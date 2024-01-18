В студии канала «День» – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Институт изучения войны Виктории Нуланд заявил, что Россия хочет создать буферную зону в Харьковской области, чтобы защитить Белгород, а затем наступать на Купянск, Одессу и Николаев. Лектор считает это бессмысленным, так как Купянск находится на востоке Харьковской области, а Одесса и Николаев – на юге.

2. Сенатор Джабаров заявил, что буферная зона – это вся Новороссия, включая Приднестровье. Это исторически русские земли.

3. Молдавия при поддержке Румынии и Украины готовится к вторжению в Приднестровье. Россия пока не может помочь ПМР из-за незавершенности операции на юге Украины.

4. Взятие Одесской и Николаевской областей важно, чтобы не допустить агрессию против ПМР и начало там этнических чисток.

Вывод:

Лектор считает планы России по созданию буферной зоны в Харьковской области вымыслом. На самом деле речь идёт о всей Новороссии, включая Приднестровье. Скорейшее взятие юга Украины важно, чтобы не допустить агрессию против ПМР.