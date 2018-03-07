Новости Украины и Новороссии 07 марта 2018

Турция, Азербайджан и Украина намерены создать торговый союз. Этой теме были посвящены переговоры замминистров иностранных дел трёх стран, которые прошли в Баку. Киев и Анкара уже семь лет ведут диалог о зоне свободной торговли, в свою очередь Баку предлагает Украине наладить транзит азербайджанской нефти в Европу.

Также стороны обсудят вопросы политического взаимодействия. Однако эксперты сомневаются в том, что Украина сможет вписаться в такой тройственный союз. Насколько реалистичны эти планы — выяснял RT.

6 марта в Баку прошли первые консультации по вопросу создания взаимодействия в формате Азербайджан-Турция-Украина. В переговорах приняли участие заместители министров иностранных дел трёх государств: Киев представил Василий Бондарь, Турцию — Умид Ялчин, Азербайджанскую республику — Халаф Халафов.

Как рассказал ранее посол Азербайджана на Украине Азер Худиев, страны рассчитывают создать новый торговый союз. Темами обсуждения стали также вопросы политического, экономического, энергетического и гуманитарного партнёрства, а также координация работы в рамках международных организаций. В числе приоритетных вопросов — создание новых транспортных коридоров в регионе и поставки энергоносителей по Чёрному и Каспийскому морям.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Анкара и Баку являются «стратегическими партнёрами» Киева.

«Трёхсторонний формат сотрудничества Украина-Азербайджан-Турция будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами и станет платформой, которая позволит разработать взаимовыгодные проекты, аналогичные тем, которые успешно реализуются Азербайджаном и Турцией в других трёхсторонних форматах сотрудничества», — подчеркнули в украинском МИД.

Свобода торговли

В преддверии трёхсторонней встречи стало известно о решении президента Азербайджана Ильхама Алиева переназначить членов межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Украиной. Её возглавил министр энергетики, а в состав вошли замминистра оборонной промышленности, заместители министров экономики, культуры и туризма, транспорта.

Кроме того, членами комиссии стали вице-президент Государственной нефтяной компании и генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

По статистике Государственного таможенного комитета Азербайджана, за 2017 год товарооборот с Украиной составил около $820 млн, из них на поставки украинской продукции пришлось 460 млн. При этом другой участник переговоров — Турция — является вторым по объёмам взаимного товарооборота партнёром Азербайджана, в прошлом году страны поставили друг другу товаров на $2,64 млрд.

Баку и Анкара рассчитывают нарастить торговые показатели при помощи Соглашения о преференциальной торговле, условия которого обсуждаются в настоящее время.

Стороны рассчитывают обнулить таможенные пошлины уже в текущем году, об этом ранее заявлял министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Параллельно продолжаются переговоры о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Как сообщил в декабре 2017 года посол Украины в Турции Андрей Сибига, документ согласован на 90% и в 2018 году может быть подписан. В результате турецко-украинский товарооборот должен вырасти в два раза, считают в Киеве.

Во время последнего визита турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Киев стороны подписали соглашения о защите инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения. По мнению украинской стороны, эти меры должны способствовать скорейшему подписанию договора о ЗСТ — переговоры об этом ведутся с 2011 года. В 2013 году диалог был приостановлен и возобновился в 2016 году, в рамках визита на Украину Ахмета Давутоглу, занимавшего в то время пост премьер-министра Турции.

Военно-технический интерес

Особенно активное сближение Киева и Анкары началось на фоне кризиса в российско-турецких отношениях 2015–2016 годов. Речь идёт не только об экономическом, но и военно-стратегическом сотрудничестве. В ноябре 2015 года стороны договорились вести совместную работу по «усилению безопасности» в акватории Чёрного моря.

«Украина и Турция совместно построят морскую промышленность для усиления безопасности и защиты в акватории Чёрного моря. Это направление будет одним из ключевых аспектов сотрудничества между странами», — сообщили тогда в пресс-службе концерна «Укроборонпром».

Кроме того, Киев подписал с турецкой компанией Aselsan предварительное соглашение, по условиям которого турецким специалистам поручалась задача модернизации украинской бронетехники и артиллерии.

В мае 2016 года Анкара и Киев подписали план военного сотрудничества до 2020 года. Стороны, в частности, договорились о взаимодействии в области военного реформирования и подготовки войск. Как отметили тогда в генеральном штабе ВС Украины, благодаря этому сотрудничеству Киев рассчитывал приблизить момент принятия страны в НАТО. После нормализации турецко-российских отношений Анкара продолжила развивать сотрудничество с Киевом.

Летом 2017 года украинский кабмин утвердил межправительственное соглашение с Турецкой республикой о сотрудничестве в военно-финансовой области. В частности, речь идёт о поставках турецкого вооружения ВСУ, а также краткосрочной учебной подготовке украинских военнослужащих на территории Турции.

