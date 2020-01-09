Вперед, к прошлому

Хотелось назвать данную статью "Назад, в будущее", но уж слишком заезженной показалась эта фраза. Её неоднократно употребляли многие писатели разных лет, и сейчас это звучит избито, не свежо и не актуально. Ну и в связи с этим более подошёл инверсный вариант. Не исключено, что его тоже употребляли и употребляют, но в нашем случае это будет звучать более корректно. Благо и сюжет для данной статьи более подходит именно под эту фразу. Известный интернет-политолог неоднократно анализировал поведение Саудовской Аравии на современной политической арене, которое на его взгляд представляет большой интерес. Действительно, как известно, руководством этой страны принята непростая задача - снизить зависимость бюджета страны от продаж нефти и перейти от полуфеодального состояния к стандартам общественного развития 21 века. Первую часть задачи оставим без комментариев, а вот ко второй слегка приглядимся. Зачем это всё для страны, которая всю известную свою историю никогда не жила по другому, и это вполне устраивало всех её граждан? История знала похожие случаи и до этого, когда например Монголия на волне влияния мирового коммунизма декларировала переход сразу же из феодализма в социализм, то есть через одну ступень развития общества. Чем это закончилось, всем известно. Зачем же так рваться в непонятное и несвойственное будущее, когда прошлое всё равно приходит и берёт своё по полному праву? Может, сразу пойти в прошлое, дабы не тратить время и ресурсы? А может, и само прошлое было таким хорошим, что никакого будущего и не надо, вот только мы об этом не знаем?

Вопросов слишком много. Но давайте на этом закончим вступление и перейдём к главной теме. А именно к агитации похода в прошлое. Нам то это зачем? И тут, давайте, положа руку на сердце, сами себе скажем, что прошлого мы не знаем. Что-то нам преподавали на уроках истории, но в последнее время это начинает стремительно разрушаться под натиском фактов, доставаемых из глубин многочисленными исследователями. Выясняется, что многие исторические документы были банально подделаны с определённой целью. Остались только старые фотографии, которые подделывали не так массово. Имелись, конечно же, постановочные и ретушированные фото, но местами сохранились и оригинальные, которые по счастливому случаю (а может, по недосмотру цензоров) попали в общий доступ. Такие фотографии могут рассказать о многом. Ну и мы попробуем понять на основе этих фотографий, каким же оно было, то самое прошлое. Ну и в некоторых местах будут использоваться фотографии из прошлых статей, т.к. найти их в общем доступе очень сложно.

Согласно учению известного, но слегка подзабытого классика, основой жизни и развития общества выступает материальное производство, т.е. производство материальных благ. И с этой истиной не поспоришь. Она справедлива даже для феодального общества. По тому же классику, производство материальных благ обеспечивает процесс постоянного воспроизводства самой жизни людей, без чего вообще невозможно существование общества. Если перефразировать на понятный язык, то рост популяции человека возможен только при производстве материальных предметов, обеспечивающих нормальные условия жизни этой популяции. Без такого производства начинается хаос, и количество людей, даже при высокой рождаемости, начинает стремительно сокращаться из-за голода, болезней и борьбы за выживание. Примеров этому масса. Но речь сейчас о другом.

Каким образом осуществлялось данное производство в прошлом? Про натуральное хозяйство, мелкотоварное производство и т.п. мы уже слышали. А давайте обратимся к тем самым старым фотографиям.

Это Индия образца 1857 года, если верить аннотации фото (что следует делать далеко не всегда). Для чего в стране, имеющей в то время (да и сейчас) множество малообеспеченных людей, такие корабли? Это даже не предмет первой необходимости. Можно возразить, что в любом подобном обществе есть богатые и сверхбогатые люди, которые могут позволить себе подобное. Но в данном случае всё объясняется разрухой на заднем плане и полузатопленными кораблями. И этот манерный корабль просто брошен. Не будем вдаваться, кем он брошен и почему, а отметим для себя, что его как минимум надо построить (т.е. произвести) и уметь им управлять. Но как управлять именно таким? Наше прошлое на поверку оказывается не таким простым. Впрочем, к кораблям мы ещё вернёмся.

Или другой пример. Во многих музеях мира и просто в старинных помещениях находится много люстр и подсвечников с отверстиями для помещения в них каких-то предметов. Нас постоянно убеждают, что в эти люстры вставлялись свечи, и это при том, что от пола до самих люстр имеются значительные расстояния, а на потолках нет ни малейшего следа копоти. И вдруг оказывается, что это не совсем так. Точнее, совсем не так.

Это зал для трапез где-то в США 19 века. Как видим, свечи здесь как-то далеки. И в то же время, даже если свечи условно заменялись стаканами с какой-то жидкостью, их надо для образования света как-то поджигать и дозаправлять. Как это можно сделать при таком количестве? Но даже не это интересно, а то, как это произвести и что это вообще такое? И куда это исчезло, причём бесследно, и заменилось легендами о свечах из органических материалов?

Наше прошлое смотрит на нас с пугающей откровенностью подобных фотографий. И виртуальная дорога в это прошлое была бы явно не простой. Например такой.

И шишек на такой дороге пришлось бы набить немало. Но... продолжим.

Это таможенный терминал образца 1865 года где-то на побережье Тихого океана. Таможня, как впрочем любое другое государственное учреждение, по определению не может функционировать без каналов связи с единым центром. И если от таможенного терминала до этого центра сотни километров, курьерская связь по понятным причинам отпадает сразу. Без средств связи подобный пункт сбора пошлин стал бы лёгкой добычей морских грабителей или коммерческой организацией (полагаю, все поняли, о чём я). И глядя на это фото, попробуйте угадать, какая там была связь. И это до Попова и Маркони.

Полагаю, не стоит ломать голову, достаточно взглянуть на вид типового почтового отделения из Бразилии от 19 века. Пусть это не фотография, но на определённые мысли наводит.

