Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 мая 2019
- 09:33 Вести войну с Ираном без Турции? Турция спит с врагом?.
- Вчера 23:45 Идлибские извращения.
- Вчера 23:30 В Турции прокомментировали сообщения об угрозе срыва сделки по С-400.
Вести войну с Ираном без Турции? Турция спит с врагом?
Вести войну с Ираном без Турции? Турция спит с врагом?
Недавние сообщения говорят о том, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон вместе с госсекретарем Майком Помпео «делают все возможное, чтобы спровоцировать войну с Ираном». Удастся ли им?
Болтон-Помпео участвуют в умышленных провокационных действиях. Авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» в настоящее время направляется в Персидский залив, чтобы «послать ясный сигнал иранскому режиму…»
В военных союзах между «великими державами» происходят перемены. Более сложные, чем в Первую мировую войну (т. е. противостояние между «Тройственным соглашением» и «Тройственным союзом»).
Сегодня структура военных союзов находится под большой угрозой для Вашингтона.
Вы не можете успешно вести войну с Ираном, когда Турция, ваш союзник и тяжелый груз НАТО «спит с врагом».
Хотя Турция официально является членом НАТО, а также союзником США, президент Реджеп Тайип Эрдоган развивает «дружеские отношения» с двумя главными врагами Америки, а именно с Ираном и Россией.
Излишне говорить, что НАТО находится в кризисе.
Существует также турецко-израильский военно-разведывательный союз, который восходит к Соглашению о безопасности и секретности (SSA), подписанному с правительством Тансу Чиллер в 1993-1994 годах. Этот союз, разработанный администрацией Клинтона, больше не функционирует.
Стратегические двусторонние американо-израильские отношения, а также американо-турецкий союз в сочетании с соглашением о военном и разведывательном сотрудничестве между Израилем и Турцией, а также соглашением между Израилем и НАТО (2003 г.) стали основой «тройственного союза» между США, Израилем и Турцией или то, что Брукингский институт назвал треугольником США-Турция-Израиль. Эта спонсируемая США треугольная структура союзов мертва и больше не существует, во многом в ущерб интересам Вашингтона на Ближнем Востоке.
Сейчас разворачивается новое Тройственное соглашение между Турцией, Ираном и Россией.
Но есть еще один элемент, который очень важен: Израиль также спит с врагом. Нетаньяху и Путин за эти годы развили дружеские отношения. Они часто консультируются друг с другом по ключевым политическим и стратегическим вопросам.
Хотя отношения Нетаньяху и Путина не являются формальным союзом, они, тем не менее, служат интересам как России, так и Израиля.
Современные события указывают на исторический сдвиг в структуре военных союзов, который способствует ослаблению господства США на Ближнем Востоке, а также создает негласный кризис в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО).
Вести войну США-НАТО-Израиль с Ираном с Турцией или без нее?
Турция – тяжелый груз НАТО, это единственное государство-член НАТО, которое (в основном) расположено на Ближнем Востоке, граничащем с Ираном.
В начале апреля госсекретарь Майк Помпео встретился в Анкаре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Столкновение Помпео-Чавушоглу попало в заголовки газет. Вице-президент Пенс открыто угрожал турецкому правительству:
Вице-президент Майк Пенс предупредил Турцию насчет продолжения закупок ракетной системы российского производства [С-400] спустя несколько часов после того, как министр иностранных дел Турции заявил, что приобретение было «совершено»… Пенс сказал, что покупка оружия может «угрожать сплоченности этого союза … Мы также дали понять, что не будем бездействовать, пока союзники по НАТО закупают оружие у наших противников », – сказал Пенс. (CNN, 3 апреля 2019 г.)
Майк Пенс прав: на карту поставлено единство НАТО. И Турции нельзя доверять как союзнику США.
Выход Турции из НАТО? Это почти совершившийся факт.
И если Турция выйдет из НАТО, другие страны могут последовать ее примеру.
В течение апреля (после дипломатической ошибки Помпео в Анкаре) Турция и Иран укрепили свои двусторонние отношения.
Военная логистика США, НАТО, Израиля объединена, а Турция по-прежнему (официально) входит в НАТО.
Развивающаяся структура военных союзов, включая кризис внутри НАТО, не способствует началу широкомасштабной военной операции против Ирана. Предполагается, что Болтон-Помпео полностью осведомлены об этой проблеме. Или нет?
Турция является государством-членом НАТО и спит с врагом. Учитывая отношения с Россией и Ираном, с логистической точки зрения, практика скоординированного военного планирования США-НАТО находится под угрозой.
Это не исключает ведения других форм военных действий, включая экономические санкции, саботаж, спонтанные провокации в стиле Болтона и т.д.
О предыстории.
Военное сотрудничество США и Турции (включая базы ВВС США в Турции) восходит к холодной войне. Сегодня Турция спит с Ираном и Россией.
Реакция Трампа принимает форму как военных угроз, так и экономических санкций с финансовыми манипуляциями на рынках иностранных валют.
И их валюта «быстро падает вниз по отношению к нашему очень сильному доллару», говорит Трамп.
Турция разработала удобный союз с Ираном. А Иран, в свою очередь, теперь поддерживается Китаем и Россией, что включает военное сотрудничество, а также торговые и инвестиционные соглашения.
Но это больше, чем кажется на первый взгляд.
Хотя США и Израиль на протяжении многих лет обдумывали военные действия против Ирана, эта военная повестка дня, которая опиралась на давний военный разведывательный союз между Израилем и Турцией, в настоящее время находится под угрозой. Как и двусторонний военный союз Анкары с Вашингтоном. Израильско-турецкий альянс, который восходит к Соглашению о безопасности и секретности (SSA), подписанному при Тансу Чиллер в 1993-94 годах, включал:
… Меморандум о договоренности 1993 года привел к созданию (израильско-турецких) «совместных комитетов» для решения так называемых региональных угроз.
