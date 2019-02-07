Сукин сын Пушкин! Как поймать жар-птицу?

«Если на одной стройке пропало что-то, то оно обязательно появится на другой».

(Шутка строителя Московского Кремля Аристотеля Фиорованти)



В одной из работ, я сделал предположение, не замеченное многими читателями. А состояло оно в том, что современная Москва это не Москва. Таковой она стала сразу после похода Наполеона. Вот только в современном Московском Кремле его никогда не было. Он действительно брал Москву и сжег ее, ограбив при этом. Но это была иная Москва, которая не отстраивалась, а просто превратилась ныне в небольшой городок с остатками разрушенного французами Кремля. Проще говоря, Москва это Коломна, а Коломна это Москва. Просто поменяли название этих городов местами. Желающие же посмотреть на древний Московский Кремль, могут увидеть его впечатляющие остатки в городе Коломне (древней Москве).

Посмотрите на карту. Только ненормальный правитель ставил бы Москву на Москве-реке в том месте, где она стоит ныне. Старые фотографии показывают, что в районе Кремля ее можно перейти вброд, и она не судоходна. То, что мы видим сегодня, результат подъема воды гидротехническими сооружениями 19-20 веков.

Другое дело Коломна. Стоит на слиянии Оки и Москвы, по оке прямой путь в Волгу, а далее в Черное и Каспийское моря. Я писал, что ранее Волга впадала в Азовское море, соединяясь с Доном в районе Большой излучины, а в Каспий текла уже Кама (Каму спей). То есть реки соединялись и расходились. Волгой же звали весь водный простор от ее истоков до Азовского моря (это дельта Волги при впадении в некогда пресное Черное море), далее через Босфор и Дарданеллы, потом Средиземное море и огромный водопад в районе современного Гибралтара, где был перешеек гор марокканского Атласа, соединявший Африку и Европу. Прорыв этого перешейка и создал пустыни Африки и Ближнего Востока, поднял из воды Грецию и прочие средиземноморские территории. Эта катастрофа состоялась в начале 17 века и известна нам, как Всемирный Потоп. Она же положила начало гибели мировой империи – Великой Тартарии, чья имперская ставка была в городе Ярославле в Золотом Кольце России – Господине Великом Новгороде.

Как я уже рассказывал в иных работах, все материки мира (про Австралию не скажу, поскольку не знаю точно) были поделены на царства и королевства. Вы по сей день видите имперские строения по всему миру, которые выдают за дело рук «гениальных» архитекторов позднего времени. Это так называемые фемы империи, которыми правит Царь из Рода профессиональных правителей Ромеев. Позже в этом роду родится Исус Христос – князь Андрей Боголюбский – император Византии Андроник Комнин. Царь правит от имени Великих Фамилий, список которых был у Ивана Грозного. Это Пэры или бояре. Поэтому всемирное государство именуется имПЕРИЕЙ, то есть «именем пэров, бояр». Бояре входят в ближнюю государеву думу и есть в каждом царстве, королевстве, герцогстве, султанате и прочих видах фемов. Они неприкасаемы и действуют от имени царя. Еще их зовут крестьяне, поскольку они целуют крест императору на верность и присмотр за порученными фемами-пэриями. Все решения в фемах утверждают пэры этого фема.

Вся знать Европы это изначально русская знать, посаженная туда на правление от имени императора. И так по всему миру.

В начале 16 века в Европе, на базе старой ордынской западной ставки Батыя (а это Царь Иван Халиф, то есть священник-царь, а не Калита-кошелек) под названием Ватикан (Батя хан) возникает гнездо заговорщиков-сепаратистов, которое возглавляет епископ Тибурга, известный ныне как папа римский. Начинаются войны Ливонии (а это название Европы у русских) за отделение от империи. Возглавили эти войны бывшие ордынские наместники, пожелавшие независимости от Руси Орды и Османии Атамании – двуглавой мировой империи. На Руси организовывается Великая Смута и к власти в Московской Тартарии (а это небольшая часть империи вокруг современной Москвы) приходят западные ставленники Романовы. Правда, эту фамилию они получат незадолго до революции. До этого люди не ведали фамилию императоров, которые создали из московского обломка Великой Тартарии Российскую империю.