Прошлое поражает нас удивлять. Возможно ли было существование беспроводного телеграфа до его официального изобретения? Очевидно, да. Только в 19 веке произошла неведомая нам перезагрузка массового сознания, причём в мировом масштабе (пусть даже где-то и с опозданием на полвека-век). Как она могла произойти? Это другой вопрос, но факт имеет место быть - после неё весь мир начал думать по другому. В том числе и про своё прошлое.

Это Швейцария образца 1850-60 годов. Наверное, если заменить всех людей с фото на рыцарей, выглядело бы тоже вполне реалистично. Особенно возле афишной тумбы на заднем плане. Странная, кстати, тумба какая-то. Она явно отличается от своих современных видов, и даже от рудиментов старых тумб, ещё местами сохранившихся в Европе. Взгляните на её крышу. Официально, вроде бы, уличные уборщики хранили в таких тумбах свой инвентарь. А что там было на самом деле? Но здесь интересно несколько другое - то общество, изображенное на фото, имело такое качество жизни, которое позволяло им производить такие вот тумбы для рекламы культурных мероприятий. Это явно не предметы первой необходимости, которые нужны при феодальном строе, чтобы выжить. Но это только Европа. А как же остальной мир?

А это простой американский автобус образца 1870 года. Интересно, как он работал? Теперь уже наверное не узнаем. Особенно интересно выглядят колёса. Слово "шина" применительно к колёсам ещё окончательно не вышло из оборота, по крайней мере в русском языке. И в то же время в технике этим словом называют проводник, на который монтируют другие подходящие или отходящие проводники меньшего сечения для осуществления электрического контакта. Невольно вспоминаются дорожные мостовые из металлических деталей, которые ещё кое-где сохранились. Неужели это и есть тот самый случай? И кстати, автомобиль такого типа ещё надо произвести. Судя по его виду, в кустарных условиях это не возможно. Вот бы сесть на такой автобус и поехать в это самое прошлое, но... будем реалистами и посмотрим на корабли прошлого с того же континента.

Когда впервые увидел корабль на заднем плане этого дагерротипа, думал, показалось. Уж слишком смело он выглядит, не находите? Пусть там есть две трубы, этот факт совсем не удивителен. Но что из них торчит (запомните эту деталь труб) и что находится чуть дальше труб? По официальным данным, дагерротипы стали резко вытесняться обычными фотографиями после 1850 года, и есть все основания полагать, что это фото 1 половины 19 века. И как оказалось, это совсем не ошибка.

Поскольку это рисунок, прошу сейчас обратить внимание только на самую верхнюю часть корабля. Для чего там нужна та самая в некотором роде церквушка? Наверное, её политкорректно стали называть капитанским мостиком, и находился там cap-tain (крышка для чего-то там), который с течением времени после той самой перезагрузки превратился в корабельный чин. Видимо, был в этой конструкции какой-то секрет, который вращал гребные винты таких кораблей.

Может, всё же это есть ошибка? Совсем нет.

Наше прошлое уплыло вместе с этими кораблями, причём уплыло так, что практически отовсюду были удалены их следы и подброшены фотографии совсем других кораблей. И кстати, чтобы изготовить такой корабль, завод нужен ещё серьёзнее, чем для рассмотренного выше автобуса. Но Америка есть Америка, её возможности тогда и сейчас были немалыми. А что происходило на других континентах?

Подобная конструкция в очень упрощённом виде, к примеру, освещает крыльцо какого-то дома в Южной Африке. Просто освещает, не имея к тому же никаких подходящих проводов. А это между прочим начало 20 века. Тоже прошлое, причём совсем недавнее. Почему же нигде не осталось ничего подобного, даже просто в человеческой памяти? И неужели это было так просто?

В Египте времён правления Исмаил-Паши (конец 19 века) подобные конструкции занимались трансляцией музыки в окружающее пространство. Да-да, именно трансляцией, как сейчас это делают микрофон и усилительная аппаратура. Надо отметить, Исмаил-Паша получил европейское образование, и подобные идеи музыкальных ретрансляторов он привёз скорее всего оттуда. Сохранилось множество фотографий таких музыкальных киосков практически из всех крупных городов Европы того времени. Каким же уровнем развития обладало общество в том самом прошлом, если оно умело создавать подобное, чего не сделать и сейчас?

А в Австралии с помощью таких конструкций просто добывали воду. Без всяких громоздких гидравлических систем. Австралия, кстати, является континентом, большую часть которого занимают пустыни с непригодными для жизни условиями. Именно из-за отсутствия воды. Как же в прошлом так получалось, что проблему решали таким лёгким способом? И что за волшебными свойствами обладала та самая конструкция, дающая усиленную музыку, свет и тягу в корабельных двигателях? Какими сакральными знаниями обладали мастера, которые создавали подобное волшебство? Но уж если это сохранилось на фото, то волшебства тут нет совсем.

Но и это ещё далеко не всё.

Угадайте, в каком веке сделано это фото внутреннего интерьера какой-то из церквей Бразилии. По аннотации архива это 1885 год. Интересно, а молились ли вообще в таких местах? Там просто постоять и посмотреть на всё это великолепие уже приносило духовное исцеление, не говоря уже о том, что по многочисленным данным, в таких местах исцеление совершалось путём влияния на человека неких физико-химических процессов, которые сейчас забыты или хранятся под строгим секретом. Увы, все эти атрибуты прошлого тоже ушли, вместе с тем самым прошлым.

И снова Австралия, где в начале 20 века подготовили какой-то из городов Нового Южного Уэльса под торжественный приём герцога Йоркского. Почему-то после 1920 года подобные иллюминации пропадают, и не только в Австралии, но и по всему миру. И как ни парадоксально, это происходит именно в то время, когда начинается научно-технический рывок 20 века. Так может, тот рывок был совсем не в ту сторону?

