Мы так любим хорошее кино! А также театр, книги, живопись, музыку. И все же именно кино, охотно последовав ленинскому призыву, стало важнейшим из искусств и открыло множество талантливых артистов. Какие имена! Борис Андреев, Борис Бабочкин, Сергей Филиппов, Юрий Каюров, Олег Табаков, Анатолий Солоницын, Римма Маркова, Олег Янковский, Владимир Конкин, Александр Яковлевич Михайлов, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис…

Читатель, возможно, будет поражен, но все перечисленные выше актеры и еще десятки, без преувеличения, их соратников по искусству так или иначе связаны… с Саратовом. Город на Волге недавно, к слову сказать, удивил общественность тем, что внезапно расширил свои границы за счет пригородного района до ста километров вдоль русла великой реки и стал вторым по площади после Москвы городом России. Но что такое геодезия по сравнению с тем неизмеримым вкладом, который внес Саратов в отечественное киноискусство?! Не случайно в Саратовском областном музее краеведения в эти дни работает выставка «Наши на киноэкране».

Каждый уважающий себя город гордится известными земляками. Но чем больше знакомишься с экспонатами, с именами, представленными на этой выставке, тем больше понимаешь, что по количеству наиболее ярких киноталантов на душу населения Саратов – это особое место в России, и выставка стала настоящим путешествием в эпоху великого русского кино. От фильма «Илья Муромец» с Борисом Андреевым в главной роли, «Чапаева» с Борисом Бабочкиным, Ленинианы Юрия Каюрова (18 раз в роли вождя!) до героев в исполнении других народных и заслуженных артистов, имеющих отношение к Саратову, – Олега Табакова, Олега Янковского, Владимира Конкина, Евгения Миронова… На выставке рассказывается о творчестве Алексея Комашко, Юлии Зиминой, Галины Тюниной, Максима Матвеева, Дмитрия Куличкова, Сергея Сосновского, актера и режиссера Игоря Яцко и других.

В Саратовской губернии родился еще и писатель-сценарист Павел Бляхин, по повести которого «Красные дьяволята» был создан замечательный фильм «Неуловимые мстители». С Саратовом и областью связаны имена известных кинорежиссеров и сценаристов Владимира Венгерова (он снял один из первых прекрасных отечественных сериалов «Два капитана») и Петра Тодоровского. В этом волжском городе родилась и окончила театральную студию советская и российская актриса Вера Кузнецова, сыгравшая в кино около 60 ролей, – часто роли матерей и бабушек. Актера саратовского Театра драмы Владимира Седова, талантливого артиста с поразительно серьезными глазами и пронзительным взглядом, впервые на роль в кино пригласила Татьяна Лиознова – в ее фильме «Им покоряется небо» он сыграл роль летчика-испытателя Сергея Шарова, прототипом которого стал знаменитый Марк Галлай; потом у Владимира Алексеевича было еще более 40 фильмов – среди них роль инспектора Нила в отечественной «Тайне черных дроздов» по Агате Кристи. Чилийцы кричали ему «наш Альенде!» после картины о своем президенте. Американский консультант последнего фильма Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» сказал, что Седов – настоящий Джордж Буш-старший…

В чем же тут дело? Что сделало старинный купеческий, университетский, консервато́рский город на Волге благодатным питомником для выращивания талантов мирового уровня?

Все упомянутые выше звезды вышли на киноэкран из театра, и большинство из них имеют закалку саратовской театральной школы, отметившей недавно свое 100-летие: точкой отсчета считается 1920-й год, организация в Саратове Высших государственных мастерских театрального искусства. Основателем этой мощной школы стал артист и организатор театрального дела, народный артист РСФСР Иван Артемьевич Слонов, начинавший свою деятельность в московском театре В. Ф. Комиссаржевской. Благодаря ему в городе на Волге появилась постоянная труппа, репертуар, им заложены основы русского актерского мастерства, начата профессиональная подготовка артистов. С 1923 года Слонов возглавил государственный театральный техникум – позже это было театральное училище, носившее его имя.

Но на самом деле история театрального дела в Саратове началась на век с лишним раньше: в 1803 году был открыт первый театр, в котором играли крепостные актеры, теперь это академический театр драмы, носящий имя И.А. Слонова.

