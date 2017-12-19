Камо грядеши, мистер Гиркин?

Когда я вместе с товарищами приехали в июне 2014-го добровольцами в Ополчение Донбасса, мистер Гиркин (тогда как лично для меня, как и для всех нас, ополченцев, — Игорь Иванович Стрелков) командовал еще Славянским гарнизоном, удерживая вокруг Славянска многократно превосходящие силы укроповских карателей.

Для начала сделаем небольшой лирический экскурс в историю героической обороны Новороссии, чтоб обнажить те первичные причины, побудившие меня не просто смотреть восхищенными глазами, а детально начать анализировать поступки и поведение Игоря Всеволодовича Гиркина.

Сразу скажу. Я долго раздумывал — публиковать эту статью или нет. Конечно, не хочется выносить сор из избы…. Веры в общую Победу это не прибавит. Но и терпеть выходки этого распоясавшегося радетеля за Отечество уже тоже нету больше ни каких моральных сил.

Ну и еще раз вернемся к персоне гражданина беглокомандующего Игоря Всеволодовича Гиркина (в «замужестве» — Игорь Иванович Стрелков).



Я помню те моменты, когда я выуживал в интернете каждое слово про оборону Славянска, как проводил политинформацию с ребятами, как мы жадно ловили каждую новость про оперативную обстановку в героическом Славянске, как мы словно дети малые радовались каждой удачной контратаке ополченцев, поздравляя друг друга искренней, чем на Новый Год или с Днём Рождения.

Однако мне, как кадровому офицеру, капитану, имеющему при выпуске военно-учетную специальность «Заместитель командира мотострелковой роты», почему-то оставались непонятными некоторые моменты в этой, безусловно, героической обороне.



Например, я даже до сегодняшнего дня не могу понять, почему использовав фактор внезапности, Стрелков мгновенно занял довольно-таки крупный город (120 тысяч жителей) в глубине «украинской» территории, в значительном отрыве от центра Республики — Донецка, но не продвинулся еще на каких-то пару километров и не занял господствующую над всей окружающей местностью гору Карачун?

Если смотреть на карту, то сам рельеф местности подсказывает естественные рубежи обороны и самые опасные для прорыва противника места. На правом фланге обороны, начиная от Былбасовки — и дальше на север, растянувшись на добрых 20 км, сплошным потоком идут пруды и водохранилища. Форсировать вплавь такую водную преграду, да еще и с бронетехникой, укры вряд ли решились бы. Соответственно, и сил для прикрытия этого участка фронта требуется немного.

На левом фланге обороны, южнее Славянска, последовательно идут крупные города — Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк — и Горловка. Западнее и юго-западнее Краматорска — огромное водохранилище. И вся эта цепочка городских агломераций, до самой Горловки, имеет шикарное для обороняющейся стороны предполье — ручейки, речушки, каналы….. Плюс тотальная поддержка населением этих городов и поселков действий Ополчения, их ненависть к жидо-бандеровской хунте, желание разгромить вторгнувшихся карателей.

Все это вместе взятое, связанное в единый узел обороны, станет серьезной преградой для любой армии мира, не говоря уже про укро-Вермахт, особенно — образца весны 2014-го года.

Планируя глубинный рейд, среди всех прочих планов, любой командир ОБЯЗАН иметь план обороны занимаемого района, или как минимум — план прикрытия занятых рубежей.

Единственный опасный участок для прорыва противника — примерно 9 км по фронту шириной — находится юго-западнее Славянска, между Былбасовкой и Александровкой. Но именно на этом участке и находится стратегически важнейшая гора Карачун!

Человек, принимавший участие в боевых действиях в горах Кавказа, просто-таки обязан понимать значение господствующей над местностью высоты. Тем более на равнинной местности. Трижды тем более — высоты, прикрывающей самое опасное для прорыва направление!

Однако Игорь Всеволодович по какой то неизвестной нам причине не стал занимать эту гору, ограничившись лишь установлением контроля над городом. Сказания и легенды о том, что мол «людей не хватало» прошу не приводить. В своих неоднократных СОБСТВЕННОРУЧНО данных интервью мистер Гиркин свидетельствует, что в Славянске его встречало «более 300 активно настроенных» бойцов, «готовых на всё». Также, он рассказывает что мол в апреле-мае 2014-го украинская армия вообще не хотела воевать, только изредка где-то-там-непонятно-в-каких-кустах выходили на зачуханных блокпостах постоять, и идти можно было смело аж до самой Одессы!