Кстати, об этом странном историческом персонаже герцоге Йоркском будут чуть позже приведены несколько интересных фактов. А кто-нибудь слышал вообще про такого? По идее, его многие должны знать. Попробуйте разгадать, о ком идёт речь, пока до него дойдёт очередь по тексту.

Но раз мы начали в самом начале статьи ссылаться на классика, подарившего всему миру вместе со своей философией материальное производство с его базисом и надстройкой, то как же выглядели заводы, которые это всё производили?

Собственно, выглядели они также, как нам и показывали в многочисленных художественных фильмах. И даже по всему миру осталось ещё очень много зданий тех заводов. И сохранилось много старых фотографий цехов тех заводов. Тех самых фотографий, где через весь цех идёт длинная трансмиссия с валами и шкивами, и каждый станок подключался к ней индивидуально своим приводным ремнём. Всё бы ничего, но везде под строжайшим секретом скрыто то оборудование, которое приводило в движение эту трансмиссию.

Как то странно, но мы снова видим аналог той же конструкции, как и на капитанском мостике того самого корабля. Как вы думаете, возможна ли в принципе на заводах, где стояло подобное оборудование, эксплуатация человека человеком, как воспел другой не менее известный классик? Ответ напрашивается сам собой. Труды обоих этих классиков написаны гениально и во многом очень даже правдиво, но они написаны про совсем другие заводы, которые пришли на смену этим самым заводам из прошлого. Заводы, которые пришли вновь, как раз обладали всеми атрибутами, а именно пролетариатом и его эксплуатацией. Наверное, это и есть та самая буржуазная революция, о которой вскользь упоминалось в учебниках истории. Ну а заводы прошлого также канули в лету, оставив может быть для своих преемников старые здания. Как же так незаметно могла пройти перезагрузка таких масштабов и размеров?

Полагаю, вид следующего здания на современном фото знаком многим.

Подобные здания в различных вариациях сохранились по всему миру. В России их тоже сохранилось немало. Данные здания возводились в основном для технических нужд на железных дорогах. Даже не будучи профессиональным архитектором, при взгляде на подобные здания всегда находил некую незавершенность. Очень странным выглядел тот факт, что старинные мастера делали кровлю подобного здания (сооружения) плоской без особой на то нужды. Интерес к этой теме подогрела некая гравюра, запечатлевшая какую-то железнодорожную станцию в районе Страсбурга, в 1865 году. Точнее не сама гравюра, а одна малая деталь на ней.

На рисунке изображена труба, та самая, из которой никогда не шёл дым. В различных материалах исследований эти трубы многократно описаны. Остатков этих труб сохранилось ещё немало. Но здесь на такой трубе просматривается нечто, что не наблюдалось ни на фото, ни на оставшихся трубах. Что это за таинственная деталь? И вспомним тот самый дагерротип с кораблём, трубами и непонятными деталями на этих трубах.

Совершенно случайно нашлось старое фото железной дороги Швейцарии от 19 века, и загадка решилась сама собой.

Увы, все имеющиеся остатки подобных сооружений во всём мире доработаны, а именно их верхняя металлическая часть демонтирована полностью. Если на кораблях эта конструкция стояла для вращения винтов, то здесь то зачем? Ответ снова очевиден. Это устройство, которое обеспечивало тягу всех локомотивов, ехавших по данному шлейфу дороги. Или, кто в курсе, то, что делают сейчас ТЧ и ШЧ, вместе взятые (железнодорожники поймут о чём речь), делало всего лишь одно это здание. И делало, надо отметить, без сбоев и человеческого фактора, как часы. Ничего себе было прошлое.

Остатки подобных сооружений иногда сейчас обозначают как водоёмные здания при железной дороге. Не исключено, что так оно и есть, но подобные факты надо тщательно проверять. Вероятно, что подобные здания в старом виде, с железным куполом наверху, были многофункциональными и не только осуществляли тягу, но и хранили запас воды для паровозов. После той самой перезагрузки железная часть была снесена полностью, что в общем сделать вполне легко. И то же самое было сделано на тех самых бездымовых трубах, которые скорее всего были упрощённой формой подобных зданий. Но это тема для отдельного рассказа.

Внимательные читатели наверняка обратили внимание на некие странные детали, которые можно заметить при увеличении фрагмента фото с этой железной конструкцией на железнодорожном здании. Если нет, то прилагаю крупный план.

Какое-то дежавю. Где-то это уже встречалось. Кстати, пишу сейчас из той страны, где перед Рождеством подобные светящиеся символы висят почти на каждом доме. И не случайно упомянул выше про ТЧ и ШЧ, вместе взятые. ШЧ, помимо прочего, обеспечивает ещё и связь. Почему форму такой конструкции называли Люциферовой звездой?

Люцифе́р (Луцифер, лат. Lucifer «светоносный», от lux «свет» + fero «несу»), в римской мифологии — персонификация утренней звезды — планеты Венеры.

Таак... И какой же свет несла эта звезда на палочке? В данном случае это был явно не свет оптического диапазона, хотя ничего исключать нельзя. Для чего такой лучевой свет на железной дороге? Вспомним таможенный пост с антеннами на крыше. Сомнений нет - эти звёзды были прообразами современных радиорелейных линий, только в том самом прошлом. Какими по размерам и форме эти звёзды стали в 20 веке, хотя бы на той же железной дороге, полагаю, многие представляют. Ничего не поделаешь, это перезагрузка и научно-техническая революция.

И в очередной раз наше прошлое нас удивляет и ставит перед нами очередной вопрос - как это вдруг такие звёзды становятся символами каких-то субкультур? Каким таким рейдерским захватом их взяли и заставили нести свет от одних народов к другим, и исключительно в наглядной агитации? Вопрос остаётся без ответа. Ну или пока без ответа. Но смотрим дальше.

