Ограбление в мундиаль

Правительство придумало, как компенсировать себе потери от кризиса и санкций за счёт пенсионеров

Воры-карманники, как правило, режут бумажники у фраеров в людных местах, под шумок. Чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня – и в тот же день правительство сообщило о планах повысить пенсионный возраст. Мужчинам до 65 лет, женщинам – до 63. Под ликующий грохот футбольных трибун.

Президент от этой инициативы ожидаемо дистанцировался, а оппозиция готова дать бой, но после футбольного первенства, чтобы не портить обедни. Ощущения при этом странные – так нагло к народу в карман власть не лезла уже давно. Что происходит? Состоятельные кроты, для начала, давайте-ка с вами посчитаем. Счёт будет несложный. Средняя по России зарплата, по замерам Росстата, – 39 тыс. рублей. А средняя пенсия – примерно 13 тысяч. Запомнили? От этой зарплаты в пенсионные фонды каждый работник отчисляет по 22%. Для ровного счёта пусть будет по 8500 рублей в месяц. Итого ежегодно набегает 102 тысячи. Трудовой стаж для мужчин у нас – 20 лет. То есть, условно говоря, среднестатистический работяга отдаёт Пенсионному фонду как минимум 2,04 млн рублей. На самом деле гораздо больше, ведь работать приходится не 20 лет – много дольше. Если поместить эти деньги в Сбербанк под 4,1% годовых, набежит ещё много денег, может, даже пара миллионов, но и эти проценты мы, так и быть, тоже в счёт не берём. В общем, на старость скопилось у нас 2,04 миллиона. При условии, что пенсию нам начнут платить в 65 лет, а средняя продолжительность жизни в стране у мужчин составляет 67 лет, за два оставшихся года при 13-тысячной пенсии проесть удастся около 300 тыс. рублей. А по 1,7 млн с каждого пенсионера как бы пойдут на ум – и понятно на чей. Сейчас пенсионер за семь лет успевает значительную часть накопленного проесть, а это нечестно – считает правительство. Но если поднять пенсионный возраст, дело сразу пойдёт на лад. Такая вот арифметика выходит с этой пенсионной реформой. «Девушка, вы во сколько работать заканчиваете? – Теперь в 63».

Правительство отдало пас критикам власти

«Дедушка, а что ты делал, когда правительство подняло пенсионный возраст? – Вышел на улицу и кричал! – Что кричал-то? Долой правительство? – Нет, гооол!!!» Время, надо признать, выбрано лучше некуда. Чемпионат мира по футболу, наша сборная выходит в плей-офф впервые в новейшей истории – эйфория! Повышение пенсий, правительство, Медведев и Кудрин – Дзюба бьёт в угол и – гол! Наши 3:0 повели в счёте, ура! Говорят, повышение пенсионного возраста в первую очередь ударит по старикам. Но и по молодёжи оно тоже хлестанёт наотмашь, как Дзюба по воротам египтян. По замерам Росстата, половина безработных у нас в стране – те, кому от 20 до 34 лет. «Невозможно устроиться на работу, – поясняет депутат Госдумы Вера Ганзя. – У нас 13,5 тыс. предприятий сегодня на стадии банкротства. Опытных сотрудников уволят в последнюю очередь, а молодёжь – в первую. Эта реформа может породить множество социальных проблем, углубить раскол в обществе невостребованных людей. Это – подрыв страны!» Депутату вторит доктор экономических наук Андрей Гудков, эксперт в тонкостях социальной политики: «Скорость, с которой правительство решило провести пенсионную реформу, напоминает убегающего с места преступления карманника. Мало того что это решение идёт вразрез с обещанием президента не повышать пенсионный возраст, так оно ещё чревато и проблемами, начиная от молодёжной безработицы и заканчивая невозможностью трудоустройства пожилых: у нас ежегодно сокращается по полмиллиона рабочих мест». А политолог Валерий Соловей в этой связи предрекает резкий рост общественного недовольства, причём, по его словам, «переложить ответственность на Дмитрия Медведева не удалось, летние отпуска для регионального начальства отменили». И правильно сделали, что отменили. Уж как несистемная оппозиция обрадовалась неожиданному пасу от правительства! Акции протеста 1 июля пройдут в 20 городах – там, где сейчас не играют в большой футбол. Но пас долетит до Москвы, никаких сомнений, и разгорячённые малолетки двинут «защищать стариков». «Правительство сделало необыкновенный подарок любой оппозиции, – недоумевает общественник и публицист Ольга Туханина. – Зюганов на пресс-конференции аж светился, едва скрывая радость. Навальный тоже, думаю, доволен, как слон». Но в отличие от нетерпеливых несистемщиков коммунисты и проф­союзы спокойно дождутся окончания чемпионата, чтобы не подставляться почём зря под критику. «Вы против пенсионной реформы? Так вы за Навального?!» Но уж после чемпионата мало не покажется. Вспомните бурные протесты середины нулевых против монетизации льгот. Тогда тоже не сразу народ раскачали, зато дальше пошло как по маслу. «Да, были времена, когда тысяча казалась большими деньгами! – Ничего, выйдешь на пенсию, и эти времена вернутся».

