди трофейных немецких фильмов нашли киноленту, в которой показывались испытания Фау-7. Так вот, в этом фильме были сняты немецкие субмарины у берегов Антарктиды, на них в полной боевой готовности стоят экипажи, кругом видны ледяные шапки айсбергов. Сам Уинделл считал, что именно в Антарктиду перевезли несколько промышленных предприятий по производству новых летательных аппаратов.

Перевозили туда и людей — мужчин, женщин, даже детей. Но вот куда потом делись эти сотни, если не тысячи колонистов — огромный вопрос, потому что американцы не нашли в Антарктиде ни одного живого или мёртвого немца! Точно действительно они все ушли на другую сторону Земли, во внутреннее её пространство! В погибшую некогда Атлантиду!

Есть такая теория, что тайны Антарктиды нужно искать под ледяным панцирем, и там якобы сохранились следы прежних хозяев материка — атлантов. По этой теории древняя Атлантида была центром тогдашнего мира и контролировала все остальные районы планеты. Дрёмин пишет: «Включение Антарктиды в эволюцию человеческой цивилизации объясняет, почему великий философ античности Аристотель, знаменитый астроном Гиппарх и географ Птолемей считали, что Атлантику со всех сторон окружает единый континент, и почему Геродот называл Атлантический океан морем, а Средиземное море — заливом. Действительно, Антарктида является тем недостающим звеном, которое объединяет Европу, Азию, Африку и Америку в единый континент. Современная Антарктида — наименее пригодный для жизни материк: 99 % её поверхности покрыто льдом толщиной до 5 километров, средняя температура летом от –30° до –50 °C, а зимой от –60° до –70 °C, часты очень сильные ветры.

Но Флавио считает, что в сравнительно недавнем прошлом климат Ледяного континента был вполне благоприятным и изменился лишь в результате поворота земной оси. Очевидно, 15–20 тысяч лет назад географические полюсы находились в другом месте. Согласно результатам исследований следов остаточной намагниченности, сравнительно недавно Северный магнитный полюс находился на востоке Азии. И хотя магнитная ось не совпадает с осью вращения Земли, есть основания считать, что угол между ними не может быть большим. Исходя из этого, Северный географический полюс находился в центре Якутии.

В этом случае Антарктида размещалась севернее, в более тёплых широтах. Она была вполне пригодна для жизни и напоминала теперь своими очертаниями треугольный континент, развёрнутый вершиной на юг — так, как это изображено на буддийских картах-мандалах. Если с побережья этой Антарктиды плыть в Океанию, можно попасть туда с запада — как и бог-просветитель острова Пасхи Маке-Маке. Герои же американского эпоса, первый инка Манго Калак и мексиканский Кетцалькоатль, если бы они отправились с берегов Антарктиды, тоже появились бы в полном соответствии с легендами из-за моря с востока. Для шумеров Антарктида в качестве родины легендарного Оаннесса была на юге, как и для тамилов их Тамалахам! При таком положении полюсов Центральная Америка, Междуречье, Индостан — все колыбели древнейших цивилизаций — попадают в область средних широт с примерно одинаковым умеренным климатом, который приблизительно соответствует климату северного побережья смещённой Антарктиды. Возможно, что после катастрофы расселение атлантов с замерзающего континента происходило не случайным образом, а на заранее колонизированные территории».

Вполне вероятно, что немцы нашли во время своей антарктической экспедиции следы атлантов, какие-то вполне материальные следы, нашли и территории, скрытые от глаз, но пригодные к проживанию, — чем чёрт не шутит, ведь мы очень плохо знаем, что собой представляет Антарктида. Но то, что немцы так упорно её осваивали, уже наводит на некоторые мысли.