Интервью мистера Гиркина газете «Завтра» 20.11.2014.

http://www.russiapost.su/archives/37405

«Игорь СТРЕЛКОВ. Поначалу никто воевать не хотел. Первые две недели проходили под флагом того, что обе стороны хотели убедить друг друга».

А вот — его интервью укроповскому (!!!!!!) изданию The Insider https://theins.ru/politika/83281/

“— Киев не надо было брать. Я уверен до сих пор и отлично помню ситуацию, поскольку я находился внутри, на тот момент — на конец апреля, май 2014 года — было возможно все, просто все. Можно было пройти от Харькова до Одессы, создать действительно Новороссию, без которой Киев воевать бы не смог физически…

…В конце апреля-начале мая они против нас не воевали. Они выходили нести службу на постах и смотрели во все стороны в расчете на то, чтобы присоединиться к победителю».

Так что и сопротивления не было, и сил хватало дойти «аж до Одессы», но почему то не была взята даже находящаяся в 2 километрах гора Карачун…

Именно эта вопиющая нестыковка в логике и действиях гражданина Гиркина и заставила меня уделить его персоне пристальное внимание, анализируя его поведение не только во время обороны Славянска, но и его деятельность уже на территории России.

Про оборону Славянска и персональный «вклад» в нее гражданина Гиркина написано уже предостаточно. От его подчиненных, других командиров Ополчения, от гражданских лиц — очевидцев этих событий. Все это находится в общем доступе поисковиков.

Нас интересует нынешние его действия, в частности — осознанная работа по дискредитации Новороссии, Ополчения, ополченцев, Республик, и самое главное — России.

То, что гражданин Гиркин уже в открытую льёт воду на мельницу врагов Родины — это уже всем очевидный факт. И именно этот момент — его неуемное поливание грязью всех направо и налево, не задумывась о последствиях этих поливов, — и заставил меня принять окончательное решение на публикацию этого «разбора полётов» по его деятельности за последние 2 года.

Долгое время я смотрел за деятельностью этого человека здесь, в России. Не буду скрывать — поначалу я искренне считал его настоящим патриотом Родины, человеком, готовым на всё ради безопасности и процветания Великой России. Про события весны-лета 2014 года вообще промолчу — там Игорь Стрелков парил под небесами на фоне невиданного патриотического подъема в ореоле народного героя России.

Однако, с каждым месяцем (начиная с августа 2015-го года) всё больше и больше сомнений закрадывалось относительно истинности его намерений и действий, относительно того — действительно ли у него болит душа за судьбу Отечества, или он просто напросто отрабатывает чей-то заказ, вываливая ушаты помоев на Россию, на её внешнеполитический и военный курс.

Сей персонаж за 3 года умудрился совершить невообразимую серию кульбитов, плавно, но последовательно мимикрировав из боевого Знамени Новороссии в главного набрасывателя гауна на вентилятор в интернет-пространстве.

Первым тревожным звоночком стало учреждение некоего «Комитета 25 января», смысл в создании которого «понял кто мало, не только лишь все». Собрав вокруг себя политических трупов, либерастов-перевертышей, майданутых нациков и просто заднеприводную публику (призывавшего исправить страпонами отвращение к гей-парадам Е. Просвирина, например), Гиркин пытался остатками своего имени придать этой публике (а заодно и себе) хоть какой-то вес и статус.

Куда смотрел «всевеликий стратег», когда включил майданутого нацика Просвирина в этот «комитет» — непонятно. И сам он, особо внятно на этот счёт так ответить и не смог. Видно — приказали включить, и включил. Такое же, единственное логическое объяснение, и про включение «нацбола» Лимонова. Пламенный монархист и пламенный перманентный большевик в одной упряжке — это уже перебор.

Дальше понеслось: абсолютно бредовая «программа», которой предусмотрен ДОБРОВОЛЬНЫЙ отказ от любых геополитических, экономических и военных интересов в Средней Азии, Кавказе и на Ближнем Востоке, истеричные вопли «всёпропало», «всевсехслили» по поводу и без повода, по любому более-менее значимому событию; регулярные оскорбления Президента (который является Верховным Главнокомандующим, и «полковник ФСБ» обязан хотя бы из чувства субординации относиться как минимум подчеркнуто по-Уставу).

