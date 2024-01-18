Господь придумал для человека множество страданий: зубная боль, потеря близкого человека, неудачи в любви. Для каждой клеточки человеческого тела Господь придумал свою боль, свою нестерпимую муку.

Но нет больше той муки, что чувствует сын вымирающего народа. Нет больше страданий, чем знать, что твой великий, благородный, бесподобный народ исчезает с лица земли. И сын человеческий, видя, как его народ исчезает, испытывает утончённую и непреходящую муку ада. Русский народ исчезает, тает. Его всё меньше и меньше, его голос всё слабее и глуше. Руководители заводов и корпораций жалуются, что им не найти рабочих, как ни заманивай их высокими зарплатами. Генералы и военные стратеги жалуются на нехватку солдат, способных вливаться в победоносную армию и защищать громадную, данную Богом страну.

Русский народ, составляя основу великого многонационального государства, государствообразующий народ, источаясь, всё слабее скрепляет своей магнетической силой другие народы империи. И те всё слабее ощущают благую и творящую длань русских, управляющих историей Государства Российского.

Власть чувствует громадную опасность этого русского убывания. Стремится остановить вымирание, увеличить рождаемость. Церковь проповедует недопустимость аборта. Казна выделяет всё больше денег матерям-одиночкам, придумывает материнские капиталы и льготные ипотеки. Учреждается Год семьи. Восхваляются многодетные семьи.

Но всё тщетно. Убыль не восполняется. Демографы, указывая на множество причин этого убывания, предлагая множество рецептов для его преодоления, не находят чего-то главного, общего, грозного, что плитой навалилось на русских. И пока не сдвинуть эту плиту, тщетны будут все эмпирические усилия, все финансовые вливания, все благие пропагандистские ухищрения.

Русский народ — подранок. Русские пережили чудовищные потрясения, которые тьмой и немощью легли в сознание каждого русского человека, мешая ему работать, творить, рожать, продлевать свой род, ощущать своё величие и богоугодность.

В начале XX века русский народ поднялся для достижения светоносной цели, божественной правды, небывалого райского бытия. Стремясь к этой цели, русский народ приносил непомерные жертвы, строил грандиозные города и заводы, слагал симфонии и поэмы, множил героев. Эта великая цель улетучилась. Вместо огненного баснословного будущего открылась муть, гадость бытия, горькое разочарование. И прожитый русскими век оказался бессмысленным.

Русские в Советском Союзе небывалыми трудами создали несметные ценности, скопили несметную казну, построили небывалые машины, очеловечили безлюдье, и этот драгоценный, созданный народом золотой слиток в одночасье отняли у народа, передали безродным проходимцам, умным и злым стяжателям, оставив обобранный и нищий русский народ на отмелях истории.

Русские получили от своей истории огромное задание и принялись его исполнять. Они выполняли его прилежно, в кромешных трудах, и этими трудами, напряжением всех мускульных и духовных сил народ достиг своего величия. Но эту вселенскую работу у народа отобрали. Задание было взято обратно. И народ, лишённый задания, отторгнутый от великих трудов, оказался народом безработным. Вместо бесподобных машин тешил себя аттракционами и бессмысленными забавами, просил подаяния у других народов, вымаливал себе крохи благополучия среди остывающих мартенов, ржавеющих цехов, падающих на землю самолётов, взрывающихся плотин и электростанций.

Русский народ, потративший тысячу лет своей истории на создание великой империи, бескрайних пространств, многоязыкой красоты населяющих эти пространства народов, вдруг в одночасье потерял треть империи. У него отняли обширные земли. Увели в плен тридцать миллионов его сыновей, бросили их, беззащитных и забытых, на духовное и физическое поругание.

Русский народ, потерпев имперский крах, став самым большим в мире разделённым народом, несёт в себе жуткую историческую травму. Всё это — удары, нанесённые в сердцевину русского мировоззрения, русского исторического предназначения. Злые ловцы истории отловили русский народ, посадили его в клетку, а в неволе особи, привыкшие к свободе, не размножаются, чахнут. И рождение в зоопарке медведя воспринимается как небывалое чудо.

