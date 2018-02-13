КАК ПРИБАЛТЫ И НАТО ОТВЕТЯТ НА «ИСКАНДЕРЫ»

Заявление о размещении в Калининградской области ОТРК «Искандер» Литва встретила в панике - президент Даля Грибаускайте призвала СШП помочь ядерным оружием

Заявление председателя комитета Госдумы России по обороне Владимира Шаманова о размещении в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Литва встретила в панике - президент Даля Грибаускайте призвала СШП помочь ядерным оружием.

Согласно ранее обнародованным планам министерства обороныРоссии, 5 февраля 2018 года комплексы "Искандер-М" получила дислоцированная в Калининградской области (г.Черняховск) 152-я гвардейская ракетная бригада, при этом командир бригады Анатолий Городецкий подтвердил стопроцентную готовность строительно-монтажных работ первого этапа для приема "Искандеров".

Хочется отметить, что до настоящего времени Россия размещала ОТРК временно и только для проведения учений, теперь же ракетные комплексы "прибыли на ПМЖ".

Руководство НАТО воздерживается от комментариев. Однако президент Литвы Даля Грибаускайте среагировала мгновенно: "Как раз сейчас, в этот полдень, сегодня в Калининграде дислоцируются ракеты "Искандер" для постоянного нахождения. Это означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы", - сказала журналистам президент.

Требование новых гарантий и ракетных комплексов Patriot

Более того, Д.Грибаускайте отметила, что Североатлантический альянс должен как можно быстрее принять решения по обновлению планов обороны стран Балтии.

"Первые шаги были сделаны, СШП уже объявили о ядерном сдерживании, но вопрос противовоздушной обороны еще будет рассматриваться на саммите НАТО этим летом", - подчеркнула литовский президент.

Следует отметить, что она говорила об опубликованном в начале 2018 года Пентагоном документе пересмотра политики ядерного сдерживания, в котором акцент делается на расширение арсенала некрупного ядерного оружия, как надежного средства сдерживания угрозы со стороны России.

По сути, это посыл всем странам-членам НАТО в преддверии запланированного на июль Брюссельского саммита обдумать предложение о размещении тактического ядерного оружия на территории Литвы.

Идею президента подхватил и министр охраны края Литвы Раймундас Кароблис. По словам министра, в ответ на постоянную дислокацию ОТРК "Искандер" НАТО должен готовиться к нейтрализации военных мощностей, развиваемых в Калининградской области, которые в случае вероятного конфликта будут способны ухудшить сроки и масштабы переброски основных сил Альянса в страны Балтии.

Следует подчеркнуть, что в НАТО есть три ядерные державы – СШП, Великобритания и Франция. 5-й параграф договора Альянса предусматривает применение в оборонительных целях, в том числе и ядерного оружия, при этом решение в такой гипотетической ситуации будут принимать ядерные державы, а не другие страны-члены НАТО, в которых такое оружие размещено.

Скорее всего, Пентагон решится на постоянную дислокацию в Литве ракетных комплексов Patriot. При том, что первая попытка их размещения и практического испытания была уже проведена на литовской территории в июле 2017 года в рамках проводимых учений ПВО НАТО Tobrug Legacy 2017.

Напомним, что комплексы "Пэтриот", являющиеся американской разработкой принятые на вооружение в 1981 году, были несколько раз модернизированы. Последняя модификация - PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) - предназначена главным образом для перехвата баллистических ракет на высоте до 15 км и расстоянии до 45 км.

Развитие системы противоздушной обороны армии Литвы

Немаловажно отметить, что Литва постоянно совершенствует свою систему ПВО.

Так, с 2007 года идет модернизация трех радиолокационных постов ВВС Литвы, размещенных в н.п. Антавяршис Пренайского района (Antaveršio k. Prienų r.), в н.п. Цейкишкис Игналинского района (Ceikiškių k. Ignalinos r.) и н.п. Дягучяй Шилутского района (Degučių k. Šilutės r.). По сообщению министерства обороны, модернизируется инфраструктура постов, устанавливаются новые радары дальнего действия производства страны НАТО, которые сменят имевшиеся до сих пор радары российского производства. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет около 60 млн. евро.

Строительные работы по сооружению двух радиолокационных постов в Пренайском и Шилутском районах Литвы были завершены осенью 2016 года, в Игналинском районе строительство РЛС началось в 2017 году, а полной оперативной готовности они достигнут к 2019 году.

Интересно, что сама же Грибаускайте в 2015 году во время участия церемонии закладки строительной капсулы на территории радиолокационного поста в Пренайском районе заявила: "...Скоро мы будем гордиться тем, что сможем полностью гарантировать свои обязательства как по защите Литвы, так и всей восточной границы Альянса".

Теперь этого, по всей видимости, мало.

Кроме того, в октябре 2017 года литовская армия и норвежская компания Kongsberg подписали договор о приобретении передвижных зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS до 2021 года. Сумма сделки достигает 110 млн. евро. Норвежские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков километров и сбивать цели на высоте 15 км. Они будут дислоцированы в Радвилишкисе.

Также известно, что в сентябре 2014 года был подписан договор о приобретении переносных зенитно-ракетных комплексов GROM с польской компанией Mesko. Сумма договора составляет около 34 млн. евро. ПЗРК GROM предназначены для борьбы с низколетящими визуально наблюдаемыми воздушными целями различного типа (в т.ч. самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами). GROM способен уничтожать цели на расстоянии от 400 метров до 5,5 километра, а также на высоте от 10 метров до 3,5 километров. Эти системы будут поставлены до 2021 года.

Таким образом, Литва, истратив огромнейшие деньги своих налогоплательщиков, приобрела довольно "среднюю" систему ПВО.

Поэтому подобные заявления военно-политического руководства страны о требовании размещения дополнительных сил НАТО, в том числе тактического ядерного оружия, в странах Балтии являются лишь продолжением политики эскалации напряженности на границе с Союзным государством Беларуси и России.

При этом, данные требования об усилении группировки ОВС НАТО, осуществляемые под любыми предлогами и в угоду СШП, никоим образом не оправданы с военной точки зрения, а подрывают лишь имидж Литвы на международной арене, стремящейся провоцировать конфликт вместо демонстрации желания совместно с соседями укреплять безопасность у себя дома в Балтийском регионе.

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http://www.iarex.ru/articles/55640.html