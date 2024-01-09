Как сообщает греческий информационный портал Pronews, генеральный штаб Греции выразил обеспокоенность «той легкостью», с какой российские сверхзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал» уничтожили, как минимум, две батареи зенитной системы NASAMS, (а также большой запас ракет PAC-3 системы MIM-104 Patriot), которую ВС Греции собирались приобрести.

По сведениям издания, это первый случай, когда на земле уничтожены системы NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System) норвежской и американской разработки, являющимися кандидатами на замену MIM-23 I.HAWK в зонтике ПВО и противобаллистической защиты Греции средней и большой дальности. Согласно информации греческого издания, уничтожаются системы ПВО, которые относятся к версии NASAMS/NASAMS II, использующей ракеты AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile).

Ракетная система NASAMS была разработана в начале 1990-х годов, достигла начального оперативного потенциала в 1995 году и полного оперативного потенциала в 1998 году. Разница между NASAMS и NASAMS II заключается в интеграции систем передачи данных Link-16/Link-11 и принятии на вооружение радара AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel. Типичный состав батареи NASAMS II — 12 шестиместных пусковых установок, восемь AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel, один центр управления огнем, одна электрооптическая камера MSP-500 и одна самоходная ячейка тактического управления (TCC).

NASAMS — это результат партнерства между Raytheon и норвежской компанией Kongsberg, и этот ракетный комплекс имел значительный коммерческий успех, как в своей первоначальной версии (NASAMS), так и в улучшенной версии NASAMS II, которая выпускается с 2006 года. В Греции эта системы была представлена в два этапа — 10 марта 2022 года и 24 января 2023 года. Обе презентации были проведены с участием представителей Генерального штаба армии (GES) руководителями американской компании Raytheon (ныне – RTX).

В Греции еще десять лет назад собирались заменить имеющиеся сейчас на вооружении ракеты MIM-23 I.HAWK на системы NASAMS, но острый экономический и финансовый кризис не позволил Афинам этого сделать, так что противоракетная оборонная этой натовской страны, как считают эксперты, оставляет сейчас желать лучшего.

Но теперь греки забеспокоились, так как легкость, с которой российские «Кинжалы» уничтожили новые американские ЗРК на Украине, показала, что NASAMS не смогут стать для их страны надежной защитой.

То, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в буквальном смысле разнесли украинскую систему ПВО в районе Киева, подтверждает и польское издание Mysl Polska. И это ещё не самые плохие новости для киевского режима. Армия России, пишет оно, уничтожила две позиции, где стояли зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Кроме того, был зафиксирован прилёт по складам с ракетами для американских ЗРК Patriot. Уничтоженных боеприпасов Украине хватило бы на месяц работы, отмечает Mysl Polska.

Однако деваться некуда, достойных аналогов американским ЗРК у других стран НАТО нет, а потому приходится покупать то, что есть на рынке. Как сообщило американское военное издание Defence News, коалиция европейских государств совместно заказала на днях до 1000 ракет ПВО Patriot «на фоне новой волны российских авиаударов по крупным украинским городам».

Агентство НАТО по поддержке и закупкам одобрило эту сделку, в которой участвуют Германия, Нидерланды, Испания и Румыния, и заключило контракт на производство и поставку оружия на сумму 5,5 миллиардов долларов с COMLOG, совместным предприятием MBDA Germany и американской компании RTX (ранее известной как Raytheon Technologies). В соответствии с соглашением, если все варианты будут реализованы, четыре страны закупят до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced. Сроки доставки не сообщаются.

«Контракт укрепляет промышленный и военный потенциал Европы. Объем заказа позволит MBDA организовать производство ракет Patriot в Германии, а также производство основных компонентов», — заявил Томас Готшильд, управляющий директор MBDA Germany в пресс-релизе от 3 января.

Этот заказ был принят на фоне активизации воздушных атак, осуществляемых российскими войсками против двух крупнейших городов Украины с нового года. 2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва за пять дней нанесла по стране удары 500 ракетами и беспилотниками. «Эта эскалация, — пишет Defence News, — стала основным источником беспокойства: BBC сообщили, что Украина не видела ударов такого масштаба с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года».

Вместе с тем в Киеве уже признали, что, несмотря на все поставки западного оружия, в том числе продвинутых систем ПВО, у Украины нет сейчас надежной защиты от российских ракет.

По словам Представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, баллистические ракеты малой дальности, в случае их размещения у границ страны, могут угрожать всей территории Украины. Об этом он заявил CNN. Игната пообещал, что будут предприниматься все меры противодействия, однако признался: «Теоретически их можно сбить теми средствами, которыми мы сейчас располагаем, но сделать это очень сложно. У нас есть системы противовоздушной, а не противоракетной обороны». А еще в конце декабря тот же Игнат признал, что с начала СВО Украине не удалось сбить ни одной российской ракеты Х-22. Он отметил, что такая ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час и заходит на цель по баллистической траектории, поэтому перехватить её сложно — и без специальных средств не получится. А у Российской армии, по его словам, есть ещё и модернизированная версия этой ракеты — Х-32.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста телеканала «Прямой» о том, удалось ли средствам украинской ПВО сбить какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил отрицательно.