На сегодняшний день в поведении гражданина Гиркина обнаруживается примечательная закономерность: стоит только вечерком Госдепу США выразить в чём то жуткую озабоченность, тут же наутро у Гиркина появляется гневный «разоблачительный» пасквиль именно на эту же тему!!!!

Его бредовый опус о том, что Россия будет валить Асада и «зачищать Иран» (https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_210955) появился на его странице аккурат в 10:31 22 ноября 2017 года, в день — когда в Сочи должна была состояться историческая встреча глав Турции, Ирана и России, на которой предполагался раздел сфер влияния на Ближнем Востоке.

Это при том, что накануне практически официальный рупор Госдепа Wall Street Journal по этому поводу гневно, например, пишет следующее: «Соединенные Штаты отреклись от роли влиятельного дипломатического игрока в Сирии, передав ее России. В конечном счете, США содействуют политическому процессу, в котором главным локомотивом будет Россия, что не соответствует стратегическим целям Америки», — http://geo-politica.info/sergey-aksenov-troyka-putina..

Тут же нарисовалась и официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт:

«Я думаю, все видели фотографию, как Путин обнимает Асада. И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия. Я думаю, эта фотография свидетельствует о том, что Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии», – заявила она. https://tehnowar.ru/71134-v-sochi-sostoyalas-vstrecha..

Подобные потоки пены и проклятий, которые изрыгал по этому поводу Госдеп, нашли свое отражение и в «скромном» опусе гражданина Гиркина. Правда (видно уже после сочинской встречи) Гиркин свой опус малость подкорректировал, удалив из него особо ударные моменты вроде «раскатывания под ноль Ирана» и что Россия будет непосредственно «валить» Асада (также, как и поудалял со своей страницы фотографии Марии Гогенцоллер, она же — Маша Газен-Ваген, «императрица» Всея Руси).

Суть сей «АНАЛитики» — проста: ЛЮБОЙ ценой попробовать вбить клин в намечающийся на Ближнем Востоке триумвират Россия-Иран-Турция. Вбить клин интересах Госдепа, естественно. Ну и ритуальные завывания — «бросать всё и бежать» — присутствуют везде и повсюду в его «творениях». На логичный вопрос — а если всё таки сдуру или с перепугу Россия прислушается к нему и «бросит всё и побежит», готов ли гражданин Гиркин вечерком, гуляя по парку с женой и ребенком, ЛИЧНО поздороваться с рыжебородыми «партнерами» из ИГИЛ*? — ответа так и не последовало.

Постоянные высеры (иного слова не подобрать) Гиркина в отношении политики и дипломатии России на Ближнем Востоке — это отдельная, крайне увлекательная тема. Один из его дежурных фейков про «отрубывание рук-ног в полевых санротах» и тому подобную лабуду про «ржавые боеприпасы и залежалое обмундирование» я уже детально разбирал (https://vk.com/rus_sector?w=wall-67193393_18129). Суть этих баек — максимально оболгать действия России, постараться посеять максимальное недоверие среди граждан России и между союзниками, тем самым помогая пиндосам решать свои задачи.

Делает он это осознанно (как завербованный кадровый агент влияния) или по своему скудоумию (как умственно неполноценный, неспособный просчитать ситуацию на щаг вперед) — неважно. Результат, как говорится, налицо.

Из последнего к разряду «аналитического» фейкомётства относятся и его «прогнозы» по ситуации в ЛНР (https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_211864), когда он, ничтоже сумяшеся, назвал все происходящее бандитскими разборками. Мол, Корнет и Плотницкий не поделили между собой очередную фуру гуманитарки — и из-за нее и наводнили весь Луганск с окрестностями сотнями вооруженных до зубов спецназовцев. В тот момент, когда АБСОЛЮТНО ВСЕ политики, политологи, обозреватели и аналитики понимали, что в ЛНР происходит нечто уж совсем неординарное, и ограничивались максимум простой констатацией уже произошедших событий, дожидаясь итогового результата, гражданин Гиркин ринулся строчить свои «прогнозы», которые, как всегда, оказались бульканьем в лужу. Основной мотив этих «прогнозов» — максимальное очернение Республик, на радость и потеху укропам. Подкидывание им очередной порции «фактов» для раздувания вони на дипломатическом фронте.

