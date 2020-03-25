Паника в Украине!!??? Коронавирус???
Не будем растрачивать, граждане, бесценные свои жизненные соки на какую-то досужую фантазию.
Разберемся с паникой и получаемого из этого переполоха результата.
Это подлинное происшествие случилось прямо в центре Земли, в Украине. Газеты мелким шрифтом в отделах происшествий отметили, что случилось это там-то и тогда-то. Кое-где крупным шрифтом, и в заголовках.
Речь идёт о коронавирусе, за вой среди шакалов пера о COVID-19, если у кого задержка в развитии.
Ну понятно, пишут, беда, апокалипсис, планета в опасности, гаплык пожилым, меланхолия у власть имущих.
А так же много теплых и хороших вестей про демократию, о братской помощи внутри ЕС и США, за абсолютно товарищеские кредиты МВФ.
Но чего цифры зря приводить и себя подвергать опасности. И так все ясно и понятно.
Кроме таких вопросов.
КТО ЗАПЛАТИТ ЗА БАНКЕТ и кто больше всего потеряет в барышах? И вообще...
То что ВДРУГ, ВНЕЗАПНО, ВСЕ мировые СМИ подняли звон за эпидемию наводит на мысль о том, кто-то имеет хороший куш с этого. Тем более что все СМИ имеют одного демократического хозяина.
КАПИТАЛИСТА!
И заметьте, у этой категории особей нет человеческого лица, а вместо сердца кошелек. За навар в 300% маму родную в церкви удушат.
Помните несуществующий СПИД? Огромные триллионы миллиардов были заработаны на этой бодяге, а ведь до сих пор не выявлен вирус ВИЧ!
Несмотря на вагоны денег, выделенные на его поиски! Ну а, СПИД появляется у любого спортсмена после изнурительной тренировки или длительных соревнований.
Мэджик Джонсон и Томми Моррисон перестали тренироваться и выздоровели. Также ещё и с возрастом падает иммунитет. У алкашей и наркош тоже иммунная система ни к чёрту....
А сколько денег вбухали в исследования!!!! А сколько вакцины продали? А одноразовых шприцов? А фондов сколько??? Кто знал за презервативы до начала СПИДа? А сейчас у каждого в кармане или сумочке имеется.....
Эбола не прокатила, несмотря на рекламу от нобелевского лауреата. Денег не сорвали, имеется СПИД, и вопрос заглох...
И тут нате вам, интересный и даже занимательный сюжет.
КОРОНАВИРУС!
Имеем на ТВ и в СМИ сложные и сердечные переживания дебиловатых укроэкспертов-вирусологов из бывших политологов и активистов, рассуждения и добровольные высказывания этих героев о пользе текущей политики, о мировоззрении, о перестройке характеров, и о славных грядущих днях в объединенной с членами Европы и НАТО независимой Украины.
Также имеем пропажу ЛГБТ-активистов, нумерологов, экстрасенсов, феминисток, вегетарианцев и зоозащитников. Диетологи и фитнес-гуру тоже сгинули.
Бизнес домушников и карманников лёг! Гоп-стоп отсутствует как профессия.
Результат паники превзошел все ожидания!
Это не научный труд, сиромахи-украинцы, изложенный, простым, бытовым языком, в этом романе затронуты вопросы сложные и даже отчасти чересчур сложные, это вопрос о прочности государства, в котором проживают украинцы и укродебилы, извините за мягкость сравнения.
Вот опус. Про настоящее.
Неутешительные картины открылись перед изумленным взором украинцев. Пресса со ссылкой на таможню сообщает что в Украину вернулись 78,5 тысяч батраков с плантаций ЕС. А остальные 9 миллионов??? Потеряны для могучей державы?
Далее.
-Товарная паника. А ведь у многих есть ещё запасы спичек с миллениума... Соль лежит ещё с полёта Гагарина в космос. А драки за гречкой и туалетной бумагой останутся в памяти людской, как эмблемы демократии..
-Беспомощность властей, временно тронувшихся умом, не понимающих что делать и как, но беспрерывно, с понтом, заседающих и направляющих народные деньги в создаваемые ими же фонды. И эти деньги не упали с неба, они взяты с других областей здравоохранения.