Немцы строили в Антарктиде секретную базу, известную как база 211. В 1943 году Дёниц рапортовал Гитлеру: «Германский подводный флот гордится тем, что на другом конце света создал для фюрера неприступную крепость Шангриллу». Но следов этой неприступной крепости найти никому ещё не удалось. Как будто её там никогда и не было. Американцы обшарили всю поверхность Антарктиды, совершили множество вылетов, но вернулись ни с чем. Четыре раза они предпринимали антарктические походы без всякого результата, пока, в конце концов, не махнули на поиски рукой. Не поддаётся объяснению даже самая очевидная причина присутствия немцев на Южном полюсе — добыча урана. Да, там действительно именно в районе Земли Королевы Мод имеются урановые пятна. Пятна — есть. Следов разработки — нет. А ведь такие следы просто так не теряются, особенно в условиях вечной мерзлоты. Нет ни шурфов, ни карьеров, ни других очевидных доказательств, что кто-то и когда-то здесь добывал уран. Нет к тому же и механизмов, при помощи которых вообще можно проводить работы в таких суровых условиях. А их вряд ли стали бы вывозить, учитывая события 8 мая 1945 года. Так где ж оно всё? Люди? Механизмы? Рабочая сила, которую везли, отбирая из концлагерей по особым спискам? Ни следа…

Было известно, что в конце войны 35 субмарин готовились забрать необходимое оборудование и стояли на рейде, что на некоторые из них были погружены какие-то контейнеры, личные вещи Гитлера, продовольствие и пассажиры, но куда потом делись эти подводные лодки, также никому не известно. Их так больше никогда и не нашли. Эти лодки класса «U» носили название «Конвой фюрера». Только две из них при странных обстоятельствах попросили убежища в аргентинском порту Мар-дель-Плата, но уже после рейса в Антарктиду. Когда заслушали командиров лодок, то предпочли почему-то дело сразу закрыть. И понятно почему. Один из них, Отто Вермаут, сообщал, что вывез из рейха людей с повязками на лицах, как бывает после пластических операций или тяжёлых ранений, и высадил он их… в Антарктиде. Именно после этих показаний американцы и взялись за поиски военной базы рейха. И хотя официально считалось, что экспедиция адмирала Бэрда научно-исследовательская, она была организована как полноценная военная операция. В этой экспедиции, вошедшей в анналы истории Второй мировой войны как «Высокий прыжок», участвовало 13 кораблей, 35 самолётов и вертолётов, один авианосец (!) и четыре тысячи солдат и офицеров! Так ни единого следа немцев и не нашли. Однако в печати того времени появлялись странные заметки: кто-то делился воспоминаниями об этом ледовом походе, упоминая, что американцам пришлось столкнуться с таким сопротивлением, что они вынуждены были отступить. Во всяком случае, в 1948 году газеты писали, что в ходе «экспедиции» были потеряны один корабль, 13 самолётов и несколько десятков солдат. В прессу просочились странные рассказы участников экспедиции о стремительно вылетающих из-под воды дисковидных объектах, искажающих психику погодных явлениях, а одно издание даже привело такие слова самого Бэрда: «В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью». Сам же адмирал потом от этих слов отказывался. А секретный доклад, из которого вездесущие журналисты почерпнули информацию, так и остаётся секретным. Правда, после смерти адмирала (а он погиб в своей последней антарктической экспедиции) будто бы нашли его дневник, где ясно записано, что участники экспедиции видели странные летающие аппараты и разговаривали с людьми высокого роста, голубоглазыми и светловолосыми (то есть идеалом нордической расы). В конце концов была достигнута договорённость, что они передадут часть секретов относительно строительства дисколётов Соединённым Штатам, а те в свою очередь будут снабжать население Новой Швабии продовольствием.

По другой версии, опубликованной журналом «Сан», встреча с «нордическим товарищем» выглядела немного иначе: самолёт Бэрда заставили приземлиться, были это, конечно, летающие тарелки, а затем к нему подошёл высокий блондин с голубыми глазами и на плохом английском (немец ведь!) потребовал, чтобы американцы убирались с материка и прекратили ядерные испытания. Этот представитель нацистов якобы пригласил адмирала в свою колонию, где, к всеобщему удовольствию, и была достигнута договорённость — сырьё в обмен на технологии. Но адмирала нет в живых, его дневника никто не видел, а в бортовом журнале экспедиции никаких записей о контактах с представителями высшей расы не имеется.

