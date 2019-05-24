Разбор помоев о второй мировой войне
21:01. 24 мая 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Разбор помоев о второй мировой войне от некоего Алекса Кульманова.
Победа в Великой Отечественной войне сегодня стала одним из столпов российской пропаганды. Одну из самых трагических глав истории страны раскрасили и сейчас преподносят как замечательное событие, которое можно и повторить, к которому нужно готовиться. Пропаганда использует миллионы погибших, завышая или занижая потери для аргументации разных тезисов. Замалчивается преступное отношение к советским солдатам, которых командиры нередко отправляли в мясорубку, не пытаясь сохранять человеческие жизни. Превозносятся личности вождей-палачей, а десятки миллионов простых людей остаются безымянными.
https://varlamov.ru/3437888.html – цинк
Тезисы насчет "преступного отношения" и "вождей-палачей" неплохо бы и обосновать, что же до "безымянных" – то это опровергается как самой идеей "Бессмертного полка", так и, например, проектом "Подвиг народа", поддерживающимся МО РФ и содержащим информацию именно о десятках миллионов награждений.
Или упоминание о "десятках миллионов" нужны только для противопоставления "преступному" руководству, а сами по себе они автору неинтересны?!
И, конечно, задвигаются подальше факты о союзниках, с которыми советским людям плечом к плечу пришлось повоевать во Второй мировой. Об одном из этих союзников сегодня вспоминать особенно неудобно.
Самый неудобный союзник СССР во Второй мировой войне – это, конечно, фашистская Германия.
(…)
Вплоть до середины 1941 года СССР и Третий рейх были прекрасными союзниками.
Посмотрим же, что такое военный союз, сравнив советско-германские договоры 1939 года (Договор о ненападении с дополнительными протоколами и Договор о дружбе и границах) с теми договорами. которые общепринято считаются договорами о создании военных союзов.
Франко-русская конвенция. 1891 г.:
1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, поддержанной Германией, Россия употребит все войска, какими она может располагать для нападения на Германию.
Если Россия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит все войска, какими может располагать для нападения на Германию.
2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из входящих в него держав, Франция и Россия немедленно, по получении известия об этом, не ожидая никакого предварительного соглашения, мобилизуют немедленно и одновременно все свои силы и двинут их как можно ближе к своим границам.
3. Действующие армии, которые должны быть употреблены против Германии, будут со стороны Франции равняться 1300.000 человек, со стороны России – от 700.000 до 800.000 человек. Эти войска будут полностью и со всей быстротой введены в дело, так чтобы Германии пришлось сражаться сразу и на востоке и на западе.
4. Генеральные штабы обеих стран будут все время сноситься друг с другом, чтобы подготовить и облегчить проведение предусмотренных выше мер.
Они будут сообщать друг другу в мирное время все данные относительно армий Тройственного союза, которые известны им, или будут им известны. Пути и способы сношения во время войны будут изучены и предусмотрены заранее.
Стальной пакт (Германия-Италия, 22 мая 1939 г.):
Статья I
Договорзаключающие части постоянно останются в контакте друг с другом, чтобы договариваться обо всех их общих интересах или вопросах касающихся европейского общего положения.
Статья II
Если общие интересы договорзаключающих частей угрожаются международными событиями какого-нибудь вида, они безотлагательно в совещания для соблюдения этих интересов предприймут необходимые меры.
Если безопасность или другие жизненные интересы одной из договорзаключающих частей угрожаются с внешней стороны, другая договорзаключающяя часть будет доставлять находящейся под угрозой части полную политическую и дипломатическую поддержку, чтобы устранить эту угрозу.
Статья III
Если это вопреки желаниям и надеждам договорзаключающих частей дойдет до того, что одна из них попадает в воинские осложнения с другой властью или с другими властями, другая договорзаключающяя часть сразу встанет на сторону как союзник и поддержит ее всеми военными силами на суше, в море и в воздухе.
Статья IV
Чтобы обеспечивать быстрое проведение взятых в статье III союзных обязанностей в данном случае, правительства обеих договорзаключающих частей дальше углубят их сотрудничество в военной области и в области военной экономики.
Тем же самым способом оба правительства извещаются также по порядку о других для практического проведения определений этого пакта необходимых мерах.
Оба правительства образуют в выше в абзацах 1 и 2 указанными целями постоянные комиссии, которые подчинены правлению обеих министров иностранных дел.
Статья V
Договорзаключающие части обязуются уже сейчас, в случае совместной войны заключить перемирие и мир только в полном взаимном согласии.
(орфография выполненного немецким сайтом перевода сохранена – О.К.)
Североатлантический договор, 1949 г.:
Статья 5
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
Договор о коллективной безопасности (в ред. 2010 г.):
Статья 4
Если одно из государств – участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами – участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства – участники настоящего Договора.