Это фото какой-то оранжереи из Бразилии (странно, сам понимаю) сезона 1860-1870 годов. Подобные оранжереи в прошлом были совсем не редкостью в те времена, но это тоже тема для отдельного рассказа. Они встречались практически во всех странах. И здесь, как и выше, интересна совсем не оранжерея, а задний план.

Здесь Люциферовы звёзды стоят уже как символы. Хотя по архитектуре здания можно подумать, что это совсем не Бразилия, а какой нибудь Ближний Восток. Кто захватил эту территорию и водрузил подобные символы, и главное, а что же там было в прошлом до этого захвата? Какая страна? Ещё одна загадка прошлого. Но и это не всё.

На фото машинного зала какой-то выставки из Австралии мы видим те самые наши конструкции, но на них стоит непонятный символ. Точнее, более чем понятный и даже до боли знакомый всем советским людям. Как он там очутился? Кому светила данная звезда, чтобы перейти затем с таких технических узлов на красные знамёна с последующим уничтожением тех самых технических узлов?

А это уже Прага, памятник на Карловом мосту, который стоял там ещё в 1870 году. Как видим, весь набор символов в наличии, причём в звёздах явно присутствуют электрические лампы, и не те, которые изобрели Эдисон с Яблочковым. Какому народу эти лампы несли свет? На вид памятник свежий, и даже сделан не очень аккуратно. Кто захватил и эту территорию, чтобы водрузить там те же символы, уничтожив устройства, прообразами которых они были? Кстати, полагаю, что многие не знают, откуда пошло название американской валюты - доллара. Это всего лишь название чешской горы Талер, на которой эти доллары впервые стали чеканить. Почему первая твёрдая валюта начала издаваться в Чехии? На восточных территориях эта валюта тоже ходила, но под другим названием.

Полагаю, все понимают, почему например Финляндию назвали Финляндией, Арабию (Аравию) - Аравией, Мавританию - Мавританией. А почему Европу назвали Европой? Истории про арабское или древнегреческое происхождение этого слова уже слышали, верится с трудом. Слышал версию, что Якутия и Иудея суть два одинаковых обозначения одной географической области. Коренные народы Якутии никогда так свою страну не называли, они называли и называют её Саха. Уж не оттуда ли в Европу Моисей вывел свои народы? Очень странные совпадения.

Полагаю, здесь надо сделать небольшое отступление, дабы читатель понял, о чём речь. 19 век практически целиком является малоизвестным историческим периодом. Практически все официальные исторические документы по тому периоду сфальсифицированы (мнение автора, полагаю, что согласятся многие). Судить о событиях того периода мы можем только по таким вот фото, случайно просочившимся в наши дни, и по другим косвенным выводам. Из того, что можно сейчас понять, то в 19 веке вся планета условно разделилась на две воюющие стороны. Назовём их условно Империя и Интернационал (полагаю, ошибёмся не сильно). В ходе проводимых военных действий Империя потерпела поражение от Интернационала. Не исключено, что победа Интернационала была по сути пирровой победой, т.к. в ходе военных действий были истрачены почти все ресурсы, и их уже не хватило на тотальную оккупацию территорий Империи. И очень большой загадкой является некий природный катаклизм, уничтоживший бóльшую часть планеты. Чем он был - причиной или следствием тех военных действий, установить сейчас сложно. История была переписана победившей стороной, все ненужные артефакты от прошлой жизни были уничтожены. И все технические достижения прошлого были внедрены в повседневный обиход в виде их символов. И так исчезло то самое прошлое, которое мы сейчас с грустью вспоминаем.

Приписывать эти символы определенной национальности, наверное, не совсем справедливо. Равно как и обвинять эту национальность во всех смертных грехах и мучениях прочих народов. С таким же успехом можно обвинять щуку, которую Всевышний создал, чтобы карась не дремал. В экосистеме всё продумано, и истребление одного вида ни к чему хорошему для оставшихся видов не приводит. И если применять эту аллегорию на 20 век и современные дни, то получается, что весь этот период был ознаменован тем, что либо щуки давили карасей, либо караси давили щук, либо щуки давили карасей силами самих же карасей. А Всевышнему, который создал всех этих видов, глубоко всё равно на эту мирскую суету. Впрочем, вернёмся.

Полагаю, вы уже догадались, какие территориальные образования стояли за определениями Империи и Интернационала. Начнём, пожалуй, с последнего.

Ничего случайно эта символика не напоминает? Некоторые государства до сих пор имеют нечто похожее. А в 19 веке Интернационал включал в себя очень много наций, собственно из-за этого он так и назывался. И под действием объединенных сил Интернационала Империя стала терять свои земли одну за другой. Постепенно она потеряла все свои владения в Африке, обоих Америках, Ближнем Востоке, Индии, Китае. В Европе её владения значительно уменьшились. Оставшаяся часть владений перешла под чужой протекторат, но об этом позже.

Заранее приношу свои извинения англичанам за публикацию подобных картинок. Ни в коей мере не хочу оскорбить их национальное достоинство или поставить под сомнение официальную историю их флага. Просто изображённый на нём символ очень странно совпадает с некой технической архитектурной деталью, которая видимо в прошлом также имела свой функционал. Как впрочем и другие символы с флагов тех времён.

Что это была за деталь? Наверное, в её центре было нечто, что привлекало внимание. Неспроста же в это место на флаге поместили герб. Как уже говорил ранее, если на каком-то артефакте с признаками древности разместили любой символ, то искать надо именно здесь. Этот символ и даёт подсказку, что им заменили какой-то секрет прошлого. Интересно, а что же символизировал красный цвет флага? Легенду о цвете пролитой за свободу крови оставим как вечернюю сказку для партийных функционеров. Догадки на этот счёт есть, но это всего лишь догадки. Может, дочитав до конца, кто-то из читателей поймёт.

Есть несколько интересных моментов по тем самым войнам Интернационала и Империи, которые следовало бы отметить.

На этом редком фото солдат армии Интернационала образца 1854 года есть очень много странностей. Солдаты одеты в светлую одежду, что в военное время не совсем практично, а главное, что следует как вывод, у них не было цели маскироваться под окружающее пространство. Очевидно, снайперов в то время не было. Чем это вызвано и что это вообще за род войск? Но это не всё. Носить на голове цилиндры, а не каски, например в боевых условиях ещё более непрактично. И этот цилиндр застёгивался очень странно, снизу под подбородок. А что находилось на этом цилиндре? При ближнем просмотре можно констатировать, что это не кисточки, а те же... лампочки. И стояла обратная цель - этих солдат должно было быть видно издалека. Зачем? Найти на фото что-то похожее удалось с очень большим трудом.

Имеется ряд признаков, что данное фото является постановочным, но тем не менее, версия с лампочками, причём разноцветными, только подтверждается. Но загадок меньше не становится. И чтобы их решить, рассмотрим фото одной из кампаний Интернационала против Империи - второй опиумной войны в Китае 1860 года (так её благородно сейчас называют).

Это внешний вид форта Пехтанг, занятого союзными войсками в Китае. Несмотря на серьёзность внешнего вида форта и его явную роль в этой войне, Википедия его даже не упоминает. Есть одна маленькая странность - шатры войск с определённым интервалом идут вдоль всей стены форта. Зачем? Но не будем вдаваться в тонкости военного дела тех времён, а посмотрим другую фотографию из того же места.

Совершенно не стесняясь архив называет это фото "Солдаты у деревянного орудия". На вид, как ни странно, орудие действительно выглядит деревянным и стянутым обручами. Но кроме этого, ещё есть шины-колёса и кучи непонятных тросов, один из которых очень сильно похож на электрокабель. И вот тут уже совершенно резонно возникает даже не один вопрос. Как стреляли данные орудия и зачем тут кабель?

Это фото того же места, но под другим углом. И мы снова видим действительно деревянный ствол и кабели. Это явно не ошибка. Вверху возле флага стоят два шатра. Загадок становится ещё больше. И ещё одна деталь - на стороне союзников воюют явно азиаты. Как это всё понимать? Взглянем ещё на одно фото.

Обратим пристальное внимание на аксельбант, про который ранее было написано очень много и у разных исследователей. Почему он уходит разными линиями в погон? Первая ассоциация сразу же выдаёт то, что в погоне находится та самая шина, в которую через разъёмы входят наконечники аксельбантов. И если противоположные наконечники распутанного аксельбанта ввести в свободный погон следующего солдата, то получается живая цепь. Термин, кстати, распространенный. И если такая цепь выстроится возле ряда орудий, то всё встает на свои места. Лампочка на головном уборе будет давать чёткую индикацию того, что цепь исправна. Видимость её будет отличной даже ночью, что в общем и требовалось. В полевых условиях организация таких батарей является одним из важных дел. А сами орудия были деревянными, кожаными и прочими, и никаких пороховых зарядов не использовалось. Стреляли они с помощью обычных кабелей, которые заходили в шатры. Шатры есть не что иное, как те самые металлические конструкции, только в походно-полевом исполнении. Было у них и такое военное приложение.

В русском языке есть хорошо известное слово "ряд", которое в общем подразумевает некий набор однотипных предметов на определённом расстоянии друг от друга. Представим ряд таких деревянных орудий, например в бойницах того же форта. Что стоит за этим рядом орудий? Очевидно, за-ряд. Ещё раз отмотаем назад и посмотрим на фото форта Пехтанг, где вдоль стен сразу за бойницами стоят шатры. Посмотрим также другие фото, где лежат ядра с отверстиями калибром много больше имеющихся орудий. Вот он и есть, тот самый заряд, который после введения пороха так и продолжал называться. И неспроста военный чин, который в англоязычной армии назывался cap-tain, в российской армии ещё долго назывался урядником. Паззлы удивительно начинают складываться.

И оружие это, кстати, имело огромную разрушительную силу, не зря же артиллеристов называли богами сражений. В сочетании с примитивностью исполнения это оружие давало войскам колоссальные возможности и преимущества. Такие, что после победы Интернационала над Империей это оружие было решено полностью уничтожить, в целях собственной же безопасности. Мало ли что. Тем более что внутри сил Интернационала нередко вспыхивали сражения, которые с годами становились всё сильнее, пока не переросли в мировые войны.

И кстати, ещё одно безотносительное фото времён второй опиумной войны в Китае.

Не являюсь специалистом по восточным языкам, но по моему там что-то написано вязью. Это в Китае 1860 года. А здесь конкретно Пекин. В аннотации сухо написано, что это разрушенная татарская мечеть. Судя по внешнему виду, разрушена эта мечеть не так давно. Кто жил в Китае в прошлом?

Впрочем, не надо искать ответ на этот вопрос. Внутри Империи гармонично на одной территории проживали очень различные народы, причём даже местами разных рас. Представители одной из рас владели секретами технических устройств, которые обеспечивали все народы теми самыми материальными и духовными благами (по классику), причём совершенно бесплатными, и в огромном масштабе. Среди этих народов никогда не шли войны - им было не за что воевать. Правило страной обычное натуральное хозяйство, которое было совсем не таким плохим и отсталым, как нам преподавали в школе. Государственный аппарат не был громоздким и малоэффективным, и было много чего ещё, чему сейчас мы можем позавидовать. И даже после завоевания Империи остатки былого уклада очень долго существовали на её территории, пока не были уничтожены совсем. Вышеприведённые фото и есть те самые запечатленные остатки прошлого. Того прошлого, в которое и надо идти.