Но известно точно, с кем столкнулись американцы у берегов Земли Королевы Мод, — это были советские корабли! Когда американская экспедиция подошла к Антарктиде, в море Лазарева уже находились эти наши корабли. Что они там делали — вопрос другой. Но после войны СССР удалось захватить замечательный приз из «Аненербе» — все карты и снимки первой, а может, и второй немецкой южной полярной экспедиции! И уходить из Антарктиды СССР не собирался. Никакие демарши Штатов и других стран не смогли остановить присвоение Антарктиды Сталиным! И есть версия, что адмиралу Бэрду пришлось бежать не от немецких защитников Новой Швабии, а от бывших союзников по Второй мировой войне — антарктического флота СССР. Там, в полном составе, присутствовали все эти корабли, отлично оснащённые и вооружённые. Столкнувшись со «сталинскими соколами», можно было потерять и не 13 самолётов, один корабль и сорок человек, а гораздо больше.

В первой советской антарктической экспедиции принимали участие весьма известные люди — Папанин, Водопьянов, Кренкель, Ляпидевский, Фёдоров, Каманин, Мазурук… Что ни имя — то легенда. И корабли, которые увидели американцы у берегов Антарктиды, тоже были особые корабли. Среди них три эсминца, полностью переоснащённые для плавания в высоких широтах — «Высокий», «Важный» и «Внушительный». Это были корабли, построенные по новым технологиям, которые были добыты уже не у немцев, а у японцев. Проект назывался 45-бис и был особо секретным, даже снимать эти корабли или разглашать тайну их места пребывания категорически запрещалось. И вполне понятно, по каким причинам. Именно эти «тайные» эсминцы обслуживали новое детище СССР — военную базу «Лазаревская», ту самую, которую всегда именовали научно-исследовательской полярной станцией. От того, теперь уже очень далёкого, времени вблизи «Лазаревской» осталось мемориальное кладбище. И по воспоминаниям Владимира Кузнецова, участника одной из экспедиций, там есть могила лётчика Чилингарова, украшенная четырёхлопастным пропеллером. Дата смерти воздушного аса — 1 марта 1947 года… Исследователям удалось выяснить, кто такой этот лётчик Чилингаров: он служил во время войны в авиадивизии, занимавшейся перегоном американской техники, полученной по ленд-лизу, и пропеллер на его могиле снят с американского самолёта фирмы «Кингкобра». Самолёт этот — истребитель. Производился в Америке только для советской армии. Но что делал истребитель «Кингкобра» с пилотом Чилингаровым в 1947 году в Антарктиде? Это не гражданский, это военный самолёт. И лётчик Чилингаров подчинялся своему командиру, имя которого уже упоминалось, — Мазуруку. Истребители-перехватчики «Кингкобра», или П-63, в количестве 2500 штук стояли на вооружении армии, хотя в воине участия не приняли, эксплуатировались они в основном в районах Крайнего Севера.

Но что случилось с этим самолётом на Южном полюсе? Как что?! Охранял нашу родную базу от американских ВВС! И, вероятно, погиб в бою с непрошеными «гостями». Во всяком случае, американцам удалось провести разведку и отснять практически всю Западную Антарктиду, но они не смогли сделать ни единого снимка её восточной части! Если сопоставить время экспедиции Бэрда и время гибели лётчика Чилингарова, то вполне закономерно встаёт вопрос: а не были ли эти голубоглазые представители высшей расы и хозяева летающих тарелок, похожих на английские каски, русскими рослыми парнями, выполняющими в Антарктиде боевое задание? Охраняющими базу «Лазаревская» и месторождения урана?

Во всяком случае, Александр Бирюк пишет об «антарктическом инциденте» так: «27 февраля самолёт, на котором адмирал Бэрд летел на восток, чтобы отыскать и сфотографировать аэродром, на котором базировались советские штурмовики, напавшие на его эскадру, подвергся внезапной атаке двух истребителей П-63 с красными звёздами на крыльях. Прострелив адмиральскому «тайгеркэту» один двигатель, они вынудили его к посадке на ледяное поле, а подоспевшие на транспортном Ли-2 десантники самым натуральным образом взяли прославленного адмирала в плен. Как свидетельствует в своих недавно «расшифрованных» дневниках сам Бэрд, русские отнеслись к нему со всем благодушием и добросердечностью, на какую только были способны по отношению к достойному противнику. Краснал и чёрная икра, «Столичная» водка, любимые самим Сталиным первоклассные папиросы «Герцеговина Флор» — всё это было предоставлено американцу в избытке, но он также честно был предупреждён и о том, что если президент Трумэн не пойдёт на мирные переговоры, то адмирала придётся самым натуральным образом ликвидировать… да так, чтоб все концы в воду! В своих записках адмирал приводит и некоторые фамилии своих высокопоставленных русских «приятелей», такие как Петров, Иванов, Сидоров, но и так ясно, каких именно людей он имеет в виду. По крайней мере личности контр-адмирала Папанина и генералов Каманина и Ляпидевского угадываются настолько чётко, что во всякой дополнительной расшифровке не нуждаются никоим образом».