В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств – участников все остальные государства – участники по просьбе этого государства – участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Итак – везде в той или иной форме обещание совместных действий.
Что же мы видим в Договоре о ненападении? Обязательства СССР и Германии не нападать друг на друга и не поддерживать третьи стран друг против друга.
В дополнительном протоколе? Разграничение сфер интересов без всяких обязательств для Германии помогать СССР или СССР – помогать Германии в переделе. Различие между союзом и советско-германскими отношениями видно и на практике. Когда действительный союзник Германии, Италия, обломала зубы о Грецию – Гитлер прислал войска на помощь итальянцам. Во время советско-финской войны – Германия заняла нейтральную позицию (после войны начав тесное сотрудничество с реваншистски настроенным финским руководством), а Италия поддержала Финляндию.
В Договоре о дружбе и границах – снова ничего о каких-либо совместных действиях против третьих стран (кроме обеспечения их невмешательства в регионе).
Не выходит доказательство тезиса.
Есть мнение, что войну Третьего рейха с СССР специально "выделили" в Великую Отечественную, чтобы оставить за кадром то, с чего всё начиналось.
Есть и очень активно пропагандируется. Посмотрим же, как оно Великая Отечественная война выделялась в составе Второй мировой в СССР (на массовом уровне – в школьных учебниках истории ССР и всеобщей истории соответственно):
"1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. Война вскоре после её возникновения приняла общеевропейский характер. Сначала в неё вступили Англия и Франция. В апреле 1940 г. Германия захватила Норвегию, в мае она вторглась в Бельгию, Голландию, Данию и Люксембург" (Базилевич К.В., Бахрушин С.В., Панкратова А.М., Фохт А.В. История СССР. Учебник для 10 класса средней школы. — 11-е изд. — Институт истории Академии наук СССР. — М.: Учпедгиз, 1952, с.357)
"В ночь на 22 июня 1941 г. гитлеровская армия внезапно и вероломно напала на СССР, несмотря на существовавший между СССР и Германией пакт о ненападении" (там же, с.367)
На страницах в промежутке – последовательно Освободительный поход, советско-финская война. освобождение Бессарабии и установление советской власти в Прибалтике.
"Вторая мировая война началась со схватки двух империалистических коалиций. По своему происхождению эта война была империалистической. Виновником развязывания войны явилась система империализма с присущими ей антагонистическими противоречиями. со стороны фашистских держав эта война была несправедливой, захватнической от начала и до конца.
1 сентября 1939 г. немецко-фашисткие войска вторглись в Польшу. Англия и Франция, обещавшие Польше помощь, 3 сентября 1939 г. объявили Германии войну".
Новейшая история (1939-1982 гг.) 10 класс (Фураева, Афонин,Гиренко, Кузьмичев, Левин и др.) 1982 год, с.16-17
Государства активно торговали между собой, обменивались промышленными технологиями, фашистская Германия строила на территории СССР новейшие заводы, получая взамен необходимое сырьё и ресурсы.
Торговля как доказательство военного союза? Тоже не выходит – у Венесуэлы в течение многих лет правления боливарианского правительства главным торговым партнером остаются США, а крупнейшим торговым партнером Украины и в 2018 г. оставалась РФ.
Справедливости ради надо отметить, что США тоже дружили с Третьим рейхом. Даже после начала Второй мировой войны отдельные промышленники и банкиры продолжали сотрудничать с фашистами. Но СССР активно занимался и военным сотрудничеством. Немецкие и советские военнослужащие обменивались опытом, государства поставляли друг другу образцы военной техники.
Судя по всему, автор путает военное сотрудничество СССР с демократической Веймарской Германией с совсем другим периодом.
До кровопролитной войны оставалось меньше двух месяцев, а делегация немецких военных принимала участие в параде 1 мая 1941 года на Красной площади.
Иностранные гости среди зрителей парада как признак военного союза. Сильно.
Но, конечно, самым выдающимся эпизодом дружбы Третьего рейха и СССР стало "сотрудничество" в Польше. Сегодня очень часто можно услышать обвинения НАТО в том, что оно всё приближает и приближает свои границы к России. В 1939 году миролюбивый СССР сам шагнул навстречу фашизму, не забыв вернуть на Родину территории, вошедшие в состав Белоруссии и Украины. Если до этого Польша разделяла будущих врагов, то после совместного акта агрессии уже тяжелее говорить и о миролюбии, и об исключительно оборонительной стратегии СССР.