С той давней поры саратовцам всегда есть что посмотреть и послушать: со второй половины ХIХ века Саратов считался культурной столицей Поволжья. С 1875 года начинается современная история академического театра оперы и балета. В 1885-м в Саратове появился первый в провинции общедоступный художественный музей имени А.Н. Радищева с рисовальной школой для одаренных детей, основанный внуком писателя художником А.П. Боголюбовым; музей имеет сегодня 5 филиалов: в Саратове это дом-музей Петра Кузнецова и музей-усадьба Виктора Борисова-Мусатова, в Хвалынске – музей Кузьмы Петрова-Водкина, работают картинная галерея в Энгельсе и художественная – в Балакове. В 1912 году была открыта третья в стране после Санкт-Петербурга и Москвы Саратовская консерватория имени Л. В. Собинова.

Первым в мире именно в Саратове в 1918 году был создан театр специально для детей – сегодня это академический Театр юного зрителя имени Ю.П. Киселёва. Юрий Петрович Киселёв, народный артист СССР, режиссер, педагог, 53 года руководивший ТЮЗом, возглавил театр в 1943 году.

А уже в 1952-м ему и группе артистов была присуждена Сталинская премия за спектакль «Алёша Пешков», потом была государственная премия РСФСР имени К.С. Станиславского.

Все саратовцы выросли на спектаклях этого театра. Чтобы достать билет в ТЮЗ взрослому зрителю, приходилось заранее занимать очередь в день начала продаж на следующий месяц. Зато школьников организованно водили на спектакли всем классом! Вместо уроков! (А еще через месяц классы ехали в Саратовский кукольный театр). Благодаря Киселёву ТЮЗ, театр для детей, занял такое же уважаемое и достойное место в искусстве и воспитании, как и взрослый театр. Юрий Петрович «пробивал» и строительство нового здания для ТЮЗа, но, к сожалению, уже не увидел его. Здание строилось 25 лет, и все эти годы всенародная любовь саратовцев к театру своего детства спасала его от забвения: сбор средств, телерадиомарафон, студенческие стройбригады и неустанное внимание общественности и СМИ.

Сегодня ТЮЗ имеет два театральных здания и четыре сценических площадки. Приобщение детей к прекрасному начиналось и начинается именно в его стенах. Эта традиция в наше время приобрела совершенно новый формат.

В старом здании театра создана в 2019 году Детская студия, в которой осваивают навыки актерской профессии, занимаются балетом, хореографией, вокалом более 100 детей в возрасте 6-12 лет. Главная особенность Детской студии в том, что юные актеры на этой исторической сцене показывают ровесникам-зрителям свои творческие достижения наравне с профессионалами в репертуарных спектаклях. За два года создано более 10 таких спектаклей.

В наши дни в Саратове работает около 20 театров и профессиональных театральных коллективов, в том числе в составе консерватории и филармонии. И это – не считая известных самодеятельных и народных коллективов.

В 2010 году в городе произошло знаменательное событие. В нем «поселился» Театральный институт, выросший из слоновского училища. СаТИ стал частью Саратовской консерватории, получившей за заслуги статус академии.

Так исторически складывалась общекультурная атмосфера города. А традиции актерского мастерства и воспитания формировались поистине легендарными педагогами и личностями, ведущими артистами разных поколений.

И здесь никак нельзя обойти вниманием еще одно легендарное для Саратова имя актрисы и педагога, воспитавшей целую плеяду талантов. Наталья Иосифовна Сухостав. С 1943 года до 90-х она руководила театральным кружком, а потом создала театр «Молодая гвардия» в городском Дворце пионеров и школьников, чьи спектакли в записи шли по Всесоюзному радио. Ее школу мастерства и человечности прошли Олег Табаков, Галина Яцкина, актриса и педагог «Щуки», Владимир Конкин, Владимир Краснов (МХТ им. Чехова), телевизионный режиссер Михаил Свердлов и другие. О ней рассказывают книги и документальные фильмы.

Олег Табаков писал в своих воспоминаниях: «Из школьного театра Сухостав вышло 160 актеров! Феноменальный результат для провинциального самодеятельного коллектива. Главной у нее была – установка на раннюю профессионализацию актера… Принцип этот… стал частью моей профессиональной системы… Актер должен рано вкусить успех».

И дальше пояснял: «Это дает перспективу роста и понимание относительности самого успеха, понимание… что это не главное. И чем больше успех, тем больше шансов обретения настоящей внутренней свободы, когда тебя «несет». Как у Булгакова “За мной, мой читатель!” – и вы магически следуете за ним, как за дудочкой крысолова. Наталья Иосифовна, очевидно, хорошо понимала значение успеха. Это двигало вперед, открывало второе, третье, четвертое дыхание».