Михаил Делягин, экономист: – Причина пенсионного кризиса не демография, а чудовищная, не имеющая аналогов система налогообложения. Чем человек беднее, тем больше у него забирает государство. Разговоры о том, что для нас неприемлема прекрасно работающая прогрессивная шка­ла налогообложения – ложь. Богатых людей не много, их легко контролировать, у них есть что отдать, и они отдают это, чтобы избежать тюрьмы. Причина дыры в Пенсионном фонде – нежелание либеральных реформаторов платить налоги России (странам Запада они платят с охотой). Игнорирование этой причины не позволяет преодолеть пенсионный кризис. При этом безработица усугубится, пожилые станут умирать от нищеты, не дотянув до пенсии. Похоже, либеральное правительство Медведева объявило войну на уничтожение каждому из нас.



В МВФ сказали «надо»…

И вот как теперь, скажите на милость, жечь глаголом киевских майданщиков, выполняющих все прихоти мировой закулисы в лице Международного валютного фонда, когда и наше правительство поступает в точности так же? Или вы не в курсе, что повышение пенсионного возраста – это требование МВФ? Ну и чем мы в таком случае отличаемся от украинцев? Год назад, в мае, глава фонда Кристин Лагард указала на то, что в России следует поднять пенсионный возраст, и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин немедленно бросился исполнять указание, подготовив «стратегию», повышающую пенсионный возраст до 65 и 63 лет соответственно для мужчин и женщин. «Не волнуйтесь, – успокаивали нас из телевизора. – Либералы – они такие, норовят под Запад прогнуться». Прошёл год. И что бы вы думали: в МВФ сказали «надо», а наш премьер ответил «есть!». При такой покладистости Медведева как-то тревожно становится за детей – во сколько лет им сейчас разрешено начинать трудиться? Дальше – больше, можно на шестидневку перей­ти (как при Сталине!) и на 12-часовой рабочий день (как при царе-батюшке!). «Сидит обезьяна, мимо бежит лиса. – Куда бежишь? – Шкуру спасаю, в лесу – новый налог на мех! Обезьяна срывается с места и бросается бежать. – Ну а ты-то куда рванула, с голым задом? – кричит ей лиса. Потом, как будто припомнив что-то: – Ах да, начинают у нас с голозадых…» То, что происходит сегодня – проявление высшей справедливости, доказывает публицист Артём Пучков (Акопян): «Пенсионный возраст повышают для поколения, которое променяло социализм на жвачку. Они не рожали детей, и теперь их некому содержать. Они не платили налоги, и теперь в Пенсионном фонде не хватает денег. Они не желали пахать, как деды в 30-е, чтобы страна возродилась после кошмара 90-х – так что придётся поработать на пенсии. Стране нужен рывок, и он будет. Отдохнули от 90-х, отожрались и достаточно – пора засучить рукава и отстраивать государство». Пучков лупит критиков пенсионной реформы с патриотического фланга, а с противоположной стороны ему вторит тяжёлая артиллерия либералов. «В значительной мере принятое решение (о повышении пенсионного возраста. – Ред.) окажет положительное влияние на рынок труда, больше будет людей, занятых в экономике», – уверяет глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ну да, а то, понимаешь, пенсионеры повадились проедать свои пенсии и нипочём не желают инвестировать. Помните, как Набиуллина по этому поводу возмущалась? И вообще, повышение пенсионного возраста – это прекрасно, убеждена доктор психологических наук Мария Киселёва, супруга известного телевизионного пропагандиста. Кому оно выгодно? Да всем нам! Оно позволяет «рассматривать жизнь как долгий проект», «беречь здоровье», «чувствовать себя нужным». Думаете, доктор наук так шутит или это ирония? Ничуть не бывало: «Для многих жизнь, – убеждает Киселёва, – это бездумный забег между выходом из иждивенчества в родной семье до государственного иждивенчества – пенсии. Жить ради выхода на пенсию – неблагодарное дело». Пенсия, таким образом, по мнению представительницы российской элиты, это «государственное иждивенчество», о как! А отчисления в Пенсионный фонд, видимо, святая обязанность – как барщина или оброк. Чтобы барин не оголодал, не ровён час. А что, под рокот футбольных трибун можно, пожалуй, не только пенсионный возраст поднять, но и крепостное право вернуть?