По секретному приложению к пакту о ненападении Молотова – Риббентропа к СССР отходили не только территории, ныне входящие в состав Белоруссии и Украины. СССР должен был получить значительную территорию Польши, которая до войны была населена исключительно поляками. Граница между СССР и Третьим рейхом проходила рядом с Варшавой. 28 сентября 1939 года зоны оккупации были скорректированы. Германия получила больше польских территорий, зато Литва полностью отошла в сферу советских интересов. В итоге Германия развязала Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года. Англия и Франция вступили во Вторую мировую 3 сентября 1939, объявив войну Германии. А СССР вступил во Вторую мировую 17 сентября 1939 года, разделив с Третьим рейхом Польшу.
Ни у кого нет сомнений, что к 17 сентября 1939 г. положение Польши было безнадежным. Таким образом, после 17 сентября 1939 г. решалась лишь судьба западноукраинских и западнобелорусских территорий (и, разумеется, Гитлер, не раз нагло нарушавший данные публично обещания, не постеснялся бы нарушить и данное тайно, выйдя к старой польско-советской границе). Теперь же посмотрим, насколько можно говорить о "Польше", в которую вторгся в СССР – ведь не говорят о том. что Япония вторглась во Францию и Нидерланды, имея в виду принадлежавшие этим странам Вьетнам и Индонезию.
Итак, доля польского/белорусского/украинского/еврей
Белостокский (в 1944 возвращен Польше): 34/26,1/28,3/28,3/4,6/-
Бельский (в 1944 возвращен Польше): 34,9/4,9/39,1/14,9/5,9/-
Брестский: 3,9/1,8/64,4/20,8/,1/-
Волковысский: 2,1/82,4/-/12,4/2,3/-
Гродненский: 5,7/65,7/-/19,9/6,2/1,4
Кобринский: 2,2/-/79,6/13,7/3,1/-
Пружанский: 1,4/175,5/6,7/12,8/3,0
Слонимский: 1,6/80,7/-/15,2/2,1/-
Сокольский (в 1944 возвращен Польше): 1,2/83,8/12,2/1,8/-
(всего по Гродненской губернии 10,1 % поляков, в основном за счет Белостокского – единственного, где они составляли относительное большинство – и Бельского уездов, в остальных же даже русских жило больше)
Вилейский: 2,5/86,9/-/9,5/-/-
Виленский: 20,1/25,8/-/21,3/10,4/20,9
Дисненский: 2,4/81,1/-/10,1/5,9/0,3
Лидский: 4,7/73,2/-/12/1,2/8,7
Ошмянский: 1,7/80/-/12,1/2,3/3,7
Свенцянский: 6,0/47,5/-/7,1/5,4/33,8
Трокский: 11,3/15,7/-/9,5/4,6/58,1
Новогрудский: 1,7/83,7/-/12,3/1,6/-
Пинский: 2,6/74,3/-/19,5/2,6/-
Аналогично этому, поляки не составляли даже относительного большинства населения ни в одном из аннексированных Польшей в 1921 западных уездов Волынской губернии. В бывшей австрийской Восточной Галичине в 1910 г. украинский язык был родным для 62,5 % населения.
К 1930-м доля польского населения, впрочем, стала больше – по лишь благодаря целенаправленной колонизаторской политике. Паны мечтали и о замосрких колониях – но за неимением отставных солдат и жандармов переселяли в Беларусь и на Украину.
Сегодняшняя пропаганда любит вспоминать, что когда советские солдаты освобождали Польшу от фашистов в 1944-45 годах, при этом погибло более 600 000 советских солдат. И совсем не любит вспоминать, что в 1939 году в Польше погибло, по разным данным, от 737 до 1475 советских солдат, которые "освобождали" Польшу от поляков. Мирное соглашение СССР с Германией напрямую задело территориальную целостность Польши, которая не воевала ни с Германией, ни с СССР. Советская пропаганда впоследствии оправдывала агрессию заявлениями, что Польша якобы заключила тайный договор с Германией. На самом же деле [ссылка на Зубова в "Новой Газете": https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/05/04/72381-velikaya-no-ne-tolko-otechestvennaya – при этом ничего о германских антисоветских предложениях Польше в 1934 гг. по ссылке нет] в предшествовавшие пять лет Польша раз за разом отклоняла предложения Третьего рейха о польско-немецком сотрудничестве против СССР.
Так какую же "Польшу" освободил СССР от поляков в 1941 г.? Земли, которыми польское правительство владело на трех важных основаниях:
(1) до 1772 года они принадлежали Речи Посполитой;
(2) помещиками там были в основном польские паны;
(3) Польше удалось захватить их в 1921 г. военной силой.
Были бы польские войска в 1921 г. еще удачливее – видимо, гг. кульмановы сейчас бы говорили нам о "захваченных СССР польских городах Киеве и Смоленске" (3,4 % поляков в Киевском уезде и 2,6 % в Смоленском – это больше, чем в Ошмянском или Новогрудском).