Ватиканским заговорщикам пришла на помощь природа и в начале 17 века, сразу за Великой Смутой прорвало воды в районе Гибралтара. Огромные массы воды устремились в океан, создав бурю в стакане воды под названием планета Земля. Волны долго гуляли по материкам, и даже Волга изменила свое течение – она ушла в Каспий. В общем, произошел Великий Потоп, отнесенный в далекие времена балбесами-историками. Огромные массы леса и вообще органики были смыты с Центральной Полосы России волнами Ледовитого Океана. Сейчас все это на дне Черного Моря и гниет, выделяя сероводород и создавая современную картину этого моря.

Европу это затронуло в меньшей степени, разве под воду ушла Венеция и часть севера оказалась под водой. В Ливонии вспыхнули войны Реформации, которые в той или иной степени, идут по сей день.

Старая имперская знать ливонских фемов, либо совсем уничтожается, либо бежит в Америку. Например, катары уходят сначала на Катарские (Канарские) острова, а затем в Америке создают поселения мормонов (мурманов, староверов поморского согласия). Часть с боями прорывается в Россию. Такое переселение продолжается во все времена вплоть до 19 века. Все эти немцы приглашенные Петром и его отцом на службу и есть выходцы из тех старых ордынских родов, которые были отправлены на правление в Ливонию. На самом деле, все их предки русские, просто они ассимилировались к местным обычаям. Лермонты, Фонвизины, де Толи, голштинцы Петра Третьего и прочие, это остатки имперских войск Великой Тартарии, чьи потомки пожелали вернуться в Россию, поскольку после дележа западных земель их если не убили, то ходу им не давали.

Особенный наплыв старых родов из Европы начался во времена правления Павла. Но и до него с запада возвращались беженцы. Все они осели вокруг старой имперской ставки Москвы-Коломны, где и создали новую оппозицию Романовым, перенесшим столицу империи в Санкт-Петербург. Эта оппозиция прекрасно описана в романе Льва Толстого «Война и мир» и именовали ее членов на Руси так, как никогда не именовали ранее никого. В это время появляются дамы и господа. Все они говорят только на французском языке, но подчеркивают русские свои корни. Роман Толстого наполовину писан на французском языке.

Ростовы, Волконские, Безуховы и прочие герои романа это старая имперская знать с запада. Своя же русско-ордынская знать, к тому времени либо полностью уничтожена, либо пошла в услужение Романовым, после разгрома последнего Ордынского наместника Царского Рода, известного нам, как Емельян Пугачев. Это Ромей, имевший столицу в Тобольске.

То есть в Москве возникла новая опасность для Романовых и император Александр это понимал. Разгромить в гражданской войне ордынское гнездо он не мог, поскольку Русь поддерживала старые порядки и надеялась, что «дамы и господа» смогут вернуть ордынское правление, да и ненавидела Русь Романовых. Вокруг Москвы начали собираться недовольные и желавшие возвращения старых патриархальных порядков, а значит и власти в фемах. На Западе перепугались и начали собирать армию, создав ради этого империю Наполеона. Боялись и Романовы, а особенно Александр Первый, прозванный в народе Отцеубийцей.

И вот тогда созрела идея, вызвать на помощь Запад. Александр встретился с Наполеоном и пообещав ему за уничтожение ордынского гнезда разграбление Москвы. Была заключена сделка и Западные войска устремились в Россию с единственной целью уничтожить старое ордынское население.

Изучая документы, связанные с Наполеоном, я совершенно уверен, что этого императора вырастила Россия, которая и спровоцировала революцию и революционный конвент Франции, затем консулов и наконец, создала императора. Все это было сделано с одной целью – подавить очаги остатков Орды в Европе, при этом, не трогая Англию. Роль Англии в судьбе Романовых я уже пояснял частично, но еще вернусь к этой теме в следующих работах. То есть, борясь с ордынцами в Европе, Романовы использовали французов. И сами не заметили, как у них в Москве образовалась опасность восстановления старой империи.

В общем, Александр создавший Наполеона пригласил его идти войной не на Россию, а на Москву, которая в те времена, находилась в Коломне. И Наполеон пошел!