Если кто-то думает что мистер Гиркин ограничивается лишь словесным вредительством — тот глубочайше ошибается!!! В «штабе» своего движения он пригрел «величайшего» кадровик-адъютанта всех времен и народов — гражданина «Хрусталика»-Полынкова. Этот дважды несудимый персонаж (осужден за браконьерство и распространение наркотиков), по причине врожденного кретинизма (или по полученному заданию), в декабре 2016-го года умудрился слить укропам АБСОЛЮТНО ВСЮ базу ополченцев — со всеми личными данными ребят. Радости в стане бандерлогов не было предела — «Миротворец» пахал в три смены без отпусков, увольнительных и перерывов на обед. Сколько ребят уже из-за этого эпического долбо…ба прописалось в земле и в застенках СБУ — можно лишь только догадываться.

Реакция Гиркина на такой чудовищный провал — нулевая. Даже никаких оргвыводов не последовало. Значит — полностью солидарен со случившимся…. Клинический идиот Полынков и дальше прилежно трудится у него в «штабе», собирает анкетные данные у следующих доверчивых дурачков…..

Но не Полынковым единым исчерпывается вредительская деятельность гражданина Гиркина в отношении Новороссии, в отношении молодых Республик Донбасса и их защитников.

Регулярно это «белогвардейское недоразумение», как метко его охарактеризовал Игорь Безлер, закатывает форменные интернет-истерики, огульно обвиняя всех командиров Ополчения во всех возможных и невозможных грехах и ошибках, при этом скромно умалчивая о своих заслугах в деле сдачи половины территории Новороссии врагу летом 2014 года.

Кроме раздуваемой Гиркиным вони и смрада, на потеху бандеровцам и укропу, никакого другого результата эти его интернет-истерики не приносят. Если он эти опусы продуцирует сознательно — враг. Если продуцирует не осознавая последствий — форменный идиот — к Парубию на аудиенцию, пусть подскажет адрес, где справки выдают.

Одним из последних таких «заскоков» явились из ниоткуда его настойчивые претензии в Игорю Безлеру предъявить ему, Гиркину (!!!!!!), публично, в интернете (!!!!!!!!!!!), отсканированные копии своего послужного списка (!!!!!!!!), личного номера, номера наград, где и за что он их получал (!!!!!!!).

Дело, видно, было для гражданина Гиркина настолько экстренным и важным, что он гвоздил «письмом» на «письме», истерично требуя хоть «кое что». Это «хоть кое что» — видно должно было послужить зацепкой, по которым можно было бы узнать многие детали биографии И. Безлера. Вот неполный список его «открыток».

«Открытое письмо № 1» https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_194710

«Кое что» https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_195873

«Открытое письмо №2» https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_196067

«Какие то «Хорьки» https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_197295

И это не считая массы комментариев, писулек, и прочей лабуды…. Да….. Наваять такое количество «произведений искусства» и так настойчиво добиваться ответа, пытаясь «взять на мужика», и всё это — просто для того чтобы ради интереса узнать номера наград И.Н. Безлера??? — Не верю!!!

Часть вторая.

Значит, как мы видим, мистер Гиркин опять отрабатывает чей то заказ, с очевидной целью выяснить то, что ему знать не положено. Отдельный респект Игорю Николаевичу Безлеру — не поддался на эти низкопробные провокации.

Ну вот, собственно говоря, мы и подошли к моменту, который окончательно и побудил меня написать эту статью. Поскольку от разбираемых нами событий (08.12.2017) прошла уже неделя, и никаких официальных опровержений от мистера Гиркина не поступало, считаем, что разбираемое ниже — подлинное его интервью, данное им в здравом уме и трезвой памяти.

Гражданин Гиркин, истошно вопящий на всех углах про «величие России», про «русские интересы», «тотальную войну с Западом», «поражение или Победа», спокойно раздаёт свои, как бы их поприличней назвать, «интервью» вражеским агентствам и СМИ, не гнушаясь также подвизаться в компании либерастов, с которыми каждый нормальный человек даже срать на одном поле рядом не сядет. Впрочем, попытка хоть как-то поднять рейтинг Анального, находящийся в пределах статистической погрешности, закончилась двухчасовым унылым говновозиловом на каком то полупокерном «телеканале», почему то названным громким словом «дебаты».