Всё ясно? Не было летающих тарелок! Были «сталинские соколы». Однако до сих пор в печати появляются отголоски той давней истории. И вдруг оказывается, что инопланетяне-то вовсе ни при чём, хотя бы с той, американской, стороны. А на самом деле в экспедиции Бэрда было несколько самолётов новой конструкции, которые назывались на армейском жаргоне «летающими блинчиками», а если правильно — скиммеры XR-5U. Это были первые американские самолёты с дисковидным крылом. Однако, как вспоминает один из участников той экспедиции, Джон Сайерсон, пилот, история с пленением Бэрда и вовсе выглядела как в паршивом фантастическом боевике: непонятные, совершенно вражеские летательные аппараты внезапно стали атаковать американский флот, подошедший к берегам Антарктиды. Лео Стрингфильд, специалист по НЛО, то есть уфолог, приводит такой его рассказ: «Они выскакивали из-под воды как угорелые и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущённого воздуха рвало радиоантенны. Несколько «корсаров» успели взлететь с «Касабланки», но они по сравнению с этими странными летательными аппаратами выглядели как стреноженные. Я не успел и глазом моргнуть, как два «корсара», сражённые какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих «летающих тарелок», зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе «Касабланки» и видел это так, как вы сейчас меня самого. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука, они безмолвно носились между кораблями, словно какие-то сатанинские иссиня-чёрные ласточки с кроваво-красными клювами, и беспрерывно плевались убийственным огнём. Внезапно «Мэрдок», находившийся от нас в десяти кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, невзирая на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Когда в район боя прилетели наши «блинчики», незадолго до этого перебазированные на береговой аэродром, то и они ничего поделать не смогли. Весь кошмар продолжался что-то около двадцати минут. Когда «летающие тарелки» снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими».

А на следующий день произошло знаменитое пленение Бэрда. Сам Стрингфильд отказывается комментировать этот рассказ, поскольку выскакивающие из-под воды самолёты — это уже слишком, даже если они и похожи на летающие тарелки.

Впрочем, если Бэрд и хотел найти военную базу в высоких широтах, он её нашёл. Не нацистскую, конечно. Потому что, как вспоминают одни современники, несмотря на прямо противоположные утверждения других современников, в 1947 году не было немцев в Антарктиде. Их не было даже уже в 1944 году. И не нашёл Бэрд тех скрытых во льдах заводов, которые надеялся обнаружить. Не нашёл ни женщин, ни детей, ни солдат, ни узников концлагерей, вынужденных кайлом долбить ледяные просторы в поисках драгоценного урана. Нашёл он военную советскую базу, которую описывает Кузнецов, который посетил её, но уже мирную и не вызывающую никаких подозрений. Обычная полярная станция. Исследовательская. ««Новолазаревская», думается, самая уютная и самая обжитая из всех наших станций в Антарктиде. Крепкие каменные здания на бетонных сваях живописно расположились на коричневых холмах и радуют глаз своей фантасмагорической раскраской. В домах очень тепло. Кроме дизельной, энергию дают многочисленные ветряки. Зимовщиков тут около четырёхсот, летом — до тысячи и более, очень многие с семьями. На станции оборудован прекрасный аэродром — самый старый аэродром в Антарктиде и единственный, имеющий полосы с металлическим покрытием и бетонированные ангарные стоянки. На каменистом холме, расположенном меж двух особо крупных озёр, — кладбище полярников». Только это кладбище да, пожалуй, слишком шикарный для простого посёлка зимовщиков аэродром и напоминают, что в послевоенные годы СССР спешил урвать свой кусок пирога и вступил в стычку с желавшими того же самого американцами. Но почему-то ни мы, ни американцы так и не пробовали проникнуть в подводные глубины Антарктиды, попасть в святая святых — скрытые пещерные ходы, где, как с восторгом описывал адмирал Дениц, «тёплый, совершенно райский воздух».