-Поведение людей в условиях карантинных мер. Санжары, драки в троллейбусах, врачи-галичане поющие гимн.
Однако обернем реальность со всех сторон.
Возьмём, для блезиру, бывшую столицу Украины - Винницу, родину "Базара" Гройсмана.
Итак!
Винницкая область - 1,3 миллиона человек. 446 тысяч пенсионеров.
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 182 таких аппарата, из которых 44 находятся в инфекционках. В каком они состоянии, какого класса (высокого или среднего), а также типа (портативный или стационарный) неизвестно.
Экспресс-тесты в наличии 60. ПЛР-тесты нема. Инфекционных коек - 458.
Инфекционных коек, для больных коронавирусом - 290.
Оборудование экстракорпоральной мембранной оксигенации (аппарат ЭКМО буквально замещает функцию легких, в отличие от ИВЛ), которое в критических случаях также может понадобиться, в больницах Винницкой области отсутствуют.
Средства индивидуальной защиты для медперсонала:
Одноразовые медицинские шапки -6900, маски - 66000, респираторы -1757,
рукавицы для осмотра - 81500, одноразовый медицинский защитный халат -1515,
защитные очки -95, костюм биозащиты -779.
Много это или мало, судите сами. На 1,3 миллиона бедолаг.
Сравним нижеследующие факты.
В той же Виннице имеем 49, СОРОК ДЕВЯТЬ, общественных организаций, получающих с бюджета огромные деньги! Общественным организациям охраняющим общественный порядок выделено более миллиона шестисот тысяч. Разные институты искажения истории города, муниципальные центры туризма, инвестиций, инноваций, просторного развития, гребут лопатой по 6-7 миллионов каждому.
А ведь всем, братья, хочется любезно и внимательно подходить к людям. Даже в момент паники...
Поэтому о людях.
Всё происходящее - экзамен на прочность державы! В Виннице, как и во всей стране, зверское развитие получила сфера, навязанных местечковой властью, услуг.
Каждый житель Винничины имеет право получить сто справок! А то и больше.
Настало время задуматься, что происходит в голове местечковой власти, когда эти укродебилы закрывают школы, "оптимизируют" по неизвестным причинам медицину, и вообще разобщают и разваливают страну томосом и языком.
Тратятся огромные НАРОДНЫЕ деньги из БЮДЖЕТА на содержание активистов, политологов, социологов, экспертов, общественных организаций, и прочие мульки и фестивали. Никакой практической пользы всё это кодло принести не способно. Им завтра обрежь содержание и они пропадут. Образования нет, профессии нет! Всё что украли утечёт промеж пальцев ног.
А последующий за пандемией кризис смоет их в канализацию.
Настала пора, когда вновь важно умение работать руками и головой в реальной жизни, а таланты орать и скакать на майдане стали дешевле собачьего дерьма.
Есть вселенская справедливость в том, что врач, педагог, учитель, ИНЖЕНЕР, медсестры должны зарабатывать больше, чем скакуны майдана, активисты и миллионеры-волонтеры!
Рухнул мир либералов! Открытые границы оказались фикцией! Кофе в Вене - фуфло! Опера в Братиславе - бред сивого Порошенко. Активисты, эксперты, политологи оказались болтунами и брехунами.
Украинская демократия - фальшивка для изъятия денег у народа.
Дети майдана в виду скудоумия ещё не осознают все происходящие процессы, но им всё равно придется ответить за уничтожение государства Украина!
Слава Украине!
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Таки да! (вместо сала героям) Странная статья о 404.
Слава КПСС!
Слава Украине!!!
По 28 число будут ввозит и вывозить украинцев из России, с Украины русских. Из Москвы на Сумщину едет первый поезд с украинцами. Сообщают СМИ. Распространено видео, как депутаты сумского горсовета провели заседание на улице стоя. Маразм крепчает.
Жиды Харькова привезли 1 млн. тестов самолётом из Китая. 250 тыс. “отдали городу”. Где 750 тыс. – тишина.
их же нужно менять каждые два часа.Вопрос -сколько жидов в Харькове?Кто математик ?
Шо я прочитал?