Чтобы русские в зеркале истории не увидели свой измученный, с полными слёз глазами лик, их опаивают дурманами, пьянящими зельями, веселящими ядами. Осмысленные злые воздействия на русское сознание громадны. В народе была посеяна и расцвела культура осквернения. Осквернены возвышенные помыслы, и молодёжь поместили в стеклянный террариум, где их десятилетиями растлевает безнравственная и порочная ведьма.

Русские актёры, художники, музыканты, властители народных дум оскверняются, устраиваются массовые просмотры их грязного белья, смакуется их порочная изнанка, ниспровергается образ кумира, и русская интеллигенция предстаёт растленным безнравственным скопищем, стяжающим богатство.

Русская культура Пушкина, Толстого, Чехова, Шолохова, устремлявшая человека к возвышенным целям, к дивным смыслам, эта культура устранена из народного обихода. Её место занял едкий, порочный, бессмысленный шоу-бизнес, сверкающий блёстками, трясущий голыми ляжками, наполняющий пространство, где когда-то звучала великая русская музыка, бессмысленными воплями кошачьих оргазмов.

Одоление русского вымирания напрямую связано со всеми этими грандиозными проблемами. Эти проблемы не решить не в силу их грандиозности, а в силу того, что о них не говорят, их замалчивают. Они уходят в глубь народного самосознания и тлеют там, как комплексы неполноценности, побуждающие к истерикам, унынию и бездействию.

Русская энтропия была сломана в 2014 году, когда в Россию вернулся Крым, священное место, где в купели Херсонеса зародилось великое православное Государство Российское. Русское восстание продолжилось в Донбассе и длится сейчас — на украинском фронте в ходе Специальной военной операции. Здесь слезами и кровью решаются все перечисленные проблемы. Здесь восстанавливается попранная справедливость. Россия возвращает себе отторгнутые негодяями земли, соединяет рассечённый народ, обороняется от исконного врага, насылающего на Россию то пса-рыцаря, то польского рейтара, то французского гренадёра, то солдата СС.

Россия ведёт смертный бой за своё выживание. В этой войне рождаются новое русское самосознание, новая русская стать и гордость, новое русское предназначение. Мировоззрение — вот поле, где происходит главная схватка за русское будущее, за русские многодетные семьи, за русские коллайдеры и русские межпланетные станции.

Русская Мечта — это стремление русского народа к высочайшему гармоничному бытию, божественному синтезу всех верований, культур, языцев, населяющих просторы России. К Русской Мечте ведут русские коды, коим несть числа, и к числу которых относятся Пересвет, Пушкин, Сталинград, Байкал.

Но есть семь сокровенных кодов, которыми народ приближает себя к Русской Мечте. Это код "Взыскание", код "Священный труд", код "Воскрешение", код "Русское чудо", код "Общее дело", код "Оборонное сознание" и код "Россия — душа мира". Формулирование этих кодов, их осмысление, инициация их в народной жизни — вот громадная мировоззренческая задача, стоящая перед русскими в XXI веке. Здесь — путь к русскому спасению, путь к русскому возрождению. Огненная мечта, возвращённая в русское самосознание, вернёт русскому народу его величие, его победное шествие в истории.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Русский народ переживает демографический кризис – численность населения сокращается. Это связано с историческими потрясениями XX века.

2. Причины кризиса кроются в травмах сознания русского народа – крахе советского проекта, потере империи и национального величия.

3. Российская власть пытается решить демографическую проблему экономическими мерами, но этого недостаточно.

4. Необходимо восстановление национального самосознания и гордости русского народа через формулирование новых идеологических кодов.

5. Присоединение Крыма и СВО на Украине – дали толчок к борьбе за восстановление исторической справедливости и национального величия.

Вывод:

Автор считает, что преодоление демографического кризиса в России возможно только через восстановление национальной гордости и идеологических основ русского народа. Ключевыми для этого являются события последних лет – возвращение Крыма и война за освобождение русского народа на Украине.