Как мы знаем, Олег Павлович реализовал этот принцип в своей школе, в своем театре и организовал уникальный эксперимент по воспитанию талантов – колледж-пансион для одаренных детей, куда отбираются и саратовские старшеклассники. Поэтому символично, что Детская студия саратовского ТЮЗа названа именем О. П. Табакова.

И в профессиональной подготовке артистов театра и кино саратовская система имеет свою особенность.

– Это очень плотная связь студентов с театрами, чего не наблюдается, по- моему, в других регионах, пусть и с большой театральной историей, – считает ведущая актриса Театра драмы, педагог, доцент СаТИ Любовь Баголей. – Мы с первого курса все время находились под опекой театров».

Ведущие артисты всегда были педагогами и одновременно наставниками и партнерами на сцене. И эта традиция сохраняется и обогащается новым опытом, новыми поисками. Получается, что работает такой коллективный разум, создается общая история, и к этому обязательно подключается зритель.

Все дипломные спектакли, начиная с третьего курса, ориентированы на зрителя, на сцены саратовских театров, – такого больше нигде нет. Дипломные спектакли в Саратове – столь же значительное событие для зрителей, как и репертуарная премьера.

– У нас, студентов, было правильное воспитание, – продолжает Любовь Николаевна. – И мы, теперь уже как педагоги, придерживаемся цеховой передачи профессии. Её суть выразил худрук нашего театра драмы имени И.А. Слонова, народный артист РСФСР Григорий Аредаков: не допускать посредственность в театр! Главным были и остаются: железная дисциплина, ответственность, трудолюбие, любовь к профессии; ценится тот, кто не останавливается, продолжает упорно трудиться, без поблажек себе. Нас так приучили: на ночь, после целого дня занятий и репетиций, ты либо роль для спектакля учишь-повторяешь, либо читаешь книгу, позволяющую расширить твои знания о том времени, о тех людях. Мы навсегда усвоили, что объем твоего понимания роли обязательно должен чувствоваться на сцене и на экране. Валерий Тодоровский в одном из интервью рассказывал, что долго не мог найти героя для фильма «Любовь», пока не увидел Евгения Миронова. Потом уже режиссер узнал, как актер, кстати, выпускник Саратовского театрального училища и Школы-студии МХАТ, готовился к показу. Получив, как и все участники кастинга, листочек с отрывком роли, он не ограничился этим: нашел, выпросил у кого-то весь сценарий, прочитал его целиком и, когда подошла очередь показаться режиссеру, открыл дверь и вошел уже «в роли».

Войти даже на показ в «роли» – вот это, воспитанное саратовскими педагогами актерское качество, стало главным показателем отношения к своему делу. Мы продолжаем традиции подготовки актёров не только для сцены, но и для кино.

– На выставке помимо материалов нашего краеведческого музея представлены экспонаты еще двух музеев: ГТРК «Саратов» и Центрального музея кино (Москва). Это фотографии, костюмы и реквизит из фильмов, афиши 1940-1970-х годов, кинооборудование, что дало возможность показать развитие кинематографа, – рассказывает Анастасия Ени, куратор выставки. – Здесь можно прикоснуться к «живому» экспонату, почувствовать историческую эпоху. Например, рассматривая костюм Олега Янковского из «Анны Карениной», костюмы Евгения Миронова из фильмов «Идиот» и «Мусульманин», роскошные платья и реквизит французского королевского двора конца XVI века из российского сериала «Королева Марго», где снимался Народный артист РФ Борис Романов, актерская судьба которого тоже началась в Саратове. Зал, где размещена выставка для детей «Сказки на ночь», знакомит посетителей с производством мультфильмов (в Саратове их тоже снимали). Можно рассмотреть, из каких материалов созданы фигурки любимых мультперсонажей, научиться простым приемам создания движущихся картинок. Это все ново для детей и молодежи, выросших уже на виртуальных технологиях.

Совсем не случайно некоторые экспонаты представлены на выставке музеем «ГТРК «Саратов». В истории регионального телевидения есть удивительный период, который называется «Голливуд на Волге». С появлением в 1959-60 гг. синхронных кинокамер на Саратовской телестудии стали снимать не только документальные фильмы, но и художественные, игровые, когда официально производства телекино в городе еще не было.

