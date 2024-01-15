Ответы на вопросы 15.01. Отец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные темы, затронутые отцом Андреем Такчёвым:
1. Память преподобного Серафима Саровского – одного из величайших русских святых, прославившегося молитвой, духовными подвигами и чудесами. Отец Андрей говорит о его святости, связи с царской семьей, влиянии на Русскую Церковь.
2. Важность причащения перед смертью. Даже если человек тяжелоболен, причастие очищает его от грехов и соединяет с Христом.
3. Молитва о помощи умершим родственникам. Можно молиться об упокоении их душ, читать за усопших Псалтирь, заказывать панихиды.
4. Возможность личного общения человека с Богом. Примеры из жизни святых, которые слышали голос Божий. Для этого нужно очищение ума от суеты.
5. Важность милостыни и помощи ближним. Разные формы милосердия по отношению к детям, старикам, заключенным.
Вывод: беседа посвящена духовной жизни – молитве, общению с Богом, помощи ближним. Особо выделяется образ преподобного Серафима Саровского как пример христианской святости.
…&- privet VCEM -&…
_ДАВНО его не было – и вот ОПпять…
,,вышел-На-арену,, – чтобы “окормлять”(= ВНУШАТЬ),,,
* Но ЭТОГО деятеля МОЖНО понять,
* он ВЫНУЖДЕН – Спец–ЦУ выполнять…
* он ВЫНУЖДЕН – догмы НАВЯЗЫВАТЬ…
* он ВЫНУЖДЕН(религией)- ЗАКАБАЛЯТЬ…
* он ВЫНУЖДЕН – Полит-УСТАНОВКИ – оглашать! :-(
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…в НЫНЕшнее,СМУТНОЕ время,РЕЛИГИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА -
ДОГМАМИ “окормлять” И – социУМЫ УСМИРЯТЬ…
Но…НЕ очень-то и получается,что Надо ПриЗНАТЬ…
* Всё БОЛЬШЕ тех,кто, “ЧТО_ТАКОЕ” религИя – Начинают Понимать!
* И,в-следствии чего,НЕ-дают ЕЙ – себя поРАБощать!!! :-)
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И этого ТОВАРИЩА…КАК ИСПОЛНИТЕЛЯ – НЕ стоит упрекать…
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Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 15_1-24.