Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Пошла жара! Россия исполняет вековую мечту полярников

50 2


2024 год должен стать самым жарким в истории наблюдений. Россия побила исторический рекорд грузоперевозок по Севморпути и впервые открывает круглогодичную навигацию, реализуя давнюю мечту полярников. Как это связано с новыми претензиями американцев на огромный кусок Арктики, непрекращающимися атаками в Красном море, обмелением Панамского канала, а также о новой истории спасения, расскажем в сегодняшнем выпуске.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Рекордные грузоперевозки по Северному морскому пути в 2023 году и планы по круглогодичной навигации в 2024 году. Обсуждается стратегическое значение Севморпути для России.

2. Территориальные претензии США и Канады в Арктике на фоне таяния полярных льдов.

3. Обмеление Панамского канала и его влияние на мировую логистику в пользу Севморпути.

4. Рассказ о спасении инвалида из горящего дома в Иркутской области.

Вывод: Основные темы этого выпуска – успехи России в освоении Арктики, развитие Севморпути, геополитическая борьба за ресурсы Арктики и позитивный пример героизма простых людей в России. В целом выпуск призван продемонстрировать достижения и стратегическое значение российской Арктики.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aobFNOPBSbg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Антироссийский Антициклон - Кто нас заказал этим летом?
Новости Украины и Новороссии 22 июня 2016
Последние новости с Украины и Новороссии за 29 августа 2014
Об обществе, природе и нетрадиционном оружии
Сокровенное(Огненная Библия)
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1468 1172
    Valeriy Bondarik час назад

      …@- Privet -@…

      Да,ПЛАНЫ грандиозные – вне сомнения!
      НО…как ОБЫЧНО–ПРИВЫЧНО…
      Никто НЕ высказывает(ПОЧЕМУ-то…)- СВОИ мнения… :-(
      * ВСЕ усиленно(принципиально…)МОЛЧАТ…
      * НЕТУ слов – НИ от-ребят,и НИ ОТ девчат…
      …ЧТО-то ВСЕМ НЕ даёт – ОТКРЫТЬ свОЙ рот… :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      -> Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ,что ПО…Политическим Причинам -
      ИГНОРирование(ПОСТОЯННОе)- от ВСЕХ идёт…

      _Россия Достижения – Реальные СОТВОРЯЕТ, но…
      НАВЕРНОЕ “это” ТУТэйших “читателей” – НЕ вдОХновляет…
      …а МОЖЕТ “братия” ОСОБАЯ…ВСЁ ТУТэйшее читает…
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 14-1-24.

      P.S. Хотя…ввполне ВОЗМОЖНО,что – “НАЁМНИКИ” появятся…
      —> И…по_ЦУ_от_КУРАТОРов _ “ОТБОЯРЯТСЯ”… :-(

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru