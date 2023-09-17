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Мосту быть! Одобрен проект моста через Лену в Якутии

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Один из самых долгожданных российских инфраструктурных проектов – мост через реку Лена в Якутии наконец-то начал обретать реальные очертания, 8 сентября он получил положительное заключение Главгосэкспертизы. О том, когда будет построен грандиозный мост, зачем он нужен, о других мостах, которые уже строятся или построены в нашей стране, а также о новом подвиге расскажем после краткой сводки позитивных новостей.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kZY6fDqJrvA
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