Наибольший интерес для Анкары представляет украинская оборонная промышленность — по словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, турецкая сторона готова инвестировать в украинский ВПК. По мнению экспертов, турецкие власти рассчитывают получить доступ к технической базе, наработанной в советский и постсоветский период украинской оборонной промышленностью. Эти наработки Анкара рассчитывает применить в собственных целях — ранее турецкие власти не раз заявляли о планах сделать Турцию одним из лидеров на мировом рынке вооружений.

Интересует Украина турецкую сторону и в роли рынка сбыта своей продукции: известно, например, что новый украинский ракетный комплекс «Ольха» производится на турецком оборудовании.

«Украина получила в наследство от СССР развитый военно-промышленный комплекс, и пока он не разрушен окончательно. Для Турции украинский рынок вооружений и сами технологии представляют интерес, — пояснил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

— Мы не должны забывать, что Турция — страна НАТО, а Украина стремится вступить в альянс, это создаёт почву для общих интересов. Кроме того, Турция и Украина находятся в одном Черноморском регионе, географическая сопряжённость — тоже немаловажный фактор».

Турция заявляет о непризнании российского статуса Крыма, что встречает одобрительную реакцию в Киеве, напомнил эксперт. По мнению Шаповалова, эта позиция Анкары связана с поддержкой крымско-татарских активистов, выступающих против Москвы.

Напомним, в 2015 году в Херсонской области, граничащей с Крымом, был сформирован специальный батальон из числа крымских татар, не поддержавших присоединение полуострова к РФ. Турецкая сторона пообещала взять на себя финансирование этого подразделения, об этом заявил тогда координатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

«В этом случае интересы Турции и Украины тоже достаточно близки. Есть у стран взаимные интересы и в экономической сфере: с одной стороны, Украина хотела бы получить доступ к нефти и газу Азербайджана, с другой — есть ряд отраслей, интересных для Анкары. Например, речь может идти о диверсификации поставок зерна в Турцию, сейчас она импортирует зерно в основном из России», — отметил Шаповалов.

Нефтяной транзит

Интересы Баку и Киева соприкасаются в транспортно-экономической области, считают эксперты. В частности, стороны заинтересованы в налаживании поставок азербайджанской нефти в Европу через украинскую территорию.

Речь идёт о наполнении нефтепровода «Одесса-Броды». Как заявляли ранее в украинском правительстве, украинская сторона рассчитывает стать транзитёром азербайджанской нефти в Чехию, Венгрию и Словакию.

Нефтепровод «Одесса-Броды» был построен в 2001 году, магистраль соединяет Одесскую область с Львовской, там она стыкуется с трубопроводом «Дружба». Москва предлагала использовать нефтепровод для реверсных поставок российской нефти в страны Средиземноморья, этот план был реализован.

В 2010 году реверсные поставки были остановлены, по трубопроводу началась прокачка азербайджанской нефти в Белоруссию, также планировалось начать поставки сырья из Азербайджана в Чехию, но этот план не увенчался успехом. В результате эксплуатация трубопровода была прекращена. По итогам переговоров с Петром Порошенко в 2016 году президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах по реанимации проекта «Одесса-Броды».

Эксперты сомневаются, что этот замысел будет действительно реализован. По мнению директора Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, для этого нет экономических предпосылок. Как объяснил эксперт в интервью RT, сейчас добыча нефти в Азербайджане снижается, и даже тех транспортных мощностей, которые действуют, хватает с избытком.

«Теоретически Баку мог бы запустить новый маршрут для поставок нефти, но сложно сказать, что эта идея привлекательна для азербайджанской стороны, — подчеркнул Кулагин.

— Любые новые маршруты интересны в условиях роста выработки ресурсов. Разговоры о транзите углеводородов через Украину больше похожи на инициативу Киева, который ранее озвучивал много подобных идей. Но все они с экономической точки зрения не были привлекательны».

Скорее, в этом случае речь идёт о стремлении сторон к политическому сближению — заявления о возрождении совместных проектов являются хорошим фоном для этого, полагают эксперты. В 2017 года азербайджанские и украинские власти объявили, что не будут пропускать товары с территорий, оспариваемых Баку и Киевом, — Донбасса и Нагорного Карабаха.

«Главы таможенных структур встретились и выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральными властями — Киевом и Баку», — заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

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Несмотря на стремление сторон выстроить торгово-политический союз, эксперты оценивают эти инициативы скептически.

«Существует множество региональных и межрегиональных структур и организаций, подобного рода взаимодействие развивается между странами достаточно широко. Однако перспективы формирования союза Украины, Турции и Азербайджана вызывают сомнения.

Дело в том, что политический и экономический кризис на Украине затянулся, в совокупности это делает украинскую сторону не вполне благополучным партнёром», — считает Шаповалов.

Похожей точки зрения придерживается и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Участие Украины в этом союзе выглядит странно. Турция и Азербайджан являются странами, родственными в культурном, языковом, цивилизационном смыслах, и тесно связаны с друг с другом.

Украина выглядит в этом союзе инородным телом, что наводит на мысли о политической подоплёке союза. И Турция, и Азербайджан, имея хорошие отношения с Россией, наращивают военно-технические, экономические связи с Украиной — это, конечно, вызывает вопросы», — отметил Мартынов.

Надежда Алексеева