Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 мая 2019

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг сообщения об угрозе срыва сделки с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400 «Триумф».

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал материал со ссылкой на источники, в котором говорилось, что президент Тайип Эрдоган якобы отказался от приобретения российского вооружения из-за падения курса лиры и угрозы введения американских санкций.

«Ваши источники ошибаются. Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен», — написал Алтун в Twitter.

Сделка по С-400

Россия и Турция заключили в 2017 году контракт на поставки С-400. По словам Эрдогана, Анкара уже внесла аванс.

США выступили против сделки. Вашингтон многократно грозил Турции санкциями. Кроме того, покупка российских ЗРК стала препятствием для поставки турецкой стороне американских F-35. В Пентагоне утверждают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО.

При этом в Турции неоднократно заявляли, что покупка «Триумфов» является завершенной сделкой. Эрдоган также допустил, что стороны могут подписать новый контракт на поставки разрабатываемых в России систем С-500 «Прометей».

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