Слабой стороной Империи было то, что с ней не надо было воевать классическим способом. Достаточно было разрушить те самые технические устройства, производившие материальные блага, и человек быстро становился тем, кто он есть на самом деле. Начиналась банальная борьба за выживание, и народы, жившие до этого вместе не одну сотню (может быть) лет, начинали уничтожать друг друга по национальному признаку. И практически всегда проигрывал народ, представители которого владели теми самыми техническими секретами воспроизводства материальных благ. На некоторых территориях Империи их просто уничтожили, как например на современных территориях Турции, Сирии, Ирана, Средней Азии. Как видим, не случайно на фото второй опиумной войны за союзные войска воюют азиаты. И таких примеров по малопонятным и малоизвестным войнам 19 века на других континентах очень много. Как говорится, разделяй и властвуй.

А технические достижения Империи, как например эти беспроводные столбы с недавно повешенными проводами, стали быстро приспосабливать под получение дохода. Глупо было бы не использовать такой ресурс для обогащения. И делалось это постепенно, без резких движений, с учётом естественного убытия населения, ещё помнившего те золотые времена прошлого.

На этом фото изображена иллюминация по случаю прибытия в Сидней (Новый Южный Уэльс, Австралия) некоего герцога Йоркского, который, судя по сохранившимся фото, приезжал туда регулярно с 1901 года. Вот только фотографий этого герцога в сети почему-то нет в период с 1901 года и вплоть до 1930-х годов, несмотря на то, что иллюминации по его приезду сняты подробнейшим образом. А может, этот герцог приехал только один раз и остался там навсегда?

А эти красочные иллюминации, напоминавшие чем-то аналогичные из Москвы, просто растиражировали.

На данном фото этот герцог Йоркский уже в образе короля Георга, который приехал в Австралию в 1916 году. На дворе Великая война (как её называли в тех странах), а он совсем её не побоялся для такой поездки. И имеются сведения, что он приезжал ещё в 1918 и 1921 году. Собственно, вот и этот герцог Йорскский собственной персоной, но уже в другом статусе.

Никого не узнаёте в этом слегка постаревшем господине? Если бы он захотел совершить виртуальный тур из Санкт-Петербурга (например) в Сидней, причём в Европе в это время шла война на суше, море и воздухе, то самым идеальным маршрутом для него была бы поездка на железной дороге через Екатеринбург куда-нибудь на Владивосток или Порт-Артур, ну а дальше вопрос техники. Полагаю, до русскоязычного сегмента читателей начинает доходить масштаб оболванивания народных масс.

Ну а что происходило в 1/6 части суши на территории вроде бы не завоёванной Империи?

А собственно, всё то же - Люциферовы звёзды в виде символов везде, на любых народных мероприятиях. Есть много старых фото, где они присутствуют на зданиях и даже на склонах гор в Киеве, Владимире и других городах. Как это могло произойти? Очевидно, официальная история нам не договаривает очень много.

Вероятнее всего, Крымская война для нас раскрыта только на малую часть, основной акцент при этом сделан на войну 1812 года. С какой целью? Если эти события действительно хронологически разнесены и соответствуют своим датам (в чём есть совершенно доказанные сомнения многих исследователей), то можно смело заявить, что Империя была именно завоёвана полностью в первой половине 19 века, и именно тогда началось уничтожение всех её технологических достижений, а где это сделать не удалось, началась массовая подмена их бутафорией.

Фотосвидетельств тому сохранилось крайне мало. Действительно, победителям было вовсе не нужно сохранять память для потомков тех, кто выжил в этой войне.

Подсказки иногда может дать сам русский язык. К примеру, ещё до сих пор известен статус столбового дворянина, который имела знать той самой номинально новой Империи. Что это обозначает? В Википедии, как всегда, имеется очень куцее безотносительное определение этого титула. Причём здесь какие-то столбцы и были ли они вообще? Наверное, здесь опять надо вспомнить архитектуру.

Двором в то время, да и во многих местах сейчас, называется пристрой к деревянному дому, выполненный общей крышей с остальным домом, либо отдельно. Сейчас в этих дворах хранится сельхозинвентарь и зимует скот. А в былые времена прошлого двор использовался для каких-то других целей, и его обладатель был выше статусом, чем все простые, имевшую обычную избу. А что там могло быть такого? И причём здесь столбы? Так может, столбы ставили на дворы для каких-то технических нужд, и дом превращался в смарт-дом (по европейскому определению), и обеспечивал себя сам водой, светом и теплом? Картина начинает проясняться.

И вот она перед вами, улица столбовых дворян, в данном случае в Благовещенске образца 1870 года. Простым смертным такие архитектурные изыски не дозволялись или были не по карману. Для них были другие цели и задачи. А для титулованных особ были даже специальные обращения, типа "ваше сиятельство" или "ваше благородие". Как ни странно оба они говорят о том, что их обладателям дозволялось иметь технические достижения уничтоженной цивилизации - свет и нечто, что приносило в дом душевный покой и оздоровление. Всё примитивно и старо как мир. У каждого правящего слоя была своя степень свободы и свой уровень дозволенности, ну и свои обязанности в этой не очень сложной иерархии.

Как вам звучит такая фраза - "колонизаторы, завоевав страну, посадили в ней правительство коллаборационистов, а коренное население согнали в резервации, при этом разрушали города и подавляли очаги восстаний до полной победы". Это вполне обыденная ситуация для политики 19 века, например, в какой-нибудь латиноамериканской стране. Ничего удивительного, всё так и было. А если перефразировать её несколько иначе? К примеру, "под эгидой Екатерины Великой возродившееся дворянство ввело крепостное право, которое ограничило внутреннюю миграцию в стране, попытки побега на украинные земли карались смертью, а многочисленные крестьянские восстания жестоко подавлялись. Города были перестроены на новый лад". Это в общем не по учебнику и в произвольной форме, без претензии на истину, но смысл фразы почти одинаков с предыдущей. Но только фраза уже для другой страны и выглядит изящнее.

А это и есть один из случаев подавления таких очагов сопротивления, известный нам ныне как оборона Севастополя.