А странные объекты над обоими полюсами видят до сих пор. Японцам даже удалось засечь на экране локатора какие-то быстро перемещающиеся аппараты, которые, точно в мякоть, вошли как бы внутрь ледяной Антарктиды прямо из космоса. Были они округлые и шли, не снижая скорость, а потом исчезли с радара. Куда? В пещеры под вечным льдом? В звёздные врата, ведущие внутрь Земли? Гораздо проще и спокойнее было бы считать все эти наблюдения галлюцинациями или играми уфологического разума.

Если бы… если бы в рейхе действительно разработали дисколёты, атомную бомбу и ракеты, способные вывести человека в открытый космос. И всеми этими мероприятиями тоже занимался институт «Аненербе».

Оккультизм Третьего рейха

Вроде бы фашизм, вместе со Второй мировой войной канул в Лету и можно было бы его уже передать школьным учебникам истории. Увы. Это страшное зло живо по сей день, и не только в явной форме воинствующих организаций бритоголовых головорезов, но и в виде тайных, засекреченных и, между прочим, очень богатых организаций. И это вполне закономерно. Не могла в одночасье исчезнуть бесследно подоплека, питавшая нацизм. Слишком глубокие и ветвистые он успел пустить корни.

Вот с таких позиций — не только прошлой, но и будущей опасности для человечества — стоит вернуться к истокам нацизма еще раз, чтобы попробовать понять, какими идеями он вдохновлялся и на какой философски-идеологической основе процветал, чудом не подмяв под себя весь мир.

Феномен Третьего рейха еще и в том, что мир, зализывая раны, нанесенные ему нацизмом, предпочитает расценивать случившееся как обычную войну, каких было на Земле предостаточно, хотя на самом деле человечество столкнулось с чем-то принципиально новым, не имевшим аналогов в прошлом.

Десятилетие проходит за десятилетием, но до сих пор так и не появилось ни в одной стране обстоятельного и объективного исследования данного феномена, хотя доподлинно известно, что в старинных замках Германии — резиденциях его многочисленных тайных организаций, были обнаружены, изъяты и вывезены на грузовиках тонны документации, которой, по некоторым данным, завладели Соединенные Штаты и Советский Союз.

Сама тема эта не просто замалчивается — она остается засекреченной по сей день. Похоже, эти страны больше интересовал не нацизм как явление, а наработки Третьего рейха — на предмет практического их использования. Не секрет ведь, что по окончании войны многие нацистские конструкторы и ученые, сменив фамилии, а то и внешность, весьма успешно трудились на благо США.

Проанализировать и понять сущность Третьего рейха пытаются лишь отдельные энтузиасты, подобные французам Жаку Бержье и Луи Повеля, выпустившим в свет наделавшую много шума книгу "Утро магов. Оккультный рейх". Третий Рейх — этакий алогичный гибрид-монстр, сотканный из несостыкуемых противоречий, продолжает и сегодня хранить свои тайны. Помимо многомиллионных человеческих жизней, принесенных на алтарь его надуманного, эклектического "учения", поражает сам факт его существования на уровне идеологии целого государства.

Осуществляя садистское, планомерное истребление людей — не в честном бою, а в газовых камерах, проводя над ними бесчеловечные опыты, нацизм при всем при том вдохновлялся высокими эзотерическими идеями, пытался выйти на контакт с Шамбалой, с параллельными мирами и даже — с внеземными цивилизациями. И что удивительно, проповедовали "кровавую эзотерику" — два слова, которые ни при каких обстоятельствах не могут стоять рядом! — палачи человечества самого высокого ранга.

Причем, это было не фарсом, не примитивным зверством, не попыткой оправдать себя в собственных глазах и в глазах истории, а глубоко продуманной и прочувствованной идеологией, которую Гитлер и его приспешники исповедовали как религию, сделав ее смыслом всей своей жизни. За основу ими была взята "Тайная доктрина" Блаватской — глубоко эзотерический труд, настольная книга многих серьезных теософов мира. Но нацисты умело приспосабливали любую теорию, любой постулат под свои цели.

