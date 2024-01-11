Строительство моста через реку Лена начнётся в 2024 году и завершится в 2028-ом. Это будет один из самых значимых инфраструктурных проектов России. Он не только изменит жизнь Якутии, но и перекроит всю транспортную схему Сибири. Мы отправились в Якутск, чтобы посмотреть, чем живёт регион и познакомиться с его промышленниками, которые смогли поднять производство в тяжелейших климатических условиях. Кто они? Что они думают о мосте? В чём особенность якутского характера и когда вся страна сможет без лишних сложностей путешествовать по этому удивительному краю? Расскажем и покажем в сегодняшнем выпуске.

00:00 Вступление

00:45 Зачем Якутии мост

01:53 Создатель погрузчиков Г. Бубенчиков

05:47 Создатель завода В. Куликовский

11:24 Создатели мастерской «Камелёк»

17:03 Министр Тимур Ханды

Комментарий редакции

Ключевые тезисы данного выпуска:

1. Строительство моста через реку Лену начнется в 2024 году и завершится в 2028. Это один из самых значимых инфраструктурных проектов России, который изменит жизнь Якутии и всей транспортной системы Сибири.

2. Транспортная изоляция сильно тормозит развитие экономики Якутии – доставка грузов дорога и сложна, отсутствует круглогодичное сообщение с материком.

3. Несмотря на сложные условия, якутские предприниматели создают интересную инновационную продукцию, развивают производство. Приводятся примеры успешных компаний в сфере машиностроения, металлообработки, керамики.

4. Развивается IT-сектор, якутские программисты создают успешные IT-продукты, выходящие за пределы региона.

5. Якутский предприниматель – человек большой выдержки, терпения и оптимизма, способный развивать бизнес в сложнейших условиях.

Вывод: Якутия обладает большим экономическим и человеческим потенциалом. Строительство моста через Лену даст мощный импульс для дальнейшего развития региона.