Но, впрочем, сегодня мы поговорим не о внутрироссийских заднеприводных, в компании которых так любит тереться Гиркин, а о его контактах среди вражеских СМИ, находящихся за пределами России, и ведущими откровенно атнирусскую пропаганду.

08.12.2017 «прелестные» издания The Insider и Bellingcat опубликовали «интервью» гражданина Гиркина (https://theins.ru/politika/83281) под душераздирающей вывеской «Стрелков: У власти в ДЛНР бандиты, убийцы и уголовники», которое затем «доказательно подкрепило» их «расследования» о якобы «кураторстве» «боевиков» «ЛДНР» из Москвы, руками «кадровых российских военных» («Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом Боинге MH17 оказался российским генерал-полковником» https://theins.ru/politika/79481).

Ну — теперь-то всей «прогрессивной и демократической» общественности конечно же стало ясно — вот она — РУКА КРЕМЛЯ!!!! Спешите слышать!!! Подтверждает это не кто-нибудь, а «экс-министр обороны ДНР»!

На абсолютно вражеских сайтах The Insider (100% уставного фонда издателя интернет-проекта INSIDER — ООО «Всеукраинская (!!!!!!!!!) медиа-группа») и Bellingcat (что из себя представляет натовский фейкомет Bellingcat — можно прочесть тут: https://newinform.com/18327-lzhem-za-dengi-kak-bellin..) мистер Гиркин трудится в поте лица — поносит Россию, Республики, Ополчение….

Прекрасен наш беглокомандующий….. Доживи до наших дней «Дойче Вохеншау» и «Фёлькишер Беобахтер» — их передовицы и кинозаставки были бы украшены не менее броскими заголовками от «Его Превосходительства».

Очередной «впрыск» пахучей субстанции от Гиркина мигом разлетелся по майдануто-либерастным и бандеровским сообществам под самыми яркими и броскими заголовками.

http://forum-ukraina.net/threads/beglyj-komandir-donb.. Здесь.

И вот здесь. http://kordon.org.ua/strelkov-u-vlasti-v-dlnr-bandit-..

И еще много где. Кто не верит — мониторьте интернет, там этого добра завались.

Отдельным абзацем хочется сказать про контору с благозвучной вывеской Bellingcat. Появилось сие сообщество «международных «независимых» экспертов в области военных расследований» в первых числах марта 2014-го года — аккурат во время разворачивания «Русской Весны» и начальной стадии восстания Юго-Востока бывшей Украины против государственного вооруженного переворота в Киеве. Видать, все потерявшие работу «дочери офицеров» благополучно там и трудоустроились. Видно, пристроился там на должности штатного «сенсационно-разоблачительного интервью» и сам мистер Гиркин.

До марта 2014 Bellingcat было просто наплевать и на Украину, и на Сирию, и на Иран, и на Ирак. Ее основателем и руководителем является некий британский блогер Эллиот Хиггинс. Сам «гражданский журналист» Эллиот Хиггинс, с недавних пор ставший жутко популярным «экспертом», до основания группы мало чем мог похвастаться в жизни.

«До «арабской весны» я знал о системах вооружений не больше, чем средний владелец [игровой приставки] Xbox. Я не имел никакого представления [о войне], кроме того, что можно почерпнуть из фильмов о Рэмбо» (во как!!!!!!!!!!) — вот как описывает свои познания о событиях на Ближнем Востоке сам господин Хиггинс. Неужели за пару лет он вдруг стал аналитиком мирового масштаба? Верится с трудом…

В этом своем очередном «интервью» Гиркин начинает нести дежурную ахинею про некий «штаб», который дислоцировался в Краснодоне. Кому этот «штаб» подчинялся — «без комментариев». С этого «сверхсекретного штаба» осуществлялось «кураторство» над всеми отрядами Ополчения. Сам там не был, мол — пару раз по телефону звонил, но точно знаю — там стояли кадровые русские военные — высшие офицеры Генштаба.