И откуда-то вдруг появилось очень много писателей, восхвалявших особый путь развития этой территории, который по факту банально прикрывал особый вид колонизации, очень удачно проработанный под ментальность населяющих эту территорию народных масс.

Говорить на эту тему можно много, поэтому вернёмся. Как же так получилось, что на территории огромной Империи за очень небольшой промежуток времени произошла полная перезагрузка сознания всего населения? Здесь, наверное, из прошлого надо уже перенестись в настоящее, или в начало 20 века. И процитировать немного с сайта armycarus. Всегда считал, что там надо читать и делить на восемь (да простит меня автор за такую откровенность), но здесь не та ситуация. Речь пойдёт о тех самых событиях октября 1917 года в Санкт-Петербурге (орфография авторская).

Все улицы и панели были завалены трупами хорошо одетых мужчин. Рядом с некоторыми из них валялись их бумажники. На трупах людей были хорошие часы, перстни, их даже не грабили. Трупов было очень много, ими было завалено всё, весь Город. Весь Город был завален трупами и залит лужами крови. Трупы стали подванивать и по всему Городу стоял удушающий трупный смрад. Собаки, которых никто не кормил, ели эти трупы. Чтобы избавиться от трупов, большевики согнали гопников и приказали сбросать эти трупы в Неву и каналы. Трупов было столько, что они шли по реке ещё полтора года. .............................. Потом, через много лет, пьяный гопник в кабаке рассказал её про то, как большевики их согнали в команды и заставили их прочесать весь Город. Обыскивали все квартиры, все чердаки и даже подвалы, искали выживших и спрятавшихся людей. Кого находили, убивали на месте. Все трупы большевики заставляли переворачивать. И если находили кого-то раненного, но ещё живого, большевики приказывали гопникам убить этих людей. Добивали раненных. После этого рейда гопники страшно боялись большевиков и разбегались при одном их появлении, как только их видели. ............................... Сразу же после Погрома на Петроград налетели крестьяне с телегами из окрестных деревень: грабить опустевшие дома. Красноармейцы прогоняли крестьян, считая весь Петроград своей добычей. Мёртвый Петроград кинулись грабить все подряд, и между группировками грабителей часто были перестрелки и настоящие бои. По условиям брестской капитуляции 04 ноября 1918 года в Петроград должны были войти немцы. А если в Петроград войдут немцы, то они вырежут всех. Так говорили в Ленинграде. И Ленин с Троцким драпанули в Москву. По этой причине Москва и стала Столицей СССР. Столицей России Москва никогда не была. В СССР смеялись по этому поводу: «Москва – столица Московской области!». Ещё рассказ одного их тех, кто был во время революции в Петрограде, потом сбежал, потом опять вернулся. Когда они приехали в Петроград в 1921 году, то Петроград стоял Мёртвым, Город без Людей. Людей было очень мало. Его деда вызвали знакомые, которые работали в ЧК и он попал на Гороховую. На Гороховой он увидел внутри двора кучи документов, которые жгли чекисты. Это были документы убитых петроградцев. Этими документами убитых петроградцев был завален весь Петроград. Поскольку их никто не отмечал в Книге Мёртвых, как умерших, то все они юридически считались живыми. И этим воспользовались уголовники, чтобы уйти от возмездия за бандитизм во время революции. Они брали себе чистые документы убитых петроградцев и найти этих бандитов потом было очень трудно. По документам это уже были другие люди. ................................... Тогда многие бандиты нахватали документов убитых профессоров, князей, графьёв и прочих известных людей, в том числе и тех, кто занимался творчеством и был известен в Европе и России. Скандал начала белоэмиграция в Европе, когда в Петрограде выползли «подснежники». Большевики захотели показать, что научная и прочая элита перешла на их сторону. И как только в Петрограде и Москве нарисовались эти красные профессора, в Европе тут же разразился скандал такой силы, что Сталину пришлось применять меры по отношению к этим красным петроградским профессорам. На Западе доказали, что настоящие были убиты во время Погрома Петрограда, а их документами завладели эти Оборотни, которые сейчас выступают от имени убитых профессоров, художников и прочих. И вот тогда в Петрограде начались «чистки». Из Москвы и всей России, через НКВД приезжали люди, которые знали этих бандитов в лицо, либо знали убитых профессоров. Они ходили по Ленинграду, посещали мероприятия и отлавливали этих Оборотней. Этих красных петроградских профессоров и прочую элиту, замешанную в революции в Петрограде, сталинские соколы тогда отстреливали, как бешеных собак.

М-да... Такой перезагрузке позавидовал бы сам Барак Обама. Полагаю, теперь всем ясно, чем вызвано стирание народной памяти о почти вчерашних событиях. И как вы думаете, такое на просторах завоёванной Империи происходило только в 1917 году в Санкт-Петербурге и затем в Москве?

Ещё в советское время, при изучении истории родного края в школе, довелось прочитать буклет для туристов по истории древнего города Мурома. Спустя годы, уже в наши дни, цитаты из того буклета слово в слово перекочевали в современные источники. И была там одна странная фраза, которая почему-то запомнилась. Вот она.

В конце XVIII века после визита в город императрицы Екатерины II город, как и многие города того времени, полностью перестроили, радиально-кольцевая планировка была заменена прямоугольной сеткой кварталов.

Как вы думаете, возможна такая реновация без выселения жителей? А как было проще всего переселить жителей? Ответ напрашивается сам, и тем более упоминаются другие города. Всё более чем просто - большевики были совсем не изобретателями подобных перезагрузок, ещё до них эта тактика была успешно опробована и им она была хорошо известна. И о масштабе такой реновации сейчас можно только догадываться. Кто уцелел, жил в деревнях, и понадобилось совсем немного лет, чтобы народная память была полностью стёрта.

Где же вы, господа-демократы минувшего века, воспетые почти забытым ныне очень талантливым исполнителем Игорем Тальковым? Неужели уехали в Сидней, прочитав переписку Энгельса с Каутским?

