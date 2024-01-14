Пошла жара! Россия исполняет вековую мечту полярников
2024 год должен стать самым жарким в истории наблюдений. Россия побила исторический рекорд грузоперевозок по Севморпути и впервые открывает круглогодичную навигацию, реализуя давнюю мечту полярников. Как это связано с новыми претензиями американцев на огромный кусок Арктики, непрекращающимися атаками в Красном море, обмелением Панамского канала, а также о новой истории спасения, расскажем в сегодняшнем выпуске.
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Рекордные грузоперевозки по Северному морскому пути в 2023 году и планы по круглогодичной навигации в 2024 году. Обсуждается стратегическое значение Севморпути для России.
2. Территориальные претензии США и Канады в Арктике на фоне таяния полярных льдов.
3. Обмеление Панамского канала и его влияние на мировую логистику в пользу Севморпути.
4. Рассказ о спасении инвалида из горящего дома в Иркутской области.
Вывод: Основные темы этого выпуска – успехи России в освоении Арктики, развитие Севморпути, геополитическая борьба за ресурсы Арктики и позитивный пример героизма простых людей в России. В целом выпуск призван продемонстрировать достижения и стратегическое значение российской Арктики.
…@- Privet -@…
Да,ПЛАНЫ грандиозные – вне сомнения!
НО…как ОБЫЧНО–ПРИВЫЧНО…
Никто НЕ высказывает(ПОЧЕМУ-то…)- СВОИ мнения… :-(
* ВСЕ усиленно(принципиально…)МОЛЧАТ…
* НЕТУ слов – НИ от-ребят,и НИ ОТ девчат…
…ЧТО-то ВСЕМ НЕ даёт – ОТКРЫТЬ свОЙ рот… :-(
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-> Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ,что ПО…Политическим Причинам -
ИГНОРирование(ПОСТОЯННОе)- от ВСЕХ идёт…
_Россия Достижения – Реальные СОТВОРЯЕТ, но…
НАВЕРНОЕ “это” ТУТэйших “читателей” – НЕ вдОХновляет…
…а МОЖЕТ “братия” ОСОБАЯ…ВСЁ ТУТэйшее читает…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 14-1-24.
P.S. Хотя…ввполне ВОЗМОЖНО,что – “НАЁМНИКИ” появятся…
—> И…по_ЦУ_от_КУРАТОРов _ “ОТБОЯРЯТСЯ”… :-(
Вряд ли, Валерий, кто-то переложит (наложит) свою реальность на здешнюю виртуальную.