И то — пыжились-пыжились бедолаги из Генштаба, да ничего так и не смогли. Снабжения постоянного мол нет, — вот тут-то хваленый русский генералитет и сел в лужу. Да и ополченцы, послушать Гиркина, — сплошь махновцы отпетые. Им кадровые генералы приказы отдают — а они их по-матушке в пешеходное эротическое турне запускают…. Да, неказиста доля выпала у «генерал-кураторов»… ))))))))))

Гиркин!!!! Идиот!!!!! В следующем опусе, прежде чем копировать-вставлять ту ахинею, которую тебе предлагают подписать, хоть мозг включай!!! Русский солдат, Русский офицер — всегда, испокон веков и были как раз сильны своей импровизацией, выживаемостью, находчивостью и непредсказуемостью. А впадание в катонический ступор от неорганизованного снабжения — это как раз «детская болезнь» ТВОИХ кураторов — офицеров блока НАТО и США!!! Это они при отсутствии клубничного мороженного на позициях наступать уже не могут. Спалились вы, мистер Гиркин, в очередной раз. И кураторов своих спалили.

Но вернемся к нашим баранам.

А коли действительно, было всё так ужасно, как вы описываете — так съездили бы в Краснодон, мать его так!!! Поговорили бы с ними — как «офицер с офицерами»! Какого куя околачивались в Донецке, ограничиваясь «парочкой звонков» в «Краснодонский штаб»??? Вот Безлер, например, поехал. И пахал там в поте лица — действительно формировал второй эшелон Ополчения. Организовывал оборону Краснодонского района, оборону стратегически важной дороги на Изварино, ликвидацию «Южного котла». Налаживал на пустом месте, с чистого листа, подготовку новобранцев, логистику. И очень даже неплохо получалось у него. Вместо того, чтоб сочинять плаксивые водевили, человек занялся делом — и результат не заставил себя долго ждать.

Это я говорю как самый непосредственный участник тех событий. Моя группа дислоцировалась в те жаркие дни в Суходольске — пригороде Краснодона. Выстроили оборону там, постоянно выезжали под Антрацит, нанося беспрерывные контрудары во фланги наступавших укров, удержали последний блокпост на трассе Антрацит-Изварино, приняли самое активное участие в разгроме «Южного Котла». И то — про какой-то «штаб» «кадровых русских военных», который всех «курировал-курировал, да не выкурировал» (по Гиркину) — впервые и с неподдельным интересом почитал в свежем сборнике анекдотов этого знатного костюмированного артиста-скомороха.

МЫ всё видели своими глазами — как полуодетые шахтерские парни защищали СВОЮ Родину! Россию-Матушку!!! Без «мудрых цэ-у» всяких мифических «кураторов из академий Генерального Штаба» брали в руки двустволки, обрезы, берданки — и шли в бой на передовую.

Гиркина там и близко даже не было, им и за сотню километров там не пахло, в лучшем случае — «пара звонков» по телефону, просто сказать: привет, я еще тут, держимся — и вы держитесь (как следует из его «интервью»). Но он всё знает!!! Кто где располагался, кто кого «курировал». Просто вундеркинд-самородок телепатии какой то.

А коль действительно знал и знаешь — какого ж куя ты, паскуда, выдаешь военную тайну врагу????!!!! Не уразумел до сих пор что за выдачу военной и государственной тайн — вышак запросто ломится? Ты же «полковник ФСБ», неужто не знаешь таких прописных истин? Или никакой не полковник? Или всё прекрасно знаешь, но сознательно допускаешь утечку информации в руки противника? Или (что и есть самой вероятной версией) нет никакой утечки информации, а просто на ходу сочиняешь былинные легенды — в угоду заказчику гонорар отработать? Ну типа как очередная «правдивая» история от дочери офицера… , пардон, — «»из первых уст» от человека, только-только вернувшегося из Сирии», про «ржавые боеприпасы и отрубленные руки-ноги в «полевой санроте»…..???

А уж коль вы, мистер Гиркин, такой осведомлённый, то поведайте нам — КТО приказал Артёмовскому Ополчению любой ценой препятствовать Игорю Безлеру овладеть Артёмовскими складами вооружений и боеприпасов???? КТО???!!!! Вы любите постоянно поплакаться на тему нехватки оружия и боеприпасов у Ополчения — так и расскажите общественности, Игорь Всеволодович, как по вашему прямому приказу Артёмовское Ополчение препятствовало Игорю Николаевичу Безлеру завладеть расположенными в городе запасами боевой техники, оружия и боеприпасов на складах, в результате чего это всё добро благополучно досталось укропам…

КТО НЕ захватил гору Карачун, обрёкши тем самым десятки тысяч людей на горе, страдания и смерть под артиллерийскими обстрелами укропов?

КТО отдал приказ Мозговому оставить без боя Лисичанск????