Дальнейшая история в общем более-менее известна, несмотря на то, что ряд подтасовок осуществлялся и здесь. Забытые технологии Империи в начале 20 века начали стихийно и неуправляемо возрождаться, что ставило существование Интернационала под угрозу. По стечению обстоятельств в Интернационале начался раздрай, или оппортунизм, как его там называли, что привело к огромным разрушительным войнам. Их итогом в начале 20 века стало переформатирование территорий бывшей Империи, ну а дальше последовали те события, о которых написано выше. Под видом насаждения свободы и братства остатки достижений прошлого были уничтожены окончательно. Эти события всем хорошо знакомы и повторять их нет смысла. Хочется ещё добавить эпизод про сталинскую архитектуру, Берию и стратегический запас красной ртути на случай войны, которую они ждали и не дождались, но об этом как-нибудь потом.

Ну конечно же, не в это прошлое надо идти, а это прошлое надо хорошо осмыслить и забыть. А мы снова возвратимся к тому прошлому, которое рассмотрено выше на чудом сохранившихся фотографиях.

Если подвести итог и снова применить аллегории, то процесс уничтожения технологий прошлого выглядел примерно так. Некто взял ящерицу и отрубил ей хвост, но при этом внушил, что её хвост отрасти сам не может, и прицепил ей платный протез, не дающий отрастать этому хвосту. С течением лет этот протез модернизировался и дошёл уже до нанотехнологичного исполнения, но он так и остался платным протезом. А что будет, если его снять?

Ну и наверное, хватит писать этот грустный историко-фантастический рассказ. Дадим этому хвосту ящерицы немного подрасти.

Как вы поняли, это модель той самой конструкции, которая вращала винты, тянула паровозы и делала много других полезных вещей. Она сама, а равно как её секрет, находятся за пределами Российской Федерации и к автору этих строк уже (или ещё?) никакого отношения не имеет. Это не хорошо и не плохо, это неизбежно.

Стоя под ней, невольно ощущал себя героем забытого старого польского фильма "Секс-миссия" (не подумайте чего), который в советском прокате шёл под названием "Новые Амазонки". Кто не смотрел или не помнит, по одной из сюжетных линий героиням этого фильма много лет внушали, что они могут жить только на космической базе, вне которой жизнь не возможна. И в один прекрасный момент они вышли за территорию базы и пошли по планетному пространству, и на удивление вид безжизненного пространства оказался декорацией, сломав которую, они вошли в неведомый ранее мир. Обычный мир, где есть воздух, цветут растения и есть много чего другого. В то время этим фильмом был дан посыл обществу, что с коммунизмом в Европе уже покончено и решение принято, остальное было только вопросом недалёкого времени. Кто мог, тот это понял.

Некоторыми итогами, в общем, уже могу поделиться для любителей точных и естественных наук:

Данная конструкция и обычный силовой трансформатор суть одно и то же, только отличается конструкция от трансформатора применением "шумерской" геометрии. В трансформаторе энергию во вторичной обмотке создаёт рукотворный дисбаланс некой субстанции, а в конструкции этот дисбаланс создаёт движение той же самой субстанции, которой теоретически вроде бы не существует. Если бы трансформатор имел хоть малую часть возможности осуществлять этот управляемый самодисбаланс, он тоже наверняка стал бы жертвой "научно-технической революции" и мы бы тоже долго думали, глядя на его фото. Но есть два нюанса. Первый - в том принципе действия трансформатора, который нам преподают в школе, правды (не побоюсь этих цифр) 5-10%. Второй - "шумерская" геометрия взята в кавычки от того, что к тому самому народу отношение она вряд ли имеет. Эта геометрия широко использовалась вплоть до начала 20 века в архитектуре. Её мы используем до сих пор, например циферблат часов. Взгляните на него и на эту конструкцию сверху. Попробуйте понять, почему циферблат разделён на 4 сектора, а каждый из секторов на 3 равные части. Если догадаетесь, то гарантию даю, будете очень сильно удивлены, почему не додумались до этого раньше. Волны Шумана действительно существуют, и они строго упорядочены. Их частоту сейчас выдают в режиме реального времени многие информационные ресурсы. Но их реальное расположение в пространстве не знает никто. Не потому, что эта информация засекречена, а потому, что методика рисования по пространству амплитуд этих волн ("роза ветров", вспоминайте) действительно утрачена. Тот, кто сможет реанимировать любой старинный измерительный прибор из музея, который сможет показать "розу ветров" в настоящее время, добьётся в этой жизни очень многого. Рецепты красной ртути, которые гуляют сейчас по интернету, есть фейк. То, что это советское изобретение, и что им пугали в 90-х годах весь мир, тоже фейк. Спешу всех успокоить, лично я в руках её не держал (честно) и могу только догадываться, что это такое.

Больше ничего сказать не могу, и не пытайте. Поверьте, на повестке стоят задачи уровня продвинутого студента политеха 3 курса.

Ну и в общем можно констатировать, что начало похода в прошлое осуществилось. Как долго продлится этот путь и состоится ли он вообще, известно одному Всевышнему. А пока эта дорога в прошлое совершенно свободна.

Где-то через несколько лет (предполагаю), на этой дороге начнётся давка и хождение по головам из желающих попасть в это прошлое. И начнут игнорироваться все глупые законы, ограничивающие мир и счастье во всём мире. И кто будет убеждать, что это всё враньё, будет только создавать конкурентные преимущества тем самым бегущим в прошлое. И никто не захочет делать скачок в непонятное будущее, как некоторые страны.

Ну а мы запасаемся попкорном и ждём, кто первый побежит в прошлое сколько провисит эта статья (шутка). И прошу не забывать, что писатель - это человек гротеска, ему свойственно сгустить краски, прифантазировать, сместить акценты и т.п., совершенно не было цели кого-то оскорблять или агитировать кого-то делать необдуманные противоправные поступки.

P.S.