Но в России всегда все не так, как хотят правители. Народ и армия получили возможность проявить патриотизм, и вместо увеселительной прогулки Наполеон получил народную войну. А Кутузов приказ – сдать Москву, которую французы (а на самом деле войска со всей Европы) взяли.



- Скажи-ка дядя, ведь НЕДАРОМ

Москва спаленная пожаром

Французу отдана?



Нет не даром! Европейцы разграбили старую имперскую столицу и сожгли ее святыни, а затем были изгнаны из России. Александр породил Наполеона, он же его и убил, на Ватерлоо. Но сделал главное: уже окончательно добил старую ордынскую знать и подорвал ее экономическую основу.

Теперь осталось переписать историю. В России Александр был ненавидим, что выплеснулось в СПРОВОЦИРОВАННОЕ им же восстание декабристов. После него по всей России пошла волна террора, ведь в заговоре участвовали все те же остатки ордынской знати. Причем, действовали они обманом, поскольку не понимали уже своего прошлого.

Перед самым восстанием Александр, ради спасения династии «умирает» для всей России и на трон приходит новый царь Николай. А где же Александр и чем он занимается наконец?

Сказка «Лукоморье» официально написанная генерал-майором жандармов А.С. Пушкиным в 1828г., есть коллективное творение, созданное под руководством Александра I, который «всю жизнь провел в дороге, простыл и умер в Таганроге».

Все сказки с подписью «И я там был, мёд, пиво пил. По усам текло, а в рот не попало» писал творческий коллектив под руководством Александра I, который участвовал в управлении государством и жил с 1825 по 1836г. в «царстве» славного Салтана. И находится сие царство недалеко от города Чембар, в имении господ Кеков, расположенном в Пензенской губернии подле Лукоморья («море лука» и пристань - Бессоновка) далее Полеологово, потом налево в сказки (д. Буерак при роднике Горбунке), а направо в песни (с. Чертково). Вспоминайте кота по цепи ходячего! Похоже, что и сказка Ершова «Конек-горбунок» творение того же коллектива.

Давайте разберемся, кто жил в этом имении, кроме Александра? А жили там два человека: купец и барин, между собой братья двоюродные, от родных сестер рожденные. И оба Салмановы по матери. Меняем М на Т в фамилии и получаем Салтановы.

Кек В.Т. - друг Пушкина, военный топограф и офицер Генштаба по квартирмейстерской части из свиты царя. А второго звали Кузьма Васильевич Криулин (Криуля - лебедь), он же он же поп (в смысле отец) толоконный лоб, который был купцом. В этом смысле недавняя публикация сказки от РПЦ, про попа и Балду, правдива – они там попа на купца меняют (знают видно правду). Так вот этот купец, был отцом князя Гвидона из другой сказки. И жил он согласно надписи на его могиле, которая по сей день есть в имении Кеков, с 1773 по 1833 год.

Читатель, очевидно, хочет узнать, кто такой Гвидон? А это тот самый, который был зачат в католическое Рождество 1814 года, а рожден спустя 9 месяцев в Париже в 1815 году («в те поры война была» - иностранный поход русской армии и Ватерлоо). Он, кстати, трижды навещал кровного батюшку в имении и характеризуется Пушкиным по мере его взросления: комаром, мухой и шмелем. Князь Гвидон это барон дАнтес-Геккерен, тот самый, который будет участвовать в постановочной дуэли 1837 года на Черной речке.

Поясню: Геккерены и Кеккерены (или просто Кеки) это одна и та же семья. Только Геккерены это европейцы, а Кеки это Геккерены на службе в России.

