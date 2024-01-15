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Ответы на вопросы 15.01. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

 Основные темы, затронутые отцом Андреем Такчёвым:

1. Память преподобного Серафима Саровского – одного из величайших русских святых, прославившегося молитвой, духовными подвигами и чудесами. Отец Андрей говорит о его святости, связи с царской семьей, влиянии на Русскую Церковь.

2. Важность причащения перед смертью. Даже если человек тяжелоболен, причастие очищает его от грехов и соединяет с Христом.

3. Молитва о помощи умершим родственникам. Можно молиться об упокоении их душ, читать за усопших Псалтирь, заказывать панихиды.

4. Возможность личного общения человека с Богом. Примеры из жизни святых, которые слышали голос Божий. Для этого нужно очищение ума от суеты.

5. Важность милостыни и помощи ближним. Разные формы милосердия по отношению к детям, старикам, заключенным.

Вывод: беседа посвящена духовной жизни – молитве, общению с Богом, помощи ближним. Особо выделяется образ преподобного Серафима Саровского как пример христианской святости.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KW_C3LStueA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1470 1174
    Valeriy Bondarik четыре часа назад

      …&- privet VCEM -&…

      _ДАВНО его не было – и вот ОПпять…
      ,,вышел-На-арену,, – чтобы “окормлять”(= ВНУШАТЬ),,,
      * Но ЭТОГО деятеля МОЖНО понять,
      * он ВЫНУЖДЕН – Спец–ЦУ выполнять…
      * он ВЫНУЖДЕН – догмы НАВЯЗЫВАТЬ…
      * он ВЫНУЖДЕН(религией)- ЗАКАБАЛЯТЬ…
      * он ВЫНУЖДЕН – Полит-УСТАНОВКИ – оглашать! :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&&&&&^^^^^^^^^

      …в НЫНЕшнее,СМУТНОЕ время,РЕЛИГИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА -
      ДОГМАМИ “окормлять” И – социУМЫ УСМИРЯТЬ…
      Но…НЕ очень-то и получается,что Надо ПриЗНАТЬ…
      * Всё БОЛЬШЕ тех,кто, “ЧТО_ТАКОЕ” религИя – Начинают Понимать!
      * И,в-следствии чего,НЕ-дают ЕЙ – себя поРАБощать!!! :-)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&

      И этого ТОВАРИЩА…КАК ИСПОЛНИТЕЛЯ – НЕ стоит упрекать…
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 15_1-24.

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