Соглашение о безопасности и секретности было тщательно разработанным инструментом внешней политики США, который заложил основу для прочных и тесных отношений между Израилем и Турцией в области военного и разведывательного сотрудничества, совместных военных учений, производства оружия.
Уже во времена правления Клинтона развернулся трехсторонний военный союз между США, Израилем и Турцией. Этот «тройственный союз» объединял и координировал решения военного командования между тремя странами, касающимися Ближнего Востока. Он основан на тесных военных связях Израиля и Турции, соответственно, с США, в сочетании с прочными двусторонними военными отношениями между Тель-Авивом и Анкарой ….
Тройственный союз также связан с соглашением о военном сотрудничестве между НАТО и Израилем 2005 года.
В 2006 году, США и Турция подписали «Единство видения» (которое обязывало Турцию поддерживать Израиль). Соглашение провозглашало:
«крепкие узы дружбы, союз, взаимное доверие и единства видения. Мы разделяем один и те же ценности и идеалы в наших региональных и глобальных целях: содействие миру, демократии, свободе и процветанию ».
Двусторонний союз США-Израиль и США-Турция в сочетании с соглашением о военном и разведывательном сотрудничестве между Израилем и Турцией, а также соглашением между Израилем и НАТО (2003 г.) составляют основу «тройственного союза» США-Израиль-Турция.
Эта треугольная структура союзов мертва в ущерб Вашингтону.
В свою очередь, Турция хочет приобрести российскую С-400 стоимостью в 2 миллиарда долларов. На практике это означало бы, что Турция откажется от интегрированной системы противовоздушной обороны США-НАТО (которая также включает в себя участие Израиля). На практике это также означает, что Турция «неофициально» выбрала выход из НАТО.
То, что происходит, – это строительство нового Тройственного соглашения между Турцией, Ираном и Россией.
На данном этапе эта Тройственное соглашение выходит за рамки «удобного альянса». Это представляет собой серьезную перестройку как военных, так и экономических союзов.
Майкл Чоссудовский (профессор экономики в Университете Оттавы)
http://perevodika.ru/articles/1205615.html – цинк
https://www.globalresearch.ca/is-turkey-sleeping-with-the-enemy/5650212 – оригинал на английском
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Идлибские извращения
На закрытом заседании СБ ООН посвященном ситуации в Сирии и наступлению САА в Северной Хаме и масштабным боям там https://colonelcassad.livejournal.com/4979878.html, Россия заблокировала принятие заявления осуждающего наступление и требовавшей его остановки.
По заявлению российской делегации предложенное к принятию заявление СБ ООН извращает суть событий в Идлибе и не может быть принята. Заявление подготовили Германия, Бельгия и Кувейт. Россия ссылается на то, что соглашение с Турцией оставляет за Россией возможность вести боевые действия против террористических группировок (куда безусловно входит "Ан-Нусра") не подпадающих под положения астанинских и сочинских договоренностей. Запад разумеется не может признаться, что давление на Россию оказывается в интересах сирийской "Аль-Каиды", поэтому всячески уходит от обсуждения, против кого ведутся боевые действия. Заседание происходило в закрытом режиме. Судя по всему, определяющими граничными параметрами наступления в Идлибе будут не осуждения в ООН, а закрытые договоренности с Эрдоганом.
PS1. Фото "вежливых людей" https://colonelcassad.livejournal.com/4978644.html, которые публиковал сегодня, сделаны военкором Олегом Блохиным в Хаме. Он сейчас там. Можете подписаться на его телегу https://web.tlgrm.eu/#/im?p=@Oleg_Blokhin
PS2. Обратите внимание на забавную пропаганду слета "голубей мира" со всей Сирии в Идлиб на заглавной фотографии. Именно так теперь выглядит пропаганда в поддержку террористических организаций. Разумеется, мы помним, что "голуби мира" попали туда не по воздуху, а на зеленых автобусах Асада.
PS3. Для тех кто волновался, где "Белые каски" – оставшиеся в Идлибе персонажи, которые еще не бежали на Запад, заявляют, что ВВС России специально охотятся на оставшие больницы (да сколько же их там!) и просят Запад вмешаться, что остановить "чудовищные преступления России и тирана Асада". В общем, свою копеечку отрабатывают. Вариант с постановочной хим.атакой по-прежнему не исключен – есть и мотив, и ресурсы, и персонал, а главное – острая военно-политическая необходимость.
И минутка юмора.
Джихади Джулиан уверяет, что он настоящий журналист.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Турции прокомментировали сообщения об угрозе срыва сделки по С-400
Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг сообщения об угрозе срыва сделки с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400 «Триумф».
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал материал со ссылкой на источники, в котором говорилось, что президент Тайип Эрдоган якобы отказался от приобретения российского вооружения из-за падения курса лиры и угрозы введения американских санкций.
«Ваши источники ошибаются. Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен», — написал Алтун в Twitter.
Сделка по С-400
Россия и Турция заключили в 2017 году контракт на поставки С-400. По словам Эрдогана, Анкара уже внесла аванс.
США выступили против сделки. Вашингтон многократно грозил Турции санкциями. Кроме того, покупка российских ЗРК стала препятствием для поставки турецкой стороне американских F-35. В Пентагоне утверждают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО.
При этом в Турции неоднократно заявляли, что покупка «Триумфов» является завершенной сделкой. Эрдоган также допустил, что стороны могут подписать новый контракт на поставки разрабатываемых в России систем С-500 «Прометей».
Читайте также: «Очень тревожная новость»: Парубий ответил на иск об отмене «языкового закона»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su