Увлеченность, азарт, смелое желание осваивать новый уровень мастерства, изобретательность и выдумка при отсутствии техники, реквизита, а поначалу и денег позволили, тем не менее, за десятилетие снять более 20 кинолент. В съемках принимали участие ведущие артисты театров города, студенты театрального училища и юные воспитанники Н. И. Сухостав. Например, в фильме о Карле Марксе «Давай меняться» в одной из чопорных английских пар узнаваемы актеры Саратовского театра драмы Олег Янковский с женой Людмилой Зориной. В двухсерийной остросюжетной ленте «Без права на пощаду» следователя играет Борис Беляев, снявшийся потом благодаря успеху этого «местного» фильма в 16 российских сериалах, а в роли предателя – сам мэтр Юрий Киселёв, в других ролях Валентина Ермакова, Римма Белякова и другие заслуженные и народные артисты. В 1970 году состоялась всесоюзная премьера этого фильма на Центральном телевидении.

Об истории создания игровых фильмов в Саратове рассказывается в книге «Голливуд на Волге» оператором Вилем Абузяровым в соавторстве с Татьяной Пашкиной, журналистом и одним из основателей музея «ГТРК «Саратов». Книга дополнила экспозицию выставки.

К истории развития российского кино, несомненно, имеет отношение и международный теле-кино-фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» – тоже единственный в мире!

Его инициатором и бессменным директором стала журналист и сценарист Татьяна Зорина, в числе главных учредителей фестиваля – министерство культуры Саратовской области и ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр». Президентом до 2019 года был Олег Табаков, а после него стал режиссер и актер Николай Досталь. Членами жюри в разное время становились Михаил Литвяков, Джемма Фирсова-Микоша, Герц Франк, Вадим Абдрашитов, Алексей Федорченко, Борис Хлебников, Кирилл Разлогов, Сергей Пускепалис. В рамках фестиваля проходили премьерные показы «Гадкого утенка» Гарри Бардина, Киры Муратовой «Мелодия для шарманки», выставка живописи и графики кинорежиссера и художника Рустама Хамдамова, выставка фотографий «Арктика!!!» саратовского кинооператора и фотографа, фронтовика, четырежды лауреата Сталинской премии Владислава Микоши и др. В минувшем году в кинофестивале участвовали 33 страны.

В 2021 году статус «международного» получил еще один саратовский фестиваль – конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль», который проходит уже 8 лет. За эти годы в нем было представлено более 2200 киноработ – короткометражные, игровые и неигровые, анимационные фильмы от 7072 участников в возрасте от 5 до 20 лет из 57 регионов РФ и 25 зарубежных стран.

Президент фестиваля – Гарри Бардин. В проведении «Киновертикали» помогают своим участием студенты СаТИ и волонтерская организация «Саратовская кинотраектория». Этот фестиваль-конкурс – один из проектов областного методического киновидеоцентра в рамках госпрограммы «Культура». Его директор, активный пропагандист киноискусства, Ирина Тимофеевна Бережная, оценивая выставку в музее краеведения, подчеркнула еще одно направление:

– Выставка важна не только как сохранение памяти и истории развития кино, но и в плане общекультурного образования, просвещения, воспитания. Именно такую задачу ставит Никита Михалков. Он давно пытается пробить идею кинообразования в школьные программы, составил список 100 лучших классических фильмов. Но пока это привилось только на уровне факультативов в разных образовательных сферах.

Стоит добавить, что благодаря национальному проекту «Культура» в Саратовской области сегодня модернизировано, технически переоснащено уже 37 кинотеатров в 29 муниципальных районах, а это в сельской местности – центры культуры и просвещения.

Саратовцы, конечно, избалованы встречами со звездами театра и кино. В городе даже памятники знаменитым артистам выполнены в ролях их киногероев: около Дворца творчества детей и молодежи имени О. П. Табакова (бывшего Дворца пионеров и школьников) – фигура юного героя Олега из фильма «Шумный день», а рядом пристроился еще один киноперсонаж – Кот Матроскин. В сквере Театра драмы – незабываемый Мюнхгаузен-Янковский поднимается по лестнице в небо: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!». В старинном городе Аткарске Саратовской области – памятник народному артисту СССР, дважды лауреату Сталинской премии Борису Андрееву и музей в Доме кино, носящем его имя.

Выставка «Наши на киноэкране» позволила обозначить лишь основные штрихи исторически сложившейся культурно-кино-театральной среды Саратова. Здесь есть свои устоявшиеся традиции и постоянно вспыхивающие протуберанцы новых проектов.