Вот я из рода Монсегюр. Как раз из той самой катарской знати, пробившейся с боями на Русь из Лангедока после разгрома там катаров. Но уходили мои предки в набег на запад с берегов Волги уже боярами и князьями, командирами отрядов князя Мерровея, предводителя войска воронов (вранцев, франков), который станет первым королем Франции Мировингом. А предок наш стал Монсегюром дав начало трем родам правителей Арагонского королевства. Его остатки это Андорра, а столица Барселона. Род виконтов Транкавелей – герб Белый Ворон, род герцогов Марселей – герб Красный Дятел и мой род – видамов Пантелей – Серебряный Лебедь. Но все мы все равно Монсегюр, хотя от трех родов пошли и Фуа, и Тулуз, и дАрманж и многие другие рода Франции и Испании. А мой предок, придя на Русь, просто вернул туда старый ордынский род. Вот так и дАнтесы разделились на Кеков и Геккеренов. Поэтому все истории про тайну рождения Дантеса можно выкинуть в мусорное ведро – его усыновил дипломат из Европы Геккерен, который был ему дядей. И этот дипломат работал на русскую разведку (тайную канцелярию царя). В ней трудились Пушкин и Кек. И мой пращур видам Василий, неплохо знакомый с Пушкиным и коллега его по службе. Вся известная ныне биография поэта это просто легенда прикрытия разведчика.

Естественно, что и племянник Шарль Дантес (Иван Криулин по отцу; Лебедев Иван) был вовлечен в работу тайной службы. И ему была придумана биография, которая по сей день водит за нос пушкинистов.

Итак, вернемся к жильцам имения Кеков: царь Александр, семья Кека В.Т., царь Салтан –купец Криулин Кузьма, его мать или проще Кузькина мать. Сам Кек В.Т. состоял в должности почетного смотрителя уездного училища в Чембаре, где служил чиновником Павел Алексеевич Ершов (1784—1834) – отец Петра Павловича Ершова, которому приписывают сказку «Конек-горбунок». Это и наводит меня на мысль, что и она написана в имении Кеков.

Для чего я развел такой сыр-бор? А для того, что бы читатель понял, что именно в имении Кеков создавалась фальсифицированная история войны 1812 года и пряталась былина Великой Тартарии. И участвовал в этой фальсификации не только разведчик Пушкин, ставший после своей «смерти» Александром Дюма (Да почему стал? Он и был им, поскольку жил на 2 семьи в России и во Франции), но и создатель толкового русского словаря В.И. Даль. Именно во времена «великого сидения» у Кеков и подменялись понятия русских слов.

Очень грамотный пример, мне привел мой читатель, Виктор Дмитриев. Слово «ендова» у Пушкина применяется сразу в трех значениях: рядом, пологая степь и сосуд для питья («постучали ендовой и отправились домой»).

«Толковый словарь живого великорусского языка» Даля это фальсификация русского языка, созданный по указу Александра. В нем огромное количество толкований одних и тех же слов, настоящее значение которых, старательно завуалировано. То есть ко всей этой компании в царстве Салтана следует добавлять и Даля. Пушкин с Далем основательно поработали над сказками написанными с натуры о реальных персонажах-современниках и происходящих событиях. А сами сказки брали из былины Руси-Орды, меняя в них смысл слов или вводя в стихи двоякое толкование. Отсюда и неправильные ударения, смена букв, в стихах Пушкина, которым мы сейчас умиляемся, не понимая обмана.

«Вечор, ты помнишь, юга злилась…» - Вечор это имя, древнее русское имя. А слово «поездка» - это корабельная лодка. Вечор это одно из имен Бога Рода, часть его Троицы: Восход, Зенит и Вечор. И плывет он на поездке - небесной лодке.

А вот родник, исток, ключ - именовался коньком, то есть конёк Гобунек это просто родник Горбунек, превращенный в горбатого коня - "слепили горбатого".

Творческий коллектив, рупором которого был Пушкин, написал множество работ того времени и их цель одна – скрыть правду в «преданьях старины глубокой». На самом деле, все происходило всего лишь пару столетий назад, и народ помнил, какая была ранее Россия. Вот тогда и была применена фальсификация, в виде сказок и песен в стихах, с которой по сей день трудно разобраться. Действительно древние сказы о Царях перерабатывались, а словам присваивались иные значения. Таким образом народ перестал понимать то, что читал или слушал. Возникли разночтения и толкования, поскольку наступила растерянность. И в этот момент внедрили Библию, которая якобы отвечала на все вопросы.