Что же до поведения Польши перед войной – то в расчленении Чехословакии (союзной СССР) она участие приняла в компании с Германией и Венгрией, а заодно и Литве выставляла ультиматум вполне в немецком духе, явно готовясь к ее захвату и отступив только под нажимом СССР. То, что после этого Гитлер предпочел видеть Польшу жертвой, а не соучастником – это ни в коем случае не заслуга польских руководителей.
СССР же ещё почти два года оставался сырьевым придатком Германии, поставляя огромные количества нефти, цветных металлов, продовольствия и особенно пшеницы.
…в обмен получая станки и образцы военной техники, пригодившиеся против немецко-фашистских захватчиков в самом скором времени.
Но союзники из Третьего рейха и Советского Союза получились не самые лучшие. Сталин наблюдал за успехами Гитлера в Европе и готовил превентивный удар. Гитлер мучительно размышлял, с кем надо покончить в первую очередь – с СССР или с Великобританией. В итоге выбор пал на союзника, который помогал создавать военную машину Вермахта и долгие годы снабжал Германию жизненно важными ресурсами. Многократно отработавший стратегию Блицкрига в Европе немецкий солдат пошёл захватывать СССР. И в этот момент у СССР появились новые союзники.
Повторение утверждений вроде "помогал создавать военную машину Вермахта и долгие годы снабжал Германию жизненно важными ресурсами" не делает их убедительнее.
Также замечен резунизм с "подготовкой превентивного удара".
Далее в посте идут трюизмы про ленд-лиз – не то, чтобы его роль надо забывать, но характерно, что Англия появляется в посте только как страна, воюющая против Гитлера.
О том, как Англия (и примкнувшая Франция) договаривались с Гитлером за счет третьих стран, включая дружественные СССР Испанию и Чехословакию – ни слова.
Крейсер "Девоншир", в феврале 1939 г. доставивший на Менорку франкистского парламентера для переговоров о капитуляции республиканцев на острове
Итого – очередное повторение антисоветских штампов о роли СССР в 1939 г. и столь же стереотипное изображение союзников, выступающих центральной положительной фигурой всей войны, несмотря на роль английских политиков в фактическом поощрении гитлеровской агрессии в 1936-39 гг.
Источники:
(1) Документы по заключению франко-русского союза (1891-1893 гг.): http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/francrus.htm
(2) Пакт союза и дружбы между Германией и Италией ("Стальной пакт" от 22 мая 1939): https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0007_sta&object=translation&st=&l=ru
(3) Североатлантический договор: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm
(4) Договор о коллективной безопасности (с изменениями на 10 декабря 2010 года): http://docs.cntd.ru/document/1900489
(5) Договор о ненападении между Германией и СССР: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
(6) Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и СССР: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
(7) Германо-Советский Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28.09.1939: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82_28.09.1939
(8) О проекте «Подвиг народа»: http://podvignaroda.ru/?#tab=navAbout
(9) ТОП-10 торговых партнеров Украины: https://uteka.ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-top-10-torgovyx-partnerov-ukrainy
(10) Суворов Виктор. Ледокол-2. Глава 4. Сколько миллиметров фашистского меча выковали в СССР http://militera.lib.ru/research/surovov/04.html
(11) Базилевич К.В., Бахрушин С.В., Панкратова А.М., Фохт А.В. История СССР. Учебник для 10 класса средней школы. — 11-е изд. — Институт истории Академии наук СССР. — М.: Учпедгиз, 1952: https://www.twirpx.com/file/1907907/
(12) Новейшая история (1939-1982 гг.) 10 класс (Фураева, Афонин,Гиренко, Кузьмичев, Левин и др.) 1982 год: https://yadi.sk/i/X9-_hpcTprOE_Q
(13) Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=344 (для Гродненской губернии, аналогично в опсике данные по другим губерниям и уездам)
(14) Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917). 1914 год. Начало. Организация военной администрации в Восточной Галиции: https://military.wikireading.ru/30549
(15) Игорь Пыхалов. Великая Оболганная война. Глава 7. Советско-германское экономическое сотрудничество http://militera.lib.ru/research/pyhalov_i/07.html
(16) Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы в двух томах: http://www.katyn-books.ru/archive/year/God_krizisa_1t_2t.htm
(17) Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 гг. Часть вторая. На встречных курсах (март 1921 — август 1939 г.): http://militera.lib.ru/research/meltyukhov2/02.html
https://comprosvet.livejournal.com/1121189.html – цинк
Разумеется подобные помои, в данном случае совсем уж неудовлетворительного качества, служат целям вымарывания роли СССР в победе над нацистской Германией и обслуживают вполне понятный нарратив, который последовательно формировался на Западе еще со времен прошлой Холодной войны.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5015435.html