Х-22 «Буря» — это российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Такими ракетами разных модификаций вооружались самолёты Ту-16К-22, Ту-22К, Ту-22М2/3, Ту-95К-22. Х-22 имеет большую дальность полёта и высокую скорость, что усложняет перехват, а также мощную боеголовку. В ходе СВО целями этих ракет, похоже, стали арсеналы с натовским оружием в Кременчуге и военные объекты ВСУ в Киевской, Черниговской, Сумской областях. От ударов с воздуха эти объекты прикрывались системой противовоздушной обороны, однако остановить российские ракеты ВСУ не удалось.

Х-32 была специально разработана для того, чтобы ускользать от систем ПВО противника, вылетая за пределы их сферы поражения по скорости и высоте, пишет Eurasian Times. Дело в том, что даже современные радары комплексов ПВО неспособны отслеживать цель в районе зенита.

Похожим образом спроектирован «Кинжал»: он также выходит за пределы досягаемости радаров. Несмотря на то, что ракета значительно меньше и легче, чем Х-22, «Кинжал» имеет большую дальность поражения. А способность летать на гиперзвуковых скоростях и маневрировать позволяет ему использовать более пологую траекторию сближения, что увеличивает дальность действия.

Мало того, у России таких ракет много, что также вынуждены признать украинские военные. Россия обладает достаточным их количеством для уничтожения критической инфраструктуры Украины и ее военных предприятий, заявил на днях отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

«Они (Россия) могут выпустить достаточно ракет для нанесения ударов, как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса», — отметил Кривонос, пожаловавшись, что в России «понимают, что способности нашей противовоздушной обороны намного меньше».

В Министерстве обороны России уже сообщали, что только за прошедшую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

Признают бессилие самых хваленых систем ПВО НАТО и на Западе. Украинская ПВО, включая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов, заявил 4 января в эфире немецкого канала Welt его корреспондент Гуидо Шмидтке.

«Из-за ее (крылатой ракеты Х-32) неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы», — пояснил он.

Шмидтке также отметил, что крылатая ракета Х-32 обладает рядом уникальных особенностей: ее сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.

Несмотря на такие откровения экспертов и СМИ, разоблачающих ложь украинской пропаганды, киевские политики и высшие военачальники продолжают бодро рапортовать, будто украинские комплексы ПВО сбивают практически все российские ракеты, в том числе, даже гиперзвуковые «Кинжал». Хорохорится в своем Telegram-канале и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, где он пишет, что якобы в ходе последней атаки ПВО Украины сбило… десять гиперзвуковых российских «Кинжалов». На самом деле такое попросту невозможно.

«Кинжал» — это крупная ракета весом около 4300 кг, длиной около 7,2 метра, диаметром около 1,2 метра и размахом крыльев 1,6 метра. Она может нести ядерную боевую нагрузку малой мощности (от 5 до 50 килотонн) или обычный фугасный заряд. Как говорится в издании Army Recognition, ее способность летать со скоростью более 10 Махов и достигать целей на расстоянии более 1500 км делает ее потенциально невозможной для перехвата системами ПВО. Кстати, сами США создать такую гиперзвуковую ракету пока никак не могут. Все их последние испытания на этот счет закончились неудачей. Так что спасения от российских ракет нет не только у Киева, но и у Пентагона.

При этом Украине, похоже, вообще рассчитывать особо уже не на что. «Мы, — заявил 5 января на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, — продолжим поддерживать Украину <…> столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах». А это в переводе с госдеповского означает, что денег и оружия будут давать Киеву все меньше.

Специально для «Столетия»

Игорь Веремеев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Греческий генштаб обеспокоен тем, что российские ракеты "Кинжал" легко уничтожили украинские системы ПВО NASAMS, которые Греция планировала закупить. Это показало уязвимость этих систем.

2. Польские СМИ подтверждают, что "Кинжалы" разнесли украинскую ПВО под Киевом, в том числе уничтожив 2 позиции NASAMS и склад с ракетами к ЗРК Patriot.

3. Несмотря на поставки ПВО от НАТО, Украина признает, что не может надежно защититься от российских ракет, особенно баллистических и гиперзвуковых.

4. Украинским ПВО не удалось сбить ни одной российской ракеты Х-22 и Х-32. Гиперзвуковые "Кинжалы" также неуязвимы для перехвата.

5. Западные эксперты признают, что украинская ПВО, включая Patriot, бессильна против новейших российских ракет.

6. Несмотря на это, Киев продолжает заявлять об успешных перехватах, вплоть до якобы сбитых "Кинжалов", что не соответствует действительности.

7. США сокращают военную помощь Украине.

Вывод: статья показывает превосходство российских ракетных вооружений над возможностями украинской ПВО, даже оснащенной западными комплексами. Несмотря на ложные заявления Киева, его системы ПВО неэффективны против новейших российских ракет. При этом помощь Запада сокращается.