В прозе тоже отличились – одна «Капитанская дочка» чего стоит! Укрыл Пушкин Царя Ордынского за образом иных персонажей, развел турусы на колесах, любовь искусно ввел в сюжет. Чем не Голливуд? И так везде. Все сказки Пушкина это переработка Святого Писания староверов, реальные события 12 века произошедшие в мире с Исусом Христом, образ которого присутствует во всех сказках этого жандарма.

Ну, а для того, что бы вы поняли, чем занимался этот творческий коллектив, я процитирую сами слова поэта и его подельников:



- И нейдёт ли царь Салтан

БАСУРМАНИТЬ христиан.



Именно Александр со своей командой заложил основы того «православия» которое мы ныне видим в РПЦ и до нее в романовской РПГКЦ. Оно будет введено уже его внуком, Александром Освободителем (от веры наверное), который скажет в 1863 году: «Отныне вера моих предков восторжествовала на Руси» и положит на видное место в храме БИБЛИЮ. С этого момента на Руси более нет христиан и славян (последователей Царя Славы – второе название христиан), кроме староверов и старообрядцев. Последователи басурмана Александра Отцеубийцы не христиане и не славяне. Это правоверные или жидовствующие лютеране, которые присвоили себе имя православных. Нет христиан и в остальном мире, кроме алавитов Сирии – они староверы в Исламе.

Когда же фальсификация была закончена и внедрена, в 1836г. Николай I с Бенкендорфом приехал в Чембар "ломать" ключицу и две недели жил в уездном училище, где почетным смотрителем был Кек ( по матери Салманов). Его брат И.Т.Кек дипломатил в Париже с 1814 по 1818 г. со своим будущим тестем Сушковым по урегулированию послевоенных имущественно-финансовых отношений с побежденной Францией. Николай после разговора с братом Александром принял всю полноту власти на себя и отпустил братца на пенсию. Спустя некоторое время в Сибири появился старец Федор Кузьмич, который умер в 1864 году, успев увидеть результаты своей работы по изменению сознания народов России. Пушкина «застрелил» Дантес и он воскрес в Париже (читайте мою работу «И один в поле воин»). Они были дружны до конца жизни. А Москвой стала называться Коломна, да и Коломенский монастырь переименовали в Московский Кремль. А Москва стала Коломной. Старая имперская столица захирела и ей придумали историю, которой там никогда не было. Прошли годы и мы уже не представляем иного положения дел. Уже никто не хочет верить, что сказка «Конек-горбунок» это переделанная сказка о Бове-королевиче. А ведь достаточно почитать и ту и другую, что бы понять – плагиат! А если понять, что "чудо-юдо рыба-кит" это Вуоксинская природная катастрофа 1818 г. («десять лет уж тут лежу и корабли держу» - 1828г. – время написания Лукоморья), то стихи «Ершова» звучат уже иначе:



Все бока его изрыты.

Частоколы в рёбра вбиты,

На хвосте сыр-бор шумит,

На спине село стоит;

Мужички на губе пашут,

Между глаз мальчишки пляшут,

А в дуброве, меж усов,

Ищут девушки грибов.

Вот конёк бежит по киту,

По костям стучит копытом.



Прочитайте сами про эту катастрофу и вы поймете что такое рыба-кит. А еще вы узнаете что Горбунок - это и родник Горбунок при деревне Буерак (чтоб ему сдохнуть в буераке) и одновременно низкорослый шерстистый конь выведенный в районе Пензы около 1820 г. , а заодно поймете, что такое «лепить горбатого». Все события сказок Пушкина начинаются в Лукоморье, как и сказка «Конек-горбунок», просто царю нужно было побольше авторов. Вообще всю литературу времен Александра Отцеубийцы нужно внимательно пересматривать.

Жар-птица это и есть древняя вера в Солнечного Бога Света, которую изловил Иван-дурак (читай русский народ) и отдал царю Александру, приняв ересь жидовствующих. Что это такое я пояснял в иных работах.

Конечно «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!», но и мы наследники старых родов не лыком шиты. Староверы помнят свою историю и верны своей вере, а вера на путь выведет обязательно. Все найдем, все вспомним, во всем разберемся.

Источник: https://www.proza.ru/2018/09/01/1346