Они были маниакально убеждены, что творят благое дело, избавляя род человеческий, планету в целом, от мусора — псевдолюдей, реализуя тем самым свое высокое предначертание. Следующей, после завершения расчистки, согласно плану, стояла биологическая мутация расы, создание людей второй ступени, ступени бого-человека. Именно для осуществления этих вселенских целей была создана сложнейшая управленческая машина — Третий рейх.

Густо замесив свою нордическую философию на древних мистических знаниях, нацисты остались верны избранному направлению и во всем, что касалось символики, ритуалов и уклада их тайных обществ.

Так, устав и магические ритуалы "Черного ордена СС" были заимствованы у "Тевтонского ордена", основанного в XII веке, и у магистра "ордена Иезуитов", Игнатия Лойолы, жившего в XVI веке. Черные рыцари делились на Большой и Малый круг. Тридцать генералов СС, входивших в "Большой круг", являлись рейхсляйтерами оккупированных территорий и руководили Главными управлениями структуры "Черного ордена" и войсками Ваффен-СС. Внутренний "Малый" круг — Совет ордена и его ядро, состоял из 12 обергруппенфюреров СС. По сути именно они, во главе с Гиммлером, руководили всеми мыслимыми и немыслимыми зверствами фашизма — через секретный проект "Аненербе".

Гиммлер, являвшийся магистром ордена, выбрал под свою резиденцию Мариенбургский замок. В 1937 году профессор Карл Дибич, специалист по древней германской геральдике, разработал 12 рыцарских гербов для членов тайного капитула. Каждый рыцарь имел свой собственный дубовый стул с серебряной именной табличкой, ритуальный кинжал и серебряное кольцо с черепом и рунической символикой. Массивный дубовый стол, за которым заседали члены Малого круга, поражал своими невероятными габаритами (35 метров на 15). Столь же тщательно отрабатывалась атрибутика и всех остальных орденов.

Посвящение в "Черный орден" СС означало вступление на путь "сверхчеловеческой" судьбы и сопровождалось клятвой. Вернуться к прежней жизни рыцари уже не могли. Сущность идеологии ордена заключалась в том, что все "недоброкачественные" народы мира — недолюди, должны быть обращены в сырье, в навоз, в удобрение для взращивания сверхчеловека, на равных общающегося с " Высшим Разумом". Отличительным знаком этих самозванных санитаров человечества стала "мертвая голова".

Примечательно, что практически все тайные мистические организации Третьего Рейха были "черными": "Черный орден" СС, "Господа Черного камня", "Черные Рыцари Туле" (Туле — столица легендарной арктической страны — колыбели человечества), элитный тайный орден "Черное Солнце". Было еще и "Общество Врил" ("врил" по-санскритски: космическая энергия жизни, целиком ориентированная на потусторонний мир.)

В марте 1933 года министр внутренних дел, Герман Геринг, объявил войну "грязи" — тем самым людям "второго сорта". А вслед за ним рейхсфюрер СС, Генрих Гиммлер, отдал уже конкретный приказ своим генералам об "уничтожении второсортного генотипа". И с того же времени в Дахау, первоначально задуманном как приют для бездомных, начал функционировать первый фашистский концентрационный лагерь.

Основной научно-исследовательской базой СС стал элитарный тайный орден "Аненербе" (Ahnenerbe — "Наследие предков"), основанный по инициативе Гиммлера и при личном участии Адольфа Гитлера в 1935 году как "общество по изучению германской духовной праистории". Именно в недрах "Аненэрбе" разрабатывалась мистическая подоплека Третьего рейха — его символика, методы воздействия на подсознание масс, идеология элиты будущих хозяев мира. На его деятельность тратились миллиарды рейхсмарок. И что интересно, все 50 институтов "Аненэрбе" курировал специалист по санскриту — эзотерическому языку Древней Индии, возникшему 6 тысяч лет назад.

