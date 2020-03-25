Паника в Украине!!??? Коронавирус???

Не будем растрачивать, граждане, бесценные свои жизненные соки на какую-то досужую фантазию.

Разберемся с паникой и получаемого из этого переполоха результата.

Это подлинное происшествие случилось прямо в центре Земли, в Украине. Газеты мелким шрифтом в отделах происшествий отметили, что случилось это там-то и тогда-то. Кое-где крупным шрифтом, и в заголовках.

Речь идёт о коронавирусе, за вой среди шакалов пера о COVID-19, если у кого задержка в развитии.

Ну понятно, пишут, беда, апокалипсис, планета в опасности, гаплык пожилым, меланхолия у власть имущих.

А так же много теплых и хороших вестей про демократию, о братской помощи внутри ЕС и США, за абсолютно товарищеские кредиты МВФ.

Но чего цифры зря приводить и себя подвергать опасности. И так все ясно и понятно.

Кроме таких вопросов.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА БАНКЕТ и кто больше всего потеряет в барышах? И вообще...

То что ВДРУГ, ВНЕЗАПНО, ВСЕ мировые СМИ подняли звон за эпидемию наводит на мысль о том, кто-то имеет хороший куш с этого. Тем более что все СМИ имеют одного демократического хозяина.

КАПИТАЛИСТА!

И заметьте, у этой категории особей нет человеческого лица, а вместо сердца кошелек. За навар в 300% маму родную в церкви удушат.

Помните несуществующий СПИД? Огромные триллионы миллиардов были заработаны на этой бодяге, а ведь до сих пор не выявлен вирус ВИЧ!

Несмотря на вагоны денег, выделенные на его поиски! Ну а, СПИД появляется у любого спортсмена после изнурительной тренировки или длительных соревнований.

Мэджик Джонсон и Томми Моррисон перестали тренироваться и выздоровели. Также ещё и с возрастом падает иммунитет. У алкашей и наркош тоже иммунная система ни к чёрту....

А сколько денег вбухали в исследования!!!! А сколько вакцины продали? А одноразовых шприцов? А фондов сколько??? Кто знал за презервативы до начала СПИДа? А сейчас у каждого в кармане или сумочке имеется.....

Эбола не прокатила, несмотря на рекламу от нобелевского лауреата. Денег не сорвали, имеется СПИД, и вопрос заглох...

И тут нате вам, интересный и даже занимательный сюжет.

КОРОНАВИРУС!

Имеем на ТВ и в СМИ сложные и сердечные переживания дебиловатых укроэкспертов-вирусологов из бывших политологов и активистов, рассуждения и добровольные высказывания этих героев о пользе текущей политики, о мировоззрении, о перестройке характеров, и о славных грядущих днях в объединенной с членами Европы и НАТО независимой Украины.

Также имеем пропажу ЛГБТ-активистов, нумерологов, экстрасенсов, феминисток, вегетарианцев и зоозащитников. Диетологи и фитнес-гуру тоже сгинули.

Бизнес домушников и карманников лёг! Гоп-стоп отсутствует как профессия.

Результат паники превзошел все ожидания!

Это не научный труд, сиромахи-украинцы, изложенный, простым, бытовым языком, в этом романе затронуты вопросы сложные и даже отчасти чересчур сложные, это вопрос о прочности государства, в котором проживают украинцы и укродебилы, извините за мягкость сравнения.

Вот опус. Про настоящее.

Неутешительные картины открылись перед изумленным взором украинцев. Пресса со ссылкой на таможню сообщает что в Украину вернулись 78,5 тысяч батраков с плантаций ЕС. А остальные 9 миллионов??? Потеряны для могучей державы?

Далее.

-Товарная паника. А ведь у многих есть ещё запасы спичек с миллениума... Соль лежит ещё с полёта Гагарина в космос. А драки за гречкой и туалетной бумагой останутся в памяти людской, как эмблемы демократии..

-Беспомощность властей, временно тронувшихся умом, не понимающих что делать и как, но беспрерывно, с понтом, заседающих и направляющих народные деньги в создаваемые ими же фонды. И эти деньги не упали с неба, они взяты с других областей здравоохранения.

-Поведение людей в условиях карантинных мер. Санжары, драки в троллейбусах, врачи-галичане поющие гимн.

Однако обернем реальность со всех сторон.

Возьмём, для блезиру, бывшую столицу Украины - Винницу, родину "Базара" Гройсмана.

Итак!

Винницкая область - 1,3 миллиона человек. 446 тысяч пенсионеров.

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 182 таких аппарата, из которых 44 находятся в инфекционках. В каком они состоянии, какого класса (высокого или среднего), а также типа (портативный или стационарный) неизвестно.

Экспресс-тесты в наличии 60. ПЛР-тесты нема. Инфекционных коек - 458.

Инфекционных коек, для больных коронавирусом - 290.

Оборудование экстракорпоральной мембранной оксигенации (аппарат ЭКМО буквально замещает функцию легких, в отличие от ИВЛ), которое в критических случаях также может понадобиться, в больницах Винницкой области отсутствуют.

Средства индивидуальной защиты для медперсонала:

Одноразовые медицинские шапки -6900, маски - 66000, респираторы -1757,

рукавицы для осмотра - 81500, одноразовый медицинский защитный халат -1515,

защитные очки -95, костюм биозащиты -779.

Много это или мало, судите сами. На 1,3 миллиона бедолаг.

Сравним нижеследующие факты.

В той же Виннице имеем 49, СОРОК ДЕВЯТЬ, общественных организаций, получающих с бюджета огромные деньги! Общественным организациям охраняющим общественный порядок выделено более миллиона шестисот тысяч. Разные институты искажения истории города, муниципальные центры туризма, инвестиций, инноваций, просторного развития, гребут лопатой по 6-7 миллионов каждому.

А ведь всем, братья, хочется любезно и внимательно подходить к людям. Даже в момент паники...

Поэтому о людях.

Всё происходящее - экзамен на прочность державы! В Виннице, как и во всей стране, зверское развитие получила сфера, навязанных местечковой властью, услуг.

Каждый житель Винничины имеет право получить сто справок! А то и больше.

Настало время задуматься, что происходит в голове местечковой власти, когда эти укродебилы закрывают школы, "оптимизируют" по неизвестным причинам медицину, и вообще разобщают и разваливают страну томосом и языком.

Тратятся огромные НАРОДНЫЕ деньги из БЮДЖЕТА на содержание активистов, политологов, социологов, экспертов, общественных организаций, и прочие мульки и фестивали. Никакой практической пользы всё это кодло принести не способно. Им завтра обрежь содержание и они пропадут. Образования нет, профессии нет! Всё что украли утечёт промеж пальцев ног.

А последующий за пандемией кризис смоет их в канализацию.

Настала пора, когда вновь важно умение работать руками и головой в реальной жизни, а таланты орать и скакать на майдане стали дешевле собачьего дерьма.

Есть вселенская справедливость в том, что врач, педагог, учитель, ИНЖЕНЕР, медсестры должны зарабатывать больше, чем скакуны майдана, активисты и миллионеры-волонтеры!

Рухнул мир либералов! Открытые границы оказались фикцией! Кофе в Вене - фуфло! Опера в Братиславе - бред сивого Порошенко. Активисты, эксперты, политологи оказались болтунами и брехунами.

Украинская демократия - фальшивка для изъятия денег у народа.

Дети майдана в виду скудоумия ещё не осознают все происходящие процессы, но им всё равно придется ответить за уничтожение государства Украина!

Слава Украине!

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