КТО бездарно просрал «западные ворота» Донецка — Карловку???

КТО отдал приказ на попытку «отжима» «Донецк-Сити»???

И много таких вопросов…. Очень много. Но в ответ — тишина…… Нет ответа на эти прямые вопросы….. И только громкие вопли с огульными обвинениями в адрес всех, кроме себя, любимого.

И приказ на сдачу остальных городов ДНР (после Славянска, Краматорска, Дружковки) — сколько времени Гиркин НАГЛО ЛГАЛ, утверждая что ничего подобного и близко не было. И только припёртый к стене неопровержимыми вещдоками — приказом с собственноручной подписью — только тогда вынужден был признать — ну да, было дело, «на всякий случай» подмахнул не глядя, но бойцы-молодцы, х…й на его выполнение забили. Тем и удержались.

И самое главное — Гиркин на чем свет стоит поносит ополченцев, Республики, Россию…. «Все вокруг — пидар…сы, один я — Д’Артаньян!» — вот общий смысл его опуса.

Надо отметить, что уничижительно-брезгливое отношение Гиркина к Ополчению и ополченцам (которых, якобы, он денно и нощно оберегает и защищает) — это далеко не первый и не единственный случай.

Вот неплохой разбор одного из его «интервью» под общим заголовком «Ополченцы – это откровенные бомжи – шваль» (http://maxpark.com/community/politic/content/4824423#..), которое естественно тоже моментально разошлось «в тираж» по всем укроповским СМИ, к неуёмной радости всяких «говорящик касок» Тымчуков и прочих (официальных опровержений подлинности этого интервью на сегодняшний день от мистера Гиркина тоже нет).

Конечно, весной 2014-го народ Юго-Востока бывшей Дуркаины поднялся за Россию, за Новороссию, за Народовластие. Не за ЛНР-ДНР, нет.

Но всему своё время! Сейчас практически закончена кампания в Сирии (только один Гиркин кричит что Россия в Сирии проиграла), и высвобождающиеся силы и возможности обязательно будут использованы для «окончательного решения бандеровского вопроса». Лайт-версия кровавой фашистской гидры, воплощённая в современных неонацистах бандеровского разлива, будет раз и навсегда выкорчевана из Русской Земли, и в лучшем случае — её остатки будут жалобно поскуливать, облизывая сапоги очередного хозяина в каком-нибудь «Мюнхэнському вильному унивэрсытэти».

Только вы, мистер Гиркин, скорей всего к этой Победе Русского Народа, не будете иметь уже никакого отношения, по причине вашей услужливости врагам нашего Отечества.

Вы сами выбрали эту скользкую дорогу, по которой идёте семимильными шагами. Вы сами, абсолютно добровольно, проделали нелегкий путь от боевого Знамени Ополчения до рупора вражеской пропаганды. Вы сами своими поступками отвернули и продолжаете отворачивать от себя ополченцев, друзей, сослуживцев.

Вы, мистер Гиркин, тешите и себя, и своих заказчиков ложными иллюзиями, что вы еще какое-то «светило» для ополченцев и Ополчения. Смею вас разочаровать. Уже года 2 точно вы никакой «путеводной звездой» или «солнцем ясным» для подавляющего большинства ополченцев НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ. Наоборот, ребята, прошедшие 2014-й год (в том числе и в «Славянской бригаде») вас просто-напросто презирают. Объясню вам пошаговый алгоритм падения остатков вашего авторитета.

Впервые доверие ополченцев вы потеряли еще в Славянске, когда буквально за часы перед массированным наступлением укропов, приказали всем, кто находился на передовой, на самом танкоопасном направлении, сдать тяжёлое вооружение, которое ГОРАМИ абсолютно целёхоньким досталось этим же украм. Это что?? — СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИВЕРСИЯ!

Там же вы бросили массу своих бойцов на произвол судьбы, а сами с «гимном на вустах» и под лозунгом «Спасайся, кто может», рванули на всех парах в безопасный Донецк. Ребята, которые еще сутки яростно отбивались, помнят это. И вряд ли когда то забудут.

Вы очень часто любите попричитать на тему того, что коварный Сурков руками вскормленных «бандитов, наркоманов и уголовников» выжил из ДНР-ЛНР идейных, преданных идеалам Новороссии ополченцев. Ау, мистер Гиркин! Просветите нас — а кто конкретно, вы или Сурков отдали приказ о фактическом расформировании «Славянской бригады», разрешив растащить наиболее боеспособные подразделения по разномастным полуанархическим шайкам, «с целью обмена опытом и укрепления боеспособности»?