Нацистская верхушка пыталась завладеть высшими знаниями, зашифрованными и разбросанными по всем религиям и мистическим верованиям мира. Подтверждение исторической избранности арийской расы сотрудники "Аненербе" искали в древних рукописях и манускриптах, в философских трактатах по магии, йоге, теологии, в Ведах и Упанишадах, в "Авесте" — древнейшем зороастрийском источнике, в тайнах братства розенкрейцеров и Чаши Грааля. Еще в 1933 году в Мюнхене была организована выставка под названием "Наследие предков" (Ahnenerbe). Среди экспонатов были древнейшие рунические и проторунические письмена, собранные в разных странах мира — в Палестине, пещерах Лабрадора, в Альпах.

Добытые знания нужны были нацистам и для создания психотропного оружия, с помощью которого можно было бы манипулировать человеческим сознанием. "Аненербе" организовывало и осуществляло дорогостоящие экспедиции на Ближний Восток, в Китай и Индию — на поиски махатм Шамбалы, к местам археологических раскопок древних народов Мезоамерики, в Антарктиду — к предположительному местонахождению легендарной Атлантиды.

Одна такая экспедиция во главе с Эрнстом Шефером, пробыв в Тибете три месяца, привезла в Германию отснятые фильмы мистических и религиозных обрядов тибетских лам и множество ценных манускриптов, которые затем в институтах Рейха тщательно изучались. Ознакомившись с полученными результатами, Гитлер пришел в состояние крайнего возбуждения — его мечты о сверхоружии, о межзвездных полетах были как никогда близки к воплощению.

Нацистские медиумы вызывали духов и, вводя себя в состояние транса, пытались выйти на контакт с "Высшими Неизвестными" — то бишь с цивилизациями других планет. С этой целью использовались древние оккультные методы разных народов: формулы, заклинания, мантры. Тайные общества "Туле" и "Вриль" практиковали и другой метод добывания астральной информации — с применением на подопытных сильнодействующих наркотиков, ядов и галлюциногенов.

Имеются совершенно невероятные свидетельства, добытые из секретных источников "Аненербе", будто основные знания в области аэрокосмической техники и разработок атомного оружия нацисты получали от представителей внеземной цивилизации с Альдебарана — одной из ярчайших звезд рассеянного скопления Плеяд в самом близком к нам созвездии Тельца. (Во всех нацистских документах космические напарники Рейха обозначаются именно как "цивилизация Плеяд").

Бывший разведчик США, отставной полковник Уиндел Стивенс, сообщает: "К концу войны в Германии имелось 9 исследовательских предприятий, на которых испытывали проекты "летающих дисков". 8 из них, вместе с учеными и ключевыми фигурами, были эвакуированы. Девятое взорвано... Мы имеем закрытую информацию о том, что некоторые из этих исследовательских предприятий были перевезены в так называемую "Новую Швабию", которая сегодня уже могла превратиться в порядочных размеров комплекс. Может быть, там находятся и бесследно исчезнувшие большие грузовые субмарины. Мы полагаем, что в Антарктику было перевезено как минимум одно (или более) предприятие по разработке "летающих дисков". У нас есть информация, что одно было эвакуировано в район Амазонки, а другое — на северное побережье Норвегии — в секретные подземные сооружения".

Телепатические контакты осуществлялись в основном со сверхсекретной базы в Антарктиде. Это, прямо скажем, не самое удобное место на планете было выбрано нацистами не случайно. В тех же источниках записано, что именно в Антарктиде находится "трансмерное", пространственно-временное окно, этакий беспроводный телеграф космический связи.

Законтачить с цивилизацией Плеяд нацистам удалось еще до начала Второй мировой войны, что существенно повлияло на все их научно-технические разработки. Вожди Третьего рейха до последнего дня надеялись на прямую инопланетную военную помощь, якобы им обещанную, но так ее и не дождались.

С вступлением Германии в войну "Аненербе" переключилось на так называемую, антропологическую программу. А заодно — и на чисто медицинские эксперименты. За последние был ответственен доктор Зигмунд Рашер, проводивший на военнопленных тысячи генетических и физиологических опытов, включая вивисекцию. Палачи от медицины изучали на пленных экстремальные состояния человеческого организма (во время опытов "исследователи" хладнокровно наблюдали, на какой стадии запредельных страданий человека должна наступить смерть). Безвоздушное пространство, воздействие смертоносных ядов, высоких и низких температур, болевые пороги — таковы ключевые научные программы нацистских врачей-экспериментаторов.