«Российские женщины в 55 лет рожают!» Какая пенсия?

В начале июня в Мадриде отправили в отставку главу правительства Мариано Рахоя, добивавшегося повышения пенсионного возраста до 70 лет. «И сейчас проект пенсионной реформы заморожен, – разъясняет живущий в Испании политолог Лев Вершинин. – Но Испания – вторая страна в Европе по размерам пенсий, а средний мужской пенсионный возраст – 80 лет. И пожилых людей здесь категорически запрещено увольнять с работы». Позиций Рахоя не поколебал даже каталонский кризис, а вот попытка повысить пенсионный возраст сразу вышла ему боком. Интересно, а Дмитрий Медведев-то в курсе? «Я давно не слышала от людей такой интонации при разговорах о «верхах», – делится наблюдениями Ольга Туханина. – При позднем Брежневе такое было. И при Горбачёве. И при позднем Ельцине». И вообще, немалое число тех, кто голосовал на недавних выборах, внезапно почувствовали себя обманутыми, подметил экономист Михаил Делягин, а это вселяет тревогу. Но не во всех. Вот Алексей Кудрин, к примеру, считает повышение пенсионного возраста «выгодным» для граждан, ведь прирост федерального бюджета составит порядка 1 трлн рублей. Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова пообещала пенсионерам прибавку – 12 тыс. рублей! Так и сказала, что пенсия-де вырастет на 12 тысяч. Правда, не до всех сразу дошло, что это не в месяц, а в год. Герман Греф назвал инициативу правительства «абсолютно правильной», отметив, что российские женщины в 55 лет рожают детей. Жёны актёра Виторгана и пародиста Галкина, например. Максим Орешкин назвал обсуждение пенсионной реформы в негативном ключе «дурацкими спекуляциями», а Максим Топилин признал, что трудо­устройство пожилых граждан у нас «не является серьёзной проблемой» (да ладно?!). Наконец, экономист-гайдаровец Владимир Мау разъяснил, что все развитые страны пенсионный возраст уже повысили, а в России скоро «не хватит рабочих рук», чтобы обеспечивать выплаты пенсий. Вот, кстати, о развитых странах. Средняя пенсия в России, как мы уже отмечали выше, порядка 13 тыс. рублей. В Израиле пенсионеры получают, в пересчёте на наши деньги, по 100 тыс. рублей в месяц, в Финляндии – примерно по 105 тыс., а в Дании, где нет ни нефти, ни газа, так и вовсе по 150 тысяч. В Китае пенсии маленькие даже по нашим меркам – порядка 10 тыс. руб­лей. Но зато китайцы принудительно отчисляют в пенсионные фонды не 22%, как россияне, а по 7–8% от заработка. Да и китайцы, занятые физическим трудом, выходят на пенсию с 50 лет. Почти как у нас военные, сотрудники правоохранительных органов и прочие силовики. Впрочем, уж их-то пенсионная реформа никак не коснётся, полагает старший научный сотрудник Института экономической политики Сергей Жаворонков: «Повышение пенсионного возраста – скажем так, для простого народа. А вот привилегированные слои – сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры, военные, спасатели – по-прежнему смогут выходить на пенсию и в 35 лет». Заслужили, разве нет?

