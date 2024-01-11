Валерий Киселёв | Знамя Русского Оружия: Что происходит за ленточкой?
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Сегодня на фронте у российских военных боевое настроение, они уверены в победе и готовы идти до конца. Цель – поднять знамя Победы в Киеве.
2. Многие фронтовики перестали смотреть российские СМИ, так как информационная повестка не соответствует реальности на фронте.
3. Важную роль в поддержке армии играет народный дух и вера – люди шьют одежду для солдат, присылают посылки, помогают материально.
4. На фронте есть место для искусства и творчества – солдаты пишут стихи, песни, это поднимает боевой дух.
5. К украинцам отношение неоднозначное – с одной стороны, они воспринимаются как враги; с другой – как братский народ, который ввели в заблуждение.
6. Зеленский рассматривается как серьезный и умный противник, а не как комик-шоумен. Победа над ним будет непростой.
7. Вера и духовность очень важны на фронте – православные и мусульмане молятся вместе.
Вывод: несмотря на трудности, российские военные настроены решительно и уверены в победе. Опора на веру, традиции, помощь народа придает им силы. Предстоит непростая борьба с сильным и умелым противником.