Гауптштурмфюрер СС, профессор Август Хирт, из Страсбургского университета анатомии (созданного нацистами специально для этой программы), по предписанию Гиммлера с воодушевлением и энтузиазмом собирал расовую коллекцию человеческих особей. Основным поставщиком "сырья" для Хирта был Йозеф Крамер, комендант концлагеря Бельзен, получивший за сверхжестокое обращение с заключенными прозвище "Бельзенский зверь". С его помощью Хирт создал обширную коллекцию черепов почти всех рас и народов. В России, по его заданию, собирали коллекцию черепов "еврейских комиссаров". Как отбирались живые экспонаты и как потом доставлялись их головы Хирту, описать не поднимается рука.

В планы Хирта входило также создание огромной антропологической коллекции не только черепов, но и "типичных скелетов", и целиком заспиртованных тел представителей всех существующих рас, включая и нордическую — для наглядности, чтобы было с чем сравнивать. И идею эту он планомерно претворял в жизнь — вплоть до самого окончания войны, когда плоды его поистине титанических усилий пришлось спешно уничтожать.

Нацисты измывались не только над другими нациями, но и над своей собственной — разумеется, во имя высоких идей и далеко идущих планов. Они обращались с немецким народом как со стадом домашней скотины — нежелательных отсеивали, чистопородных заставляли усиленно размножаться. "Людям второго сорта" было запрещено вступать в браки, дабы не оставлять после себя потомства. В лучшем случае им грозила стерилизация, в худшем — смерть. Генетический фонд чистых арийцев не должен смешиваться с наследственным материалом низших рас, провозгласили апологеты нацизма и зорко следили, чтобы этого не происходило. За 12 лет существования Третьего рейха было насильственно стерилизовано почти... полмиллиона "непородистых" немцев. Расхожим критерием для принятия подобного решения служило "моральное слабоумие" индивидуума. А уж подвести того или другого под эту категорию, как говорится, было делом техники.

Рождаемость арийцев всячески стимулировалась и поощрялась. Им не разрешалось делать аборты, им предоставляли льготные банковские кредиты, высокие бюджетные пособия на детей и налоговые поблажки.

Одним из методов выведения чистопородной арийской расы явилась программа "Лебенсборн", которую одни исследователи Третьего рейха называли биологической лабораторией, а другие — эсэсовским спецборделем или инкубатором для элиты. В Берлине функционировало 9 германских и 13 иностранных заведений "Лебенсборна", в каждом из которых содержалось от 35 до 40 женщин-самок чистых арийских кровей, добровольно согласившихся потрудиться во славу и грядущее процветание нордической расы.

Претенденток на сытую, обеспеченную жизнь, согласно спискам, было не меньше 6 тысяч. Но тщательный, придирчивый отбор на пригодность, включавший анализы крови и родословную, выдержали меньше половины. Отобранных для селекции нордических самцов, как правило, высокого ранга, спаривали в этих инкубаторах-борделях с арийками — для обеспечения высококачественного потомства. Полученный таким путем элитный молодняк передавался затем на попечение медицински образованных нянек.

Что стало с нацией сверхлюдей и чем эта оккультно-маразматическая свистопляска кончилось, всем нам хорошо известно. "Нацизм был одним из редких периодов в истории нашей цивилизации, когда перед человечеством с грохотом распахнулись ворота в нечто иное, — пишут Бержье и Повер в своей книге "Утро магов. Оккультный рейх". — И странно наше упорство, с которым мы до сих пор делаем вид, будто бы не было ничего, кроме обычных для войны беспорядков". С этим нельзя не согласиться.

Николай Жиров. Берлин- Атлантида. По следам тайны

В 1945 году советский химик Николай Жиров был командирован в Берлин для раскрытия секретных формул нацистского "Аненербе". Немцы разрабатывали биологическое, химическое и психологическое оружие, некоторые их разработки основывались на достижениях древнейшей цивилизации Атлантиды. Работа по раскрытию химических тайн Третьего рейха подорвала здоровье ученого. Будучи прикованным к постели и не имея возможности заниматься химией, Жиров один из первых заговорил об атлантологии как о науке. Многочисленные открытия подтвердили правоту Николая Жирова