Алексий ЧАПЛИН, протоиерей: – Неужели мы, православные, уже настолько в своих умах одемократились, что источником всех грехов и пороков готовы видеть исключительно власть и государство, а народ для нас превратился в неприкасаемую священную корову, о которой можно говорить только хорошо или ничего? А в чём, в таком случае, разница между нами и либералами с коммунистами? Правду говорить всегда тяжело и неприятно, но в этом и миссия церкви – быть ненавидимой за правду. А правда заключается в том, что нынешняя пенсионная реформа – это не происки либерального лобби, а наказание божие за те беззакония, к которым причастен чуть ли не каждый в нашем поколении.

«Кого-то должны посадить на кол!»

Допустим, вы положили в банк деньги. Однажды вы за ними приходите, а вам заявляют: денег нет. Но вы держитесь. Банк обанкротился? Нет. Просто денег на всех не хватает. Клиентов – как грязи, многие – важные, государственного масштаба, им помощь требуется в первую очередь. Но и ваш вклад не сгорел – его отдадут вам… попозже. Когда-нибудь, с течением вечности. «В начале 90-х именно так кинули население, – припоминает Ольга Туханина. – Вчера накоплений хватало на машину, а сегодня – на блок сигарет. Люди годами откладывали, а на выходе получали фантики. Но тогда объясняли, что строй поменялся. Нет больше СССР. А что случилось сегодня? Кто-то обанкротился? Так распродайте имущество банкрота! Государство, конечно же, может кинуть граждан, но и отношение к такому государству будет соответствующим. Вы смотрите, что произошло – у власти разом сгорели все очки!» Вопрос: понимает ли это власть? Думается, едва ли. Сенатор Елена Бибикова уверяет, что инициатива правительства – это «приемлемая мера, а не шоковое решение вопроса», и её поддерживают немало коллег из обеих палат парламента. Власти – за. И элита – тоже. Против только народ, и на это справедливо указывает глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров. По замерам его коллег из фонда «Общественное мнение», повышение пенсионного возраста поддерживают 6% женщин и 4% мужчин. А в «Ромире» подсчитали, что реформы одобряют максимум 8% россиян. Но пока гудят трибуны футбольного первенства, голоса тех, кто против, не слышны. А как стихнет мундиаль? Вот Геннадий Зюганов обещает через месяц подготовить всенародный референдум. Проведут его, и правительству, пожалуй, придётся убраться в отставку. «Я почти уверен, что президент принял решение об отстранении либеральной группы от власти, – делится наблюдениями экономист Михаил Хазин. – И получил от неё удар в виде попытки повысить пенсионный возраст. Это же прямое вторжение в прерогативы главы государства, это откровенный бунт. Убеждён, что кто-то будет серьёзно наказан после чемпионата мира, скажем прямо – кого-то должны посадить на кол!» Когда власть в России ругают, это ещё полбеды. Много хуже, когда над ней начинают смеяться. Как во времена позднего Брежнева или Горбачёва. Долгое время наша власть не давала поводов над собой потешаться, а тут – на тебе! Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обращается к Дмитрию Медведеву как бы на полном серьёзе: мол, государство должно взять на себя оплату похорон россиян, не доживших до пенсионного возраста. А что, разве не справедливо? Или это не повод посмеяться над правительством – но не по-доброму, а так, как смеялись над немощным Брежневым и недалёким Горбачёвым? Без полагающегося пиетета. Но чего стоит власть, над которой хохочут?

Источник: versia.ru