И попали, по вашей милости, самые идейные и пламенные ребята в не самые хорошие компании, где их кидали на убой без всякого сожаления, использовали во внутренних разборках — ведь они для «донецких» были приезжими, без местных связей, — значит никем. Вы много о ком из них вспомнили??? Много кого помогли вытащить из беды, куда сами и засунули?

Это — вторая контрольная точка падения вашего авторитета как командира, как руководителя.

С грехом пополам и при полной благосклонности противника, прибыв в Донецк, вы продолжили разводить там сопливый водевиль, вместо того (как сами заявляли 3 днями ранее) чтоб навести там железной рукой порядок и дисциплину.

И что? — НИЧЕГО! «Дымящиеся развалины Карловки, взывают к тебе, князь!». Кроме сдачи очередного стратегически важного пункта в руки противника этот период особо ничем и не запомнился.

Это — третий поворотный момент в отношении ополченцев к вашей персоне.

Ну а дальше — жизнь в России, где вы пытались «выжать по максимуму» то, что «вам положено и что вы обязаны получить это сполна». Признаться честно — вы это и получили. Шикарные «съезды», «приемы», «круглые столы», «конференции» очень быстро смыли порох войны, превратив вас с нынешней вашей супругой в гламурных тусовщиков. Позёрство, надменность и нарциссизм — вот отличительные черты вашего поведения тех дней.

В то время, когда ребята на передке вынуждены были порой держать фронт на 360 градусов — против внешних гнид и внутренних крыс, вы жили на широкую ногу, не отказывая ни себе ни супруге во всей гамме жизненных удовольствий.

Часть третья. Финал.

Шаг за шагом в «пост-Донбасский» период вы всё более отдалялись от Ополчения, всё больше и больше работали на вражескую пропаганду, всё больше и больше впадали в состояния крайнего самолюбования и нарциссизма. После «понятного не только лишь всем» «Комитета 25» ваша персона и понятие «Ополчение Новороссии» окончательно утратило всякую ассоциативную связь, поскольку вы чётко показали свои приоритеты — самоутверждение на фоне кучки непонятно кого для вас гораздо важнее ДЕЙСТВЕННОЙ работы ради общей Победы.

Ну а контрольный в голову вашего авторитета среди ополченцев и добровольцев стал слив ВСЕЙ базы данных ополченцев в лапы СБУ. И неважно, что непосредственным виновником является клинический олигофрен (и по совместительству — ваш адъютант) Миша Полынков. Вы его принимали, вы нарезали ему фронт работы, вы ответственны за результаты проделанной им работы. Как человек военный, вы обязаны это знать — командир в ответе за действия ВСЕХ бойцов в своем подразделении.

И здесь простым падением авторитета (хотя и падать то ниже — уже некуда) вы не отделаетесь. Тут речь идет о судьбах и жизнях тысяч людей. И судя по тому, как после вашего с Хрусталиком провала, пошли косяком победные реляции СБУ о арестах «террористов», «неодноразово нагороджених ватажками терористичної ДНР», материалы из ваших баз данных пригодились карателям как нельзя кстати.

Любить Россию — это не означает играть на руку ее врагам, пользующимся её временной слабостью. И искоренять пятую колонну в стране — это не значит работать на хозяев этой колонны, находящихся за рубежами нашей Родины.

Покайтесь за совершенными вами и вашими подручными преступления против России, Новороссии и Русского Народа! Соберите пресс-конференцию (а еще лучше — явитесь с повинной в компетентные органы), выступите на ней и чистосердечно поведайте нам — кто, как, при каких обстоятельствах, пользуясь какими вашими слабостями (или слабостями ваших близких), диктует вам вашу нынешнюю модель поведения, полностью попадающую под 58-ю статью УК РСФСР — «Измена Родине».

Покайтесь перед Русским Народом, Игорь Всеволодович, не держите этот грех в себе.

Если по каким-то причинам и обстоятельствам не имеете возможности провести такую пресс-конференцию, то вам, как большому почитателю Белого Движения, должно быть известно, что такое Кодекс Чести Русского Офицера.

* ИГИЛ — организация, запрещена в России.



Владимир Александров